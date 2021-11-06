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Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы. ФОТО

Вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге под Одессой неизвестные напали на депутата одной из ОТГ Херсона и его жену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.

"Событие произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке".

Отмечается, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, за его жизнь борются врачи.

Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы 01
Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы 02
Нападение на депутата из Херсонщины под Одессой: мужчине разбили коленные суставы 03

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

По данным одесского издания "Думская", пострадал депутат Мирненской ОТГ, владелец крупного аграрного бизнеса. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчине раздробили коленные суставы.

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нападение (2207) Одесская область (3542) Нацполиция (16424) разбой (287)


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Топ комментарии
+44
90-е после бубочки покажуться спокойным и счастливым временем.
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06.11.2021 15:31
+41
Так криворожские гопники и есть сявки безпредельщики из 90х. Вы послушайте как не на камеру общается Зеля или Кирилл Тимошенко. "Сышь, иди сюда, я сказал ... "
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06.11.2021 16:01
+21
Владу в країні захопилоетнічно-кримінальне угрупування.
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06.11.2021 16:05
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06.11.2021 15:31 Ответить
90-е после бубочки покажуться спокойным и счастливым временем.
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06.11.2021 15:31 Ответить
Так криворожские гопники и есть сявки безпредельщики из 90х. Вы послушайте как не на камеру общается Зеля или Кирилл Тимошенко. "Сышь, иди сюда, я сказал ... "
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06.11.2021 16:01 Ответить
Коментувати стрьомно. Євипадки, коли хочеться не тільки суглоби перебити. Є варіанти, коли хочеться перебити все, що на тілі є, нападникам.

В даному випадку маємо брак інформації(
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06.11.2021 17:25 Ответить
Тут така справа. Коли є бажання суглоби перебити, то це каже про те що в суспільстві не зовсім все як слід йде. Або про те що ти садист.
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06.11.2021 23:44 Ответить
Точно не садист.
От же висновок за вами)
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07.11.2021 00:42 Ответить
ну а если бы Зайцева или Харьковский сбили вашу дочь и превратили ее в инвалида, то вы бы пожелал здоровья им, я правильно понял?
при чем тут - садист он или нет, если он написал - "есть случаи" - вот напр. как я привел. а, особенно если еще и их отпустили, а вам - 50 лет ухаживать за дочерью в коляске - ну так кто садист или не садист то?
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07.11.2021 12:18 Ответить
А є випадки коли у деяких бажання трощити суглоби виникає після того як їм решту не тими купюрами видали.
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07.11.2021 14:01 Ответить
И не говорите! При Петре такого не было .
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07.11.2021 15:06 Ответить
Без різниці від якої партії депутат, але це вже "безпредєл".
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06.11.2021 15:50 Ответить
Як це "без різниці"? Слуги Зедебила заслужили на такое все поголовно! И не только депутаты, а и вся та шваль, что сейчас кучкуется возле него.
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06.11.2021 16:56 Ответить
правда оказывается, что у женщин больше жестокости, чем у мужчин...
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07.11.2021 10:32 Ответить
Скажу больше: готова все зеленое говно расстрелять собственноручно!

Уже не знаю, кто больший враг - ***** или эти мрази.
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07.11.2021 16:18 Ответить
обычная, я бы сказал рядовая для Украины, депутатская бандитская разборка.
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06.11.2021 15:50 Ответить
Владу в країні захопилоетнічно-кримінальне угрупування.
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06.11.2021 16:05 Ответить
Так надо.
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06.11.2021 16:14 Ответить
Дуже негуманний вчинок.
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06.11.2021 16:21 Ответить
Такого рівня злочинності і безкарності, як зараз, я не пригадую. Все це через некомпетентність та імпотентність "слуг".
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06.11.2021 16:27 Ответить
от кляті розбійники, ні за шо ні про шо таку "людину" покалічили та ще й депутата...
З.Ы. А это не тот ли латифундист, который захватил сотни гектар земли и кинул пайщиков ?
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06.11.2021 16:44 Ответить
Можливо "ответка" прилетіла
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06.11.2021 19:27 Ответить
посмотрите на место "происшествия" -пустырь заросший в районе заброшенного завода, там обыкновенная "стрелка" была и он приехал с охраной . вот только у другой стороны аргументы оказались повесомей , а его опи-женные охранники раньше свалили шоб не светится...
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06.11.2021 20:30 Ответить
Видимо, честный депутат - за простотак колени не ломают. Теперь будет на коляске на совещания ездить, а не Тойоте Прадо. Задолжал деньжат, это самая простая версия.
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06.11.2021 16:48 Ответить
Коленки сломали, бозе бозе) Значит рыло было в пуху.
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06.11.2021 17:08 Ответить
Ни фамилии пострадавшего, ни названия партии, ни наименования ОТГ. Зачем такие новости выкладывать?
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06.11.2021 17:09 Ответить
Почему-то как только любой чиновник в стране получает по морде я испытываю удовольствие.Возможно я маньяк или нормальный человек.
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06.11.2021 17:28 Ответить
Непереймайтесь, тут більшість такі самі
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06.11.2021 19:30 Ответить
Странные люди.. Заводят объёмные бизнеса и без пушки рассекают. Наверное ещё и невакцинированный был.
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06.11.2021 17:40 Ответить
а маленький пистолетик мог бы сменить розклад преступления, на жаль держава как всегда на стороне бандюков
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06.11.2021 17:40 Ответить
Краще тачка Бонда
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06.11.2021 19:48 Ответить
Я так і не зрозумів який у нього діагноз: COVID 19 чи З"****** при владі, хто небудь може пояснити ???
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06.11.2021 18:30 Ответить
А дляменя зебланы - это и есть ковид.
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06.11.2021 18:51 Ответить
ЗЫ... за кого , интересно, пострадавший (должник, або беспредельник, типо, загрубил в понятиях в оборутках?) голосовал?
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06.11.2021 18:54 Ответить
Криминальные разборки. Привет, 90-е!
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06.11.2021 21:40 Ответить
Я конешно не следователь, но. Машина не на центральной дороге, грунтовка. То есть люди заранее договорились о встрече. Но по ходу шото пошло не так. Вот иу вся *****
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06.11.2021 22:43 Ответить
неужели в Украине ввели кровную месть?
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07.11.2021 05:38 Ответить
а чому такі авто у "слуг" - а ви дороги бачили ...
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07.11.2021 08:42 Ответить
Нарід, під радісні воплі, привів до влади братків з 90-х...
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07.11.2021 11:49 Ответить
 
 