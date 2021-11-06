Киевлянин подделывал и продавал справки о негативных COVID-тестах и дипломы об образовании, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура
Жителя Киева будут судить за массовую фальсификацию тестов на COVID-19, дипломов об образовании и других официальных документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры, совершенные уголовные правонарушения предусмотрены ч.1 ст.199, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, житель Киева, через Интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных диагностических результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов", - говорится в сообщении.
В рамках следствия проведены обыски по месту работы и проживания злоумышленника, в ходе которых изъято значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, документы об образовании (дипломы) с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, заказывающими поддельные документы, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого подделывали официальные документы.
Отмечается, что обвинительный акт в уголовном производстве передали в суд.
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Шкарлет он з підробленою докторською дисертацією, і нічого - цілий міністр.
@newkc14
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Родюча українська земля завжди дарувала нам усіляких геніїв, а особливо шахраїв.