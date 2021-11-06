События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец

В энергетической сфере Украина на этой неделе было много важных новостей, и почти все они отрицательные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет екс-министр энергетики Ольга Буславец, описывая события, произошедшие в украинской энергетике этой неделе. Далее публикуем ее пост полностью.

" События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон. Хочется проснуться и увидеть, что все просто приснилось.

Запасы угля на складах ГК ТЭС за 4 суток ноября сократились на 37 тыс.тонн и на утро пятницы 5 ноября составили 506 тыс.тонн. В разрезе компаний с начала ноября запасы угля:

на ТЭС ДТЭК снизились на 22 тыс.тонн из 415 тыс.тонн до 393 тыс.тонн (-5%);

на Славянской ТЭС "Донбассэнерго" выросли на 3 тыс.тонн с 30 тыс. тонн до 33 тыс. тонн (+ 10%);

на ТЭС "Центрэнерго" снизились на 18 тыс.тонн с 98 тыс.тонн до 80 тыс.тонн (-18%).

На утро пятницы 19 блоков ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива, 5 энергоблоков - в аварийных ремонтах. АЭС работают 11-ю блоками из 15 с нагрузкой до 10000МВт.

На государственных ТЭС "Центрэнерго" с 20 энергоблоков в работе находится 6 блоков (+2 к прошлой неделе), 10 заявили об отсутствии топлива, остальные - в текущих и капитальных ремонтах.

Славянская ТЭС на утро пятницы работает 0,5 блока нагрузкой 315 МВт.

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По ценам:

Цены на оптовом рынке электрической энергии в ОЭС Украины за последнюю неделю колеблются в диапазоне 3 011-3 221 грн/МВт∙ч и составляют за ноябрь в среднем 3109 грн/МВт∙ч для базовой нагрузки.

Почти все дни наблюдался дефицит предложения в периоды с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

Цены на уголь на европейском рынке на этой неделе колебались на отметках 147-158 долларов за тонну (3847 - 4125 грн/т).

На снижение цен повлияли рост запасов угля в портах ARA, ограничения цен на уголь на внутреннем рынке Китая и снижение цен на газ.

Цены на газ на европейском рынке на этой неделе - 922 долларов (24,1 тыс. грн) за тысячу кубов.

Цены добавили к прошлой неделе из-за снижения поставок "Газпрома" через газопровод "Ямал", снижение транзита через Украину, снижение температуры в Юго-Западной Европе.

Цены на электроэнергию на западной границе Украины (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния) на этой неделе составляют от 96 евро/МВт∙ч (Польша) до 193 евро/МВт∙ч (Венгрия).

Цены на рынке по-прежнему зависят от ситуации на рынке газа.

Также наблюдается существенный рост угольной генерации, фактически вернулся на уровень 2018 года. Текущая стоимость работы угольных станций существенно дешевле стоимости работы газовых ТЭС, это приводит к обратному топливному переходу от газа к углю.

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Главные энергетические новости недели:

На этой неделе большинство новостей касалось импорта электроэнергии из Беларуси. Что интересно, Минэнерго очень на него рассчитывал, НКРЭКУ позволила, НЭК "Укрэнерго" продала сечение, НАЭК "Энергоатом" вроде договорилась о поставках, а импорт так и не пошел...

Зато 2 ноября поступила аварийная помощь из Беларуси, говорят, по 5 грн за кВт∙ч в объеме около 3500 МВт·ч. "Укрэнерго" во всем обвинило аварийность блоков компании ДТЭК "Энерго", которая в свою очередь опровергла обвинения, заявив, что последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и коммунальных ТЭЦ.

По состоянию на конец пятницы "Энергоатом" заплатил "Укрэнерго" за пересечение с Беларусью на ноябрь 460 млн грн с НДС, но судя по всему, ведет "неравный" бой с ТЕТ-Групп Виталия Бутенко за контракт с "Белэнерго".

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Между тем за неделю отсутствия импорта НАЭК "Энергоатом" потратила 107 млн. ​​грн. из общего счета на пересечение по существу на физическое блокирование пересечения ...

Регулятор таки признал критической ситуацию по обеспечению топливом производителей электрической энергии, создающей угрозу безопасности поставок электрической энергии и прохождения ОЗП. 8 ноября НКРЭКУ выносит на утверждение Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения безопасности поставок с привлечением энергогенерирующего оборудования, использующего природный газ/мазут.

Это очередное украинское ноу-хау - нерыночным образом закрутить схему, которая позволит заработать только нужным людям. В каких ТЭЦ будут покупать эту "услугу" по цене, которая привышает рыночную цену электроэнергии, по какой цене и кто будет поставлять на них газ, неизвестно.

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4 ноября на совещании в Минэнерго представили прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год.

Больше всего поражает в этом документе потеря логики и связи с реальностью: ТЭС в апреле-мае должны производить электроэнергии больше, чем зимой, и в целом импортировать за год рекордные 6 млн тонн угля.

На 10 ноября НКРЭКУ выносит на одобрение проекты тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию на 2022:

Тариф на передачу предлагается утвердить на уровне 327,49 грн/МВтч (тариф на передачу на 2021 год – 293,93 грн/МВтч).

На компенсации ВИЭ заложено лишь 22 067,584 млн. грн., в том числе для частных домохозяйств – 4 143,584 грн., для "ГарПок" – 17 924,0 млн. грн.

Тариф на диспетчеризацию предлагают утвердить на уровне 62,22 грн/МВтч (сейчас тариф составляет 39,41 грн/МВтч). На вспомогательные услуги заложено 16,742 млрд. грн. (как и просила НЭК "Укрэнерго").

На новую вспомогательную услугу для газомазутных блоков расходы в проекте тарифа не предусмотрены.

Среди положительных новостей на этой неделе принятие 2 ноября парламентом во втором чтении и в целом законопроекта №2553, предусматривающего изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические".

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