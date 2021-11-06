51-летнему уроженцу Херсона грозит до 10 лет лишения свободы за попытку поджога помещения Офиса омбудсмена и Верховного Суда

Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно умышленных поджогов помещений государственных органов в столице Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, 51-летний уроженец Херсона 26 августа днем ​​бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, расположенного на улице Институтской, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда, расположенного по ул. Орлика.

Отмечается, что злоумышленник "четко спланировал эти преступления и заранее подготовил необходимые приспособления". Он передвигался на моноколесе.

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"Мотивом указанных преступлений стало его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Действиями злоумышленника нанесен ущерб почти на 100 тыс. грн. К обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на указанную сумму.

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Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина вменяем. В настоящее время он находится под стражей.