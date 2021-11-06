США призывают Германию использовать "Северный поток-2" как рычаг давления на Россию для сдерживания новой агрессии против Украины, - Süddeutsche Zeitung

Соединенные Штаты Америки по дипломатическим каналам предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили немецкой газете Süddeutsche Zeitung собственные источники.

Согласно информации издания, США обратились в Европейскую внешнеполитическую службу, а также в министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне.

В Берлине Вашингтон общается как с правительством Ангелы Меркель, так и с участниками потенциальной "светофорной" коалиции.

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Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы в качестве рычага давления на Кремль Германия использовала противоречивый газопровод "Северный поток-2", который пока не получил разрешения на эксплуатацию. Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Вскоре в отечественном Минобороны опровергли эту информацию. "По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", - говорится в сообщении.

Администрация США провела консультации с союзными странами по безопасности на границах Украины.

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Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной.

В разведке Минобороны Украины заявили, что у границ страны сосредоточено около 90 тысяч российских военных.