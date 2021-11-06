За три квартала текущего года у нас рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в Украину - $4,8 млрд, - Шмыгаль

Прямые иностранные инвестиции в Украину за три квартала текущего года составили 4,8 млрд долларов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, передаёт Цензор.НЕТ.

"За ІІІ квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы - сальдо ПИИ составило 4,8 млрд долларов. Для сравнения, за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 - 4,5 млрд долларов", – отметил глава правительства.

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Он подчеркнул, что значительная часть поступающих сейчас инвестиций — это реинвестиции.

"Поэтому одна из важных задач перед новым главой Министерства экономики - это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине", - подытожил Шмыгаль.