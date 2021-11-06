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Новости
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Корбан об иске "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Понимаете, в чем хитрость?

Корбан об иске

Сейчас у олигарха Игоря Коломойского появилась возможность предъявить "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.

Об этом бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"(Коломойским. - Ред.) был отсужен объем газа, но не оценен. И вот сейчас у него появилась возможность это предъявить. Он создал задолженность "Укрнафты" перед государством абсолютно умышленно - прибыль вывел, а не уплатил налоги . А теперь, чтобы не было задолженности "Укрнафты" перед бюджетом, "Нафтогаз" получает деньги от правительства за счет будущей добычи и погашает долг "Укрнафты". Вот такая схема. Если вы возьмете текст закона, то сами убедитесь в этом. Это прокачка денег", - объясняет Корбан.

Далее журналистка процитировала слова депутата "Слуги народа" Нагорняка: "Нафтогаз" получает 32,3 млрд грн за поставку газа на условиях ПСО (публичных специальных обязательств при закупке газа), признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Потом "Нафтогаз" должен уплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа. Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн)".

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На это Корбан ответил: "Вот видите, они рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Посмотрите цену газа в 2006 году. (...) За тысячу кубов 315 гривен. А теперь сравните разницу между этой ценой и тысячей долларов за тысячу кубов. И вроде бы же это не Коломойскому деньги возвращают, а "Укрнафте". Но если бы эта сума зашла, то ему бы сейчас поперла прибыль".

На замечание журналистки, что деньги Коломойскому в прошлом году передали специальным законом, а в эти дни он судится снова за эти объемы газа, Корбан ответил: "Видимо, закон приняли, но не реализовали его. Все-таки пандемия коронавируса, большое строительство, где ж тут взять лишние деньги, еще и такие. И что делает сейчас Коломойский? Он говорит: "Не, не, вы же мне должны 2 миллиарда кубов газа, а не деньги. И когда вы принимали закон, газ стоил триста долларов, а сейчас тысячу, поэтому перепринимайте закон". Понимаете, в чем хитрость?"

Полный текст интервью читайте здесь.

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Автор: 

Коломойский (1790) Корбан (548) Нафтогаз (3112) Укрнафта (198)


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Топ комментарии
+16
Щоб виконати всі ваші забаганки і чарівної палички буде замало.
Ви чого очікували від Порошенка ? Що він, як Джин із казки про Алладина, побудує в пустелі, яку лишив януковищ, квітуче царство ?
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06.11.2021 14:44
+13
Розуміємо.
Але держава у обличчі ЗЕ надто слабка перед коломойським.
Головний ворог то Порошенко, який спонсорує різні благодійні фонди.

А от ахмєтов, коломойський і решта персонажів, які крадуть в українців - хороші люди.
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06.11.2021 14:15
+11
Та не треба оцих ваших вивертів самосвідомості.
Після януковища лишилась пустка і війна.
Що ви ото мелете. Майте совість.
Не вибріхуйтесь під моїми коментами.
Мені вже набридло слухати ваші ботські нісенітниці.
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06.11.2021 15:15
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Мошенник выдает себя за помощника Ермака, - расследование

Журналисты обнаружили мошенника, выдающего себя за помощника главы Офиса президента Андрея Ермака. Им оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования

Постмодернизм в чистом виде=)
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06.11.2021 14:12 Ответить
Щоб єврей та не обдурив славну українську державу? Та коли таке було?
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06.11.2021 14:15 Ответить
А чим той шахай відрізняється від Єрмака? Не зовнішньо, зрозуміло.
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06.11.2021 15:13 Ответить
Бенячка и его ЗЕльоная кукла забіли хорошую поговорку6

"Иногда проще убить, чем прокормить"
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06.11.2021 19:23 Ответить
Розуміємо.
Але держава у обличчі ЗЕ надто слабка перед коломойським.
Головний ворог то Порошенко, який спонсорує різні благодійні фонди.

А от ахмєтов, коломойський і решта персонажів, які крадуть в українців - хороші люди.
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06.11.2021 14:15 Ответить
Хто заважав минулій влади притягнути ахмєтова коломойського фірташа і іншу погань,і хто принудив минулу владу довести до зубожіння пенсіонерів,підняти пенсійний вік і стаж,підняти комуналку у рази ,обесцінити гривну з 8грдо 28грн за долар,і подарувати нафтопровід мудачуку. ХТО ТОЙ ХТО ЗАВАЖАВ?
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06.11.2021 14:24 Ответить
Щоб виконати всі ваші забаганки і чарівної палички буде замало.
Ви чого очікували від Порошенка ? Що він, як Джин із казки про Алладина, побудує в пустелі, яку лишив януковищ, квітуче царство ?
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06.11.2021 14:44 Ответить
Що я міг очікувати від олігарха який прийшов на крові майдану призначений фірташем ахмєтовим коломойським і іншими ? Та нічого,тому за нього не голосував і у 2014р і у 20919 і у 2025р не буду бо будучи при владі більшість життя він причетний до нашого зубожіння і повинен відповідати.
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06.11.2021 14:52 Ответить
Та не треба оцих ваших вивертів самосвідомості.
Після януковища лишилась пустка і війна.
Що ви ото мелете. Майте совість.
Не вибріхуйтесь під моїми коментами.
Мені вже набридло слухати ваші ботські нісенітниці.
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06.11.2021 15:15 Ответить
До речі Порошенко прийшов коли долар після втечі Овоча був вже 13-14 грн., а вже до 28 грн. впустив пограбований Коломойським ПриватБанк
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06.11.2021 14:49 Ответить
35 років то плата за збитковий Пенсійний фонд, у який ви не сплачуєте податки роками, а все інше ви правильно сказали. Якби не шахрайські схеми коломойського, які показали, як можна жити на широку ногу і не сплачувати податки, можливо і інші структури вели себе трохи стриманіше
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06.11.2021 15:18 Ответить
придурок, а кто этой запрещает? кто то сидит? только беня карманы набивает
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06.11.2021 19:12 Ответить
вот давайте как Бенячка отдельно, а "прочие персонажи" - отдельно

большей свиньи чем БаблоМойский свет не видывал !
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06.11.2021 19:25 Ответить
Єдина країна, яка перемогла, скажу толерантно, нєдоізраїльтян - Вірменія... Там нєдоізраїльтяни не приживаються.. Бо їх там взувають так, як вони нас тут
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06.11.2021 14:29 Ответить
Несмотря на то, что Windows XP уже 20 лет, эта операционная система по-прежнему пользуется популярностью. Мы уже писали, что она установлена почти на 0,6% компьютеров мира. Но есть страна, где она по-прежнему занимает лидерство на рынке. Нет, это не Россия. Это Армения.
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06.11.2021 15:37 Ответить
Увесь фокус у тому що країною Україна керують/ворують жиди.
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06.11.2021 15:08 Ответить
Хитрість в Тому , що цьому нема кінця і края .Перша , коли тобі обіцяють те , що ти Хочеш. А друга те , що хоче той , що Обіцяє собі і переважає друге, що ближче до Тіла.
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06.11.2021 15:18 Ответить
Корбан , Коломойский/ Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Альперин, Акст,Баум, Бужанский, Гутцайт , Абрамович-который бывший помощник нардепа Фельдмана, ныне нардеп ОПЗЖ, владелец газодобывающей компании, миллиардер , ну и вор, естественно, Розенблат, Дубинский, Добкин, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Пресман, Кауфман , Черепинский, Шерман, Бродский, Спектор, Фридман, Фукс, Фирташ, Звягильский, Куницкий, Суркисы ,Ярославский, Геллер, Мецгер , Дубилет, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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06.11.2021 15:53 Ответить
одні ''українці'' нами керують, нас обкрадають, а ми терпимо і чекаємо манни з небес. Метод один: все відібрати і копняка під зад без права в'їзду в Україну пожиттєво навіть родичам 5-го покоління.
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21.07.2022 10:23 Ответить
Беня целую Америку обул на пол триллиона долларов,о то какой то Нафтогаз...
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06.11.2021 15:54 Ответить
Хотіли жити "по приколу", пустили в хату шахраїв.
А ті змели харчі зі столу, і кажуть "Порошенко з'їв".
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06.11.2021 15:56 Ответить
в крематорий
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06.11.2021 16:00 Ответить
Коболев же плохой был...выиграл в пользу Украины и Нафтогаза миллиарды долларов по Стокгольмскому Арбитражу и заплатил налог бешенный в бюджет страны...и компания процветала в целом...Сейчас сыночек Натальи Витренко вас разденет до гитки...стадо 73 % баранов....и правильно сделает...
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06.11.2021 16:01 Ответить
во как интересно))) всей вр и кабмином не могут нагнуть одного человека - оказывается он можем ВР указывать какой закон отменять, а какой принимать)))

зато всю страну спокойно нагнули постановой кабмина)))

почувствуйте разницу как говорится
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06.11.2021 16:03 Ответить
Не чуваки ...это все происки Байдена Госдепа и Петра Порошенко...
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06.11.2021 16:05 Ответить
Хитрость в том,что в Украине при власти евреи постоянно.
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06.11.2021 16:18 Ответить
Состояние Илана Маска за 2020 год составляло 107 ярдов долларов,за этот год Маск вырос до 206 ярдов....,это зависть я этим качеством не владею...а радость за умного Чувака...
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06.11.2021 16:21 Ответить
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06.11.2021 16:24 Ответить
Не понимаете вы юмора и сатиры в политике....Мне вас жаль ...чесслово...
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06.11.2021 16:32 Ответить
Гениальная логика Корбана, если ты положил в банк 10к баксов в 2013 году и пришёл за ними сегодня, то тебе могут сказать - извини брат, баксов нет отдадим в гривне.. по курсу 2013 года🤣
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06.11.2021 16:44 Ответить
Ну,баксами брали - баксами треба і віддавати...Але Ваша логіка цілком слушна,Коломою треба сказати - ізвіні,брат,дочекаємось поки ціна на газ упаде і тоді віддамо гроші...Тільки от ті,що можуть так сказати з ним в долі без сумніву...
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06.11.2021 17:24 Ответить
Ну по этой логике в банке тебе тоже могут так ответить. Коломойский тут с точки зрения закона абсолютно прав, другой вопрос моральный, своими действиями он ставит под угрозу нац безопасность страны. Но это по факту не его проблемы.
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06.11.2021 17:30 Ответить
как посчитать - так и будет

выдать Бенячке гривнями по тому курсу газа, когда от клал на хранение и пусть ****..т с Богом, а иначе - будет большая буча, и Минора-центр не спасет, и Блинкин не поможет......
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06.11.2021 19:29 Ответить
Прочитай мой первый пост про доллары, если тебя так расчитают ты будешь с этим согласен? Нет, ты будешь возмущаться и пойдёшь в суд, и ты будешь прав. Но так как это сейчас не твои деньги, а коломойского тебе плевать на закон и здравый смысл.
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06.11.2021 20:04 Ответить
Коломой дочекався найвищої ціни на газ і пред"явив Україні рахунок...Це боротьба Зєлі з олігархами на практиці...
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06.11.2021 17:17 Ответить
Пересчитают пусть тот долг с учетом набежавших процентов. Как кредит для государства. А не объемом газа.
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06.11.2021 18:08 Ответить
Мда, Беня не меценат, главное для него это деньги, так кидануть зебилов, даже тех, кто работает на его предприятиях и по его указу голосовал за марионетку.
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06.11.2021 18:12 Ответить
да лошары комуналкой заплатят любые прихоти бени)))) тупость нашего народа выгоняется быстрее финансово
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06.11.2021 19:09 Ответить
Подайте сюда сметунов
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06.11.2021 22:37 Ответить
Пишут,пишут,пишут,но я ещё не видел меценатов,которые свою землю или квартиру продавали бы по цене 90х годов.
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21.07.2022 14:41 Ответить
 
 