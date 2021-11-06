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Новости Коронавирус и карантин
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Украина в ближайшее время закупит новые лекарства от коронавируса прямого действия, - Ляшко

Украина в ближайшее время закупит новые лекарства от коронавируса прямого действия, - Ляшко

В ближайшее время Украина закупит новые лекарства прямого действия от коронавирусной болезни. Препарат используется сразу при появлении первых симптомов.

Об этом во время встречи с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ляшко отметил, что Украина может перечислить средства за эти препараты уже в ноябре-декабре.

"Украина в приоритетном списке на поставку из-за того, что изначально начала переговоры о закупке этого лекарства. Сейчас финальная стадия подписания договоров и тогда - перечисление средств", - пояснил министр.

Читайте также: Клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса начались в Харькове, - Минздрав

По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов.

Как сообщалось, в Украине начинаются клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса.

Кроме того, компания Pfizer заявила, что ее новые таблетки от COVID-19 на 89% снижают риск госпитализации и смерти. Препарат называется Paxlovid. Его эффективность исследовали на группе из 1 881 человека. За первые 28 дней испытаний среди пациентов, получавших настоящее лекарство, не зафиксировали ни одного случая смерти. В группе, принимавшей плацебо, умерло 10 человек.

Среди людей, начавших принимать Paxlovid в течение трех дней после появления симптомов, госпитализировали всего 0,8%. А вот среди принимавших плацебо в больницы попали 7%.

Сейчас компания готовит документы в FDA США для получения разрешения на использование PAXLOVID.

Автор: 

лекарства (1222) Минздрав (4899) проверка (819) сертификат (226) Ляшко Виктор (1363) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Понеслось... Таблетки, капли, свечи...
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06.11.2021 14:38
+3
Певно про антибіотики свого часу теж так би писали, якби у ті часи був інтернет. А тепер без них - нікуди.
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06.11.2021 14:40
+3
А зачем покупать...если компания Merck уже пошла еще дальше, заключив https://pharmaphorum.com/news/merck-takes-further-steps-to-expand-access-to-oral-covid-pill/ сделку с поддерживаемым ООН патентным пулом лекарственных средств (MPP) о предоставлении бесплатных лицензий компаниям-дженерикам, которые могут производить молнупиравир в 105 странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру.
https://pharmaphorum.com/news/pfizers-pill-cuts-covid-deaths-and-hospitalisations-by-90/

Что мешает получить лицензию и производить?? Или зачем такие сложности ..да??
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06.11.2021 15:41
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Правила форума Совет форумчан
А смысл? Вакцинированные практически не залетают под кислород, а антиваксеры что вакцину, что лекарства будут игнорировать, т.к. у них другой интерес - истерика сама по себе, а не спасение от чего-либо.
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06.11.2021 14:34 Ответить
когда хреново, то будут жрать все таблетки, что дадут.
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06.11.2021 14:39 Ответить
ось тільки ці таблетки навряд що допоможуть тим, хто вже потрапив до реанімації
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06.11.2021 14:42 Ответить
З київської лікарні № 3, Стас Козлюк записав:

«За день у нас може бути восьмеро-десятеро нових пацієнтів. Частину людей виписуємо, якщо стан здоров'я сприяє. За весь час, поки я працюю в умовах ковідного відділення, не прийняла жодного вакцинованого. Усі люди, яких ви бачили, - нещеплені. Так, я чула, що такі випадки, коли вакциновані потрапляли в лікарні з COVID-19, були. Але сама їх не бачила. Також треба зважати, що вакцинація не дає 100% гарантії не захворіти. Так було, є й буде. Але водночас вакцина значно збільшує ваші шанси легше перенести хворобу. Тому не ігноруйте вакцинацію. Бо може настати момент, коли пацієнтів стане дуже, дуже багато. І ми почнемо їх сортувати. Тоді мені як лікарці доведеться обирати: хто отримає кисневу терапію, а хто ні. А я дуже такого не хочу. Не хотіла б, щоб мені доводилося робити такий вибір», - втомлено каже Ольга, лікар ковідного відділення. https://tyzhden.ua/Pandemic/253547
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06.11.2021 14:49 Ответить
Це дуже погано, що пані Ольга втомлена, з цим треба шось робити. А у наші лікарні попадоають і вациновані і невакциновані. І пропорціі їх приблизно 50\50 ( процентному співвідношені). Робити чи не робити вакцини - справа кожного і вибір кожного особисто. ******* вакцини абсолютно не захищають від захворювання на ковід і легше чи ні протікає хвороба також на стадіі вивчення (наразі обіцють на 60% легше). Експеримент по вивченню дії нових типів вакциин досі триває.
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06.11.2021 23:31 Ответить
Понеслось... Таблетки, капли, свечи...
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06.11.2021 14:38 Ответить
Певно про антибіотики свого часу теж так би писали, якби у ті часи був інтернет. А тепер без них - нікуди.
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06.11.2021 14:40 Ответить
Да понеслось.
И только по одной причине - идиоты у власти и ставят безмозглых на коменты!

Восле вноса бредятины идиотами, воспринимать полезную информацию нарід не способен.

Все, как в притче про пастушка и волков.
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06.11.2021 17:31 Ответить
Це як, через клізму?
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06.11.2021 14:42 Ответить
Может немного по-другому?
"Україна найближчим часом закупить нові ліки прямої дії від коронавірусу"
Да уж... перешли, а проблемы те же.
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06.11.2021 14:43 Ответить
Що це за Ліки ?
Говорили про участь у клінічних дослідженнях експериментальних пігулок.
Яка купівля ? Їх мають постачати безплатно.
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06.11.2021 14:46 Ответить
Вакцини тоже поставляют не бесплатно. Только Модерну нам подарили. За остальные вакцины Украина платила из бюджета. Это колят бесплатно, а так она денег стоит. около 20 долларов за укол.
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06.11.2021 14:54 Ответить
Я чула інші суми.
Нехай платно, як ви кажете, по 20 доларів.
Читали, що в нас протермінувалось 500 тисяч доз ?
Помножите на 20 ?
Оце українці просрали грошенят..
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06.11.2021 15:18 Ответить
лучше бы вы суки себе купили фонарь и верёвку "прямои дии". результат не замедлил сказаться и был бы много полезнее для народа
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06.11.2021 14:50 Ответить
Що "воно" там закупить, все вже давно законкрактовано США,Канадою,Австралією(дозвіл на використання вже є) та Євросоюзом (чекають на дозвіл від ЕМА). Вільних потужностей просто немає.
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06.11.2021 15:09 Ответить
принимать при первых признаках болезни...
при "дельте" первые признаки почти размыты (т.е. очень похожи на некоторые другие болезни)
а через 3-5 дней может быть поздно что-то пить (тем более это что-то еще надо купить-достать)
главное что должен был сказать ляшка - это НЕ замена прививкам... это ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ уже заболевшего (для облегчения течения болезни)
или я шото не понял ???
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06.11.2021 15:24 Ответить
Не замена прививкам. Сравнение лекарств от заражения и при самой болезни это как презерватив с абортом сравнивать.
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06.11.2021 15:30 Ответить
"По его словам, дата начала поставок еще не известна, поскольку она зависит от многих факторов."
Фактором будет курточка как у Степанова? Бла-бла-бла, когда уже десятки тысяч смертей...
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06.11.2021 15:28 Ответить
А мне вот жалко людей которым дали "плацебо" и они умерли. Можно было и им дать эту таблетку.
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06.11.2021 15:33 Ответить
Не ведаем какую сеть себе плетем, единожды солгав. Единожды солгав всему миру, вынужден лгать всю оставшуюся жизнь.
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06.11.2021 15:33 Ответить
А зачем покупать...если компания Merck уже пошла еще дальше, заключив https://pharmaphorum.com/news/merck-takes-further-steps-to-expand-access-to-oral-covid-pill/ сделку с поддерживаемым ООН патентным пулом лекарственных средств (MPP) о предоставлении бесплатных лицензий компаниям-дженерикам, которые могут производить молнупиравир в 105 странах с низким и средним уровнем доходов по всему миру.
https://pharmaphorum.com/news/pfizers-pill-cuts-covid-deaths-and-hospitalisations-by-90/

Что мешает получить лицензию и производить?? Или зачем такие сложности ..да??
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06.11.2021 15:41 Ответить
Распил бабла и откаты
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06.11.2021 21:57 Ответить
Якось пам'ятається, може хто й забув, як привезли відро води із святого Гангу по ціні вище оригінального препарату! Чи придбає Лшко пальтішко, за чверть лимона? Або, хто там смотрящій за мінздравом, в реалії.
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06.11.2021 15:52 Ответить
Фармацевты не спят! Начинается новый этап выкачки бабок - хлобыстнул, заснул и...... не проснулся и никто не отвечает. Обязывать принимать никто же не будет, как вакцинацию. И не надо кислорода, занимать койку в больнице. сейчас будет создаваться ажиотаж вокруг этого очередного плацебо для того, чтобы расхватывали. Вот как можно на пустом месте шибать огромные бабки.
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06.11.2021 16:03 Ответить
Короче иммунитет как абонллата. Платишь как за какой-то ётуб?Плати и за иммунитет.
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06.11.2021 16:11 Ответить
"святая вода вакцин" начнет сотнями тыс, фануриков приходить в негодность из-за истечения строка годности и утилизироватся в канализацию. а вакцинированным не будет противопоказано принимать таблетки от вирусни для усиления имунитета
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06.11.2021 16:12 Ответить
Я не медик, але хочу, що в Україні запатентували Ivermectin!
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06.11.2021 16:44 Ответить
У тебя глисты??? Тогда прочитай инструкцию этой мачмалы)))
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06.11.2021 17:09 Ответить
71 из 75 округов в Уттар-Прадеше, Индия - его наиболее густонаселенном штате - не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19 в течение 24 часов после внедрения протокола ивермектина

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/

https://thedialogue.co.in/article/xUzw6XHHop9nYzFt8Crf/as-cases-spike-up-govt-prescribes-ivermectin-to-general-public-for-protection-from-corona-
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06.11.2021 17:17 Ответить
Самолікування може бути шкідливим. для вашого здоров'я.
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06.11.2021 17:21 Ответить
Самолікування може бути шкідливим. для вашого здоров'я.
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06.11.2021 17:21 Ответить
Які ліки , назва є ? аспірін - дарниця на лярд .
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06.11.2021 17:37 Ответить
А до ліків ще новіх ляшків ,бо старі вже задовбали.
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06.11.2021 18:00 Ответить
ни в коем случае нельзя ничего закупать. только началось очищение нации
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06.11.2021 19:13 Ответить
Труба..Нашёл сад с молодильными яблочками.Щоб его получить треба прыгнуть в казан с кипящим молоком.Выжившим после прыжка,яблочко и бейсболка с логотипом PAXLOVID
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06.11.2021 19:35 Ответить
Пора купить гроб прямого действия для некоторых борзых министров.
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06.11.2021 19:40 Ответить
какие дебилы там
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06.11.2021 21:10 Ответить
 
 