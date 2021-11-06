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Белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу, - посол РП в Евросоюзе Садось

Белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу, - посол РП в Евросоюзе Садось

На следующей неделе в Брюсселе Польша предоставит государствам-членам ЕС доказательства, собранные службами по поводу действий белорусского режима в Беларуси.

Об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось во время встречи 5 ноября с представителями государств-членов в бельгийской столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Встреча была посвящена недавним инцидентам, среди которых проникновение на территорию Польши нераспознанных, вооруженных лиц.

Подробности сообщает корреспондентка "Польского радио" в Брюсселе Беата Пломецкая: "Материалы, которые предоставит Польша, будут иметь "особый" характер, поэтому встреча состоится за закрытыми дверями только для послов без сотрудников, а также для служащих Еврокомиссии наивысшего ранга. Со стороны Польши должны быть представители агентств, ответственных за безопасность. Из информации евросоюзных дипломатов следует, что во время встречи 5 ноября посол Анджей Садось говорил о все более опасных провокациях режима Лукашенко. Он сказал, что власти в Минске не только координируют акцию перевозки иммигрантов на границу, но также помогают им попасть на территорию Польши, уничтожая инфраструктуру. Посол сообщил, что польские военные сфотографировали белорусских пограничников с ножницами для резки пограничного ограждения. Действия минского режима на границе будут одной из тем встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза в середине ноября".

Читайте также: Белорусские пограничники устроили провокации на границе с Польшей, - Варшава

Беларусь (7886) мигранты (979) Польша (8394)


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Топ комментарии
+28
Такое впечатление что белоруские КГБшники скоро изнасилуют польских пограничников и Европа во главе с Германией немножкор озаботится
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06.11.2021 18:38
+21
...а українська влада закупівлею у Білорусі товарів та послуг їм у цьому допомагає.
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06.11.2021 18:32
+20
Зато Украина оказывает бульбофюреру финансовую поддержку под мудрым руководством Наивеличайшего.
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06.11.2021 18:51
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...а українська влада закупівлею у Білорусі товарів та послуг їм у цьому допомагає.
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06.11.2021 18:32 Ответить
финансурует террористов Луку и Путина

а когда Лука в Крым поедет?
что делать будем ?
возмущаться ?
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06.11.2021 18:55 Ответить
закупим побольше электроэнергии
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07.11.2021 10:15 Ответить
не лише українська влада...

"найкращий мер України" продовжує спроби"втюхати" львів"янам 100 білоруських "МАЗІВ"...(
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07.11.2021 09:52 Ответить
Такое впечатление что белоруские КГБшники скоро изнасилуют польских пограничников и Европа во главе с Германией немножкор озаботится
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06.11.2021 18:38 Ответить
Зато Украина оказывает бульбофюреру финансовую поддержку под мудрым руководством Наивеличайшего.
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06.11.2021 18:51 Ответить
Вот мы и посмотрим как НАТО отреагирует на провокации уже непосредственно против себя. А мы озаботимся и торганём одновременно, по аналогии с СП-2
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06.11.2021 18:55 Ответить
А в какой стране НАТО русня убила 1500 человек и оккупировала территории? А в Украине сам президент и все его окружение совершенно спокойно ведут бизнесс в стране-помойке.
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06.11.2021 19:00 Ответить
15 000 человек, к сожалению....
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06.11.2021 19:04 Ответить
15000 -(-наёмники РФ)
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06.11.2021 20:55 Ответить
15000
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06.11.2021 19:05 Ответить
А это всего лишь особенности гибридной войны, когда одновременно воюешь и торгуешь, и именно нам её навязали, пока сильные мира сего обещали Украине гавно-меморандумы. А мы уже исходим из сложившихся обстоятельств. Кстати где там "адские санкции" против Рашки? И хотелось бы на Обаму сегодня взглянуть с его "экономика Раисы в руинах"? Вот так всё неоднозначно
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06.11.2021 19:06 Ответить
Мне не совсем понятно, как вы одновременно одобряете собственную торговлю на крови с врагом и требуете от кого-то более жесткого отношения к Вашему врагу?
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06.11.2021 19:08 Ответить
Мы не одобряем торговлю, а просто без неё не можем. Вот такие жёсткие реалии. И бизнес с Бульбофюрером будет и дальше продолжаться, как бы кто не вопил и не требовал обратного. И боюсь здесь от Президента не будет особо много чего зависеть, потому как резкий взлёт цен на бензин и некоторые другие группы товаров не потянут никакая власть. Поэтому ради чего воевать? А отсутствие "адских санкций" и наличие СП-2 только убедили думающих в правильности написанного выше. Поэтому будем и дальше лавировать, а не тупо биться головой об стенку
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06.11.2021 19:14 Ответить
А не наоборот? Не ваша торговля на крови убедила всех? Тут речь о курице и яйце. Либо о трусах и крестике.
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06.11.2021 19:23 Ответить
О трусах и крестике хорошо умничать в Вашингтоне, Берлине, Париже и я бы тоже с удовольствием озаботился войной в Украине где-нибудь в ресторанчике на набережной. Однако реалии несколько иначе и о газе и бензине нам надо думать ежедневно и не довести при этом экономику воюющей страны до полного пис...ца
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06.11.2021 19:28 Ответить
Тут речь о Мире.И если США откалывается от мировой политики,уходя в бродячую иллюзорность,то пускай будет готова к тому,що политика от неё не откалывается, а делит Европу и ставит ракеты на Кубе.Или вы в игре или за бортом.Но для тех,кто выбрал политику откола от мировых трендов и невмешательства,стоит напомнить"шо если ты не интересуешься политикой то политика,придёт за тобой"в какой бы ты иллюзорной фантазии не летал.И тут вопрос,готова сдать США рубежи,ради отката назад и нового их завоевания в исторической перспективе их потомками
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06.11.2021 21:16 Ответить
радоваться здесь нечему, дорогой - половина энергоблоков украинских АЭС - в простое, при том что топлива загружено на полтора года вперед

ЗЕленский кроме как 111 статьи на другие не работает
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06.11.2021 19:02 Ответить
Tut ES dolzna reagirovat kak ponimaju pro sankciji novyje vesti dlia rezima,a poliaki mogut sami bez problem unictozit xot i vsiu armiju sto imejet rezim.Ukaz streliat na porazenyje u nix jest, jesli te zajdut v teritoriju.
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06.11.2021 22:50 Ответить
Он не … , а враг работающий на гебни
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06.11.2021 19:55 Ответить
Нарушителей пора отстреливать.10-20 пристрелят за нарушение и все .... больше нарушений перехода границы не будет.Ну какой дурак попрется???
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06.11.2021 19:35 Ответить
Выражаю ну очень глубокую озабоченность
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06.11.2021 18:41 Ответить
Вздуют Луку , примерно и показательно !
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06.11.2021 18:47 Ответить
примерно и показательно выразят озабоченность
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06.11.2021 18:48 Ответить
шерше ля рашка
ножки усатого таракана растут из Москвы

немцы и прочие австрийцы с мадярами вместо того чтобы поддержать поляков и прижать Путьку выторговывают у него дешевый газ

идиоты!
рано или поздно эти "эмигранты" - отсортированные рашистами, т.е. мусульманские террористы, окажутся в обеих Германиях и будут устраивать массовые изнасилования немок по большим праздникам
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06.11.2021 18:49 Ответить
Да пристрелите уже парочку...и их попустит...
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06.11.2021 18:50 Ответить
Европа должна молиться и всячески помогать особенно оружием Украине остановить росийских окупантов. Ато получите кучу проблем по всей европейской границе.
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06.11.2021 18:50 Ответить
При зеИУДЕ ПОМОГАТЬ Украине , все равно , что лить воду в решето
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06.11.2021 19:57 Ответить
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06.11.2021 18:51 Ответить
Ну такое. Можно и на зике провести опрос - там будет 70% за опзж))
Кого смотрим в ящике, за того и голосуем))
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06.11.2021 19:45 Ответить
АБСОЛЮТНО НЕРЕПРЕЗЕНТАТИВНА ВИБІРКА.
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07.11.2021 09:53 Ответить
бульбаши шо там, совсем прихуели?
забыли как в совке границу охраняли
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06.11.2021 18:53 Ответить
Очень даже помнят! Белорусская граница все эти годы была "на замке" в обе стороны. В результате прибалты (поляки в намного меньшей степени) свою границу фактически не охраняли - зачем, когда белорусы в обе стороны стерегут.
А вот когда ЕС наложил на Белорусь довольно существенные санкции Лукашенко сказал, что в сложившихся условиях у него нет ни сил ни денег охранять границы ЕС, и он может продолжать это делать, но за это надо платить. в результате белорусские пограничники всех этих мигрантов в упор не видят. А что? Белорусских законов они не нарушают.
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06.11.2021 21:27 Ответить
трошка пиляють забор,знімають відосіки з берєменними на граніце)))но в основному ніхто закон не порушує,ніяких провокаций))віру!!))
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07.11.2021 13:13 Ответить
И что? Кроме глубокой обеспокоенности, никакой другой реакции Европы - не последует
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06.11.2021 18:57 Ответить
Потому что никто всерьез не воспринимает абсурдную пропаганду пещерной Польши. Ежегодно убежища в ЕС просят 1,5-2 миллиона человек. Существуют каналы которые комфортно переправляют в Европу сотни тысяч человек, без всяких ползаний пары сотни афганцев под колючей проволокой.
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06.11.2021 19:02 Ответить
Ксенофобская Польша использует ситуацию как повод для антимигрантской пропаганды.
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06.11.2021 18:58 Ответить
пароль, выстрел в воздух, огонь на поражение
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06.11.2021 19:01 Ответить
Польские пограничники крепят егозу на шпалеры.

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06.11.2021 19:02 Ответить
А эти паразиты её режут!

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06.11.2021 19:04 Ответить
Та кто бы сомневался, картофельному ************* сильно набздеть Европе это ж первое дело. Как говорится в пословице - не так страшен звук как запах! Больше же он Западу ничем подосрать не в состоянии.
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06.11.2021 19:05 Ответить
Если кто-то считает, что Лукашенко пробивает дно, подкладывая Беларусь под Путина, то это значит, что у него плохо со зрением. На самом деле, он лихорадочно ищет новое дно, чтобы на радость Путину пробить его еще раз. Сейчас, как опытная, но уже вышедшая в тираж проститутка, Лука мечется с тем, чтобы удовлетворить клиента каким-то совершенно необычным образом, чтобы тот не обращал внимания на потасканный и увядший вид экс-путаны. Оно и понятно, ведь четверть века сидения на двух стульях остались позади и теперь сам Лука и его выводок полностью в руках Путина.

https://defence-line.org/2021/11/eskalaciya-2/
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07.11.2021 09:56 Ответить
У них в феврале обновлённую конституцию лука принимать собирается вот тогда дно и будет в очередной раз пробито…
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07.11.2021 13:32 Ответить
Интересно сколько РАБов фюрера Бульбашеску прорвали границу и попали в страны НАТО? Тихановская удрала от дурака подальше..,остальных фюрер перестрелял...начиная с 1994 года...список жертв огромен...но меньше чем На браццкой РАБссии...
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06.11.2021 19:07 Ответить
Напишу..мудак Лукашеску собрал батальон своих ИХТАМНЕТов и послал воевать на Донбасс летом 2014 года на стороне ОБДРОЧЕНЦЕВ ДАУНбасса......
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06.11.2021 19:14 Ответить
почитай мож поумнеешь..
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06.11.2021 19:16 Ответить
ГАНЬБА! представляю, если б ко мне на дачу через колючую проволку ломились, что бы было ...
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06.11.2021 19:13 Ответить
ЗАМІНУЙТЕ ТОЙ КОРДОН
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06.11.2021 19:24 Ответить
провоцируют поляков как в 39 но тогда было дргое соотношение сил
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06.11.2021 19:32 Ответить
Якщо у інших пристойних сусідів-дачників будуть порізані огорожі , і його виявлять близько них з подібним інструментом ..., то вони засунуть цей інструмент йому в одне місце
І скажуть - для збереження спокою та порядку
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06.11.2021 19:56 Ответить
РАБссия забрала Белоруську за долг в 42 ярда доляров...денег нет каже Бульбафюрер...,забирай Вова...говна не жалко пишут РАБссиянские СМИ...
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06.11.2021 20:11 Ответить
Кстати, штык -нож от АКМ тоже может резать проволоку, даже под напряжением.
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06.11.2021 20:47 Ответить
Мифы про убивающую колючку всё живут Там напряжения-то что бы до следующего передачика дошло. Поэтому штык-нож молодец.
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06.11.2021 21:02 Ответить
Европейская " озабоченность" развратила даже польских пограничников. Когда перебежавший с Беларуси африканский негрила будет насильничать над поручиком, тот сможет только свистеть в пограничный свисток. Возможно, еще яростно светить фонариком.
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07.11.2021 01:45 Ответить
Думаю, что беларусские пограничники пока демонстративно ходят с теми ножницами не столько для того чтобы ими резать, как для того, чтобы дразнить поляков. А дальше не знаю, может будут и резать.
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07.11.2021 03:24 Ответить
От прям-таки "белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру"... Наделать проходов в заградительных и сигнализационных сооружениях - ещё не означает "разрушить". Возникнет необходимость - проходы заделают - и всего делов. А ещё тут бы надо уточнить - если и уничтожают, то свою - белорусскую инфраструктуру, потому как со стороны Польши никакой инфраструктуры НЕТУ - граница со стороны Польши никак не оборудована (во всяком случае, раньше было именно так). Кто мешает полякам создать свою инфраструктуру - со своей стороны проложить контрольно-следовые полосы, установить заградительно-сигнализационные системы и т.д., и т.п.? Хлопотно да и денёг жалко? А после того, как Европа (и Польша в том числе) "наехала" на Бацьку санкциями, Бацька, естественно "возбух" и в "ответочку" решил (а может и Вован Вованыч надоумил) "подкинуть" в Польшу (а через неё и в Европу) бродячих азиатов - ну что ж тут поделаешь - "извольте откушать"©, "пожалуйте бриться"© и "накося выкуси"©.
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07.11.2021 07:47 Ответить
Вован Вованыч? Это кто? *****? Вещи называй своими именами!!!
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07.11.2021 10:22 Ответить
Тут кто-то спрашивал твоё мнение? Прибереги полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - внучёк всё-таки
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07.11.2021 19:01 Ответить
Тебя просто не поймут здесь, хотел как лучше, а ты обиделась!
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08.11.2021 07:16 Ответить
Может некоторые, сидя в уютной кофейне Пражского Града да потягивая "Бехеровку", и не поймут. А в Украине поближе к крещенским морозам очень даже поймут. Давно ли на Бацьку Луку гавкали - "самопровозглашённый узурпатор"? А теперь - караул(!), украинская электроэнергетическая система "ложится" (а зимы-то ещё ж и не было), выручай Бацька Лука, продай полгигаватта. И Бацька продал. А чё ж не продать-то по аварийному ПЯТИКРАТНОМУ тарифу? А как оно так получается - в Украине почти умерла промышленность, а электроэнергии всё равно не хватает, а в Беларуси и все заводы работают, и электричество есть, и даже на продажу? А с откудова у Бацьки взялась Белорусская АЭС и твэлы к ней? Вован Вованыч и построил, и дал. А в Украину Вован Вованыч уголь уже заблокировал - в наличии только четверть от потребности (последствия усекаешь?). Транзит газа через Украину Вован Вованыч перекроет после запуска "Северного Потока-2" (аккурат к морозам) - украинская ГТС и внутригазораспределительная сеть взаимоинтегрированы, друг без друга работать не смогут (последствия усекаешь?). А цены на газ в Европе для тех, у кого нет прямых контрактов с российским Газпромом, Вован Вованыч уже задрал до свыше евро за куб - всех нахлобучил - с такими ценами Вовану Вованычу насрать на любые санкции. Ну и рано или поздно на украинские АЭС (ещё советского образца) понадобятся свежие твэлы, производимые именно в РФ (западные твэлы не подходят по стандартам), которые опять таки в руках у Вована Вованыча (последствия усекаешь?). Отработанные твэлы тоже куда-то девать надо. А что, если Вован Вованыч отработанные украинские твэлы не примет? (Последствия усекаешь?). Да и Западу "тянуть за уши" Украину уже не комильфо - Украина упорно не желает расставаться с коррупцией - как была в третьей полусотне коррупционного рейтинга, так и есть. А с такой коррупцией любая западная помощь - без толку (последствия усекаешь?).
До того, как перед Вованом Вованычем задирать жопу, Украине следовало бы обеспечить себе реальную (а не фейковую) железобетонную (а не как жидкий стул) энергетическую независимость от Вована Вованыча. А иначе ж придётся на карачках ползти к Вовану Вованычу и под перезвон остекленевших на морозе украинских жоп выпрашивать у него газ, электричество, уголь, нефть, твэлы, забрать отработанные твэлы и т.д., и т.п. И Вован Вованыч даст (не так, чтобы достаточно, но чуть-чуть даст), причём недорого - за один единственный, махонький, такой крохотный СУВЕРЕНИТЕТ.
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08.11.2021 09:52 Ответить
сливных бачков переслушался...
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08.11.2021 11:23 Ответить
Уже сколько раз Украина замерзала, дефольтировала и загибалась, задолбался считать!
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08.11.2021 11:25 Ответить
Украина ещё ни разу не замерзала. Разве что - отдельные небольшие населённые пункты типа Алчевск из-за бесхозяйственности местных властей, но не из-за дороговизны или дефицита газа. До 2013-го года заплатить за газ или отопление проблемой было только для профессиональных пятниц и безработных, коих были единицы. Веерные отключения электричества были в 90-ые и то не везде. До 2013-го Украина даже экспортировала электроэнергию - отдельные предприятия издыхали, а электрогенерирующие мощности вырабатывали излишки. А сейчас Украина уже утратила отдельные отрасли промышленности, оставшиеся еле живые добьют неподъёмные цены на энергоносители. Запад вечно кормить Украину не будет. А ещё Западу нельзя допустить обьединение России и Китая - под это дело Украину могут и слить. Украина уже ныряла в пропасть исторического небытия:
- гетманщина закончилась руиной;
- Запорожская Сечь сдалась Российскому войску без боя;
- после Октябрьской революции Украину захватила ,типа, армия Муравьёва - аж 15 тыс.чел.(!), авиации и танков и в помине не было, пушки и броневики исчислялись поштучно - захотели бы - вилами бы перекололи. Да, видать, не захотели.
А сейчас "горячая" война не потребуется - воевать будет Дедушка Мороз - подмёрзнет электорат-то, чутка изголодается да и положит хрен на суверенитет - выберет медведчуковскую ОПЗЖ. А Медведчук - кум и мегавипрезидент Вована Вованыча, уложит Украину так, как Вованыч возжелает. И всего делов
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08.11.2021 18:43 Ответить
Бабушка жила всю жизнь в селе, восновном топили углем, дровами. В последние 30 лет появился газ в баллонах., варили на нем иногда, а так в печке. Магистральный газ туда так и не провели.
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08.11.2021 19:51 Ответить
Предыдущий никнейм уже заблокировали - это насчёт свободы слова на этом форуме.
По сути: такие бабушки в таких сёлах есть и сейчас. Если у них заготовлены уголь или дрова, заполнены закрома, затарены погреба и залит керосин в керосиновые лампы, то энергетический кризис они переживут сравнительно легко. Но таких меньшинство. Что делать подавляющему большинству в квартирах многоэтажек, питающемуся из супермаркето?
Кроме того, до обеда лично видел по ТВ Бацьку Луку, корчащего из себя благородного джентельмена, который не может не помочь Украине с электроэнергией, коей в Беларуси в избытке. А после обеда на этом форуме появилась тема с сегодняшним официальным отказом Беларуси от поставок электроэнергии в Украину. Похоже, что Вован Вованыч успел откорректировать Бацькино благородство, чем ещё прочнее затянул петлю энергетической удавки на шее Украины.
Кроме того, Польша из-за "шалостей" Бацькиных пограничников мобилизует резервистов на границу с Беларусью. Не иначе, как поляки вознамерились отстреливать бродячих азиатов, желающих через Польшу добраться на ПМЖ в Германию? Заваривается прелюбопытнейший сюжетец. Бацька в накладе не останется - если поляки наловят азиатов на своей территории, то и разбираться с ними придётся полякам по европейским стандартам, т.е. накладненько выйдет. А ежели поляки "нажмурят" азиатов ещё в Беларуси, то Бацька ихние тушки пустит на удобрение под картошку - разве такой пустяк может навредить репутации "самопровозглашённого узурпатора"?
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08.11.2021 22:19 Ответить
 
 