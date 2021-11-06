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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ в течение текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня: потерь среди украинских военных нет, - штаб ООС

Войска РФ в течение текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня: потерь среди украинских военных нет, - штаб ООС

В течение текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцева враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Читайте также: Один украинский воин получил ранение на Донбассе, войска РФ восемь раз обстреляли наших военных, - штаб ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

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обстрел (26862) Донбасс (26955) боевые действия (3921) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Захисники наші, бережи вас Господь.
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06.11.2021 17:24
+4
Вы были в коме с 2014?
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06.11.2021 17:44
+3
А чого вимагають виборці зеленського ? Він же на них орієнтований.
А вони хочуть шоу і пажрать. Плювати на війну.
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06.11.2021 18:02
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Захисники наші, бережи вас Господь.
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06.11.2021 17:24 Ответить
А среди кацапов?
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06.11.2021 17:26 Ответить
де Байрактари? Стрельнули і все?
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06.11.2021 17:28 Ответить
Вы были в коме с 2014?
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06.11.2021 17:44 Ответить
Погонят же опять ссаными тряпками с сайта,но я почему то уверен шо ты опять приползешь,нравится видимо тебе,когда стучатат по бестолковке😂🌷×××
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06.11.2021 18:21 Ответить
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06.11.2021 18:01 Ответить
дякую за українську стрічку!
"наемники рф" нарешті звуться тими, ким вони і є насправді!
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06.11.2021 17:37 Ответить
Стрелять крысы Мавзолейные будут завтра...Путлер любит советские говно-праздники...7 ноября Мировая ливарюция на РАссии,пьяные матросы Балтийского флота начали Резню в Санктъ_чЛениграде...по некоторым данным за 5 дней резни в городе было убито более 200 000 жителей...детей стариков и женсщин проклятой буржуации...типа классовых врагов пролетайрята...
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06.11.2021 17:42 Ответить
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06.11.2021 17:46 Ответить
С бульбанфюрером свои разберись. Он прямо сейчас Беларусь в Минскую область параши превращает.
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06.11.2021 18:22 Ответить
Войска РФ дважды нарушили режим тишины, войска РФ находятся на территории Донбасса, РФ захватила Крым, войска РФ убили за эту неделю солдат Украины.
Можно продолжить - войска РФ захватили Киев а бубочка убежал во Львов, войска РФ захватили Львов а бубочка убежал в Израиль. Что нужно сделать РФ чтобы бубочка, который к сожалению является главнокомандующим, исполнил свои обязанности как гланокомндующего согласно Конституции!?
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06.11.2021 17:44 Ответить
А чого вимагають виборці зеленського ? Він же на них орієнтований.
А вони хочуть шоу і пажрать. Плювати на війну.
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06.11.2021 18:02 Ответить
Бубочка не будет бежать. Бубочка пытается сдать Украину. А чтобы не рыпался по незнанию ему приставлен Дерьмак. Как эти избиратели, уставшие от войны, отдали нашу страну в руки этих продажных андурасов?
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06.11.2021 18:26 Ответить







Kavkaz Center


@newkc14



Эксперты установили, что в российских дронах используемых против Украины, германские движки. Двигатели продали чешской компании, которой владеют 3 граждан России Немецкие двигатели также обнаружены в иранских дронах, запущенных хуситами-шиитами из Йемена по Саудовской Аравии.
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06.11.2021 18:20 Ответить
Що хлопці, чому не відповідаєте в повну силу? Зелепупенко знову асєрчал , бо обісралось від кацапських окриків і фсьо запрєтіло?
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06.11.2021 21:12 Ответить
 
 