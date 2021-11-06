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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умер 41 человек, выявлено 1 426 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 426 больных коронавирусом, 41 человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт КГГА.

"1 426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 6 462 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 268 593", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки 796 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 534 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет. А также 47 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

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Среди умерших 21 женщина от 44 до 94 лет и 20 мужчин от 53 до 89 лет.

В больницы столицы госпитализировали 110 больных коронавирусом и 524 людей с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 766 человек. В общем коронавирус преодолели 234 007 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 344, в Дарницком - 179, в Деснянском районе - 172 случая", - отметил Кличко.

За сутки в Киеве от COVID-19 умер 41 человек, выявлено 1 426 новых случаев заболевания, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Сколько умерло от заболеваний сердца, от давления, от туберкулеза, от СПИДа, от тромбов и т.д.?
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06.11.2021 13:54
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И снова процент вакцинированных в Киеве увеличился, так сказать, "с двух сторон"
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06.11.2021 13:23 Ответить
"- Торопиться не надо!" (c)

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06.11.2021 13:32 Ответить
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06.11.2021 13:48 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот
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06.11.2021 14:12 Ответить
Сколько умерло от заболеваний сердца, от давления, от туберкулеза, от СПИДа, от тромбов и т.д.?
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06.11.2021 13:54 Ответить
Сейчас существует только одна проблема - все средства на борьбу с ней
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06.11.2021 14:03 Ответить
В год умирает ок. 600 тыс человек, но ковид-истерия нагнетается с невиданной силой. Пусть люди умирают от чего угодно, но не т ковида.
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06.11.2021 16:10 Ответить
 
 