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38% украинцев считают главной проблемой в стране низкие зарплаты и пенсии, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

38% украинцев считают главной проблемой в стране низкие зарплаты и пенсии, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Основной проблемой в Украине по сравнению с другими граждане называют низкие зарплаты, пенсии (38%). Эта тенденция не меняется уже несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования по оценке социально-политических настроений населения Украины на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Груп, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте сразу четыре проблемы: война на Донбассе (32%), коррупция (32%) и высокие коммунальные тарифы (31%). При отсутствии значительных обострений на линии столкновения и отсутствии квитанций за отопление на момент опроса, проблемы войны и тарифов находятся на условном втором месте. Впрочем при любых обстоятельствах они являются одними из основных, беспокоящих граждан.

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К условному второму месту в октябре добавилась проблема пандемии коронавируса (30%), которую еще месяц до этого среди основных проблем упоминали значительно реже (19%).

Распределение ответов на другие проблемы остается почти идентичным результатам начала года и следующих месяцев.

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38% украинцев считают главной проблемой в стране низкие зарплаты и пенсии, - опрос Украинского института будущего 01

38% украинцев считают главной проблемой в стране низкие зарплаты и пенсии, - опрос Украинского института будущего 02

исследование (567) опрос (2819) пенсия (2159) украинцы (3860)


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Топ комментарии
+18
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06.11.2021 16:15
+15
основна проблема країни - це висока концентрація тупого бидла на кв. метр
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06.11.2021 16:08
+12
Головна проблема в країні це вата з бюлетенями.
А решта лише наслідки.
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06.11.2021 16:31
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Да кто ж знал, что так будет. Он артист надежды, но скурвился.
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06.11.2021 17:53 Ответить
Все прекрасно было видно. Антиукраинский шут Коломойского. Без программы и команды.
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06.11.2021 18:00 Ответить
Да, да. Было при Пете явно хуже. И безвиз, и Томос, и ЗСТ с ЕС. Да и пенсии с зарплатами были на процентов 20 меньше, а вот цены вполовину ))) Ну не суть. Скажи мне, зе...чик, за эти 2,5 года что вы сделали? Вот хоть один плюс.
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06.11.2021 17:59 Ответить
Безвис- туристический. Томос- ну пусть будет кому нужен. ЗСТ- квоты настолько ничтожны, что......
Я никого не выбирал, но врать не буду какие-то надежды на Зелю были. Из плюсов могу только выделить, что жить стало веселее. Ну а цены и в Европе, тоже растут не по дням, а по часам.
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06.11.2021 18:17 Ответить
Я может тебя удивлю, но сравни цифры 2013 и 2019 годов по количеству поездок. например авиацией. Ой, в 2 раза больше да? Сравни торговых партнеров в 2013 и 2019 года. Что опять торговля с ЕС вырасла в разы? Ну что ты будешь делать. Надуло.
Ахааа. Цены в Европе растут и жить стало веселее. Вот это достиги
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06.11.2021 18:22 Ответить
Что ты несешь? Количество поездок увеличилось в разы. Между Украиной и ЕС стало больше поездок в разы. Чем злоупотреблять?
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06.11.2021 18:42 Ответить
а коменти можуть бути проплачені. ти про це не думав?
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06.11.2021 18:09 Ответить
класно, у поганяльних підгорає! гори гори ясно в жопі не погасло!
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06.11.2021 20:23 Ответить
Отож бо ті 38% і вірогідно і є "проізводноє" від тих 73%.
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06.11.2021 18:00 Ответить
36% дебилов.В Украине при повышении зарплат и пенсий на 1 гривню цены повышаются на 10 гривен.Так что жаловаться нужно на неоправданые цены,особенно на энергоносители чем на зарплаты.
При минималке в 1200гр. мы жили в сто раз лучше чем сечас.
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06.11.2021 17:47 Ответить
В Украине на законодательном уровне надо принять чтоб наценки на все не составляли выше 28-30% а не составляли 500-1000% дохода.
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06.11.2021 17:50 Ответить
опять же ты дурак Сливка. Если сейчас кредиты дают под 25% то с такими наценками ты вылетишь в трубу! А ниже ставки по кредитам не дает опустить инфляция. А инфляция растет из-за привышения расходов над доходами! А что-бы увеличить доходы то нужны инвестиции а что-бы были инвестиции нужна либерализация и торжество закона! А это как серпом по яйцам хозяевам "Слуг нарида"!
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06.11.2021 17:56 Ответить
Сливка ну ты и тупой, повышаются цены только из-за инфляции а инфляция не зависит от пенсий инфляция зависит от дефицита бюджета! Вот если урезать слугам нарида корыто то безболезнено на величину урезания можно поднять пенсии!
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06.11.2021 17:51 Ответить
Скорее то что у власти всегда имбицилы и воры. Все что были яныки. порохи. зелики всё из за власти. Украинцы как не прискорбно это звучит жадные, продажные и гнилые. Моя хата с краю это точь в точь
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06.11.2021 17:48 Ответить
У власти олигархи и они не хотят терять свою прибыль.А власть не зависимо от имен за 30-ть лет это только их инструмент повышения своего благосостояния.
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06.11.2021 17:53 Ответить
И есть еще одно правило экономики - чем в стране выше уровень безработности, тем ниже в стране зарплаты. Это кстати опровергает тезис о том, что рынок сам может регулировать цены. Нет, на рынок должно влиять государство. Не командовать рынком, нет, но ВЛИЯТЬ. Потому, например, в США законом установлен минимум почасовой оплаты и зарплаты выплачивают понедельно, а не раз в месяц.
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06.11.2021 19:15 Ответить
Думаю що ,,ринком,,маніпулюють олігархи,інакше як пояснити що із повищенням курсу бакса ростуть ціни так як подорожчав доллар а як курс бакса падає то ціни знову зростають під мотивом що товари закуповуються за бакси.Нафта коштувала 140 баксів а пальне до 3-х гривень і всі були в прибутку а як нафта впала до 60 баксів то і при 30-ти гр. всі плачуть що вони в мінусах при тому що зарплати в головних офісах не понижуються а вже досягають міліона в місяць.
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07.11.2021 18:27 Ответить
Немає у світі ринкової ціни на газ - це засіб економичного тиску на інши країни, це завжди політика, це вже зрозуміло багато людей.

Немає у світі ринкової ціни на нафту - це завжди спекуляція тіх, хто добуває.

Немає ринкової ціни на монопольні товари, потому у тіх же Штатів є міцний Антимонопольний комітет.

І немає ринку землі, бо земля не товар хочаб тому, що її виробів Господь Бог і нихто більш не може її виробити, як наприклад будинок, фабрику, автомобіль.
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07.11.2021 21:02 Ответить
На мою думку ринкові ціни це ціни за які ми продаємо злишки товару яким насищений внутрішній ринок а не внурішня ціна в країні яку і формує ринок.
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10.11.2021 10:15 Ответить
Ринкові ціни є, але не на те, що я перерахував у свому пості. Наприклад є ринкові ціни на автомобілі. Є ринкови ціни на півпровідники яких зараз не вистачае всім автозаводам, так як у прошлому році пожежа у Японії знищила саме велике виробництво півпровідників у світі...
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10.11.2021 14:57 Ответить
По моему вы намного процент занизили, он реально выше.
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06.11.2021 18:03 Ответить
Головна проблема в Україні це корупція яка продукується ідіотами які голосують за корумпованих клоунів.
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06.11.2021 18:12 Ответить
Головна проблема України ,це відсутність реальної української державної влади !!! )))
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06.11.2021 18:32 Ответить
Колись Людовік 14 (Король Сонце) вважав що держава це він і будував Версаль... Сьогодні блазень теж вважає що держава це він і будує цирк...
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06.11.2021 18:44 Ответить
Влада має бути проукраїнською, а не "українською". Саме під гасла "державності" у неї і приходить всяка гидота.
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06.11.2021 18:48 Ответить
Влада має бути державною ,якщо це Україна ,то і влада має бути "українська " !!!))))
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06.11.2021 18:54 Ответить

Загалом - так. Але практика показує зворотний ефект. ))
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06.11.2021 19:05 Ответить
В Украине по данным Пенсионного фонда 11 млн.400 000 пенсов...,средняя пенсия 8 000 гривен...,это если считайть что у Мыколы Азирова к примеру пенсия 77 000 а у дворника 2 500,то получается в сумме 79 500,а на двоих выходит 39 750 гривен...,так что среднее арифметическое число полная туфта...
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06.11.2021 18:13 Ответить
Низькі зарплати і пенсії - це не проблема. Це наслідок проблеми, або проблем. Тупі соціологи.
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06.11.2021 18:14 Ответить
Реальним критерієм оцінювання діяльності влади є рівень життя народа !! В Україні відсутня реальна українська державна влада ,є лише зелена кремлівська лялькова імітація !!!)))
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06.11.2021 18:35 Ответить
а коли була ця "реальна українська державна влада"?
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06.11.2021 18:44 Ответить
На жаль за тридцять років Незалежності ніколи !!! "Мудрий нарід" "має те що має" !!!)))
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06.11.2021 18:50 Ответить
принаймні у 2004(2005) наче був правильний вибір...може справа далеко не у "меню", що пропонується на будь який смак, а у мутних "кухарях" на невідомих кухнях?
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06.11.2021 18:55 Ответить
Як завжди власні амбіціі певних осіб переважили державні інтереси !!!))))
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06.11.2021 19:00 Ответить
я до того, що система пропонує лише ілюзорний вибір.
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06.11.2021 19:02 Ответить
Я вже понад 30 років спостерігаю як націонал-патріоти України об"єднуються ,але віз і досі там !!!)))
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06.11.2021 19:21 Ответить
А пам'ятаете, як Бойко (з РУХУ, а не з ПР) пробував об'єднати РУХ і що з ним робили правоохоронці? Тоді Удовиченко та Костенко розвалили РУХ. Про навищо, доміркуєте сами.
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06.11.2021 19:26 Ответить
Не амбіції, а дещо інше.
Ющенко ще між першим та другим турами зустрівся з Дмитром Фирташем, та вони домовились про вхід "РосУкренерго" на "ринок" газу у Украіні. До речи, мало хто знає, але таких ...енерго по страна Європи було десь штук п'ять, а вигадав цю схему Дмитро Медведев, да, да, тій самий, що потім гріл кресло Путіну. Так що Ющенко неустанно займався лише власним дохідом, бджолами, глечиками та боротьбою с Юлію Тимошенко.

А Секретарем РНБО у часи Ющенко, був Порошенко, той самий, що у 2014-му році, під час виборчої компанії також зустрився з Дмитром Медведевим.

Ну і ми пам'ятаємо, що "РосУкренерго" викинула з України премьєр-миністр Тимошенко.

"Судимо ні по словам, а по діям!!!"
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06.11.2021 19:24 Ответить
Ключове слово тут - "начебто".
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06.11.2021 19:01 Ответить
так, Ющ, начебто згуртував націонал-патріотів
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06.11.2021 19:04 Ответить
Начебто - вже це обговорювали.
Ось тільки з "націонал-патріотами" у нас щось не так. Всі вони "псуються", як тільки дориваються до годівниць.
Я не знущаюся, мені справді це лицедійство і кривляння огидно. Але по факту так і є.
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06.11.2021 19:15 Ответить
Коли йдуть красти, багато красти, то беруть собі якусь тему для замилювання очей виборцям. Так, Ющенко начибто казав про націонал-патриотизм, але що по факту він зробив у цьому напрямку за п'ять років? Майже нічого крім того, що дав Путіну ідеологичну зброю, для пропаганди в наших східних, та південних регіонах.

Янукович казав про хозяйственников.

Потім був на темі війни, а його змінили тема боротьби з брехнею.

"Маємо те, що маємо"
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06.11.2021 19:38 Ответить
Так. як і у 2014-му. Але усе чомусь знову повертається на " круги своя". Дивина якась.. ))
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06.11.2021 19:18 Ответить
системні зміни були відсутні, тому спершу відбувся відкат до хама, а потім.....
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06.11.2021 19:23 Ответить
Ось! У тому і проблема.
І доки "аксакали" не підуть геть, кращого не очікується. Але виходячи з сьогодення, майбутнє взагалі страшно уявити.
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06.11.2021 19:32 Ответить
можу помилятися, але останній шанс на якісні зміни був у лютому 2014... проґавили.
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06.11.2021 19:46 Ответить
У всі часи - ніколи. Хіба що в 15-17 століттях просвіти були, але й тоді державності, у повному розумінні, ще не було.
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06.11.2021 18:59 Ответить
Тільки мало хто над цим замислюється.
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06.11.2021 18:43 Ответить
Плохо работали в Сссре дохляке за 70 рублей в месяц потому и пенсия Мизерная...
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06.11.2021 18:18 Ответить
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06.11.2021 18:22 Ответить
По сранению с РАБссией Украина выше...по курсу гривна-рубль...минималка 6 000 гривен в пересчете на рубли по курсу сегодня 2,73... минималка на РАБссии сегодня 11 280...мелочь а приятно...
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06.11.2021 18:26 Ответить
Верещук звонит в Кремль и говорит...г: де там моя дура сестра Ольга *********,я новая начальница слуг народа Верещук... Песьков каже : она в командировке уехала в Сибирь сгоревший лес в Якутии пересчитывать.

Бедная девочка моя это ж сколько Пеньков надо пересчитать..

Я не Пеньков,я Песков... каже усатый болван Путлера...
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06.11.2021 18:35 Ответить
Не знаю, как кто, но мне лично кажется, что корень всех проблем в первую очередь кумовство, "братство" и полное отсутствие ответственности, вернее безнаказанность, во всех ветвях власти. Суда же можно добавить популизм и игнорирование запросов общества в целом. Всё остальное - лишь следствия выше указанного.
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06.11.2021 18:39 Ответить
а наш нарИд не пробовал работать лучше?)))) в Украине можно зарабатывать не меньше чем в Польше
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06.11.2021 19:02 Ответить
Чисто популіський підхід :
1- зараплату , пенсію - треба заробити ! Не отримуєш хорошу зараплату в одному місці - шукай в іншому ..., якщо можеш Пенсійний закон поміняли уже усі "хороші післясовдеповські країни" - а у нас вже стільки влад помінялося за 30 ! років - усі бояться рухати
2- зараплата , пенсія чи дохід самозайнятої людини вимірюється не у кількості тисяч (а багато ще пригадує - коли рахували міліонами ) - а у тій кількості продуктів, товарів які ти можеш купити (після сплати податків та комуналки ) - а ціни таки РОСТУТЬ ! Долар - потихенько вроді дешевшає ..., а комуналка та ціни -РОСТУТЬ !
А може треба щось конкретніше міняти ? А не просити добавки зараплати - і за підвищену завтра купиш меньше !
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06.11.2021 19:03 Ответить
Так корупція в Україні нікуди і не зникала останніх 30 років
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06.11.2021 19:20 Ответить
Низкий рівень розумового розвитку головна проблема Країни. Голосуючи за ідіотів якого результату чекают?
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06.11.2021 20:03 Ответить
Да уж.Грошей много не буваэ.Граэмо в лотерею,яку нам еврейська фирма запилила.Ведь это крутой способ,получить надежду
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06.11.2021 21:02 Ответить
Главная проблема- тупость и самоуверенность избирателей.
Они себе простили и выбор 1991 года когда захотели чтоб новую страну им строили "новые лица" вчерашних перекрашенных комуняк. Простили и "красных директоров " кравчуков и кучм, любовь к донбасскому быдлу у власти и бандитам, и то как 73% сидели у телека за пивом и рассуждали что майданутые им жить не дают и всю "стабильность" перепортили, а потом стало не модно и росия напала и они очнулись, перекрасились в патриотов и надели вышиванки, и забыли кем были раньше и кого выбирали. Но сидя на диванах быстро устали от войны и выбрали вражеских агентов и клоунов во власть. И снова себе твердят что их обманули. Тупость избирателя- главная проблема.

Ну и судебная мафия из-за которой нет ни порядка ни ответственности.
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06.11.2021 22:03 Ответить
Ющара міг все змінити, Порошенко міг. і може Зеленський. Але вони не роблять, бо з них не питають.
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06.11.2021 23:16 Ответить
Пенсии у нас хорошие. (с) Власть
Это цены плохие. ФОПы миллиарды себе зарабатывают.
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06.11.2021 22:17 Ответить
Основна проблема - неякісні людські ресурси.
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06.11.2021 23:14 Ответить
До тех пор пока население будет считать, что их главная проблема низкие зарплаты и пенсии, до тех пор у них и будут низкие зарплаты и пенсии. А вот когда оно (население) рассмотрит настоящую проблему, есть шанс на повышение жизненных стандартов.
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07.11.2021 00:25 Ответить
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