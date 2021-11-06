Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн, - Шмыгаль

В текущем году доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 миллиардов гривен.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Доходы местных бюджетов по сравнению с прошлым годом увеличились почти на 50 млрд грн. Для громад это открывает значительные возможности создавать безопасное и инклюзивное пространство, а также активнее заниматься реконструкцией социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава правительств

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Он также отметил, что всего с начала года государственный бюджет получил на 43,7 млрд грн больше, чем ожидалось (104,5% выполнения индикатива).

"Доходы государственного бюджета в октябре были на 2,2% больше запланированного — это дополнительные 2 млрд грн", - подчеркнул премьер-министр.