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Украинский вопрос поднимался во время визита директора ЦРУ в Москву, - замглавы МИД РФ Рябков

Украинский вопрос поднимался во время визита директора ЦРУ в Москву, - замглавы МИД РФ Рябков

Тема Украины обсуждалась во время визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой "большой Евразии", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

Читайте также: Директор ЦРУ Бернс прибыл в Москву из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, - CNN

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

Между тем, по данным телеканала CNN, целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы.

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"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.

Ранее на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обратят внимание на любые агрессивные действия на границе РФ и Украины в случае их возникновения.

Читайте также: 90 тыс. военных РФ находятся у границ Украины, - Минобороны

Автор: 

армия РФ (19026) МИД РФ (1665) ЦРУ (214) Бернс (51)


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Топ комментарии
+3
Вот поэтому надо переставать надеяться на дядю и начинать уже самим что-то мочь в сфере деятельности спецслужб, а не повально коммерциализироваться и деградировать, занимаясь всем подряд, а в итоге ничем
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06.11.2021 14:16
+3
В Крьіму и так бьіло полно российских военньіх , к которьім скрьітно подвезли еще несколько тьісяч спецназа , тяжелую технику не везли , БТРов морпехов хватало. Обнаружить что-то американцам технической разведкой бьіло нереально. Могла обнаружить СБУ , но с ними заранее "поработали" ребята из ФСБ и ГРУ.
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06.11.2021 14:30
+2
Бернс сказав лаптям, не рипайтесь бо отримаєте звіздюлину.
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06.11.2021 13:18
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Бернс сказав лаптям, не рипайтесь бо отримаєте звіздюлину.
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06.11.2021 13:18 Ответить
24 марта 2014 года американское издание The Wall Street Journal (WSJ) посвятило целую публикацию провалу американской технической разведки, которая не смогла определить подготовку военной операции Россией в Крыму. ЦРУ - не суровая организация холодной войны, это либерастический и типичный Риал политик, что продает Украину оптом и в розницу. А такие контакты разведки дело постоянное, в США регулярно катаеются директора что СВР, что ФСБ. Играют в свои игры, а у нас слабая карта и нет ни воли, ни козырей.
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06.11.2021 13:20 Ответить
Вот поэтому надо переставать надеяться на дядю и начинать уже самим что-то мочь в сфере деятельности спецслужб, а не повально коммерциализироваться и деградировать, занимаясь всем подряд, а в итоге ничем
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06.11.2021 14:16 Ответить
В Крьіму и так бьіло полно российских военньіх , к которьім скрьітно подвезли еще несколько тьісяч спецназа , тяжелую технику не везли , БТРов морпехов хватало. Обнаружить что-то американцам технической разведкой бьіло нереально. Могла обнаружить СБУ , но с ними заранее "поработали" ребята из ФСБ и ГРУ.
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06.11.2021 14:30 Ответить
Типа, если бы американская разведка определила, что аннексия неизбежна, обладатель нобелевской премии мира Обама отправил бы в Крым 6-ой флот США.))
Уязвимость Крыма была очевидна для США. К моменту начала Майдана было абсолютно ясно, что если Путен пойдёт на аннексию, то остановить её не возможно. Сама Украина тогда была не в состоянии, а вместо неё воевать за территории никто естественно не станет. Так что ерунду писал WSJ. Разведка тут ни при чём.
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06.11.2021 14:47 Ответить
Типу, засунув свого язика в свою ж мокшанську дупу і а ні пари з вуст, бо дуже вже смердить мацкалем.
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06.11.2021 22:15 Ответить
За Украину воевать с русней никто не будет !!!
Да и во власти - кацапо-кротов -- ТЬМА !!! .. начиная с ВР, ОП, КМ и заканчивая МО и ГШ...
Помогать может и будут - сша, бриты, польша и турция - а воевать - НЕТ !!!
Пора бы это усвоить...
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06.11.2021 14:14 Ответить
з добрим утрам, таваріщь! а хто розраховує на інше? всі це знають і саме тому пи****ть тварєй вчаться навіть бабусі
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06.11.2021 14:23 Ответить
Т.е. Байден видит у нашей границы опасные движения, а зевлада не видит??? МО и Генштаб в одну дудку , что все в порядке, ничего такого не происходит.
Это КАК????
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06.11.2021 19:59 Ответить
Цэ зрада
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06.11.2021 22:16 Ответить
 
 