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В профсоюзе просят Кабмин еще месяц не отстранять невакцинированных педагогов от работы

В профсоюзе просят Кабмин еще месяц не отстранять невакцинированных педагогов от работы

Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины обратился в Кабмин, Минздрав и МОН, чтобы урегулировать проблему, связанную с отстранением от работы невакцинированных работников учебных заведений.

Об этом говорится на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что многие учителя отказываются или уклоняются от прививок.

"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, предотвращению замены отсутствующих педагогов и т.д. Учитывая нормы статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", по которым граждане обязаны заботиться о своем здоровье, не вредить здоровью других граждан, участвовать в проведении противоэпидемических мероприятиях, делать прививки в предусмотренных законодательством случаях и с целью соблюдения норм статьи 32 КЗоТ Украины об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее двух месяцев, Профсоюз работников образования и науки Украины видит необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета Министров Украины № 1236 о переносе сроков их реализации не раньше 8 декабря", - говорится в сообщении.

Читайте также: Невакцинированных чиновников и педагогов начнут отстранять от работы с 8 ноября, - Кабмин

Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения обязало вакцинироваться учителей, преподавателей, сотрудников центральных органов власти и местных администраций.

В Фонде соцстрахования сообщили, что отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут платить больничные.

вакцина (3815) образование (2264) профсоюз (238) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+7
учителей нагибают с одной целью - чтобы в следующем принудительно вакцинировать детей. Смотрите дальше молча на этот беспредел - и завтра будете штрыкать своих детей чтобы пойти в школу
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06.11.2021 20:32
+7
прекращай плач ярославны, жалетель. из-за таких жалетелей появлялись дахау и освенцемы
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06.11.2021 20:39
+7
Покажите пожалуйста хоть одного уважаемого ученого медика с опытом , который бы рекомендовал вакцинацию всем подряд. Коморовского и других дебилов не предлагать.
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06.11.2021 20:55
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Це де? В нас тіки з понеділка виходять.
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07.11.2021 00:42 Ответить
Это всё легко объяснимо: уже неоднократно повторяли, что вакцинированные легче переносят, как обычную простуду, потому они и будут ходить и на работу, и т.д. мотивируя, что их состояние "терпимое".
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07.11.2021 01:24 Ответить
Зачем колоть невменяемых учителей?Придёт время-их линчуют родители.
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06.11.2021 22:22 Ответить
Без вакцины закрыта даже дистанционка. Как чиновников и учителей оставят без работы и зарплат уже с 8 ноябряС понедельника учителя и чиновники рискую остаться без работы и денег
Напомню работодателям, что отстраняя людей от работы по схеме Минздрава, они рискуют нарушить сразу несколько действующих законодательных актов.
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07.11.2021 00:30 Ответить
А яке твоє собаче діло?
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07.11.2021 10:00 Ответить
Невакциновані - загроза для наших дітей. Упоротим антиваксерам раджу подивитись на співвідношення смертей серед вакцинованих та їх прихильниками. Бажаєте смерті собі та своїм родинам, - будь ласка вимирайте, але чому мої рідні мають бути вашими заручниками? Тому, ніяких переносів, термінове відсторонення від роьоти і лякування за власний рахунок. А бажаючі поскиглити з любого питання, поскиглять та замовкнуть, навіть неадеквати, що волають про Дахау і Освенцім.
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07.11.2021 12:11 Ответить
Як вакцінація добровільна,то чого скиглити першим????
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07.11.2021 14:27 Ответить
Як цікаво...А Архівна Служба України стверджує ,що з серпня 1991 р. до сьогодення немає ЖОДНОГО дукумента про створення Кабінету Міністрів України,чи навіть про наміри....То ж сьогодні назву КМУ треба писати в лапках,бо вони - самоназванці....
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07.11.2021 14:20 Ответить
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