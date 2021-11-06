Украинский вопрос поднимался во время визита директора ЦРУ в Москву, - замглавы МИД РФ Рябков
Тема Украины обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.
Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".
Между тем, по данным телеканала CNN, целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы.
"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.
Ранее на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обратят внимание на любые агрессивные действия на границе РФ и Украины в случае их возникновения.
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Уязвимость Крыма была очевидна для США. К моменту начала Майдана было абсолютно ясно, что если Путен пойдёт на аннексию, то остановить её не возможно. Сама Украина тогда была не в состоянии, а вместо неё воевать за территории никто естественно не станет. Так что ерунду писал WSJ. Разведка тут ни при чём.
Да и во власти - кацапо-кротов -- ТЬМА !!! .. начиная с ВР, ОП, КМ и заканчивая МО и ГШ...
Помогать может и будут - сша, бриты, польша и турция - а воевать - НЕТ !!!
Пора бы это усвоить...
Это КАК????