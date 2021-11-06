Вирус COVID-19 легко попадает в мозг человека и приводит к длительным неврологическим симптомам - исследование

Предварительные исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2 может легко попадать в мозг через нос человека, проникая в клетки мозга и, вероятно, приводить к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.

Наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. Чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.

Исследователи предполагают, что вирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на то, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания COVID-19.

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Ученые также обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга. Это происходит потому, что нейроны обеспечивают нормальное функционирование мозга. Поскольку иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, утверждают исследователи.