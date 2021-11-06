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Новости Агрессия России против Украины Война
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Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, - CNN

Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, - CNN

Президент Джо Байден отправил директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса в Москву, чтобы тот предупредил Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины. Еще одна цель его визита - попытаться выяснить мотивы России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Директор ЦРУ прибыл в Москву в начале этой недели, то есть в первых числах ноября. Там он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками, непосредственно участвующими в военных действиях.

После встреч в России Бернс якобы поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь "разрядить напряжение" между странами. Для этого же в Украину направили высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

Читайте также: Мы обеспокоены активностью российских войск на границе с Украиной, - Госдеп США

Оценки мотивов России в администрации Байдена сильно расходятся. Некоторые собеседники CNN считают, что Россия может готовиться к вторжению, а другие предполагают, что она проводит учения или просто пытается запугать Украину.

Автор: 

армия РФ (19011) россия (95326) США (26336) ЦРУ (214) Бернс (51)


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Топ комментарии
+30
Слава всевышнему, что американцы понимают полную неадекватность зеленых, чтобы не тратить на них время.
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06.11.2021 12:07
+16
Зря ето. Зря вы лазите в собачью будку с бешенной собакой убившей учу народа по всему миру, договариваться вместо того чтобы ету собаку пристрелить. Вы никак не поймете психологию *****. Он как маньяк, ему льстит что после каждого убийства к нему столько внимания и все бегут на поклон.
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06.11.2021 12:15
+12
ЗЕ!шобла не только работает на рашку, но и активно дискредитирует политические и экономические интересы государства. Короче, ЗЕ!шобла изо всех сил подпихивает Украину под *****
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06.11.2021 12:30
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Слава всевышнему, что американцы понимают полную неадекватность зеленых, чтобы не тратить на них время.
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06.11.2021 12:07 Ответить
Бред , у Зеленского хорошая коммуникация с Бельім домом .
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06.11.2021 13:27 Ответить
Значит у него нет никакой коммуникации со своим Генштабом и СНБО, что во много раз хуже!Данилов и Генштаб утверждают, что никаких российских войск на границе нет и это дезинформация.
Американцы видят русских, а наши - нет. Или наши как страус - голову в песок и красота, никого нет...
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06.11.2021 13:45 Ответить
Войска на границе бьіли всегда , вопрос - в каком количестве и с какими средствами усиления.
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06.11.2021 14:03 Ответить
Какая умная мысль! Кто бы мог догадаться? Если ты не конченый дебил, объясни, почему США говорят об наращивании, а дрыщ говорит их там нет?
Лично я в слова дрыща не верю ваааще, так почему нам врут?
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06.11.2021 15:13 Ответить
Ты тупишь? Какая у зебила коммуникация с Белым домом, если в США нет нашего посла, а у нас нет послаСША ДВА ГОДА??????
Ты что не понимаешь, что это значит???
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06.11.2021 22:15 Ответить
ЗЕ!шобла не только работает на рашку, но и активно дискредитирует политические и экономические интересы государства. Короче, ЗЕ!шобла изо всех сил подпихивает Украину под *****
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06.11.2021 12:30 Ответить
"Від дурня немає особливої шкоди до того часу, поки інші дурні не вибирають його своїм лідером"....... (народна мудрість)
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06.11.2021 12:39 Ответить
Хто кому заважав обрати розумного,і хто на думку розумного той розумний котрого треба було обрати,соромлюсь спитати?
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06.11.2021 12:50 Ответить
я думаю, телевізор та 73% від виборців завадили НАМ вибрати адекватного Президента....
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06.11.2021 20:15 Ответить
а свиношобла, что 5 лет делала?
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06.11.2021 13:19 Ответить
честно говоря задолбали наступление ЗИМОЙ ЗАХВАТ УКРАИНЫ серьезно??!! просто Х..ло продолжает ПЕРДЕТЬ НА МИР ПУГАЛКАМИ ЧТОБЫ ГАЗ СП-2 ЗАПУСТИЛИ ЧТОБЫ КРЫМ ОТСТАЛИ ТИПА ОН РАИССИЙСКИЙ ЧТОБЫ САНКЦИИ СНЯЛИ НЕ УХОДЯ ИЗ ОРЛДО...
у кацапов проблемы еще и какие им бы самим на троне усидеть... реально наступит момент когда бен=зина не будет хлеба также и света не будет холодильник и телевизор вмиг станут друзяками по беде.. тут уже не важно что побеждает телевизор или холодильник.. света нет и все гуляйте посмотрите видео которые сбрасывают сами россияне брошенные города и поселки население в 10-20 раз от 20 тысяч на микрорайоне остается жить доживать до 200 человек стариков которым просто некуда уезжать без света воды газа отопления и это в Воркуте например... и таких фактов десятки если не сотни в Костромской области 45% области брошено там за день можно ни одного человека увидеть гуляя тамошними брошенными с деревнями и поселками и так везде...
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06.11.2021 13:38 Ответить
Не передела в штаны как зескот уставший от войны ,а освобождала Украину
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06.11.2021 15:33 Ответить
Зря ето. Зря вы лазите в собачью будку с бешенной собакой убившей учу народа по всему миру, договариваться вместо того чтобы ету собаку пристрелить. Вы никак не поймете психологию *****. Он как маньяк, ему льстит что после каждого убийства к нему столько внимания и все бегут на поклон.
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06.11.2021 12:15 Ответить
Та ні - КГБ-бешніку - відправили його "колегу" - і ней він йому спробує впихнути "ЇХ ТАМ НЕТ" при пред"явленні конкретних даних
А до зустрічі президентів - Росія не дотягує по всім параметрам
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06.11.2021 18:22 Ответить
ЗЕленій п"ятій колоні байдуже скупчення військ московської орди біля кордонів України, зелена наволоч не вважає їх за ворогів, для зеленого шапіто ворог на Заході, тому вони й псують вже третій рік поспіль стосунки із нашими західними партнерами, та не називають Расєю окупантом та агресором...
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06.11.2021 12:16 Ответить
Незабаром блазню прилетить чарівний пендель.
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06.11.2021 12:20 Ответить
У шмарклі бізнес на крові перше,а потім держава.В даний момент з офіційних лиць держави,надія на Яроша та американців.
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06.11.2021 12:21 Ответить
Інші джерела повідомляли інакше.

https://www.newsmax.com/world/globaltalk/cia-director-russia-svr/2021/11/03/id/1043087/?fbclid=IwAR22MPvSlecYdciXN268iY9s7dpYgfo0CbRmT4n59KTyWrl9tkALZ65Suc8

CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax

Read more: CIA Director, Russian Spy Chief Hold Talks in Moscow: Ifax | Newsmax.com

CIA Director William Burns and Russia's Foreign Intelligence Service (SVR) chief Sergei Naryshkin discussed U.S.-Russia cooperation in fighting international terrorism at talks in Moscow on Wednesday, the Interfax news agency reported.

Burns is making a rare visit to Moscow to discuss U.S.-Russia relations, the latest in a series of high-level contacts that show both sides want to keep talking despite mutual distrust and a long list of disputes.
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06.11.2021 12:30 Ответить
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:34 Ответить
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:34 Ответить
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:34 Ответить
Зачем вы удаляете комментарии о новом дизайне сайта?
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06.11.2021 12:35 Ответить
Новий дизайн фуфло.
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06.11.2021 12:43 Ответить
Бг-ггг... походу в кремле наметилось противостояние в отношении муйла... Амеры ищут контакт... Верной дорогой идут товарищи... А ШО ДЕЛАТЬ... скоро муйлушу отпевать... ХЕХ...
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06.11.2021 12:36 Ответить
А зєля і єрмак кажуть, що ніякого нарощування військ біля наших кордонів немає.
#FuckZelya
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06.11.2021 12:46 Ответить
Ему подарят балалалайку?
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06.11.2021 12:53 Ответить
Странно, а виноват всё равно Трамп, а тут директора ЦРУ по москве катаются, ублюдочные демократы доведут США до развала.
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06.11.2021 13:04 Ответить
Так по словам дебильного клоуна-наркомана нет войск у границ! Так кому верить? Ну явно не человеку у которого наркотики растворили мозг!
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06.11.2021 13:25 Ответить
Кремль колотит понтьі и пьітается шантажировать Украину , введя в заблуждение США своей , якобьі , готовностью к вторжению. Не будет никакого вторжения до запуска СП-2 .
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06.11.2021 13:31 Ответить
Это сколько дней ? Ты что бабочка однодневка? Мы что как студенты перед экзаменом за ночь к войне приготовимся?
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06.11.2021 15:18 Ответить
Не дней , а месяцев. Не ранее , чем через 5 месяцев , и то , не факт.
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06.11.2021 16:13 Ответить
Вопрос к тем кто еще не определился - мол война с кацапами будет или нет !?
Русня экстренно выводит все рисковые финансы (на случай новых санкций за агрессию) с финансовых структур ЕС !? Все эти вложения были супер прибыльные и их продают за дешево или прерывают гос-депозиты в ущерб себе... Вывод - решение принято.. Осталось Нам узнать только время "Ч".
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06.11.2021 13:53 Ответить
США недавно заявили, что ни с Китаем ни с Россией из-за других стран они воевать не будут. Т. е. Тайвань по факту сдали Китаю.
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06.11.2021 14:18 Ответить
шеф ЦРУ наверное имеет данные от Шапталы с Маляр ,за подписью Демченко и Ермака о том, что никакого рашистского войска у границ Украины нет???
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06.11.2021 15:51 Ответить
15 000 убитых, оккупированные территории, обходные трубопроводы, энергетическая блокаа, концентрация войск, Х#йло цветет и пахнет ... да, действительно, мотивы скорее всего исключительно мирныйплан и гуманитарная помощь крымчанам а также оставшимся лугандонам и домбасянам. можно еще немного попилить бабла.
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06.11.2021 16:01 Ответить
МЗС України, виведіть провокацію Вашингтону проти братньої Москви! Аж ми всі вже знаємо, що це фейк!
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06.11.2021 18:13 Ответить
Вчора на програмі у Шустера Начальник Генерального штабу ЗСУ Шаптала доказував, що ніякого нарощування кацапських військ на кордоні не має. А сьогодні з цього приводу візит директора ЦРУ в Москву. Уявляєте, які клоуни командують нашою армією.
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06.11.2021 21:45 Ответить
 
 