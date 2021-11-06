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Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Закон об олигархах направлен прежде всего на борьбу со свободой слова в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина24".

"Этот закон о борьбе не с олигархами – это закон о борьбе со свободой слова и со средствами массовой информации", – заявил он.

По его словам, закон угрожает всем средствам массовой информации, публикующим критические материалы о коррупционных и других скандалах власти.

"Если в стране не будет свободы слова, они будут делать, что хотят, и никто ничего не расскажет, у всех будут роты кляпом закрыты", - добавил Гордон.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

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Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

Проект закона был подписан 5 ноября, спустя более 40 дней после принятия.

Гордон (118) свобода слова (1169) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+31
так ты же и сделал себя вместе) как там шашлычки?
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06.11.2021 15:49
+30
Денег малехо занесли. Теперь оно топит за Ермака - типа "сильного кандидата" от власти. Даже временно забыл своего Смешка. Гнида лысая.
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06.11.2021 15:55
+22
Какая свобода слова, гандоша, ты что до сих пор не понял кто играет презедента?...
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06.11.2021 15:52
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Правила форума Совет форумчан
так ты же и сделал себя вместе) как там шашлычки?
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06.11.2021 15:49 Ответить
Шашлички від Зепи вже перетравив?
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06.11.2021 16:11 Ответить
Вже й висрав...
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06.11.2021 19:10 Ответить
просто это ещё один использованный презерватив как и доктор Комаровский
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07.11.2021 10:50 Ответить
Какая свобода слова, гандоша, ты что до сих пор не понял кто играет презедента?...
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06.11.2021 15:52 Ответить
Живеш в Україні-вчи мову кацап.
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06.11.2021 15:54 Ответить
Зашёл на цензор, включай мозг, зебил.
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06.11.2021 16:22 Ответить
відколи зєлєбобикі проти ватників? мімікруєте, ватні потвори?
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06.11.2021 18:06 Ответить
Прозрів? А ще такого всезнайку з себе уявляв.
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06.11.2021 15:53 Ответить
Денег малехо занесли. Теперь оно топит за Ермака - типа "сильного кандидата" от власти. Даже временно забыл своего Смешка. Гнида лысая.
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06.11.2021 15:55 Ответить
где этот лысый презерватив и где свобода слова?
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06.11.2021 15:53 Ответить
Олигархи - гаранты свободы слова. Как-то странно это...
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06.11.2021 17:04 Ответить
серонул зебил, и теперь в гавне ковыряется пробует на вкус
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06.11.2021 20:31 Ответить
Бджоли проти меду,або як вкотре зас-рати мозок лохторату.
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06.11.2021 15:53 Ответить
Снова Шустера закроют?
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06.11.2021 15:53 Ответить
Сначала этот гордон приводит к власти Бенину куклу под веселое улюлюканье, а потом начинает петь жалобные песни. Чмо лицемерное.

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06.11.2021 15:54 Ответить
Скорее, меркантильное. Его лицемерие хорошо оплачено.
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06.11.2021 15:55 Ответить
Именно так. Даже своего Смешка пока забыл ради денег от Ермака.
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06.11.2021 15:56 Ответить
Гордоногандон ?
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06.11.2021 16:13 Ответить
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06.11.2021 16:23 Ответить
а я все думала , чому з нього брехня, як з гуся вода
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06.11.2021 17:26 Ответить
Палички не вистачає!
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06.11.2021 17:33 Ответить
Явно не з олігархами планує боротись зеленський.
Хто йому зараз заважає це робити ?
Повно контролюючих органів, правоохоронних структур. І в результаті НІЦ бо нема політичної волі.
Навпаки, статки олігархів при ЗЕ значно зросли. А ахмєтов так взагалі платить гроші депутатам СН - явно не просто так.
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06.11.2021 15:55 Ответить
Олег Леусенко@leusenko

https://twitter.com/leusenko1/status/1456896815958216704 7 ч



ДТЕК Ахметова почав виставляти ціни на електроенергію в 2 рази вище максимальних обмежень.
Коломойський виграв суд у Приватбанку.
Дуже різко розпочалась боротьба Зеленського із олігархами, безкомпромісно, нікого не шкодуючи!
І все це після підписання Закону про олігархів.
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06.11.2021 17:30 Ответить
Штопанный, пинджак надел, отдал швартовые...
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06.11.2021 15:57 Ответить
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06.11.2021 15:58 Ответить
Удмурто-калмыко-мордвин
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06.11.2021 16:49 Ответить
так це Грета і Дікапріо?чи я помиляюсь?
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06.11.2021 17:43 Ответить
не, це Ленинардо и Гретская
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06.11.2021 17:48 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 #СлугаНароду https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD #Процишин https://www.youtube.com/hashtag/facebookdown #FacebookDown
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
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06.11.2021 18:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4

Нікого нє жалко нікого
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06.11.2021 18:04 Ответить
Ленинардо и Гретская
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06.11.2021 17:31 Ответить
жаберу респект
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06.11.2021 17:46 Ответить
Получается, что вторую щёку Шустер Зеленскому подставил...
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06.11.2021 16:00 Ответить
Свобода слова от Гордона-Ермак кандидат в президенты Украины.
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06.11.2021 16:20 Ответить
флешку в Гаагу передал ????
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06.11.2021 16:26 Ответить
Гордона спонсирует Пинчук или Ахметов, судя по тому как он вылизывал Кучму и Смешка
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06.11.2021 16:30 Ответить
завидуешь? туповат ты для спонсрства больших дядь
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06.11.2021 20:38 Ответить
Гордон, га--дон, какая разница...
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06.11.2021 16:39 Ответить
а "гордон" это от слова "гордыня", или как?
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06.11.2021 16:43 Ответить
Кто нибудь из вас читал Приказ Сралина-Джугашвили от 1944 года №0048/42 "О депортации всех Украинцев с территории Украины"...

Почитайте...иногда полезно....
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06.11.2021 16:44 Ответить
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06.11.2021 16:45 Ответить
Гор(н)дон , а не пішов би ти НАХ?! Бо заїпав, в натурє. ..
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06.11.2021 16:52 Ответить
Гордон редкий негодяй...,это правда..инфо-киллер...таким когда то был на РАБссии покойный Сергей ДЛоренко
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06.11.2021 16:57 Ответить
Украина напоминает Россию 2000-2001 года.

Тогда Путин тоже начинал с "борьбы с олигархами".
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06.11.2021 16:57 Ответить
РАБссия сраная не боролась с олегархами никогда,Чувак не путай рамсы
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06.11.2021 16:58 Ответить
Если закон про олигархов есть, то почему каломойша не сидит?
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06.11.2021 16:59 Ответить
Коломойському цей закон до одного місця. Він сидить під санкціями США. Недарма його депутати голосували за цей закон, аби насолити своїм конкурентам і ворогам. Бєня - достойний син свого народу.
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06.11.2021 17:31 Ответить
патамушта не для того закон написан
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06.11.2021 18:11 Ответить
Простой вопрос; а кто делал все,чтобы Зеленский стал президентом перед президентской компанией и и во время нее? Кто раскручивал его в СМИ, как "мудрого" политика? Товарищ Гордон. Неужели ему во времена Порошенко кто-то препятствовал его деятельности? Нет, посто он возомнил себя великим политиком и рассчитывал на большее, продвигая кидал во власть, а кидалы его по привычке кинули.
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06.11.2021 17:00 Ответить
РАБссия потопила в 2000 году подлодку КУРСК ото и вся борьба закончилась с чеченскими террористами...и олигрхами...дома в Москве Волгодонске не в счет вместе с НОРД Остом...
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06.11.2021 17:01 Ответить
Сцарь хороший бояре плохие оказались... потому зЕЛЯ И ПОМЕНЯЛ шИЛО НА тУПОЕ МЫЛО...
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06.11.2021 17:05 Ответить
Ну по факту он прав. Нет критики коррупционеров, нет коррупции. Если запретить говорить о "еде" голодных тоже не будет.
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06.11.2021 17:06 Ответить
Ты хоть сам понял что сочинил? нет критике Зелемойского быдла?с дуба рухнул?
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06.11.2021 17:10 Ответить
Я сочинил? Я истолковал значение закона в упрощенном виде для дураков. А ты как то не понял видать нужно было еще проще.
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06.11.2021 17:27 Ответить
Да какой закон? Банда Кучмистов вернулась к власти в 2019 году... Не смеши мои Байрактары...
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06.11.2021 17:30 Ответить
Димон на службе у Ахметова
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06.11.2021 17:12 Ответить
Гордон кстати, офицер ФСБ РАБссии...,хитрый и коварный враг...типа Андрей Илларионов...
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06.11.2021 17:12 Ответить
А что еще Дима может сказат в ефире "Україна24".
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06.11.2021 17:14 Ответить
В фильме 17 мгновений весны есть красивый эпизод...Ален Даллес спрашивает немецкого генерала Вольфа...,генерал...вы в SS? Вольф ответил мы немцы все в SS//точно так же и сейчас...Гордон..вы в КГБ? у нас все ФСБшники...типа пропагандоны... и даже Ольга ********* майор ФСБ...
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06.11.2021 17:21 Ответить
7 ноября 1917 года на РАБссии очередная дата Мировой Ливарюции чЛенина-Сралина...104-я по счету...с праздником РАБссиянцы... краснопузый ПРОЛЕТАЙрят...
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06.11.2021 17:34 Ответить
Потаскуха го#дон, теперь в дерьмока влюбилась? Барана на вертеле, тебе пообещало?
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06.11.2021 17:40 Ответить
Думаю про Дерьмака то була провокація. А от на питання До Разумкова , чи буде він у його команді, тезка якось віднєкався не переконливо. Україна 24 (АХМЄТОВ) топлять за СМЕШКА й РАЗУМКОВА - чи не разом їх потягне Гордон?

На шоу Шустера висіла час від часу крупняком картинка - ЦЕНЗОР НЕТ а ще ГОРДОН - інформаційна підтримка .
Тобто, Ахмєтов поки що настрлоєний топити вову .
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06.11.2021 17:50 Ответить
З приводу го#дона, я не вважаю що воно інформаційна підтримка, на мою думку користується ВВС (бабка бабке сказала), також і фофочка (зЕлох). На жаль шоу Шустера, я не дивлюсь, не має можливості =( А про дєрьмока, го#дон вже у статтях багато писав хвалебні оди, який він розумний, не дивлячись на те, що його і зЕлоха повинна чекати в'язниця...
З ахметом у зЕлоха невелика сімейна сварка, "Я пять президентов пережил и тебя переживу!" - ахмет. =)
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06.11.2021 18:41 Ответить
Президент. Дії правильні. Народ підтримує.
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06.11.2021 17:42 Ответить
у сенсі чим гірше, тим швидше
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06.11.2021 17:51 Ответить
ты, подоляковская шелупонь, за народ не расписывайся.
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06.11.2021 18:10 Ответить
Все время на цезоре были комментарии типа "все СМИ принадлежат олигархам и это плохо" но теперь когда законом это запрещается, почему то все переобулись. 🤦‍♂️
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06.11.2021 17:56 Ответить
каким законом? бубой в снбо. это узурпация и подмена закона капризами криворожской давалки
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06.11.2021 18:09 Ответить
В чем конкретно узурпация? Ты же даже не понимаешь о чем пишешь, просто повторяешь слова которые тебе сказали. Конкретный пример приведешь?
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06.11.2021 18:14 Ответить
ты настолько тупой,что не в состоянии самостоятельно прочесть Закон?
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06.11.2021 20:39 Ответить
Ты настолько тупой что не в состоянии привести пример узурпация власти? Это риторический вопрос, и так понятно что ни акаб ни ты кроме мантр про узурпация ничего сказать не можете. Потому что её просто нет. Говорящие головы, которых полностью устраивает что все СМИ принадлежат олигархам сказали тебе про узурпацию, ничем не аргументировав свое мнение, а ты как хомячек повторяешь за ними. Или приведи конкретный пример или иди лесом. И не надо писать что я сам должен искать в законе то чего нет.
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06.11.2021 20:51 Ответить
Акаб кака. Довибори в Херсоні та Черкасах показали.
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06.11.2021 18:39 Ответить
Главное, что по этому хитрому закону Беня не олигарх. Поэтому ему не запрещены СМИ. Я не сторонник и Порошенко, но по этому закону у нас один олигарх - Порошенко. Закон явно мошеннический.
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07.11.2021 02:58 Ответить
Свобода слова в Украине уже звучит как анекдот. Когда все без исключения украинские СМИ принадлежат тем же олигархам и каждый из них лично на своем канале определяет что такое '' свобода слова''
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06.11.2021 18:03 Ответить
дуняша, присутствует весь спектр мнений, сколько в паре с варламовьім и кисилевім не истери
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06.11.2021 18:08 Ответить
Гордон полез в политику лично , к нему пристегнули еще доктора Комаровского. Ахметов пьітается использовать "єффект Зеленского" на следующих вьіборах. Имхо
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06.11.2021 18:21 Ответить
За половину каденции Зеленский устроил кадровый балаган. А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород

Новые перетасовки в карманном правительстве Зеленского заставили меня сосчитать президентский кадровый балаган.
За половину каденции Зеленского:
второй председатель Верховной Рады;
второй премьер;
второй генпрокурор;
третий министр обороны;
третий министр финансов;
третий министр энергетики;
четвертый министр образования;
четвертый министр здравоохранения;
пятый министр экономики;
будет пятый руководитель таможни;
Винницкая и Киевская области - по три главы облгосадминистрации;
Черниговская - четыре;
Харьковская - четыре;
Львовская - четыре;
Хмельницкая - четыре;
Херсонская - четыре;
Одесская - четыре;
Черкасская - пять;
Николаевская - пять;
Сумская - семь!
А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород.
Источник: Юрій Луценко / Facebook

сайт ГОРДОНА ПУБЛІКУЄ ЛУЦЕНКА - вова паберегіііісь !!!
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06.11.2021 18:22 Ответить
Смены министров (и другие кадровые изменения) один за другим, мне напоминают действия наперсточников. После каждого такого действия во власти все меньше украинцев.
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07.11.2021 03:02 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант .
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06.11.2021 18:43 Ответить
Коментувати висловлювання афериста-жидобілшовика в падлу.
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06.11.2021 18:46 Ответить
можеш не пнутися і так зрозуміло, чиїх холоп будеш.
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06.11.2021 18:53 Ответить
К сожалению Украине не понятна Свобода слова.О чём конкретно говорит Гордон?О том,шо сегодня в Украине,свобода слова и ей угрожают.Хотя это не так.В Украине сегодня, свобода олигархического слова,которая никак не пересекается, с той же,например французской свободой слова журнала Эбдо,бескопромисной и свободной, получающая пули за карикатуры над Пророком.То есть Гордона беспоит не свобода слова,а то,що на смену олигархической свободе слова,придёт иная свобода слова.Какая она будет,другой вопрос...Подобная французской или москальской-это пока неизвестно.Но Гордон уже возмущён наездом на олигархическую свободу слова
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06.11.2021 20:09 Ответить
болезный, на смену "олигархической" придет жопа, бо вы, зелемордые полудурки, нихера рнормального сделать не в состоянии
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06.11.2021 20:42 Ответить
Это кто тебе сказал?Или тебе жопа подмигнула
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06.11.2021 20:43 Ответить
Бред.....
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06.11.2021 22:32 Ответить
Пірамідки шінь-чу під загрозою! Всі на захіст Гор/н/дона!!!
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06.11.2021 20:59 Ответить
Ой йо йой... а кто ж как не ты везде пиарил зеленое чмо и обливал говном Порошенко?
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07.11.2021 10:46 Ответить
 
 