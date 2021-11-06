Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, - CNN
Президент Джо Байден отправил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса в Москву, чтобы тот предупредил Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины. Еще одна цель его визита - попытаться выяснить мотивы России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.
Директор ЦРУ прибыл в Москву в начале этой недели, то есть в первых числах ноября. Там он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками, непосредственно участвующими в военных действиях.
После встреч в России Бернс якобы поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь "разрядить напряжение" между странами. Для этого же в Украину направили высокопоставленного чиновника Госдепартамента.
Оценки мотивов России в администрации Байдена сильно расходятся. Некоторые собеседники CNN считают, что Россия может готовиться к вторжению, а другие предполагают, что она проводит учения или просто пытается запугать Украину.
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Американцы видят русских, а наши - нет. Или наши как страус - голову в песок и красота, никого нет...
Лично я в слова дрыща не верю ваааще, так почему нам врут?
Ты что не понимаешь, что это значит???
у кацапов проблемы еще и какие им бы самим на троне усидеть... реально наступит момент когда бен=зина не будет хлеба также и света не будет холодильник и телевизор вмиг станут друзяками по беде.. тут уже не важно что побеждает телевизор или холодильник.. света нет и все гуляйте посмотрите видео которые сбрасывают сами россияне брошенные города и поселки население в 10-20 раз от 20 тысяч на микрорайоне остается жить доживать до 200 человек стариков которым просто некуда уезжать без света воды газа отопления и это в Воркуте например... и таких фактов десятки если не сотни в Костромской области 45% области брошено там за день можно ни одного человека увидеть гуляя тамошними брошенными с деревнями и поселками и так везде...
А до зустрічі президентів - Росія не дотягує по всім параметрам
https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8
CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax
Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com
CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.
Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.
#FuckZelya
Русня экстренно выводит все рисковые финансы (на случай новых санкций за агрессию) с финансовых структур ЕС !? Все эти вложения были супер прибыльные и их продают за дешево или прерывают гос-депозиты в ущерб себе... Вывод - решение принято.. Осталось Нам узнать только время "Ч".