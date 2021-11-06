Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы. ФОТО

Вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге под Одессой неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсона и его жену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.

"Событие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке".

Отмечается, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.







Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

По данным одесского издания "Думская", пострадал депутат Мирненской ОТГ, владелец крупного аграрного бизнеса. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчине раздробили коленные суставы.

Читайте также: Пытались совершить разбойное нападение на 74-летнего пенсионера: на Черниговщине задержаны двое псевдополицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж