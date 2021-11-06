Больше украинцы доверяют армии, меньше всего - судам и парламенту, - опрос Украинского института будущего. ИНФОГРАФИКА

Единственным институтом, которому сегодня склонны доверять украинцы, является армия. Меньше всего граждане Украины доверяют судам и Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования по оценке социально-политических настроений населения Украины на октябрь 2021 года, проведенного Украинским институтом будущего совместно с Нью имидж Мркетинг Груп, информирует Цензор.НЕТ.

Единственным институтом, которому по результатам семи волн опроса (с февраля по ноябрь) склонны доверять граждане Украины, является армия – она единственная имеет положительный баланс доверия: количество доверяющих на 29% превышает долю тех, кто не доверяет ВСУ. С февраля этот положительный баланс доверия увеличился более чем вдвое – с +12% до +29%.

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Самые низкие показатели доверия, как и зафиксировано в предыдущих опросах, есть Верховная рада (-75%) и Антикоррупционный суд (-67%).



