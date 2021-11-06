Кабмин отменил решение о победе Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы
Кабинет Министров Украины отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий документ обнародовал народный депутат (фракция "Европейская Солидарность") Алексей Гончаренко.
"Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщило Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Еще 27 сентября Олейникова было определено победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено", - написал Гончаренко в Telegram.
Как сообщалось, правоохранители в четверг, 4 ноября, провели по месту жительства Олейникова и его матери обыски. Как пояснил сам Олейников, обыски связаны с тем, что, по мнению НАБУ, он может быть причастен к прикрытию незаконной деятельности определенной группы предприятий.
В НАБУ, в свою очередь, сообщили, что обыски проводились в помещениях центрального аппарата ГНС, ГНС в Полтавской области, по месту жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Госналогслужба уточнила, что еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года провела собственную проверку главного управления Госналогслужбы в Полтавской области по вопросам отработки рисковых компаний, в частности в отношении предприятий, которые фигурируют в этом уголовном деле. По итогам проверки были выявлены нарушения представителями ГУ ГНС в Полтавской области, в связи с чем в отношении должностных лиц были приняты дисциплинарные меры. По обстоятельствам, выявленным во время указанной проверки и которые могли иметь признаки уголовных нарушений, Госналогслужба передала информацию в Государственное бюро расследований.
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