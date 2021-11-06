Украина в ближайшее время закупит новые лекарства от коронавируса прямого действия, - Ляшко
В ближайшее время Украина закупит новые лекарства прямого действия от коронавирусной болезни. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.
Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре-декабре.
"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.
По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.
Как сообщалось, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса.
Кроме того, компания Pfizer заявила, что ее новые таблетки от COVID-19 на 89% снижают риск госпитализации и смерти. Препарат называется Paxlovid. Его эффективность исследовали на группе из 1 881 человека. За первые 28 дней испытаний среди пациентов, получавших настоящее лекарство, не зафиксировали ни одного случая смерти. В группе, принимавшей плацебо, умерло 10 человек.
Среди людей, начавших принимать Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов, госпитализировали всего 0,8%. А вот среди принимавших плацебо в больницы попали 7%.
Сейчас компания готовит документы в FDA США для получения разрешения на использование PAXLOVID.
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«За день у нас може бути восьмеро-десятеро нових пацієнтів. Частину людей виписуємо, якщо стан здоров'я сприяє. За весь час, поки я працюю в умовах ковідного відділення, не прийняла жодного вакцинованого. Усі люди, яких ви бачили, - нещеплені. Так, я чула, що такі випадки, коли вакциновані потрапляли в лікарні з COVID-19, були. Але сама їх не бачила. Також треба зважати, що вакцинація не дає 100% гарантії не захворіти. Так було, є й буде. Але водночас вакцина значно збільшує ваші шанси легше перенести хворобу. Тому не ігноруйте вакцинацію. Бо може настати момент, коли пацієнтів стане дуже, дуже багато. І ми почнемо їх сортувати. Тоді мені як лікарці доведеться обирати: хто отримає кисневу терапію, а хто ні. А я дуже такого не хочу. Не хотіла б, щоб мені доводилося робити такий вибір», - втомлено каже Ольга, лікар ковідного відділення. https://tyzhden.ua/Pandemic/253547
И только по одной причине - идиоты у власти и ставят безмозглых на коменты!
Восле вноса бредятины идиотами, воспринимать полезную информацию нарід не способен.
Все, как в притче про пастушка и волков.
"Україна найближчим часом закупить нові ліки прямої дії від коронавірусу"
Да уж... перешли, а проблемы те же.
Говорили про участь у клінічних дослідженнях експериментальних пігулок.
Яка купівля ? Їх мають постачати безплатно.
Нехай платно, як ви кажете, по 20 доларів.
Читали, що в нас протермінувалось 500 тисяч доз ?
Помножите на 20 ?
Оце українці просрали грошенят..
при "дельте" первые признаки почти размыты (т.е. очень похожи на некоторые другие болезни)
а через 3-5 дней может быть поздно что-то пить (тем более это что-то еще надо купить-достать)
главное что должен был сказать ляшка - это НЕ замена прививкам... это ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ уже заболевшего (для облегчения течения болезни)
или я шото не понял ???
Фактором будет курточка как у Степанова? Бла-бла-бла, когда уже десятки тысяч смертей...
https://pharmaphorum.com/news/pfizers-pill-cuts-covid-deaths-and-hospitalisations-by-90/
Что мешает получить лицензию и производить?? Или зачем такие сложности ..да??
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/
https://thedialogue.co.in/article/xUzw6XHHop9nYzFt8Crf/as-cases-spike-up-govt-prescribes-ivermectin-to-general-public-for-protection-from-corona-