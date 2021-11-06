США призывают Германию использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию для сдерживания новой агрессии против Украины, - Süddeutsche Zeitung
Соединенные Штаты Америки по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили немецкой газете Süddeutsche Zeitung собственные источники.
Согласно информации издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.
В Берлине Вашингтон общается как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками потенциальной "светофорной" коалиции.
Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы в качестве рычага давления на Кремль Германия использовала противоречивый газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию. Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.
Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.
Вскоре в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.
Администрация США провела консультации с союзными странами по безопасности на границах Украины.
Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.
В разведке Минобороны Украины заявили, что у границ страны сосредоточено около 90 тысяч российских военных.
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- даже наш шут Зеля посылает Байдена нах с его наездами на папу-Беню..
США:
- німеччина, натисніть на кацапів
Німеччина:
- от прямо щас, тільки поток закінчим
Вчи солов'їну, не ганьбися.
Садовий так "працює " довше...
Ну , ботва , кто крошил батон на Байдена ?!
Вчора на програмі у Шустера начальник генерального штабу ЗСУ Шаптала доказував, що ніякого нарощування кацапських військ на кордоні не має. Всьо харашо прєкрасная маркіза.
Три месяца назад, у нас бензин был 1,35 теперь 1,81 евро за литр. Германия подумает о гражданах Украины, всё-таки они могут пострадать.
А тут вже, слава богу, - сам.
Не виправдоючи Трампа, бо він ще тий самовпевнений нарцис, Байден зробив це все одним рухом, не замислюючись про наслідки.
А тепер питання - що він цим виграв, окрім паніки та негативних наслідків одномоментного виведення військ та безлічі радників?
Таке враження, що в його адміністрації його думкою хтось, чи ним самим крутять, як у нас у ОП Зеленьским. І це не тільки по цьому питанню.
А може там адміністрація має більший вплив та важелів, ніж він? Тоді виникає питання - чьому?
а не інших країн.
Смотрим Видео...в Ютьюбе РАБссия 2 раза обосралась в Чечне...
Так это США призывают, или администрация Байдена? Та самая, которая сняла санкции с СП-2, чтобы и скрепоносцев привлечь в противостоянии с Китаем, и Германию не обидеть в её амбициях быть фюрером Европы?
Пока что результат почти противоположный, что-то просчитались с тактикой "глобальные стратеги".
То что считает нужным Остин не обязательно одобрится администрацией Байдена. И Пентагон в этом контексте и плане не при делах, от слова совсем. Ну не его это парафия - дипломатические "беседы" с "призывами образумится".
Надобраніч ...
А козак с обнажённой шашкой на Китай ринется. Запоребрик мокшанский ему в этом "поможет". )) Ведь у него на него такие планы!
Модератор
Вчера в чате рулетка общался с россиянином живущим на Чукотке.
Оказывается у них федеральным законом запрещено в любых помещениях иметь температуру выше 18 градусов! В случае нарушения - большой штраф. При этом топятся углём и электричеством.
Симбиоз позора и бреда на фоне страны импортирующей миллиарды кубометров газа за границу и не имеющей возможности отопить помещения своих граждан может быть только в этой стране.