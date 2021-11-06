Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы. ФОТО
Вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге под Одессой неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсона и его жену.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.
"Событие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке".
Отмечается, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.
Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы
По данным одесского издания "Думская", пострадал депутат Мирненской ОТГ, владелец крупного аграрного бизнеса. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчине раздробили коленные суставы.
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В даному випадку маємо брак інформації(
От же висновок за вами)
при чем тут - садист он или нет, если он написал - "есть случаи" - вот напр. как я привел. а, особенно если еще и их отпустили, а вам - 50 лет ухаживать за дочерью в коляске - ну так кто садист или не садист то?
Уже не знаю, кто больший враг - ***** или эти мрази.
депутатскаябандитская разборка.
З.Ы. А это не тот ли латифундист, который захватил сотни гектар земли и кинул пайщиков ?