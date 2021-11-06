Закон об олигархах призван бороться со свободой слова в Украине, - Гордон
Закон об олигархах направлен прежде всего на борьбу со свободой слова в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", такое мнение высказал журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина24".
"Этот закон о борьбе не с олигархами – это закон о борьбе со свободой слова и со средствами массовой информации", – заявил он.
По его словам, закон угрожает всем средствам массовой информации, публикующим критические материалы о коррупционных и других скандалах власти.
"Если в стране не будет свободы слова, они будут делать, что хотят, и никто ничего не расскажет, у всех будут роты кляпом закрыты", - добавил Гордон.
Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.
Проект закона был подписан 5 ноября, спустя более 40 дней после принятия.
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рдон приводит к власти Бенину куклу под веселое улюлюканье, а потом начинает петь жалобные песни. Чмо лицемерное.
Хто йому зараз заважає це робити ?
Повно контролюючих органів, правоохоронних структур. І в результаті НІЦ бо нема політичної волі.
Навпаки, статки олігархів при ЗЕ значно зросли. А ахмєтов так взагалі платить гроші депутатам СН - явно не просто так.
https://twitter.com/leusenko1/status/1456896815958216704 7 ч
ДТЕК Ахметова почав виставляти ціни на електроенергію в 2 рази вище максимальних обмежень.
Коломойський виграв суд у Приватбанку.
Дуже різко розпочалась боротьба Зеленського із олігархами, безкомпромісно, нікого не шкодуючи!
І все це після підписання Закону про олігархів.
ФЕЙСБУК ВИКЛЮЧИЛИ ЩОБ ЦЕ ВІДЕО НЕ ПОТРАПИЛО У МЕРЕЖУ !!!
Нікого нє жалко нікого
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Тогда Путин тоже начинал с "борьбы с олигархами".
На шоу Шустера висіла час від часу крупняком картинка - ЦЕНЗОР НЕТ а ще ГОРДОН - інформаційна підтримка .
Тобто, Ахмєтов поки що настрлоєний топити вову .
З ахметом у зЕлоха невелика сімейна сварка, "Я пять президентов пережил и тебя переживу!" - ахмет. =)
Новые перетасовки в карманном правительстве Зеленского заставили меня сосчитать президентский кадровый балаган.
За половину каденции Зеленского:
второй председатель Верховной Рады;
второй премьер;
второй генпрокурор;
третий министр обороны;
третий министр финансов;
третий министр энергетики;
четвертый министр образования;
четвертый министр здравоохранения;
пятый министр экономики;
будет пятый руководитель таможни;
Винницкая и Киевская области - по три главы облгосадминистрации;
Черниговская - четыре;
Харьковская - четыре;
Львовская - четыре;
Хмельницкая - четыре;
Херсонская - четыре;
Одесская - четыре;
Черкасская - пять;
Николаевская - пять;
Сумская - семь!
А мы еще удивляемся, что они забыли купить газ, уголь и кислород.
Источник: Юрій Луценко / Facebook
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