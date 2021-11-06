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Новости Коронавирус и карантин
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В России новый рекорд по заражению коронавирусом: 41 335 человек заболели за сутки, 1 188 – умерли

В России новый рекорд по заражению коронавирусом: 41 335 человек заболели за сутки, 1 188 – умерли

Ещё 41 335 случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки – это максимальное количество больных за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 31 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

В стране умерло за сутки 1188 пациентов. Наибольшее количество смертей в Москве – 98, в Петербурге – 86, в Московской области – 49.

Общее число жертв COVID-19 возросло до 245635.

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Новые случаи фиксировали во всех 85 регионах России. В Москве обнаружили 6 880 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 3 138 больных за сутки, в Московской области – 3 085.

В общей сложности в России за время пандемии зарегистрировали 8 млн 755 930 случаев коронавирусной инфекции.

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Выздоровели и выписаны 7 млн 535 172 пациента, в том числе 29 201 за последние сутки.

россия (95339) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Якраз час позакривати сполучення з мокшами. Вони нам ковід і везуть.
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06.11.2021 16:54
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06.11.2021 17:09
+7
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06.11.2021 16:52
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Можливо,я не противник вакцинації а просто констатую факт.
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06.11.2021 17:54 Ответить
Можливо вам нужно потренироваться выставлять ссыль , а потом выходить в люди, тем более шо-та вякать о вакцинировании... ЗЫ... ИМХО... (мож я и противник мною сказанного, хтозна)...
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06.11.2021 18:07 Ответить
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06.11.2021 17:46 Ответить
У Курченчихи глаза заплывшие, она шо, бухарем была?... Нужно присмотреться к заточкам Повалийши с Лорачкой...
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06.11.2021 18:03 Ответить
Что за идиотизм и манипуляция с расчётами??? там население 150 млн, это как 4 Украины, и если поделить заболевших на общее количество, то будет показатель ниже. То есть если страна 10 млн и у нее будет показатель 4000 заболевших в сутки, то глобально в перерасчете это как 16 000 у Украине. Вон в Китае даже если 100 000 людей заболеет, то в соотношении к общему количеству населения страны это в разы меньше чем у Украине, хотя казалось бы 100 000 заболевших и 20 000 заболевших, но в Китае 2 000 млн человек население. В перерасчете в россии показатель заболеваемости ниже, чем в Украине почти в два раза. Это примерно как вон в селе под Киевом два человека заболели, а в Киеве аж 100, капец в Киеве творится, но ничего что в Киеве 3+ млн человек, а в селе школу закрыли и там осталось 400 человек в лучшем случае. Математика 9 класс школы, с сравнивать нужно правильно в % соотношении.
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06.11.2021 17:46 Ответить
Идет вопрос не об общем населении. Идет информация о суточном приросте. Аргументами в этой формуле есть заболевшие в течение суток. В этой формуле нет общего количества населения как такового. Математикам из 9 класса школы этого не понять...
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06.11.2021 19:03 Ответить
Понять, у знакомого дочь ездила в ЕС по программе там типа детей берут с нашей страны иностранцы на каникулы. Приехала и спросила: папа вот ты с мамой работаешь не меньше чем люди там, а часто даже больше, но почему у них всё есть, всёго хватает и дома красивые и улыбаются, а у нас всё так печально и постоянно не хватает денег и люди без улыбок. 9-й класс ребенку и уже видит. Всё дети понимают, а чаще даже лучше, у них мозги не прогнили идеологией, а они видят и сравнивают по факту, а не за идею.
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06.11.2021 22:05 Ответить
А Вы у матери сержанта Журавля за такие необходимые проблемы не спрашивали?
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06.11.2021 22:31 Ответить
Не знаю кто это и близко, нет времени следить за разными не нужными людьми.
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07.11.2021 00:03 Ответить
Ти мерзотник. Просто мерзотник.
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07.11.2021 14:34 Ответить
И всё, больше нечего сказать? У меня совесть чиста, я стараюсь помогать людям и думаю головой. Бот, иди пиши дальше комментарии, бот, просто бот.
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09.11.2021 17:26 Ответить
Ти як великий знаток математики скажи може бути так щоб протягом двох місяців на расіє було по 998 або 999 померлих щодня?
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06.11.2021 19:52 Ответить
Откуда мне знать сколько сколько там померло и где проверить информацию, тут в своей стране не понятно чему верить и как проверить реальное количество заболевших, хватает видео, где заходят в больницу, а там 2 человека, и кому верить??? да и мне это не важно. Я говорю о цифрах и правильном сравнении. Аналогично на платежках пишут, что вот в ЕС там вода по 70 грн за куб, или электричество по 4 грн. Вот только забыли к этому дорисовать графу "средний доход в ЕС", чтобы сравнить в реале, что в среднем там з.п. 26 000 грн, а не 8 000грн и в перерасчете в ЕС дешевле почти всё и цена жизни дешевле, но подают так, как будто у нас капец дёшево еще и радуйтесь со своими з.п. в 200-300 у.е. Многие были в ЕС и понимают цены и заработки и могу сравнить, люди не дураки.
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06.11.2021 22:00 Ответить
А Вы у матери сержанта Журавля за такие необходимые проблемы не спрашивали?
Не доходит?
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06.11.2021 23:12 Ответить
Не знаю кто это и близко, нет времени следить за разными не нужными людьми. Если вы знаете кто это, то и спрашивайте у него, зачем здесь задавать дурацкие вопросы? А то начинается ты васю серого знает, а мишу кривого, а петю чайника и т.д. Номер возле ника, обычно у ботов так и походу работа просто спамить, ну значит делайте работу, надеюсь хоть получите на кусок хлеба, можете кстати вашему журавлю и написать, это вам ближе и вы его знаете, раз пишете.
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07.11.2021 00:02 Ответить
я тобі натякаю, що довіра до їхньої супер-гіпер-засекреченої та заполітизованої статистики нема ніякої.
Ось тут (https://www.youtube.com/watch?v=YCFm1KGsQ2M&t=1885s ) говориться що в них +1млн додаткової сметрності за рік.
Там звісно може бути не тільки Ковід, а ще Донбаси, Карабахи та Сирії з Африками але все ж таки....
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09.11.2021 09:14 Ответить
Не знаю как там, не был, но к нашим доверие не лучше и никто не знает тоже ничего толком у нас самих. Какой то канал Ютуб вообще не показатель правдивости, на таких каналах что угодно можно говорить, проверить то нечем. У нас только обещают перепись населения сделать, но не могут сколько лет, чтобы понимать количество населения реальное.
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09.11.2021 17:32 Ответить
нащо тобі перепис? І як так перевірити нема чим? Береш кількість померлих за 2019 рік та за 2021 і порівнюєш за надлишковою смертністю.
Там і будуть загиблі від Ковід та трохи від бойових дій
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10.11.2021 21:39 Ответить
Как проверить подлинность данных? потому как пишут много что, но сколько людей в стане по факту никто не знает. Цифры написаны, но проверить их никак, можно поверить, но много сомнений в их подлинности. Что умирает спору нет, но вот каково точное количество? Потому как многие кто был в больнице говорят о другом, и что доктора таки спасают большинство, а смертность типа пишут для нагона страха и депрессии у населения. В этой стране верить тяжело, потому как говорят одно, а по факту совершенно другое, это касается цен, стоимости коммуналки, стоимости жизни и т.д.
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16.11.2021 20:50 Ответить
А здесь всьо было предсказуемо... Прирост за счет помощи нашим дурачкам в проведении антикоронавирусного шествия.
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06.11.2021 18:01 Ответить
Там від шмурдяка набагато більше дохне.
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06.11.2021 18:14 Ответить
Самый настоящий геноцид рабсийского народа, но они сами виноваты. 22 года терпят ботоксного слизняка, как страусы засунув голову в список, вот и получите то что заслуживаете. ***** конечно же привилось Файзером, а народ свой заставляют новичком прививаться. Мне это крепостное тупое быдло не жалко!
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06.11.2021 18:14 Ответить
Тю, можно подумать, шо другим жаль тюленей, обожающих склеивать ласты... ПХИ...
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06.11.2021 18:18 Ответить
Імунізація населення іде шаленими темпами.
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06.11.2021 18:19 Ответить
..нажаль, у нас, у відсотках, ситуація не краща..
диктатура на Мокші і недодиктатура в Україні влаштували геноцид, бо обидва обмилка сумують за Совком..
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06.11.2021 18:24 Ответить
На 140 миллионов не так и много если бы "падеж" составил 30 тыщ в сутки это был бы показатель...
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06.11.2021 18:27 Ответить
головне, щоб ці падлюки не зупинялися! я вірю в їхній потенціал!
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06.11.2021 20:42 Ответить
У нас точно не краща ситуація.
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06.11.2021 19:18 Ответить
Чисто по -человечески, рад растущей на паРаше смертности от ковида, от алкоголизма, от уличной преступности и от врождённых болячек....Кремлёвская крыса, сдохни уже - укрась статистику....
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06.11.2021 19:31 Ответить
Учитывая сколько у них населения,это не так уж много.
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06.11.2021 19:37 Ответить
лутшая в мире , не имеющая аналогов вакцина спутник работает
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06.11.2021 20:37 Ответить
Бряхня...РАБссиянці в воде не тонуть в огне не горять и не дохнуть в Сирии,ЦАР или Ливии...ИХТАМНЕТ...их нигде нет...,Путлеру надо верить... ибо фюрер за 22 года у власти ни разу не перднулл...типа сбехав...
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06.11.2021 21:26 Ответить
А кто вам сказал что на РАБссии 140 млн Шариковіх??? Их нет и 100....
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06.11.2021 21:28 Ответить
расия - вперед! даешь новые рекорды!
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07.11.2021 05:37 Ответить
не померли а подохли...щоб вони там усi повиздихали нах
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07.11.2021 09:39 Ответить
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