38% украинцев считают главной проблемой в стране низкие зарплаты и пенсии, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Основной проблемой в Украине по сравнению с другими граждане называют низкие зарплаты, пенсии (38%). Эта тенденция не меняется уже несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования по оценке социально-политических настроений населения Украины на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Груп, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте сразу четыре проблемы: война на Донбассе (32%), коррупция (32%) и высокие коммунальные тарифы (31%). При отсутствии значительных обострений на линии столкновения и отсутствии квитанций за отопление на момент опроса, проблемы войны и тарифов находятся на условном втором месте. Впрочем при любых обстоятельствах они являются одними из основных, беспокоящих граждан.

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К условному второму месту в октябре добавилась проблема пандемии коронавируса (30%), которую еще месяц до этого среди основных проблем упоминали значительно реже (19%).

Распределение ответов на другие проблемы остается почти идентичным результатам начала года и следующих месяцев.

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