Войска РФ в течение текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня: потерь среди украинских военных нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

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