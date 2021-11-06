Никогда не забудем, какой ценой Киев был освобожден от нацистских оккупантов, - Зеленский

В 78-ю годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов президент Владимир Зеленский возложил цветы в зале памяти музея освобождения Киева в селе Новые Петровцы Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников.

Присутствующие почтили память погибших освободителей Киева минутой молчания.

Владимир Зеленский осмотрел монумент "Символ мира" на аллее музея-заповедника.

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"Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что, по официальным данным, потери в битве за Днепр составляют 417 тысяч погибших. В боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров. Но, согласно подсчетам ряда историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, ведь мобилизованных через полевые военкоматы часто не брали на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь.

"Даже не одетые в форму и крайне плохо вооруженные сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов", – подчеркнул Зеленский.

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"Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков", – добавил он.

У монумента глава государства также пообщался с участниками боевых действий на востоке Украины – братьями Александром и Андреем Мережко. В семье Мережко два поколения мужчин являются участниками двух разных войн: Второй мировой и войны за независимость и территориальную целостность Украины. Андрей – один из воинов-"киборгов", защищавших Донецкий аэропорт.

"Благодарю вас за службу, за вашу самоотверженность", – сказал президент.

Директор музея-заповедника Иван Викован рассказал Владимиру Зеленскому, что комплекс "Битва за Киев в 1943 году" основан в 1945 году, и на сегодняшний день его фонды насчитывают 15 тысяч предметов. Это документы и фотографии времен Второй мировой войны, событий на востоке Украины, археологические, этнографические, нумизматические коллекции, произведения живописи.

В 2014 году на территории музея открыт памятный знак "Неизвестному солдату" на месте перезахоронения останков 26 защитников и освободителей Киева, погибших в 1941-1943 годах.

В последние годы в экспозициях музея-заповедника отражены события форсирования Днепра, хода Киевской наступательной операции, а также представлены вещи участников Революции Достоинства, Героев Небесной Сотни, Антитеррористической операции на востоке Украины.

Также на территории музейного комплекса расположена выставка образцов боевой техники, часовня Святого Георгия Победоносца в память о защитниках и освободителях Киева, памятник воинам-мотоциклистам, Стена памяти – 11 горельефов Героев Советского Союза – выходцев из Вышгородского района Киевщины.

Президент Украины поручил главе Киевской областной государственной администрации Василию Володину активизировать создание на территории музея-заповедника Центра национально-патриотического воспитания.

В частности, в планах – построить новое помещение для Музея украинского военного подвига. Там будут предусмотрены выставочные и экспозиционные площади, фондохранилища, кино- и конференц-залы. Кроме того, к 80-летию освобождения Киева от нацистских захватчиков запланировано строительство монумента "Защитникам Украины".