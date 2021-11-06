Белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу, - посол РП в Евросоюзе Садось
На следующей неделе в Брюсселе Польша предоставит государствам-членам ЕС доказательства, собранные службами по поводу действий белорусского режима в Беларуси.
Об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось во время встречи 5 ноября с представителями государств-членов в бельгийской столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Встреча была посвящена недавним инцидентам, среди которых проникновение на территорию Польши нераспознанных, вооруженных лиц.
Подробности сообщает корреспондентка "Польского радио" в Брюсселе Беата Пломецкая: "Материалы, которые предоставит Польша, будут иметь "особый" характер, поэтому встреча состоится за закрытыми дверями только для послов без сотрудников, а также для служащих Еврокомиссии наивысшего ранга. Со стороны Польши должны быть представители агентств, ответственных за безопасность. Из информации евросоюзных дипломатов следует, что во время встречи 5 ноября посол Анджей Садось говорил о все более опасных провокациях режима Лукашенко. Он сказал, что власти в Минске не только координируют акцию перевозки иммигрантов на границу, но также помогают им попасть на территорию Польши, уничтожая инфраструктуру. Посол сообщил, что польские военные сфотографировали белорусских пограничников с ножницами для резки пограничного ограждения. Действия минского режима на границе будут одной из тем встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза в середине ноября".
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а когда Лука в Крым поедет?
что делать будем ?
возмущаться ?
"найкращий мер України" продовжує спроби"втюхати" львів"янам 100 білоруських "МАЗІВ"...(
ЗЕленский кроме как 111 статьи на другие не работает
ножки усатого таракана растут из Москвы
немцы и прочие австрийцы с мадярами вместо того чтобы поддержать поляков и прижать Путьку выторговывают у него дешевый газ
идиоты!
рано или поздно эти "эмигранты" - отсортированные рашистами, т.е. мусульманские террористы, окажутся в обеих Германиях и будут устраивать массовые изнасилования немок по большим праздникам
Кого смотрим в ящике, за того и голосуем))
забыли как в совке границу охраняли
А вот когда ЕС наложил на Белорусь довольно существенные санкции Лукашенко сказал, что в сложившихся условиях у него нет ни сил ни денег охранять границы ЕС, и он может продолжать это делать, но за это надо платить. в результате белорусские пограничники всех этих мигрантов в упор не видят. А что? Белорусских законов они не нарушают.
https://defence-line.org/2021/11/eskalaciya-2/
І скажуть - для збереження спокою та порядку
До того, как перед Вованом Вованычем задирать жопу, Украине следовало бы обеспечить себе реальную (а не фейковую) железобетонную (а не как жидкий стул) энергетическую независимость от Вована Вованыча. А иначе ж придётся на карачках ползти к Вовану Вованычу и под перезвон остекленевших на морозе украинских жоп выпрашивать у него газ, электричество, уголь, нефть, твэлы, забрать отработанные твэлы и т.д., и т.п. И Вован Вованыч даст (не так, чтобы достаточно, но чуть-чуть даст), причём недорого - за один единственный, махонький, такой крохотный СУВЕРЕНИТЕТ.
- гетманщина закончилась руиной;
- Запорожская Сечь сдалась Российскому войску без боя;
- после Октябрьской революции Украину захватила ,типа, армия Муравьёва - аж 15 тыс.чел.(!), авиации и танков и в помине не было, пушки и броневики исчислялись поштучно - захотели бы - вилами бы перекололи. Да, видать, не захотели.
А сейчас "горячая" война не потребуется - воевать будет Дедушка Мороз - подмёрзнет электорат-то, чутка изголодается да и положит хрен на суверенитет - выберет медведчуковскую ОПЗЖ. А Медведчук - кум и мегавипрезидент Вована Вованыча, уложит Украину так, как Вованыч возжелает. И всего делов
По сути: такие бабушки в таких сёлах есть и сейчас. Если у них заготовлены уголь или дрова, заполнены закрома, затарены погреба и залит керосин в керосиновые лампы, то энергетический кризис они переживут сравнительно легко. Но таких меньшинство. Что делать подавляющему большинству в квартирах многоэтажек, питающемуся из супермаркето?
Кроме того, до обеда лично видел по ТВ Бацьку Луку, корчащего из себя благородного джентельмена, который не может не помочь Украине с электроэнергией, коей в Беларуси в избытке. А после обеда на этом форуме появилась тема с сегодняшним официальным отказом Беларуси от поставок электроэнергии в Украину. Похоже, что Вован Вованыч успел откорректировать Бацькино благородство, чем ещё прочнее затянул петлю энергетической удавки на шее Украины.
Кроме того, Польша из-за "шалостей" Бацькиных пограничников мобилизует резервистов на границу с Беларусью. Не иначе, как поляки вознамерились отстреливать бродячих азиатов, желающих через Польшу добраться на ПМЖ в Германию? Заваривается прелюбопытнейший сюжетец. Бацька в накладе не останется - если поляки наловят азиатов на своей территории, то и разбираться с ними придётся полякам по европейским стандартам, т.е. накладненько выйдет. А ежели поляки "нажмурят" азиатов ещё в Беларуси, то Бацька ихние тушки пустит на удобрение под картошку - разве такой пустяк может навредить репутации "самопровозглашённого узурпатора"?