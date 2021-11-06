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Новости Агрессия России против Украины
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США призывают Германию использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию для сдерживания новой агрессии против Украины, - Süddeutsche Zeitung

США призывают Германию использовать

Соединенные Штаты Америки по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили немецкой газете Süddeutsche Zeitung собственные источники.

Согласно информации издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

В Берлине Вашингтон общается как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками потенциальной "светофорной" коалиции.

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Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы в качестве рычага давления на Кремль Германия использовала противоречивый газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию. Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Вскоре в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Администрация США провела консультации с союзными странами по безопасности на границах Украины.

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Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

В разведке Минобороны Украины заявили, что у границ страны сосредоточено около 90 тысяч российских военных.

Германия (6926) россия (95352) СМИ (3833) США (26381) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+22
как-то так получается, что Штаты беспокоятся за наши границы больше нашей власти, во главе с говнокомандующим.
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06.11.2021 21:43
+10
І чому німцям має бути не пофіг, якщо у нас на це пофіг двом третинам населення?
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06.11.2021 21:42
+10
Як всігда. Ні про що.
США:
- німеччина, натисніть на кацапів
Німеччина:
- от прямо щас, тільки поток закінчим
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06.11.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
І чому німцям має бути не пофіг, якщо у нас на це пофіг двом третинам населення?
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06.11.2021 21:42 Ответить
как-то так получается, что Штаты беспокоятся за наши границы больше нашей власти, во главе с говнокомандующим.
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06.11.2021 21:43 Ответить
Господин президент! Уберите военнослужащих с линии разграничения. Пустите туда "патриотов" с Цензор нет. Зачем им сидеть на диванах и херячить говно о вас?
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06.11.2021 23:34 Ответить
Зебил, твой смелый голос с ночного горшка оценен в вазелиновой ОПе. Зебилы горазды советы раздавать, вот когда делать так и мозги набекрень и руки из жопы. Пеши исчо, убогое.
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07.11.2021 00:58 Ответить
Шановний! Якщо буде ваша ласка спілкуйтеся зі мною УКРАЇНСЬКОЮ!!!
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07.11.2021 03:17 Ответить
ваш президент, *****, не розуміє української.
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07.11.2021 15:16 Ответить
Недолуге, тобі відповідають тією мовою, якою ти звераєшся. Звісно, коли в голві мізків з "гулькин хер" (рос.) то для переводу стрілок починаються лінгвістичні пошуки. Надалі тобі краще промовчати - може будеш здаватися більш розумним.
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08.11.2021 00:03 Ответить
А какого президента Вы просите УБРАТЬ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ С ЛИНИИ ФРОНТА? Кремлёвскую шизанутую крысу путена или кремлёвского агента "голобородьку"?Второе уже отодвигало наши войска от линии фронта, чтобы враг мог продвинуться вглубь ....
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07.11.2021 06:53 Ответить
а не тому що всі дії влади-ЗЕ сконцентровані сподобатись Пуйлу - а ???? акторишка-клоун лише живе з аплодисментів. йому - Зе - похєр Україна. ти що сліпий - глухий і тупий ??
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07.11.2021 07:31 Ответить
США уже не в авторитете - никто не воспринимает их в серьез после Афгана, снятия санкций с СП-2 и женевской встречи Байдена с путиным
- даже наш шут Зеля посылает Байдена нах с его наездами на папу-Беню..
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06.11.2021 21:47 Ответить
Здається важіль у мокшів, а не у всіх німців - у них труба ?
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06.11.2021 21:48 Ответить
Як всігда. Ні про що.
США:
- німеччина, натисніть на кацапів
Німеччина:
- от прямо щас, тільки поток закінчим
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06.11.2021 21:51 Ответить
"всігда", це - круто.
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06.11.2021 21:52 Ответить
"поток" - теж.
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06.11.2021 21:53 Ответить
А "щас" не бентежить?
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06.11.2021 21:54 Ответить
Добре, що ти зрозумів.
Вчи солов'їну, не ганьбися.
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06.11.2021 21:59 Ответить
це стьоб, рагулику. підкреслює дурість хотєлки.
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06.11.2021 22:10 Ответить
Видно, що ти засланий хлопчик. Бо "бойовий суржик" часто використовується для висміювання певної ситуації і його теж не розуміють кацапи.
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06.11.2021 22:12 Ответить
А зачем Германии напрягаться если она видит что чиновники в Украине продолжают воровать еще большими темпами а оллигархи таки просто разрывают страну на клочья!
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06.11.2021 21:55 Ответить
Ніхто нашу країну вже ніколи не розірве на шматки. Це вже залізобетонно доведено двома Майданами. Навіть завезених з кацапії мешканців дамбвабве і лугандону можна поставити в стійло, що б не відсвічували. А з олігархами і казнокрадами боротись треба. Тут недопрацювали.
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06.11.2021 22:06 Ответить
Гавнокомандующий торопится сделать хорошие дороги для российских танков. Поставки нового вооружения для армии шута не волнуют.
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06.11.2021 21:54 Ответить
Вы абсолютно правы. Зеленский точно копирует харьковского кернеса,красившего скамейки во дворах, что нравилось быдлу и воровавшего миллиарды из харьковской казны, на что быдло не обращало внимания..... Зелёные мародёры под предводительством кремлёвского шута наводят копеечный марафет, а в офшоры выводят десятки миллиардов.... А воины без зарплат и врачи без зарплат....И вооружение не производится.... И кислорода для умирающего ежедневно населения тоже нет и не ожидается.....
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07.11.2021 07:02 Ответить
взагалі -то Львів заперечує першість Кернеса.

Садовий так "працює " довше...
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07.11.2021 12:34 Ответить
Бабайден нагадил - а теперь призывает... Шаман, ****, с бубном!
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06.11.2021 21:57 Ответить
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06.11.2021 23:24 Ответить
Отличная новость ! "Моим салом и по моей же морде" - думает в бункере дедушка.
Ну , ботва , кто крошил батон на Байдена ?!
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06.11.2021 22:01 Ответить
"Сполучені Штати Америки по дипломатичних каналах попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною".
Вчора на програмі у Шустера начальник генерального штабу ЗСУ Шаптала доказував, що ніякого нарощування кацапських військ на кордоні не має. Всьо харашо прєкрасная маркіза.
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06.11.2021 22:05 Ответить
После визита в Москву директора ЦРУ Бернса и беседы с Патрушевым ,что то на РАБссии пошло не так... на Мавзолее...паника США поставят в Украину любое оружие....
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06.11.2021 22:10 Ответить
https://youtu.be/tkOvnKdwcSk https://youtu.be/tkOvnKdwcSk Бойтесь Крысы Путлерские
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06.11.2021 22:13 Ответить
Нас тут ожидают большие цены на голубое топливо. Так что товарищи, не думаю, что Германия отступится отсвоих планов.

Три месяца назад, у нас бензин был 1,35 теперь 1,81 евро за литр. Германия подумает о гражданах Украины, всё-таки они могут пострадать.
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06.11.2021 22:14 Ответить
Байрактаров нам побольше - хороших и разных. И еще нужны беспилотники-камикадзе для выноса кацапской ПВО. росия привыкла давить массой, наступать колоннами с сотнями и тысячами бронетехники. Нужно, чтобы эти сотни и тысячи горели прекрасным огнем
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06.11.2021 22:16 Ответить
Согласен с Вами полностью. Всё будет,как Вы говорите..... Но, только после истребления на Банковой всей путинской агентуры... Возле наших секретов не должны крутиться всякие дерьмаки и демченки....
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07.11.2021 07:11 Ответить
По сведения издания Дойче Велле рассмотрение Сертификации Северного говна Путлера начнется не ранее мая 2022 года...,Рассматривайте рассматривайте.... може биноклю дать?Морской настоящий...
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06.11.2021 22:17 Ответить
Странная движуха, то в Москву по быстрому сгоняли,то ещё что-то,как будто что-то знают,и хотят сказать мы знаем что вы задумали не стоит этого делать.
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06.11.2021 22:18 Ответить
Призывы США = бла бла
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06.11.2021 22:22 Ответить
Странная движуха в Черном море...зашли три корабля ВМС США,а в Румынию переброшено кума американских войск,в основном десантура... также перебазированы 2 ескадрильи истребителей F-15
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06.11.2021 22:23 Ответить
Германии, легче с США и с ****** договориться, чем с Коломойским...
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06.11.2021 22:23 Ответить
Из-за отсутствия в Украине Президента, нашей безопасностью теперь занимается Байден????
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06.11.2021 22:24 Ответить
Гром не грянет -- Байден не вздрогнет! *)
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06.11.2021 22:28 Ответить
Он в Афгане уже этим отзанимался...
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06.11.2021 22:45 Ответить
Там Трампуша "допоміг". (Якщо не в курсі, як саме - надам цікаві цитати.)
А тут вже, слава богу, - сам.
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06.11.2021 23:41 Ответить
Тут я згоден, а але одне "але" все такі чомусь одне питання турбує...
Не виправдоючи Трампа, бо він ще тий самовпевнений нарцис, Байден зробив це все одним рухом, не замислюючись про наслідки.
А тепер питання - що він цим виграв, окрім паніки та негативних наслідків одномоментного виведення військ та безлічі радників?
Таке враження, що в його адміністрації його думкою хтось, чи ним самим крутять, як у нас у ОП Зеленьским. І це не тільки по цьому питанню.
А може там адміністрація має більший вплив та важелів, ніж він? Тоді виникає питання - чьому?
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07.11.2021 00:15 Ответить
Зрозуміло, що те, як воно трапилось в останні два тижні виведення, ніхто в адміністрації навмисно не планував. І можливі наслідки, я впевнений, прораховували. Але не могли передбачити, що афганська армія, в яку вклали мільярди доларів, "посиплеться", як картковий будиночок.
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07.11.2021 06:36 Ответить
То й добре, що займається.
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06.11.2021 23:43 Ответить
добре то добре, але ж чим займаеться наше чмо в это время?
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07.11.2021 00:15 Ответить
Розробляє нові плани економічного зростання країни. Не відходячи від холодильника.

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07.11.2021 06:24 Ответить
Даже не знаю,как здравый смысл,удержит нимфоманку с чувстом вины за Гитлера,отказаться от фалоса трубы
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06.11.2021 22:24 Ответить
Тебе и знать не обязательно, как немцы мучаются...*)
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06.11.2021 22:26 Ответить
В какой части Германии?Бо с запуском потока,вас разделят.Тупая твоя голова.Будет две Германии.Одна с газом,а другая нет
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06.11.2021 22:33 Ответить
Ты смотри сам,как тебе лучше.Жить в свободной ФРГ или ГДР
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06.11.2021 22:39 Ответить
Как по мне обычный цинизм и очковтирательство со стороны США. Если они хотят защитить Украину от агрессии параши, то могли передать в льготный кредит на 30 лет 3-4 батальоных комплекта Абрамсов, несколько батарей ПВО Пэтриот, 30-40 истрибителей Ф-16. Это бы отбило любое желание у московитов на нас напасть. А так США пока только языком болтает в основном.
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06.11.2021 22:27 Ответить
ЗАХИСТ КРАЇНИ-обов"язок її громадян.

а не інших країн.

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07.11.2021 12:51 Ответить
Фикус вам Мавзолейные...большой и толстый...в Украину прибыло 6 военно-транспортных самолета США...что привезли не знаю...но по слухам около 100 Джавелинов и прочие станции РЭБ... Бойтесь Крысы Бойтесь...зовите на помощь Крысу Ольгу *********...она знает чем вас напугать...
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06.11.2021 22:28 Ответить
Мавзолейное быдло трусливое и позорное....Напугай ду рака Абрамсом все ошибки бараны сделают сами...

Смотрим Видео...в Ютьюбе РАБссия 2 раза обосралась в Чечне...
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06.11.2021 22:31 Ответить
Геншаб РАБссии приказал расквартировку войск не ближе 170 км от границы с Украиной...,а это значит боятся ближе приближаться...
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06.11.2021 22:34 Ответить
Ракетные комплесы "Ольха" и "Нептун" поступили в войска...,генерал Залужный зна шо робе... встретим крысы Путлерские...не сцыте..это не больно...
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06.11.2021 22:39 Ответить
Св. Джо з протягнутою рукою виглядає цілком органічно. Не те що брутальний та невихований Трамп що зразу хапав ніжних європейців за фінансову горлянку.
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06.11.2021 22:40 Ответить
"США призывают Германию использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию для сдерживания новой агрессии против Украины".
Так это США призывают, или администрация Байдена? Та самая, которая сняла санкции с СП-2, чтобы и скрепоносцев привлечь в противостоянии с Китаем, и Германию не обидеть в её амбициях быть фюрером Европы?
Пока что результат почти противоположный, что-то просчитались с тактикой "глобальные стратеги".
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06.11.2021 22:43 Ответить
Все делает глава Пентагон Ллойд Остин..причем тут Байден?Не зря же Чувак в Киев прилетал 20 октября и далеко не с пустыми руками.... Логику включайте хоть иногда...
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06.11.2021 22:46 Ответить
СеняТор, не путай праведное с грешным.
То что считает нужным Остин не обязательно одобрится администрацией Байдена. И Пентагон в этом контексте и плане не при делах, от слова совсем. Ну не его это парафия - дипломатические "беседы" с "призывами образумится".
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07.11.2021 01:18 Ответить
До мая еще дожить надо...если главой МИД Германии станет в новой Коалиции Анналена Бербок,что очень вероятный факт...плакало ваше Северное дерьмо пламенем пожара в Якутии летом этого года..
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06.11.2021 22:51 Ответить
На 10 ноября в Вашингтон вылетает солидная делегация военных и дипломатов для подписания очень важного документа США-Украина....Стратегический Альянс...
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06.11.2021 23:01 Ответить
а где сейчас теплое море?
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07.11.2021 08:53 Ответить
Все Буде Україна,Господь казав,а я чув...

Надобраніч ...
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06.11.2021 23:11 Ответить
Сами могли использовать. Но козак Байден не захотел. А немцы конечно используют, обязательно используют.
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06.11.2021 23:23 Ответить
Конечно, зря что ли этого так долго ждали.
А козак с обнажённой шашкой на Китай ринется. Запоребрик мокшанский ему в этом "поможет". )) Ведь у него на него такие планы!
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07.11.2021 01:24 Ответить
Імпотентні тріпачі тільки й здатні закликати.
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07.11.2021 05:20 Ответить
Призывать Германию использовать "Северный Поток-2" каким бы то ни было иным способом, кроме как "колошматить" бабло во благо бюргеров, - тоже самое, что призывать пчёл бороться с мёдом. Лично среди меня бытует мнение, что газ по СП-2 в обход Украины Кремлёвский Злобный Карлик запустит именно в самые холода, а немчура ему в этом подыграет, выразивши Украине всякие непотребные озабоченности и обеспокоенности.
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07.11.2021 06:27 Ответить
Гарна нагода отримати зброю
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07.11.2021 10:43 Ответить
https://www.facebook.com/groups/2321522914595786/user/100057097351433/?__cft__[0]=AZWohGkGgoTNpyvB6F4wvBeFf87YcJmf4liIJV_iGgmekbwqR1Jnj_GuF3lDW_FyARn2xf331KUyoO5pIhCMskwofqEENt0-Hrsohf_JHUXjGk_v2A6W3hxRFQZvPsOE0zvmxIZ-wbCSUyoVdYU8HkUxvVjZ-QGIiXIVW2lV_O05zKXAI5NSm70rr8RiwjTngAg&__tn__=R]-R Кирил Багров

Модератор

Вчера в чате рулетка общался с россиянином живущим на Чукотке.
Оказывается у них федеральным законом запрещено в любых помещениях иметь температуру выше 18 градусов! В случае нарушения - большой штраф. При этом топятся углём и электричеством.
Симбиоз позора и бреда на фоне страны импортирующей миллиарды кубометров газа за границу и не имеющей возможности отопить помещения своих граждан может быть только в этой стране.
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07.11.2021 12:35 Ответить
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07.11.2021 12:36 Ответить
Я думаю это виртуальный реверс!!!
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07.11.2021 16:25 Ответить
 
 