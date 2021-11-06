Корбан об иске "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Понимаете, в чем хитрость?
Сейчас у олигарха Игоря Коломойского появилась возможность предъявить "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.
Об этом бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"(Коломойским. - Ред.) был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить. Он создал задолженность "Укрнафты" перед государством абсолютно умышленно - прибыль вывел, а не уплатил налоги . А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафты" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафты". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег", - объясняет Корбан.
Далее журналистка процитировала слова депутата "Слуги народа" Нагорняка: "Нафтогаз" получает 32,3 млрд грн за поставку газа на условиях ПСО (публичных специальных обязательств при закупке газа), признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Потом "Нафтогаз" должен уплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа. Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн)".
На это Корбан ответил: "Вот видите, они рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Посмотрите цену газа в 2006 году. (...) За тысячу кубов 315 гривен. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафте". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль".
На замечание журналистки, что деньги Коломойскому в прошлом году передали специальным законом, а в эти дни он судится снова за эти объемы газа, Корбан ответил: "Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, большое строительство, где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не, не, вы же мне должны 2 миллиарда кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил триста долларов, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон". Понимаете, в чем хитрость?"
Полный текст интервью читайте здесь.
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Постмодернизм в чистом виде=)
"Иногда проще убить, чем прокормить"
Але держава у обличчі ЗЕ надто слабка перед коломойським.
Головний ворог то Порошенко, який спонсорує різні благодійні фонди.
А от ахмєтов, коломойський і решта персонажів, які крадуть в українців - хороші люди.
Ви чого очікували від Порошенка ? Що він, як Джин із казки про Алладина, побудує в пустелі, яку лишив януковищ, квітуче царство ?
Після януковища лишилась пустка і війна.
Що ви ото мелете. Майте совість.
Не вибріхуйтесь під моїми коментами.
Мені вже набридло слухати ваші ботські нісенітниці.
большей свиньи чем БаблоМойский свет не видывал !
А ті змели харчі зі столу, і кажуть "Порошенко з'їв".
зато всю страну спокойно нагнули постановой кабмина)))
почувствуйте разницу как говорится
выдать Бенячке гривнями по тому курсу газа, когда от клал на хранение и пусть ****..т с Богом, а иначе - будет большая буча, и Минора-центр не спасет, и Блинкин не поможет......