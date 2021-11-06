Белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу, - посол РП в Евросоюзе Садось

На следующей неделе в Брюсселе Польша предоставит государствам-членам ЕС доказательства, собранные службами по поводу действий белорусского режима в Беларуси.

Об этом сообщил посол Польши при ЕС Анджей Садось во время встречи 5 ноября с представителями государств-членов в бельгийской столице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Встреча была посвящена недавним инцидентам, среди которых проникновение на территорию Польши нераспознанных, вооруженных лиц.

Подробности сообщает корреспондентка "Польского радио" в Брюсселе Беата Пломецкая: "Материалы, которые предоставит Польша, будут иметь "особый" характер, поэтому встреча состоится за закрытыми дверями только для послов без сотрудников, а также для служащих Еврокомиссии наивысшего ранга. Со стороны Польши должны быть представители агентств, ответственных за безопасность. Из информации евросоюзных дипломатов следует, что во время встречи 5 ноября посол Анджей Садось говорил о все более опасных провокациях режима Лукашенко. Он сказал, что власти в Минске не только координируют акцию перевозки иммигрантов на границу, но также помогают им попасть на территорию Польши, уничтожая инфраструктуру. Посол сообщил, что польские военные сфотографировали белорусских пограничников с ножницами для резки пограничного ограждения. Действия минского режима на границе будут одной из тем встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза в середине ноября".

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