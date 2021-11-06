Украина в ближайшее время закупит новые лекарства от коронавируса прямого действия, - Ляшко

В ближайшее время Украина закупит новые лекарства прямого действия от коронавирусной болезни. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре-декабре.

"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.

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По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.

Как сообщалось, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса.

Кроме того, компания Pfizer заявила, что ее новые таблетки от COVID-19 на 89% снижают риск госпитализации и смерти. Препарат называется Paxlovid. Его эффективность исследовали на группе из 1 881 человека. За первые 28 дней испытаний среди пациентов, получавших настоящее лекарство, не зафиксировали ни одного случая смерти. В группе, принимавшей плацебо, умерло 10 человек.

Среди людей, начавших принимать Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов, госпитализировали всего 0,8%. А вот среди принимавших плацебо в больницы попали 7%.

Сейчас компания готовит документы в FDA США для получения разрешения на использование PAXLOVID.