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70% украинцев характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

70% украинцев характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования относительно оценки социально-политических настроений населения Украины по состоянию на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Групп, информирует Цензор.НЕТ.

По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации - с 63% до 70%, которые считают движение неправильным, и уменьшение тех, кто противоположного мнения - с 20% до 16%.

Семь волн исследования, первая из которых была проведена в феврале 2021 года, зафиксировали некоторые изменения в настроениях граждан по оценке направления развития событий в Украине: доля негативных оценок с начала года постепенно снижалась с 74% до 63% в сентябре. И напротив, количество положительных оценок движения несколько увеличилось с 14% до 19-20%, стабилизировавшись на этой отметке с лета. Нынешняя волна впервые за последние полгода показала возвращение настроений граждан к еще более критичным. Или это тенденция, покажет исследование в ноябре.

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58% респондентов считают, что события неправильно развиваются и в области, где они живут. Подобно оценкам движения всей страны, негативные оценки превалируют над положительными (23%). С начала года также фиксировался постепенный рост положительных оценок (с 23%) и уменьшение отрицательных (с 58%). Нынешняя волна демонстрирует, что настроения граждан по ситуации в области вернулись к февральским показателям – впервые за весь год.

Соотношение оценок по направлению развития событий в их населенном пункте составляет 52% отрицательных и 34% положительных и вернулось к показателям февраля. В то время как еще в сентябре количество отрицательных 46% и положительных оценок (42%) почти сравнялось.

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70% украинцев характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное, - опрос Украинского института будущего 01

Семь волн исследования позволяют говорить об устоявшейся тенденции, когда граждане несколько лучше высказываются о ситуации в местности, где они живут напрямую, по сравнению со всей страной.

Установлены и возрастные особенности оценки событий в стране: с увеличением возраста респонденты более пессимистично высказываются о движении событий в стране и наоборот.

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Молодежь 18-24 лет: 23% - правильно, 61%  - неправильно.

Старшее поколение: 55 лет и более 12% - правильно, 74% - неправильно.

Как и в предыдущих опросах, во всех макрорегионах единодушно придерживаются мнения, что движение в Украине происходит в неправильном направлении. Сравнительно менее негативно настроены в Центре (62%) и, наоборот, хуже всего оценивают ситуацию на Донбассе (89%).

Автор: 

исследование (567) опрос (2819) украинцы (3860) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+31
Моніка, терміново запускай відосік, Зелохи розбігаються!
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06.11.2021 12:29
+31
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06.11.2021 13:01
+26
Зеленскому и его слугам пора собирать манатки и двигать из власти, пока им народ не дал пенделя и не закрыл в тюрьму. Он уже всех достал своей брехней, своей некомпетентностью, своими слугами и своей тупостью. Зеленую мерзость нужно искоренять, ибо она задушит всех украинцев с юморком и издевками. Недавно пришлось столкнуться с медициной. У хорошего знакомого температура 40, врач на дом не ходит, приходите на прием в порядке очереди. Это значит больной с короной должен тащиться в общественном транспорте в поликлинику, заражать всех по пути, если сам не сдохнет и доедет, заразит всех в поликлинике, кто там находится, в очереди посидит покашляет, потом дохтор ему выпишет теплое питье, витамины, больничный и домой, если не сдохнешь то приходи через 5 дней. За 5 дней можно получить и ухудшение, и осложнение в виде пневмонии и отправиться в больницу, если успеешь, потому что дома не лечат, телефон дохтор не берет, дозвониться к ней нереально. На просьбу о тесте, сказала не надо, не дадим, посоветовались что ненада, а человек сделал платно и тест положительный, сам сделал рентген, а там пневмония. Что это такое, украинцы? Что за медицина зеленая? Она для геноцида людей? Что творят эти мразоты? Этот Ляшко знает что у него происходит с медиками? Он знает что медики Ковид своей работой распространяют? Он знает что семейники не хотят работать вообще?
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06.11.2021 13:25
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Ни сколько за доставку. Все вместе в одной квитанции 30-35 грн. У меня нет мужа...
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09.11.2021 23:41 Ответить
Ну тогда понятно, почему такие малые цифры.
А у нас семья, потому и расход газа на плиту и водонагревательную колонку значительно больше.
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10.11.2021 14:49 Ответить
только вода зависит от количество людей, если вы варите суп на 1 чел. или на 4 чел. то количество газа будет одно и то же...
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10.11.2021 14:52 Ответить

Для нагрева разного количества воды, нужно разное количество газа.
Вы мне не верьте, я ведь могу и обмануть женщину, вы возьмите часы и чайник. Налейте в чайник стаканчик воды и засеките время её закипания (чтобы пар пошел или свисток засвистел). А потом налейте холодной водой полный чайник и поставьте на такую же конфорку, с такой же силой пламени. О результатах эксперимента можете сообщить. К слову, в Польше этот же чайник с водой закипит значительно быстрее, так как там газ Фирташ разбавить воздухом и снизить его калорийность не может.
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10.11.2021 15:09 Ответить
на хер зеленых......
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06.11.2021 13:33 Ответить
а 3% все ще вірять у лайно, яке обирали?
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06.11.2021 13:38 Ответить
Это из тех 73%? Так быстро?)
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06.11.2021 13:48 Ответить
Вот вы пишете 73%, а что по факту поменялось??? напишите что поменялось после пороха, армия, вира, мова так и осталась, всё осталось как и было, если не сильнее жать начали. По факту ничего не изменилось. А как раз люди хотели перемен и выбрали нового человека, но перемен нет, так и остался петро алеексеевич зе..ленский. Как оказалось, что выбора на данный момент по факту нет у людей и на выборах "хавай что дают", т.к. выбор из заранее заготовленных кандидатов и выбирай, и это мнимый выбор, из плохих и очень плохих, и по факту выбора нет, и это не изменить сейчас. Люди думали новый изменит, так оказалось что от перестановки голов ничего не меняется.
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06.11.2021 21:50 Ответить
напрямок подій яскраво відзеркалюється у кількості віл,
що купляє собі ахметка..
вілла короля Леопольда,
1-а вілла у Швейцарії,
2-а вілла у Швейцарії

всі справи рухаються в одному напрямку
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06.11.2021 22:43 Ответить
Ну и смысл? накупит от себе вилл и рано или поздно помрет, а виллы подеребанят с деньгами и на том всё, материальные ценности всегда переходят от одних другим рано или поздно. А вот смерть взяток не берет. И помнить его будут как вора и не более, а сделал бы что то для людей, то помнили и благодарили, но это нашим не понять.
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07.11.2021 00:08 Ответить
А кто бенефициар у єтого институтишки!Расплодилось , как блох у дворняги.
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06.11.2021 13:51 Ответить
73% говорят о том что 80% населения тупо верят прессе телелевизору
не подвергая анализу
А по большому счёту больше не за кого было голосовать
У народа забрали 30 лет жизни и нет просвета на будущее
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06.11.2021 13:55 Ответить
Это сам мудрый нарид забрал сам у себя и не 30 лет а 100 лет с 1919 года
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06.11.2021 14:09 Ответить
Так что получается, виноваты не мощеннники, которые дурят уже 30 лет, а те кого мошенники 30 лет дурят?
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06.11.2021 22:04 Ответить
"больше не за кого было голосовать" - лозунг ідіотів 73!
39 кандидатів, але тілівізір казав тіки про паганого петра та гарного зе.
тому дупоголові не вагаючись обрали покидька зе, бо нема за кого голосувати
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06.11.2021 16:30 Ответить
Давайте в случае "пожара" - сначала вынесем Всю власть,
а впрочем, что нам ждать пожара - давайте выносить сейчас !!!
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06.11.2021 14:09 Ответить
Я знаю, куди треба виносити сміття.
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06.11.2021 16:08 Ответить
Більшість громадян (70%) характеризують напрям розвитку подій в Україні як неправильний.
---
.... А остальные 3% еще шатаются?
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06.11.2021 14:23 Ответить
Ті 3% - антивакси, котрі вже на цвинтарі.
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06.11.2021 16:06 Ответить
та вы шо, а когда голосовали за клоуна нелоха то значит было событие правильное, ну теперь получайте - будете втри дорога платить ему за газ и свет, и кацапне на поклон пойдете вместе с клоуном, ахахахах
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06.11.2021 14:24 Ответить
Т.е. страну ведут в одну сторону, а народ хочет в противоположную?
Весело мы живем.
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06.11.2021 15:40 Ответить
а яка різниця?чи то " какая разница"?
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06.11.2021 15:53 Ответить
70% визнали, що вони козли, котрі обрали козла.
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06.11.2021 16:03 Ответить
дивне опитування! аналогом було б дослідження "правильний напрямок пуку при метеоризмі".
нема руху в жодному напрямку.
руйнація, гниття та брехня.
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06.11.2021 16:20 Ответить
Та йому все одне, аби Південа Америка потоки не прекривала )

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06.11.2021 16:43 Ответить
Украиной должны править украинцы.
А не гешефтмахеры и их украинские подстилки.
Тоді все буде добре!
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06.11.2021 17:40 Ответить
А ну пшла отсюда сабака путинская продірявленая
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06.11.2021 18:14 Ответить
Шо, хитрожопый, таки да абидна ?
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06.11.2021 20:02 Ответить
Вова ж хоче добра Україні. Це йому заважають Порошенки, Лероси, Тимошенки і т.д. Але на них є Тищенко, Татаров, Єрмак і ін., так що не дрейфіть, перемога буде за нами. 73%.
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06.11.2021 17:56 Ответить
Сама формулировка вопроса о том что страна идёт не тем неправильнім путём , уже есть провокацией и манипуляцией Это всё равно что спросить любого человека правильным путём он идёт или нет ? 😂 Ищите бенефициаров таких опросов - манипуляций
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06.11.2021 18:13 Ответить
В тебе,пертович,один напрямок і шлях--на хутіна.
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06.11.2021 19:00 Ответить
Зебильная подстилка детектид
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06.11.2021 20:03 Ответить
опана --- прозрели тую мать 70 проц зебилов . а чем думали в 19году . что не видно было как беня зелю насадил на мохнатую руку и крутит как хочет --- и это называют ..электоральная.. революция ---- новые морды мелькают как в калейдоскопе . за два с половиной года министров по три раза сменили и губернаторов штук 20 они бедные даже не успевают ..прибарахлиться.. сами не то что государству сделать что нибудь полезное --- не успел с секретаршей познакомиться уже в отставку --- спасибо ..луноликому.. хоть политбюро . пардон рнбо по пятницам собирают . а то совсем киздец
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06.11.2021 19:02 Ответить
до прірви за бараном?
% вівць все ще насторожує
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06.11.2021 20:05 Ответить
Среди молодежи больше чем среди старшего поколения таких, которые считают что направление правильное. Но это неудивительно. Ведь молодежь более активно голосовала за зеленую плесень.
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06.11.2021 22:31 Ответить
Так шо, зеленого будемо *******? Тоді я, мій син, двоє кумів і два десятки друзів приєднуємося. Кулаки *********. Ви нас дістали!!!!
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06.11.2021 23:39 Ответить
Як видно, в майбутньому наші інституціональні спеціалізти бачать результати "досліджень ЦВК" як неправильні, однак, нині усім отим бірьозовіцам-геращенкам-суркам не залишається нічого іншого, як визнати, що два роки тому 70+ відсотків українців проголосували за "неправильний шлях" у майбутнє (ну, або ж обрали вірну дорогу у неправильне майбутнє)...
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07.11.2021 01:14 Ответить
Нинішня влада-сама ДЕБІЛЬНА за всю історію незалежної України!!!
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07.11.2021 13:38 Ответить
Усі олігархічні засоби масової інформації останнім часом постійно критикують Зеленського. Причина - антиолігархічний закон.
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07.11.2021 18:00 Ответить
Ага, да. Только СМИ и критикует, остальное население довольно.
Сколько вам платят за эти комментарии?
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07.11.2021 18:32 Ответить
Поскорее бы Порошенко вернулся.
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07.11.2021 14:40 Ответить
Антирейтинг большой. Впринципе у нас парламенто президенская республика. И не важно кто президент, еслм бенина мафия не узурпировала власть
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07.11.2021 16:38 Ответить
Напрямок розвитку України можна охарактиризувати як юдейсько-хасидський "бєспрєдєл"... Цікаво а на що розраховували ті ж самі % темних як південна ніч баранів... голосуючи на виборах за "дєятєлєй" цього ворожого Україні інтернаціоналу...
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07.11.2021 14:54 Ответить
А коли ми нарешті визначимось, що є правильним і які шляхи до нього. Вже 30 років в світоглядному тунелі топчимось, а світла і досі не видно. Або, як казав Жванецький: "Тунель, **** не кончается!"
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07.11.2021 16:52 Ответить
Понятно, что Украина пошла не по тому пути развития, которое ожидалось сразу после Майдана.
Запад поверил в дух украинцев и всячески поддерживал в первые пару лет. Но, когда вся эта помощь растворяется в украинских олигархических кругах, дураков нет, продолжать кормить воров у власти. Не будь коррупции, мы могли бы и войну даже выиграть не военным путем!
Украина бы расцвела на фоне Новотсоссии и Уйлостана, а так - 7 лет просто держим удар.
Снаружи нас убивает русский "мир", изнутри коррупция. Плюс еще и корона.
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07.11.2021 16:59 Ответить
Судячи з усього, "Зелю геть!" Вірніше, Єрмака разом із Зелею геть!
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07.11.2021 17:31 Ответить
Усі олігархічні засоби масової інформації останнім часом постійно критикують Зеленського. Причина - антиолігархічний закон.
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07.11.2021 17:59 Ответить
Наївно думати ,що країну яку створили олігархи вони так легко віддадуть керувати випадковій людині))) після Зеленського буде знову Зеленський тому, що нарід такий,наш олігархат самий хитровумний в світі і розуміє,що лохів багато а дурників якими можна маніпулювати ще більше і для цього достатньо мати свої ЗМІ і програму яку буде споживати нарід від психоаналітиків.
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07.11.2021 19:21 Ответить
Но при этом у Зеленского всеравно самый высокий рейтинг. Узнаю свой нарид!
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07.11.2021 19:42 Ответить
Голосуют неправильно, а потом начинают ныть. что идут не в том направлении. А потом опять голосуют неправильно. И так бесконечно.
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07.11.2021 22:32 Ответить
В Украине нет выборов!
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07.11.2021 23:35 Ответить
Причем тут Зеленский. Страной управляют олигархи. Они не могут поставить успешных менеджеров ибо они сами дегенераты.
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07.11.2021 23:33 Ответить
Что то ты неправильно говориш.Конституционный суд считай заблокировал Зеленский. Закон об Олигархах "слуги" приняли.Деньги для борьбы с ковид отправили на "большую стройку" Зеленского. Все законы принимаются выходя из офиса Зеленского. Я не вижу где тут действия олигархов. И вообще это слово кто то придумал.Просто богатые люди которые имеют влияние на политику.Полно таких за рубежом и никому они не мешают (Байден. Трамп,Шродер и т.д.) Закон об Олигархах это попытка Зеленского приструнить Олигархов ну а короче попытка узурпировать власть. Ты неправильно думаеш тебе ктото сказал что вся беда от олигархов ты и поверил так по твоему тогда надо возвращатся в советское прошлое олигархов нет все предприятия государственная собственность...и банда компартии правит в стране.все в порядке,все ходят строем.
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08.11.2021 05:26 Ответить

https://ibigdan.livejournal.com/27520048.html Мама, я покакал!

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08.11.2021 00:40 Ответить
в зекоманди немає просто виходу! До жида приставлений чекіст дєрмак, щоб якщо зелен-ий почав діяти НЕузгоджено з СРЕМлем, то зелен-ого чекіст би прибрав одразу! Ще турчин казав, що як тільки він став в.о. президента, то до нього зразу подзвонили чекісти і сказали, що "якщо він не буде їх слухати, то вони висадять десант в Києві і їх всіх постріляють"! Гарантую, що таке саме було сказано і порошу.
В СРЕМлі сидять не тільки брехуни і злодії, а ще й маніяки і вбивці.
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08.11.2021 04:00 Ответить
Не, ну 70% украинцев таки ещё те поцы - сперва выбрать клоуна, а потом цирк не нравится..
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08.11.2021 04:15 Ответить
Мне из коментариев понравилось фото Зеленского и ему показывают средний палец.
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08.11.2021 05:11 Ответить
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