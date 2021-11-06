70% украинцев характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно оценки социально-политических настроений населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Групп, информирует Цензор.НЕТ.
По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации - с 63% до 70%, которые считают движение неправильным, и уменьшение тех, кто противоположного мнения - с 20% до 16%.
Семь волн исследования, первая из которых была проведена в феврале 2021 года, зафиксировали некоторые изменения в настроениях граждан по оценке направления развития событий в Украине: доля негативных оценок с начала года постепенно снижалась с 74% до 63% в сентябре. И напротив, количество положительных оценок движения несколько увеличилось с 14% до 19-20%, стабилизировавшись на этой отметке с лета. Нынешняя волна впервые за последние полгода показала возвращение настроений граждан к еще более критичным. Или это тенденция, покажет исследование в ноябре.
58% респондентов считают, что события неправильно развиваются и в области, где они живут. Подобно оценкам движения всей страны, негативные оценки превалируют над положительными (23%). С начала года также фиксировался постепенный рост положительных оценок (с 23%) и уменьшение отрицательных (с 58%). Нынешняя волна демонстрирует, что настроения граждан по ситуации в области вернулись к февральским показателям – впервые за весь год.
Соотношение оценок по направлению развития событий в их населенном пункте составляет 52% отрицательных и 34% положительных и вернулось к показателям февраля. В то время как еще в сентябре количество отрицательных 46% и положительных оценок (42%) почти сравнялось.
Семь волн исследования позволяют говорить об устоявшейся тенденции, когда граждане несколько лучше высказываются о ситуации в местности, где они живут напрямую, по сравнению со всей страной.
Установлены и возрастные особенности оценки событий в стране: с увеличением возраста респонденты более пессимистично высказываются о движении событий в стране и наоборот.
Молодежь 18-24 лет: 23% - правильно, 61% - неправильно.
Старшее поколение: 55 лет и более 12% - правильно, 74% - неправильно.
Как и в предыдущих опросах, во всех макрорегионах единодушно придерживаются мнения, что движение в Украине происходит в неправильном направлении. Сравнительно менее негативно настроены в Центре (62%) и, наоборот, хуже всего оценивают ситуацию на Донбассе (89%).
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А у нас семья, потому и расход газа на плиту и водонагревательную колонку значительно больше.
Для нагрева разного количества воды, нужно разное количество газа.
Вы мне не верьте, я ведь могу и обмануть женщину, вы возьмите часы и чайник. Налейте в чайник стаканчик воды и засеките время её закипания (чтобы пар пошел или свисток засвистел). А потом налейте холодной водой полный чайник и поставьте на такую же конфорку, с такой же силой пламени. О результатах эксперимента можете сообщить. К слову, в Польше этот же чайник с водой закипит значительно быстрее, так как там газ Фирташ разбавить воздухом и снизить его калорийность не может.
що купляє собі ахметка..
вілла короля Леопольда,
1-а вілла у Швейцарії,
2-а вілла у Швейцарії
всі справи рухаються в одному напрямку
не подвергая анализу
А по большому счёту больше не за кого было голосовать
У народа забрали 30 лет жизни и нет просвета на будущее
39 кандидатів, але тілівізір казав тіки про паганого петра та гарного зе.
тому дупоголові не вагаючись обрали покидька зе, бо нема за кого голосувати
а впрочем, что нам ждать пожара - давайте выносить сейчас !!!
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.... А остальные 3% еще шатаются?
Весело мы живем.
нема руху в жодному напрямку.
руйнація, гниття та брехня.
А не гешефтмахеры и их украинские подстилки.
Тоді все буде добре!
% вівць все ще насторожує
Сколько вам платят за эти комментарии?
Запад поверил в дух украинцев и всячески поддерживал в первые пару лет. Но, когда вся эта помощь растворяется в украинских олигархических кругах, дураков нет, продолжать кормить воров у власти. Не будь коррупции, мы могли бы и войну даже выиграть не военным путем!
Украина бы расцвела на фоне Новотсоссии и Уйлостана, а так - 7 лет просто держим удар.
Снаружи нас убивает русский "мир", изнутри коррупция. Плюс еще и корона.
https://ibigdan.livejournal.com/27520048.html Мама, я покакал!
В СРЕМлі сидять не тільки брехуни і злодії, а ще й маніяки і вбивці.