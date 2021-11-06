В профсоюзе просят Кабмин еще месяц не отстранять невакцинированных педагогов от работы

Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки Украины обратился в Кабмин, Минздрав и МОН, чтобы урегулировать проблему, связанную с отстранением от работы невакцинированных работников учебных заведений.

Об этом говорится на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что многие учителя отказываются или уклоняются от прививок.

"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для протекания образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, предотвращению замены отсутствующих педагогов и т.д. Учитывая нормы статьи 5 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", по которым граждане обязаны заботиться о своем здоровье, не вредить здоровью других граждан, участвовать в проведении противоэпидемических мероприятиях, делать прививки в предусмотренных законодательством случаях и с целью соблюдения норм статьи 32 КЗоТ Украины об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее двух месяцев, Профсоюз работников образования и науки Украины видит необходимым срочное внесение изменений в приказ Минздрава Украины № 2153 и в пункт 41-6 постановления Кабинета Министров Украины № 1236 о переносе сроков их реализации не раньше 8 декабря", - говорится в сообщении.

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Напомним, 7 октября Министерство здравоохранения обязало вакцинироваться учителей, преподавателей, сотрудников центральных органов власти и местных администраций.

В Фонде соцстрахования сообщили, что отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут платить больничные.