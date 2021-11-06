В России новый рекорд по заражению коронавирусом: 41 335 человек заболели за сутки, 1 188 – умерли
Ещё 41 335 случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки – это максимальное количество больных за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 31 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
В стране умерло за сутки 1188 пациентов. Наибольшее количество смертей в Москве – 98, в Петербурге – 86, в Московской области – 49.
Общее число жертв COVID-19 возросло до 245635.
Новые случаи фиксировали во всех 85 регионах России. В Москве обнаружили 6 880 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 3 138 больных за сутки, в Московской области – 3 085.
В общей сложности в России за время пандемии зарегистрировали 8 млн 755 930 случаев коронавирусной инфекции.
Выздоровели и выписаны 7 млн 535 172 пациента, в том числе 29 201 за последние сутки.
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Ось тут (https://www.youtube.com/watch?v=YCFm1KGsQ2M&t=1885s ) говориться що в них +1млн додаткової сметрності за рік.
Там звісно може бути не тільки Ковід, а ще Донбаси, Карабахи та Сирії з Африками але все ж таки....
Там і будуть загиблі від Ковід та трохи від бойових дій
диктатура на Мокші і недодиктатура в Україні влаштували геноцид, бо обидва обмилка сумують за Совком..