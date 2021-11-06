Корбан об иске "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Понимаете, в чем хитрость?

Сейчас у олигарха Игоря Коломойского появилась возможность предъявить "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.

Об этом бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"(Коломойским. - Ред.) был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить. Он создал задолженность "Укрнафты" перед государством абсолютно умышленно - прибыль вывел, а не уплатил налоги . А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафты" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафты". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег", - объясняет Корбан.

Далее журналистка процитировала слова депутата "Слуги народа" Нагорняка: "Нафтогаз" получает 32,3 млрд грн за поставку газа на условиях ПСО (публичных специальных обязательств при закупке газа), признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Потом "Нафтогаз" должен уплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа. Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн)".

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На это Корбан ответил: "Вот видите, они рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Посмотрите цену газа в 2006 году. (...) За тысячу кубов 315 гривен. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафте". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль".

На замечание журналистки, что деньги Коломойскому в прошлом году передали специальным законом, а в эти дни он судится снова за эти объемы газа, Корбан ответил: "Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, большое строительство, где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не, не, вы же мне должны 2 миллиарда кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил триста долларов, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон". Понимаете, в чем хитрость?"

Полный текст интервью читайте здесь.

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