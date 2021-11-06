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События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец

В энергетической сфере Украина на этой неделе было много важных новостей, и почти все они отрицательные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет екс-министр энергетики Ольга Буславец, описывая события, произошедшие в украинской энергетике этой неделе. Далее публикуем ее пост полностью.

"События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 01События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 01События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 01События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон. Хочется проснуться и увидеть, что все просто приснилось.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04Запасы угля на складах ГК ТЭС за 4 суток ноября сократились на 37 тыс.тонн и на утро пятницы 5 ноября составили 506 тыс.тонн. В разрезе компаний с начала ноября запасы угля:

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07на ТЭС ДТЭК снизились на 22 тыс.тонн из 415 тыс.тонн до 393 тыс.тонн (-5%);

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07на Славянской ТЭС "Донбассэнерго" выросли на 3 тыс.тонн с 30 тыс. тонн до 33 тыс. тонн (+ 10%);

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07на ТЭС "Центрэнерго" снизились на 18 тыс.тонн с 98 тыс.тонн до 80 тыс.тонн (-18%).

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10 На утро пятницы 19 блоков ТЭС и ТЭЦ не работают из-за отсутствия топлива, 5 энергоблоков - в аварийных ремонтах. АЭС работают 11-ю блоками из 15 с нагрузкой до 10000МВт.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10На государственных ТЭС "Центрэнерго" с 20 энергоблоков в работе находится 6 блоков (+2 к прошлой неделе), 10 заявили об отсутствии топлива, остальные - в текущих и капитальных ремонтах.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10Славянская ТЭС на утро пятницы работает 0,5 блока нагрузкой 315 МВт.

Читайте также: Богатые страны должны помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики, - Зеленский

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04 По ценам:

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07Цены на оптовом рынке электрической энергии в ОЭС Украины за последнюю неделю колеблются в диапазоне 3 011-3 221 грн/МВт∙ч и составляют за ноябрь в среднем 3109 грн/МВт∙ч для базовой нагрузки.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20Почти все дни наблюдался дефицит предложения в периоды с 9:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07Цены на уголь на европейском рынке на этой неделе колебались на отметках 147-158 долларов за тонну (3847 - 4125 грн/т).

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20На снижение цен повлияли рост запасов угля в портах ARA, ограничения цен на уголь на внутреннем рынке Китая и снижение цен на газ.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07Цены на газ на европейском рынке на этой неделе - 922 долларов (24,1 тыс. грн) за тысячу кубов.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20Цены добавили к прошлой неделе из-за снижения поставок "Газпрома" через газопровод "Ямал", снижение транзита через Украину, снижение температуры в Юго-Западной Европе.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07Цены на электроэнергию на западной границе Украины (Польша, Венгрия, Словакия, Румыния) на этой неделе составляют от 96 евро/МВт∙ч (Польша) до 193 евро/МВт∙ч (Венгрия).

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20Цены на рынке по-прежнему зависят от ситуации на рынке газа.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 10Также наблюдается существенный рост угольной генерации, фактически вернулся на уровень 2018 года. Текущая стоимость работы угольных станций существенно дешевле стоимости работы  газовых ТЭС, это приводит к обратному топливному переходу от газа к углю.

Читайте также: "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04Главные энергетические новости недели:

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 32На этой неделе большинство новостей касалось импорта электроэнергии из Беларуси. Что интересно, Минэнерго очень на него рассчитывал, НКРЭКУ позволила, НЭК "Укрэнерго" продала сечение, НАЭК "Энергоатом" вроде договорилась о поставках, а импорт так и не пошел...

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 32Зато 2 ноября поступила аварийная помощь из Беларуси, говорят, по 5 грн за кВт∙ч в объеме около 3500 МВт·ч. "Укрэнерго" во всем обвинило аварийность блоков компании ДТЭК "Энерго", которая в свою очередь опровергла обвинения, заявив, что последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и коммунальных ТЭЦ.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 32По состоянию на конец пятницы "Энергоатом" заплатил "Укрэнерго" за пересечение с Беларусью на ноябрь 460 млн грн с НДС, но судя по всему, ведет "неравный" бой с ТЕТ-Групп Виталия Бутенко за контракт с "Белэнерго".

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События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20Между тем за неделю отсутствия импорта НАЭК "Энергоатом" потратила 107 млн. ​​грн. из общего счета на пересечение по существу на физическое блокирование пересечения ...

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 32Регулятор таки признал критической ситуацию по обеспечению топливом производителей электрической энергии, создающей угрозу безопасности поставок электрической энергии и прохождения ОЗП. 8 ноября НКРЭКУ выносит на утверждение Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения безопасности поставок с привлечением энергогенерирующего оборудования, использующего природный газ/мазут.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20Это очередное украинское ноу-хау -  нерыночным образом закрутить схему, которая позволит заработать только нужным людям. В каких ТЭЦ будут покупать эту "услугу" по цене, которая привышает рыночную цену электроэнергии, по какой цене и кто будет поставлять на них газ, неизвестно.

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События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 324 ноября на совещании в Минэнерго представили прогнозный баланс электроэнергии на 2022 год.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20Больше всего поражает в этом документе потеря логики и связи с реальностью: ТЭС в апреле-мае должны производить электроэнергии больше, чем зимой, и в целом импортировать за год рекордные 6 млн тонн угля.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 04На 10 ноября НКРЭКУ выносит на одобрение проекты тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию на 2022:

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07Тариф на передачу предлагается утвердить на уровне 327,49 грн/МВтч (тариф на передачу на 2021 год – 293,93 грн/МВтч).

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20На компенсации ВИЭ заложено лишь 22 067,584 млн. грн., в том числе для частных домохозяйств – 4 143,584 грн., для "ГарПок" – 17 924,0 млн. грн.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 07Тариф на диспетчеризацию предлагают утвердить на уровне 62,22 грн/МВтч (сейчас тариф составляет 39,41 грн/МВтч). На вспомогательные услуги заложено 16,742 млрд. грн. (как и просила НЭК "Укрэнерго").

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 20На новую вспомогательную услугу для газомазутных блоков расходы в проекте тарифа не предусмотрены.

События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец 47Среди положительных новостей на этой неделе принятие 2 ноября парламентом во втором чтении и в целом законопроекта №2553, предусматривающего изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические".

Читайте также: Импорт электроэнергии из России и Беларуси - это фиаско власти, – экс-министр энергетики Буславец

Автор: 

энергетика (2551) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+23
Когда страна избирает своим президентом клоуна, то все в стране превращается в цирк
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06.11.2021 13:48
+14
яких вам ще реформ не вистачає?
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06.11.2021 13:49
+11
В Ад. Клоун злой, мстительный и мерзопакостный. Мал клоп, да вонюч.
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06.11.2021 14:02
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Правила форума Совет форумчан
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06.11.2021 13:40 Ответить
Когда страна избирает своим президентом клоуна, то все в стране превращается в цирк
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06.11.2021 13:48 Ответить
В Ад. Клоун злой, мстительный и мерзопакостный. Мал клоп, да вонюч.
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06.11.2021 14:02 Ответить
ay_poltava@AyPoltava

https://twitter.com/AyPoltava/status/1456959213926764551 3 ч





Худоба ж хотіла пожити ка в кінокомедії, от і дочекались.
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06.11.2021 17:33 Ответить
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07.11.2021 09:50 Ответить
Я звіско в казки не вірю. Але є крапля надії на те що це реальна заруба з Ахметовим. І тут гра в "хто кого" де гравці ризикують практично всім. І якщо гравці таки договоряться мирно то можна забути про те що хоть щось в цій країні зміниться на краще як мінімум до кінця каденції теперішньої влади.
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06.11.2021 13:48 Ответить
Попустительство и продажность прошлых президентов привели к нынешнему положению - или народ как дойная корова для олигархов, или олигархи со своей жадностью в узде у государства.
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06.11.2021 14:19 Ответить
Попустительство и продажность избирателей привели к нынешнему положению - или народ как дойная корова для олигархов, или олигархи со своей жадностью в узде у государства.
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06.11.2021 17:16 Ответить
Почему зелеблюдки не закупили уголь для ГОУДАРСТВЕННЫХ ТЭЦ?
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07.11.2021 10:09 Ответить
яких вам ще реформ не вистачає?
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06.11.2021 13:49 Ответить
Если еще началось , а морозов еще и не было , - То что будит при -15?
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06.11.2021 13:51 Ответить
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06.11.2021 13:52 Ответить
Фу, лять! малороси і справді братья кацапів
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06.11.2021 13:56 Ответить
Как Влодьке Ссанычу в жопу вставили свечу.
Ты гори, гори свеча у Валодьки Ссаныча.
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06.11.2021 13:59 Ответить
А де ж прутень? Він би додав ваги.
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06.11.2021 14:00 Ответить
То что она называет позитивом нормальные люди зовут феерическим пиз...цом.
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06.11.2021 14:01 Ответить
В бульбофюрера уже начал Гундосик закупать. Как немецкая актриса, готов принимать со всех сторон, лишь бы уседеть на троне. Мразь.
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06.11.2021 14:04 Ответить
Вкратце пересказ- Угля нет, ТЭЦ стоят из-за отсутствия угля. Дерутся за право поставлять электроэнергию из Белоруссии.
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06.11.2021 14:05 Ответить
не замарачивайтесь ---зато доллар падает .. и "..системи обліку змінили.."
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06.11.2021 14:06 Ответить
Отлично.Это же вредно для природы уголь.Переходим на ветро и солнечную энергетику.
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06.11.2021 14:12 Ответить
А если ЗЕ к херу динамо-машину привязать, то вобще и продавать электроэнергию можно будет.
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06.11.2021 14:19 Ответить
телевизор можно смотреть и при свечах
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06.11.2021 14:34 Ответить
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06.11.2021 17:21 Ответить
Якби ж то ця пані теж не була причетна до того, що нині відбувається. Спочатку Данилюк, тепер Буславець. Завтра Шмигаля попруть - схоже заговорить і він. Зелене гівно лає інше зелене гівно, коли його відсувають від корита.
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06.11.2021 14:45 Ответить
https://unhide.net/unhide-card/buslavec-olga-anatolevna
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06.11.2021 16:17 Ответить
Енергосистема Україна має бути повністю націоналізована. Вже навіть діти розуміють що олігархи які заволоділи за безцінь електростанціями, газовими свердловинами та засобами доставки (трубами) грабують населення і блокують розвиток економіки.
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06.11.2021 14:55 Ответить
ЦентрЭнерго. И шо?
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06.11.2021 17:20 Ответить
За бубачку голосуйте. Он исполнит все шариковские мечты.
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07.11.2021 10:11 Ответить
********** колінно-ліктьову позу зберігає, але тепер дупою в бік енергогодувальника Лукашенка)
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06.11.2021 16:31 Ответить
События в украинской энергетике на этой неделе напоминают страшный сон, - екс-министр энергетики Буславец
Ты так сильно не расстраивайся аппетит пропадет. У твоего хозяина все в шоколаде и косточку со своего стола он кинет тебе.
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06.11.2021 16:53 Ответить
тебе зеля уже дал смоктануть?
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06.11.2021 19:15 Ответить
Все ТЭС кому принадлежат? Ахметову, т.е. они частные. Вот пусть он и думает, как их угольком загрузить. Не может, национализировать. Всё!
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06.11.2021 18:45 Ответить
Где вас таких тупых набирают. В каких то зелебурсах?
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07.11.2021 10:12 Ответить
 
 