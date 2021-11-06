Вирус COVID-19 легко попадает в мозг человека и приводит к длительным неврологическим симптомам - исследование
Предварительные исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2 может легко попадать в мозг через нос человека, проникая в клетки мозга и, вероятно, приводить к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.
К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News.
Наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. Чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.
Исследователи предполагают, что вирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально отвечая на то, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после преодоления первичного заболевания COVID-19.
Ученые также обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга. Это происходит потому, что нейроны обеспечивают нормальное функционирование мозга. Поскольку иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение, утверждают исследователи.
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https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ Скандинавія не робила ставку на природний імунітет. Повністю вакцинованих там :
Норвегія 69%, Швеція 68%, Фінляндія 70%. Ну і Данія поруч 76%.
November 6 (GMT)
Updates
550 new cases and 4 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cuba/ Cuba [https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-5-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche-2/ source ]
November 5
Updates
606 new cases and 5 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cuba/ Cuba [https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-4-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche-2/ source ]
November 4
Updates
592 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/cuba/ Cuba [https://salud.msp.gob.cu/parte-de-cierre-del-dia-3-de-noviembre-a-las-12-de-la-noche-2/ source ]
И то ли еще будет.
причина - низкий уровень среднего образования.
Без маски с вами разговаривать никто не будет, тез сертификата в кафе меню не подадут.
Официант в маске ВСЕ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Почти весь год бороздил простори Европи: Челябинск, Нижний Тагил, Саратов, Новосибирск. За это время забыл даже, что такое маска и антисептик. Антисептик выпил сразу, а маской закусил.
Дякую!
Это мелочи по сравнению с вирусом "Petya", который был обнаружен в 2016, а массовое заражение началось в годом спустя. Некоторых не попустило до сих пор, симптомы неврологические заболевания налицо, и не проходят. Судя по всему они неизлечимы.
Я тобі вірю, на 100 відсотків.
- Яку?
- Медики виявили що вірус SARS-CoV-2 може легко потрапляти у мозок через ніс людини, проникаючи в клітини мозку, та, ймовірно, призводити до тривалих неврологічних симптомів, таких як проблеми з мисленням та пам'яттю.
- І що? "Антиваксери", захворівши , починають забувать про "чіпування" та отруєння організму світовими змовниками і до них починає доходить необхідність вакцинації?
Інженер каже : перейти по цьому мосту безпечно на 99.9995%
Антіваксер каже : ні ні ні, я краще перепливу!
Єдина користь вакцинації, це збереження життів людей критичних груп - пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями. Ці люди не можуть бути масово провакциновані в центрах вакцинації, оскільки вони є маломобільні. Масова вакцинація через неконституційну сегрегацію молоді і людей, з здоровим імунітетом, у центрах, майже не вплине на показники смертності і завантаженість медичної системи, оскільки в реанімаціях 93% невакцинованих людей КРИТИЧНИХ ГРУП, про що не кажуть. Щоб насправді зменшити смертність, потрібно значно збільшити кількість мобільних бригад вакцинації, які за спланованими логістичними маршрутами повинні їхати до людей критичних груп, переконувати і вакцинувати саме їх. Гроші ковідного фонду мали б використовуватись саме на це.
Були обіцянки уряду від 18.12.2020: "Після цього мають вакцинувати людей старших 60 років, ..., це орієнтовно 9,9 млн людей." На даний час хоча б провакцинували хоч 25% цих людей. Наявної вакцини достатньо тільки для критичних груп, але її витрачають на інших. Тому і спостерігаємо збільшення смертності та зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.
1 Вакцин багато причому різної, моя мати вколола Пфайзер в пгт Софіївка там ще декілька було на вибір.
2. Якщо не вакцинувати всіх, то невакциновані навіть не хворіючи,або маючи незначні симптоми будуть росповсюджувати вірус який буде ще більше мутивувати в більш агресивні форми.
3. у розвинутих країнах де вакциновано понад 65% смертність в десятки разів нижча ніж в таких як РФ та Україна. Доречи в Африці вакциновано 1,5% нам з"африканского мудрого народа " брати приклад? В Інеті є ж факти де розвінчують всі ФСБшні фейки про небезпеку вакцинації, навіщо показувати свою недолугість?
Про це редакції «Першого Криворізького» повідомляє криворізький міський протиепідемічний штаб.
Зараз з діагнозом COVID-19 лікується зараз 2 007 пацієнтів, діагноз яких підтвердили лабораторно.
Нині в інфекційній лікарні знаходяться 176 пацієнтів. Зі встановленим діагнозом коронавірус - 164, з підозрою - 12 осіб.
828 пацієнтів з коронавірусною інфекцією лікуються у стаціонарних відділеннях лікарень №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, ще у 573 людей цих медзакладів наразі коронавірус не підтверджено.
За час карантину в місті вже проведено ПЛР тестів - 94 331, методом ІФА - 141 578 та 189 579 швидких тестів.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
А вот с разнообразием, видов дальше точно заморачиваться не придётся. ))
Главное чтобы фармокологические компании своё не потеряли, и их лоббисты, соответственно. ))
Что, судя по всему, успешно и делают.
Наконец-то доказали предположение деревних ескулапов что сопли - ето вьітекающий через нос ум!!!
Про це повідомила пресслужба https://www.nssmc.gov.ua/vzhe-85-nktspfr-dopustyla-do-obihu-v-ukraini-novi-tsinni-papery-inozemnykh-emitentiv/ НКЦПФР .
Зазначається, що на засіданні 4 листопада комісія дала старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринках таких компаній:
NIKE, INC.,
MERCK & CO., INC.,
PAYPAL HOLDINGS, INC.,
NVIDIA CORPORATION,
PEPSICO, INC.,
PFIZER INC.,
QUALCOMM INCORPORATED,
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
THE WALT DISNEY COMPANY,
STARBUCKS CORPORATION,
UNITED PARCEL SERVICE,
WALMART INC.
Нині в інфекційній лікарні знаходяться 176 пацієнтів. Зі встановленим діагнозом коронавірус - 164, з підозрою - 12 осіб.
828 пацієнтів з коронавірусною інфекцією лікуються у стаціонарних відділеннях лікарень №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17, ще у 573 людей цих медзакладів наразі коронавірус не підтверджено.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.По состоянию на 5 ноября
- Да шо ви такое говорите?!
- Таки да! За вдыхание воздуха в маске надо заплатить около 1-10гр. в день а с 25 ноября за вдыхание того же воздуха без маски будут таки брать от 170 до 255 грн.!!!
Цікаво звідки вони стільки кацапів набрали для експерименту?
https://www.youtube.com/watch?v=qa1SR10P-L0&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Спостереження за макаками показали, що симптоми ураження нейронів мозку у них виявляються за сім днів після зараження. Найчастіше це помітно у старих тварин, які хворіють на діабет.
Пфайзер животворящий нас врятує. Славімо його!
Как говорил кашпировский :
Я вас не лечу а только нажима кнопку и вы сами себя лечите
Так нам нажимают кнопку : это опасно тяжелые последствия
И все возникшие проблемы со здоровьем припмъисывают ковиду