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За три квартала текущего года у нас рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в Украину - $4,8 млрд, - Шмыгаль

За три квартала текущего года у нас рекордный уровень прямых иностранных инвестиций в Украину - $4,8 млрд, - Шмыгаль

Прямые иностранные инвестиции в Украину за три квартала текущего года составили 4,8 млрд долларов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, передаёт Цензор.НЕТ.

"За ІІІ квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы - сальдо ПИИ составило 4,8 млрд долларов. Для сравнения, за весь 2017 год было 3,7 млрд долларов, а за весь 2018 - 4,5 млрд долларов", – отметил глава правительства.

Читайте также: В первом полугодии Украина получила рекордную сумму прямых иностранных инвестиций - $2,8 млрд, - Шмыгаль

Он подчеркнул, что значительная часть поступающих сейчас инвестиций — это реинвестиции.

"Поэтому одна из важных задач перед новым главой Министерства экономики - это работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине", - подытожил Шмыгаль.

инвестиции (1163) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+35
Оно бредит...
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06.11.2021 18:52
+32
Серце радіє за шмигаля. Навчився брехати і не червоніти.
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06.11.2021 18:59
+20
мілліардну ІЕ фірму, яка переїхала днями до Румунії це ЗЕ рахувало ?
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06.11.2021 19:08
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Оно бредит...
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06.11.2021 18:52 Ответить
Серце радіє за шмигаля. Навчився брехати і не червоніти.
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06.11.2021 18:59 Ответить
мілліардну ІЕ фірму, яка переїхала днями до Румунії це ЗЕ рахувало ?
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06.11.2021 19:08 Ответить
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06.11.2021 19:13 Ответить
повернення ничок з Кіпру і китайські кредити..?

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456611386365255683 5 ****.



Знайомтеся. Юлія Свириденко. 35 рочків.
Ексспівробітниця Компартії КНР.
Міністерка економіки від 04.11.21.
Працювала заступницею Єрмака.
З 2011 по 2015 працювала у КНР, в місті Усі, на Компартію, яка забезпечувала її квартирою та благами, - як повірена міста Чернігів.
Потім працювала у Чернігівській ОДА, куди масово заводила китайські комуністичні гроші. Також допомогла створити сітку 100% китайських підприємств, які підконтрольні громадянам КНР в Україні, посольству КНР та Компартії напряму.
Обіцяла залучати все китайське - максимально.

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06.11.2021 19:44 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456612487428808709 5 ****.



Юлія вільно володіє китайською, говорить без перекладача.
Захоплюється Мао Цзедуном, вихваляє Сі Цзіньпіна, а також поширює антияпонські наративи - за методичками Компартії.

У ОП працювала разом з Кирилом Тимошенком щодо китайських грошей для Зеленського.
На посаді міністерки буде «смотрящею» за будівництвом, аграркою та всім, що цікавить китайців на шляху розвороту України на Китай.
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06.11.2021 19:47 Ответить
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06.11.2021 20:32 Ответить
в Штатах зе-лупа просил 430 млрд. долл. .....а тут шмыгаль радуется четырем!))).....да заробитчане только задекларировали ввоз больше 6-ти млрд.долл.
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06.11.2021 19:52 Ответить
У перерві шоу Шустера люди оточили Порошенка для фото і не відпускали на інтерв'ю -
https://gazeta.ua/articles/politics/_u-perervi-shou-sustera-lyudi-otochili-poroshenka-dlya-foto-i-ne-vidpuskali-na-intervyu-video/1058599
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06.11.2021 20:22 Ответить
шмыгаль "посчитал" подарок от МВФ на 2.6 млрд.долл и кредитные транши на сумму около 2.9+ млрд.долл - за "инвестиции"

Причем "в счет" пошли даже еще НЕ полученная сумма в 0.7 млрд.долл.

Без этих подарков и траншей - имеем минус...
ну, не рапортовать же зебилам о реальном ОТТОКЕ инвестиций из Украины)
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06.11.2021 19:50 Ответить
наверное и несколько лярдов зелени заробитчан туда закинул???
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06.11.2021 21:21 Ответить
воно не бредіт . воно стікі віправило сьогодні на рахунки в офшори..
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06.11.2021 22:22 Ответить
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06.11.2021 18:53 Ответить
Шмигаль, не забудь порівняти з 2020 роком.
І хто ж ті "щасливчики" які інвестують, в основному реінвестують в 35 річну міністерку, яка сном духом не знає, що таке економіка?
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06.11.2021 19:01 Ответить
Наприклад купує бубачка якесь майно оплачуючи його коштами з офшорів.
Про такі інвестиції говорить пан міністр ?
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06.11.2021 19:06 Ответить
Так він же ж майже правду сказав, - "за три квартали..."
За три 95-і квартали. Ну, трохи недоговорив. )))
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06.11.2021 20:21 Ответить
це успіх для зеленського - факи від України
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06.11.2021 19:52 Ответить
що такє "реінвестиція" зрозуміло?
впевнен?
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06.11.2021 19:18 Ответить
враньё))
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06.11.2021 19:20 Ответить
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06.11.2021 19:24 Ответить
Зелемойские кинули 9 стран Мира....на очень крупное бабло...впереди Суды в ЕСПЧ...заплатие по Искам не 4 ярда а 8...ярдов..стадо идиотов...
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06.11.2021 19:26 Ответить
інвестори поперли, бо "інвестнянь" - молодух набрали.Апартаменти їм прямо в кабміні виділили,тапер на Грушевського справжній гАмстердам .
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06.11.2021 19:28 Ответить
за брехню хтось має сидіти,- коли їх скинуть.
Не знаю, чи Шмигаль сяде; але хтось з держстату - таки точно.
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06.11.2021 19:28 Ответить
Порошенко и Гройсман сдавая власть былу оставили в бюджете +150 миллиардов и 25 ярдов долларов золотовалютного резерва в Казеачействе Украины...сюда же добавим 66 миллиардов Ковид-бабла и 3 ярда долларов в сентябре от Валютного фонда...,на сегодня все просрано... Ыкангамисты сраные...
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06.11.2021 19:30 Ответить
так ти ще доплюсуй скікі ці виродки взяли кредітів під державну гарантію..ти за голову схопишся. нам тепер 300 років треба віддавати..це полний піз ць..вот про що мовчить це падло.
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06.11.2021 22:19 Ответить
зеля с беней - иностранцы. фирташ, ахмет, тигипко и пр. - тоже иностранцы. вот вам и "иностранные инвестиции". но самая "ино-странность" в том, что они сначала забирают дивиденды, а потом как получится.
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06.11.2021 19:30 Ответить
ЗЕля привез из Европы забодистую дурь?
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06.11.2021 19:31 Ответить
Московия и Израиль скупают Украину - они об этом ?
Пусть снизят в 2 раза коммуналку.
Чтобы мы поверили.
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06.11.2021 19:31 Ответить
Украина уже не самая бедная страна Европы ?
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06.11.2021 19:33 Ответить
Тут надо признать то, что Байден и Пентагон купили большую партию грузовиков КРАЗ в Украине четырех модификаций...сумма сделки почти 2 миллиарда...,но вместо них Украина получила не бабло а Джавелины и т.д...
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06.11.2021 19:34 Ответить
якщо це не брехня, то, походу, всі іноземні інвестиції йдуть прямо у чемодани для ОПи та в конверти депутанам..
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06.11.2021 19:40 Ответить
А что за эти инвестиции имеют граждане страны? Зелебобики! Может расскажете? (госдолг не забывать, падлы)
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06.11.2021 19:42 Ответить
Він підкреслив, що значна частина інвестицій, яка зараз надходить - це реінвестиції.Тобто отримавши прибуток ві ОВДП інвестори придбали ще облігацій тим самим збільшили держ.борг, це досягнення.
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06.11.2021 19:44 Ответить
Беня вывел на Кипр 3 ярда доляров,а они вернулись в Украину вв виде инвестиций от некоей Мадам Соньки Золотая Ручка... из Адессы...
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06.11.2021 19:45 Ответить
це шмигаль ще не рахував 9 млрд.долл, які беня "инвестував" в економіку України)
Хоча там спочатку було не 9 млрд.дол, а в 30 разів меньше..

Але повернути собі Беня хоче саме 9 млрд.долл... бо це "Інвестиція!" - по-шмигальски))
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06.11.2021 19:57 Ответить
Зеленые "инвестиции"--это продажа ОВГЗ под 12% годовых!!!!!
До такого разграбления страны даже овощ не дошел!
Лошары рады....
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06.11.2021 19:54 Ответить
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06.11.2021 19:54 Ответить
спасибо "ринатам елажевым и дмалам" и им подобным за приЗЕдента передаста...
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06.11.2021 21:25 Ответить
А никто и не врет. Чем больше украинцев стало работать за рубежом, тем больше они стали перечислять средств. Чем не инвестиции.
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06.11.2021 20:00 Ответить
правільно андрій вот ці гроши цей христопродавець і називае інвестіціямі... і тепер це брехло квартального розліва на цю суму підніме нам ціні на все що очі бачать..вот все що знае в єкономіці цей завхоз 95 квартала.
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06.11.2021 22:16 Ответить
Це воно порахувало позики МВФ, американців і англійців!!!!! Десь так воно і виходить!!!!!!
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06.11.2021 20:07 Ответить
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06.11.2021 20:36 Ответить
В Фейсбуке можно написать все что угодно . Только почему то список стран - инвесторов за 2018 год есть, а за 21 год нет. И назовите инвест- проекты куда пошли эти миллиарды
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06.11.2021 20:09 Ответить
Таки я не один в таке не вірю!
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06.11.2021 20:14 Ответить
Путлер обанкротил Белорусь и теперь Лукашеску должен 42 ярда долларов,пишут Мавзолейные СМИ,каже Вова денег нет,забирай колхоз за даром Тоже ждет и Шмыгалку...
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06.11.2021 20:18 Ответить
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06.11.2021 20:20 Ответить
вже десь добряче обісралися , бо заливають про якісь "досягнення"..
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06.11.2021 20:34 Ответить
наглая ложь
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06.11.2021 20:39 Ответить
пусть огласит список стран, откуда пришли инвестиции. зуб даю на первом месте будет кипр)))
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06.11.2021 20:48 Ответить
Я и сам люблю прибрехать, поэтому шмигалям особенно верю....
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06.11.2021 20:51 Ответить
Мели, Емеля - твоя неделя...
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06.11.2021 21:02 Ответить
Реінвестиція - це коли наші "еліти" за рахунок офшорних коштів купили українську землю с/г призначення
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06.11.2021 21:04 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
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06.11.2021 21:34 Ответить
яке відношеня ти полулапоть полуеврей маеш до украіни як і твій кумір...
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06.11.2021 22:12 Ответить
СобачОнки гавкают, а караван идет, шоколадный! Смотри не укакайся от злобы, уважаемый!
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07.11.2021 17:37 Ответить
Кстати, не погань українську мову своим дебилизмом в грамматике и правописании, лапоть!
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07.11.2021 17:45 Ответить
а за це лаптем по харіі пейсатій получиш..збирай гроши на білет в одну сторону нацмен.
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17.11.2021 19:59 Ответить
Вся та зелена мразота глузує з українців, через високі тарифи нишпорять у наших кішенях, та відбирають майбутнє у нашої держави. І це не скінчиться ніколи, їм ніколи не набридне красти. Всі ті "шмигалі" повинні шити "ватніки" за гратами.
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06.11.2021 21:38 Ответить
цветастая лапша для идиотов... зеленые "фокусники" уже "посадили" миллиард деревьев и уже "выплачивают" учителям по 4000 баксов зарплаты, уже "понижены" в 3 раза тарифы и, наконец-то, уже наступил "конец эпохи бедности" у всей зеленой шоблы ... а теперь вот у нас заколосились еще и "иностранные инвестиции" по стопитсот лямов баксов с гектара на дурука не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь ...
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06.11.2021 21:48 Ответить
це ті гроші що нам присилають в украіну наши заробітчани. а вот це падло тіпа шмигля зараз на ту суму підніме нам ціни на продукти і товари першоі необхідності. треба ж цім злодюгам платить за своі вили за кордоном і вчити своіх недорозвинутих последишей в престижних вузах лондона и вашингтона.
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06.11.2021 22:10 Ответить
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08.11.2021 10:07 Ответить
згинь гадость путінська.
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17.11.2021 20:01 Ответить
Де ж ті підприємства? Лапшу на ухі.....
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06.11.2021 22:10 Ответить
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06.11.2021 22:34 Ответить
Переміга!
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06.11.2021 23:03 Ответить
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06.11.2021 23:34 Ответить
Уже подозревают люди в шпионаже - он что то мямлит пьяный целый вечер на неизвестном языке ! (с)
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07.11.2021 00:25 Ответить
 
 