В России новый рекорд по заражению коронавирусом: 41 335 человек заболели за сутки, 1 188 – умерли

Ещё 41 335 случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки – это максимальное количество больных за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

В стране умерло за сутки 1188 пациентов. Наибольшее количество смертей в Москве – 98, в Петербурге – 86, в Московской области – 49.

Общее число жертв COVID-19 возросло до 245635.

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Новые случаи фиксировали во всех 85 регионах России. В Москве обнаружили 6 880 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 3 138 больных за сутки, в Московской области – 3 085.

В общей сложности в России за время пандемии зарегистрировали 8 млн 755 930 случаев коронавирусной инфекции.

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Выздоровели и выписаны 7 млн 535 172 пациента, в том числе 29 201 за последние сутки.