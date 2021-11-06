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Корбан об иске "Укрнафты" к "Нафтогазу": В чем афера? В 2009 году у Коломойского возникла идея: а давайте отсудит объем. И был создан прецедент

Корбан об иске

В 2009 году у олигарха Игоря Коломойского возникла идея, чтобы "Укрнафта" отсудила у "Нафтогаза" объем газа, закачанный когда-то в хранилища "Укртрансгаза" и который изъяли для нужд населения.

Об этом бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"В чем афера? Сейчас я расскажу, вы поймете. Потому что дьявол, как говорится, кроется в деталях. Газ – это товар, который не определен родовыми признаками. Иными словами, когда у вас в квартире стоит мебель, ее можно описать: это, скажем, мебель эпохи Людовика XIV, с золотыми вензелями, размером 30 на 40 или 120 на 80, имеет три ящика, две задвижки и т.д. А газ так описать невозможно. И в газохранилищах нигде не написано, что это газ "Укрнафты", а это газ Павла Фукса, а это еще чей-то. Потому что газ не определен родовыми признаками. Поэтому, когда происходит такое соглашение, лицо, которое даже доказало, что у него выкупили этот газ по низкой цене, может претендовать исключительно на денежную компенсацию, согласно нашему законодательству, по цене на момент отгрузки.

Так вот, вследствие такой коллизии где-то в 2009 году у Коломойского возникла идея: а давайте отсудим объем. И был создан прецедент. Был подан ряд исков, по которым были признаны незаконными отдельные постановления Кабмина позапрошлого века. Отдельно был подан иск о признании права собственности на объем газа. И в 2010 году у него было решение Верховного Суда - такое очень "крепкое" - которым "Укрнафта" отсудила объем газа. К примеру, 2 миллиарда кубов", - объяснил Корбан.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также: Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": журналистов не пустили на заседание, - ЦПК

Автор: 

Газ (10223) Коломойский (1790) Корбан (548)


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Топ комментарии
+6
А Беню колись посадять? Чи грабувати країну буде поки не помре?
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06.11.2021 13:03
+5
Вот те на. Столько лет дружили, чужое добро весело отжимали и дерибанили и тут выяснилось.. Бенцион оказался мудак, а Корбан - д'Артаньян.
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06.11.2021 12:31
+3
Что за бред🤣 как это в хранилищах не написано чей это газ?!) он туда попадает по документам и у каждого кубометра есть свой владелец. Поднимите архивы укртрансгаза идиоты🤦‍♂️
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06.11.2021 13:59
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Вот те на. Столько лет дружили, чужое добро весело отжимали и дерибанили и тут выяснилось.. Бенцион оказался мудак, а Корбан - д'Артаньян.
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06.11.2021 12:31 Ответить
Корбан допомагав, а Бєня не поділився - "ніж в спину"
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06.11.2021 13:54 Ответить
А Зеленский в этом поможет Коломойскому.
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06.11.2021 12:38 Ответить
А Беню колись посадять? Чи грабувати країну буде поки не помре?
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06.11.2021 13:03 Ответить
Кто ж его посадит? Пацанва вы зелёная
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06.11.2021 22:34 Ответить
У чому афера? - Ви зробили це разом!
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06.11.2021 13:52 Ответить
Рейдер и бандит. Уголовка плачет за ним.
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06.11.2021 13:55 Ответить
Что за бред🤣 как это в хранилищах не написано чей это газ?!) он туда попадает по документам и у каждого кубометра есть свой владелец. Поднимите архивы укртрансгаза идиоты🤦‍♂️
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06.11.2021 13:59 Ответить
поставь авто на стоянку на 10 лет или сдай чемодан на хранение....и будет невыгодно уже их забирать.....газ жиденка разве бесплатно хранили?
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06.11.2021 14:30 Ответить
Смотря что в твоём чемодане. Если за 10 лет хранения ты должен условно 1000$ а стоимость содержимого твоего чемодана сейчас 5000$ то очень даже выгодно его забрать.
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06.11.2021 14:37 Ответить
ага - обслуживание твоего "чемоданчика" - за эти годы - тоже выросло и стало 12 000 $ выгодно? или кто кого то наедурить хочет?
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06.11.2021 15:40 Ответить
Есть контракты на хранение, если по ним стоимость хранения превышает текущую стоимость самого газа то коломойский бы никогда не подал в суд. Значит стоимость хранения намного ниже стоимости самого газа, не обманывай себя.
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06.11.2021 16:30 Ответить
не обманывай себя сам)))
контракты заключались в каком году? В гривне? Какой курс? А пересчитать там есть такой пункт договора, не пробовали?
Контракт-договор - всегда просчитывается в нац валюте, с пересчетом реальной стоимости к курсу одной из мировых валют по курсу нац банка на момент выполнения обязательств сторонами, + пеня
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06.11.2021 16:41 Ответить
Нет никакого пересчёта к валютам других стран. Есть конкретная цена в гривне за хранения каждого куба газа. Это как с транзитом, цена газа выросла в разы, но Украина получает ровно цену указанную в контракте, и так будет даже если завтра газ будет стоить 5к баксов или наоборот 100.
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06.11.2021 17:22 Ответить
Ты Договор или Контракт реальный хоть раз в глаза свои видел, дЭбил?
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06.11.2021 17:35 Ответить
речь о газе......не о чемодане с алмазами
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06.11.2021 18:56 Ответить
Газ, как и чемодан с алмазами, имеет рыночную стоимость, поэтому пример объективный.
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06.11.2021 19:03 Ответить
газ- власнысть Народу (Націїї) - а в Ізраєлі таке слабо провернути ...
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06.11.2021 20:11 Ответить
Да отдаст ЗЕленский газ иначе мы увидим по Г+Г как имели анально Зеленского на корпоративах и это самое легкое видео которое увидим про Зеленского!
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06.11.2021 14:08 Ответить
Плохи дела у бородатой бабушки зеледента... Соуча... соратники от бени открещиваются. Только бубочка по прежнему выполняет все указания и вовсю торгует тем, гарантом чего является согласно Конституции Украины.
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06.11.2021 15:37 Ответить
как красиво беня имеет народ ( или стадо)
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06.11.2021 19:21 Ответить
а что - только один бЄня....
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06.11.2021 20:08 Ответить
да имеют все кому не лень))) без лоха и жизнь плоха))))
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06.11.2021 20:18 Ответить
тут згоден...
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09.11.2021 14:32 Ответить
дайте мені на 3 місяці всі ці ***** Сап ДБР і ГПУ .....- я вам розкажу та покажу де буде і на скільки ота бородата вагіна бЄня ....
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06.11.2021 20:07 Ответить
тебя купит тот же беня на второй день ))))
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06.11.2021 20:19 Ответить
по собі судиш ....))))
е ще і таке
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09.11.2021 14:30 Ответить
юношеский максимализм)))) вот когда чемодан с баксами увидишь и тебе объяснят что или ты подпишешь и будешь жить безбедно или подпишут другие. зеля и ко рассказывали так же как ты, пока не дорвались до корыта. нет наказания, в этом беда, а не в совести
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09.11.2021 15:15 Ответить
розкажи про це тим Молодим Хлопцям - Воїнам що самі пішли в то ,перше пекло у 14-му...
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09.11.2021 20:05 Ответить
хорошо помню, и кива тогда пошел)))
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11.11.2021 06:56 Ответить
зачем передергивать .....большинство пипла (плебса) , что проживают в Украине , недостойны тех Парней...., а кива - просто отмороз-приспособленец, не более и не мение...
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11.11.2021 12:10 Ответить
я тебе просто говорю факты. мир не черно-белый))))
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11.11.2021 16:56 Ответить
 
 