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51-летнему уроженцу Херсона грозит до 10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения Офиса омбудсмена и Верховного Суда

51-летнему уроженцу Херсона грозит до 10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения Офиса омбудсмена и Верховного Суда

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно умышленных поджогов помещений государственных органов в столице Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, 51-летний уроженец Херсона 26 августа днем ​​бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда, расположенного по ул. Орлика.

Отмечается, что злоумышленник "четко спланировал эти преступления и заранее подготовил необходимые приспособления". Он передвигался на моноколесе.

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"Мотивом указанных преступлений стало его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Действиями злоумышленника нанесен ущерб почти на 100 тыс. грн. К обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на указанную сумму.

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Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.

Автор: 

Верховный Суд (1096) Киев (25469) омбудсмен (594) поджог (1065) прокуратура (5004) тюрьма (822)


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Довели человека...
Это вам не гранатами угрожать, тут дело серьёзное.
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06.11.2021 13:58 Ответить
Вы лучше опишите что случилось с ним то есть что его довело до этой ситуации. Скорее всего он правильно поступил, скорее всего нужно ещё и генпрокуратуру ему было сжечь до тла. Это государство, то есть несколько десятков человек которые портят жизнь другим десяткам миллионов человек, заслуживает на гораздо большее наказание чем бутылка с керосином под дверь.
Правильно сделал!
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06.11.2021 14:07 Ответить
Омбудсмен Людмила спасайте от срока человека, не только наркокурьеры сидящие в Таиланде нуждаются в вашей помощи.
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06.11.2021 14:32 Ответить
10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения .-И :Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене.- Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства (!).
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06.11.2021 15:44 Ответить
За убийство дают 8 лет
Дверь поджог-10.
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06.11.2021 20:01 Ответить
А мэрам - сепарам которые провели референдум для гиркиных- под заставу отпустили.
И убийц депутатов типа Лозинского меньше дали. А тех кто на авто пьяным сбил людей насмерть- условно.
А тут- 10 лет за попытку...
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06.11.2021 21:53 Ответить
 
 