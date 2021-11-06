Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн, - Шмыгаль
В текущем году доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 миллиардов гривен.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн. Для громад это открывает значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава правительств
Он также отметил, что всего с начала года государственный бюджет получил на 43,7 млрд грн больше, чем ожидалось (104,5% выполнения индикатива).
"Доходы государственного бюджета в октябре были на 2,2% больше запланированного — это дополнительные 2 млрд грн", - подчеркнул премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нас на районі (Київ) дитсадки утеплюють, ремонтують, поліклініку відремонтували - все за рахунок бюджету міста
але ЗЕ-лені пацюки вигризуть місцеві бюджети через теплоносії
Оце саме страшне. Під народний гнів можуть потрапити зовсім невинні люди.
Народ дурний...я розчарована. Спочатку наголосували в 2019, потім проігнорували ковід.. Якісь аутисти чи що..
Походу вранье - это единственное, чио ЗЕ-власть действительно делает
кушайТЕ
"У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст"
1. Хуже не будет
2. Хоть поржом.
Дебилы долги доходами считают, но зебилье верит....
закупити газ для споживачів!
Пісня про Шмигаля та іже з ним