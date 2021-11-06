За сутки в Киеве от COVID-19 умер 41 человек, выявлено 1 426 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 426 больных коронавирусом, 41 человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"1 426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 6 462 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 268 593", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки 796 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 534 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет. А также 47 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

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Среди умерших 21 женщина от 44 до 94 лет и 20 мужчин от 53 до 89 лет.

В больницы столицы госпитализировали 110 больных коронавирусом и 524 людей с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 766 человек. В общем коронавирус преодолели 234 007 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 344, в Дарницком - 179, в Деснянском районе - 172 случая", - отметил Кличко.