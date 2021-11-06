Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, - CNN

Президент Джо Байден отправил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса в Москву, чтобы тот предупредил Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины. Еще одна цель его визита - попытаться выяснить мотивы России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Директор ЦРУ прибыл в Москву в начале этой недели, то есть в первых числах ноября. Там он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками, непосредственно участвующими в военных действиях.

После встреч в России Бернс якобы поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь "разрядить напряжение" между странами. Для этого же в Украину направили высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

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Оценки мотивов России в администрации Байдена сильно расходятся. Некоторые собеседники CNN считают, что Россия может готовиться к вторжению, а другие предполагают, что она проводит учения или просто пытается запугать Украину.