Войска РФ в течение текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня: потерь среди украинских военных нет, - штаб ООС
В течение текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.
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"наемники рф" нарешті звуться тими, ким вони і є насправді!
Можно продолжить - войска РФ захватили Киев а бубочка убежал во Львов, войска РФ захватили Львов а бубочка убежал в Израиль. Что нужно сделать РФ чтобы бубочка, который к сожалению является главнокомандующим, исполнил свои обязанности как гланокомндующего согласно Конституции!?
А вони хочуть шоу і пажрать. Плювати на війну.
Kavkaz Center
@newkc14
Эксперты установили, что в российских дронах используемых против Украины, германские движки. Двигатели продали чешской компании, которой владеют 3 граждан России Немецкие двигатели также обнаружены в иранских дронах, запущенных хуситами-шиитами из Йемена по Саудовской Аравии.