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Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн, - Шмыгаль

Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн, - Шмыгаль

В текущем году доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 миллиардов гривен.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн. Для громад это открывает значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава правительств

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Он также отметил, что всего с начала года государственный бюджет получил на 43,7 млрд грн больше, чем ожидалось (104,5% выполнения индикатива).

"Доходы государственного бюджета в октябре были на 2,2% больше запланированного — это дополнительные 2 млрд грн", - подчеркнул премьер-министр.

доходы (526) местные бюджеты (37) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+14
Бреше сірко. Судя по бравому пи***жу ,,день ото дня растет процент жирів у маслі,,. А життя все гірше
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06.11.2021 19:08
+13
Тільки от щось місцеві бюджети цих грошей так і не побачили.
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06.11.2021 19:04
+13
Только сколько из них принудительно забрали зеленые он не хочет рассказать?
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06.11.2021 19:08
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Тільки от щось місцеві бюджети цих грошей так і не побачили.
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06.11.2021 19:04 Ответить
очередной долбо-б у руля власти. ну дурак . ну дурак
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06.11.2021 19:29 Ответить
пригадав анекдот про пацюків, які кожен рік зїдали все більший врожай

у нас на районі (Київ) дитсадки утеплюють, ремонтують, поліклініку відремонтували - все за рахунок бюджету міста

але ЗЕ-лені пацюки вигризуть місцеві бюджети через теплоносії
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06.11.2021 19:33 Ответить
більше того - на ці "збільшені" місцеві бюджети скинули все що тільки можно - і забезпечення і перебудову лікарень під ковідних хворих, і доплату лікарям, вчителям, тощо, і всю різницю в тарифах і самє вартіснє і важкопідйомне - опалення, і виділення грошей на "велике будівництво" (дороги і будівлі).... і все таке інше... (це я про те, що видно на поверхні....а от те що "відкатилось"...то ще гірше))))
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06.11.2021 19:53 Ответить
Читали як народ напав на лікарню ?
Оце саме страшне. Під народний гнів можуть потрапити зовсім невинні люди.
Народ дурний...я розчарована. Спочатку наголосували в 2019, потім проігнорували ковід.. Якісь аутисти чи що..
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06.11.2021 19:57 Ответить
ліниві , істеричні і просто безвідповідальні за свої дїі...
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06.11.2021 20:06 Ответить
Только сколько из них принудительно забрали зеленые он не хочет рассказать?
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06.11.2021 19:08 Ответить
Бреше сірко. Судя по бравому пи***жу ,,день ото дня растет процент жирів у маслі,,. А життя все гірше
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06.11.2021 19:08 Ответить
Коли людей почали штрафувати за ФОПи, які закриті у 2005м (видається, в нашій країні таке існує), в мене нема сумнівів, що бюджети наповнюються. (
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06.11.2021 19:21 Ответить
пруфы
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06.11.2021 19:27 Ответить
Мою сім'ю розорили нещодавно майже на 35 тис. грн. Бо в них, начебто, документи загубилися про закриття ФОП. "Ви відкрийтеся заново і закрийтися". А потім прилетіли штрафи з блокуванням зарплатних карток. Шукайте пруфи в податковій та виконкомі Деснянського району.
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06.11.2021 19:47 Ответить
нет пруфов - враньё
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06.11.2021 20:23 Ответить
Ваня, до побачення. Сподіваюсь не побачити вас.
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06.11.2021 20:34 Ответить
Шмыгло, как всегда, откровенно врет.

Походу вранье - это единственное, чио ЗЕ-власть действительно делает
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06.11.2021 19:24 Ответить
так у них кураторы из рашковании. а там враньё - основа гос политики еще со времен основания первого поселения на болотах.
кушайТЕ
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06.11.2021 19:28 Ответить
а доходи громадян на скільки збільшилися?
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06.11.2021 19:30 Ответить
Брехати треба більш переконливо. С выражением.
"У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст"
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06.11.2021 19:31 Ответить
стьірили меньше?
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06.11.2021 19:31 Ответить
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06.11.2021 19:43 Ответить
Как вам такой выбор в банкомате?

1. Хуже не будет
2. Хоть поржом.
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06.11.2021 20:38 Ответить
Доходы бюджета! на 2021 год треть "доходов" бюджета Украины это ЗАИМСТВОВАНИЯ! (треть расходов бюджета--выплата % и долгов).
Дебилы долги доходами считают, но зебилье верит....
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06.11.2021 19:48 Ответить
Бреше , як дихає, так як місцеві бюджети нарікають на те , що не взмозі
закупити газ для споживачів!
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06.11.2021 20:03 Ответить
Опять к зебилам курьер из колумбии приехал и шмыгалю перепало прилично раз такую дичь несет
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06.11.2021 20:05 Ответить
Да, и это видно по том сколько стационарных кислородных станций было построено местными властями за последние полгода - 0. А так деньги есть, но только у щеленского в афшорах.
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06.11.2021 20:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lAiaCTqjv7I&list=RDlAiaCTqjv7I&start_radio=1 https://www.youtube.com/watch?v=lAiaCTqjv7I&list=RDlAiaCTqjv7I&start_radio=1


Пісня про Шмигаля та іже з ним
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06.11.2021 20:13 Ответить
"Заноси" від місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком збільшилися майже на 50 млрд грн. ...."
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06.11.2021 20:37 Ответить
верю
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06.11.2021 20:38 Ответить
Їх там періодично, десь так раз на місяць, так серйозно ковбасить. Напевно такий графік підвозу коксу.
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06.11.2021 21:09 Ответить
Він хотів сказати, що виросли власні бюджети місцевих царьків, які із-за безхребетності центральної влади гріють руки, а люди за час правління найвеличнішого збідніли, як ніколи.
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06.11.2021 22:23 Ответить
Совковый сасиализм в расцвете сил, как и мечтали совкодрочеры, великие стройки, богатство властьимущих и всеобщее обнищание населения.
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06.11.2021 22:28 Ответить
Они думают что воруют только центральные власти, а местные бессребренники!
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06.11.2021 23:21 Ответить
да уж ... "Мы первые на этом месте - так далеко ещё никто до нас не забирался в жооппу - вот здесь мы дружно флаг зеленый свой и водрузим !!!" - Шмыгаль и Ко
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07.11.2021 00:13 Ответить
Такого холуя как ,,шмыгаю носом'' в премьер-министр ах ещё не было.
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07.11.2021 08:57 Ответить
Такого холуя как ,,шмыгаю носом'' в премьер-министр ах ещё не было.
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07.11.2021 08:58 Ответить
 
 