51-летнему уроженцу Херсона грозит до 10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения Офиса омбудсмена и Верховного Суда
Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно умышленных поджогов помещений государственных органов в столице Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, 51-летний уроженец Херсона 26 августа днем бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда, расположенного по ул. Орлика.
Отмечается, что злоумышленник "четко спланировал эти преступления и заранее подготовил необходимые приспособления". Он передвигался на моноколесе.
"Мотивом указанных преступлений стало его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", - говорится в сообщении.
По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Действиями злоумышленника нанесен ущерб почти на 100 тыс. грн. К обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на указанную сумму.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.
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Это вам не гранатами угрожать, тут дело серьёзное.
Правильно сделал!
Дверь поджог-10.
И убийц депутатов типа Лозинского меньше дали. А тех кто на авто пьяным сбил людей насмерть- условно.
А тут- 10 лет за попытку...