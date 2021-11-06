Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон

Закон об олигархах направлен прежде всего на борьбу со свободой слова в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина24".

"Этот закон о борьбе не с олигархами – это закон о борьбе со свободой слова и со средствами массовой информации", – заявил он.

По его словам, закон угрожает всем средствам массовой информации, публикующим критические материалы о коррупционных и других скандалах власти.

"Если в стране не будет свободы слова, они будут делать, что хотят, и никто ничего не расскажет, у всех будут роты кляпом закрыты", - добавил Гордон.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

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Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

Проект закона был подписан 5 ноября, спустя более 40 дней после принятия.