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Новости Силовики
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Киевлянин подделывал и продавал справки о негативных COVID-тестах и дипломы об образовании, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура

Киевлянин подделывал и продавал справки о негативных COVID-тестах и дипломы об образовании, ему грозит до 7 лет тюрьмы, - прокуратура

Жителя Киева будут судить за массовую фальсификацию тестов на COVID-19, дипломов об образовании и других официальных документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры, совершенные уголовные правонарушения предусмотрены ч.1 ст.199, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, житель Киева, через Интернет получал заказы на изготовление поддельных негативных диагностических результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов", - говорится в сообщении.

В рамках следствия проведены обыски по месту работы и проживания злоумышленника, в ходе которых изъято значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, документы об образовании (дипломы) с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, заказывающими поддельные документы, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с клиентами, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого подделывали официальные документы.

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Отмечается, что обвинительный акт в уголовном производстве передали в суд.

Киев (25472) подделка (437) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5004) сертификат (226) силовики (2797)


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Топ комментарии
+16
Да тут один криворожский клоун президентом стал по липовым справкам о наркозависимости.
И ниче...
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06.11.2021 22:17
+11
Та ладно, чо уж там.
Шкарлет он з підробленою докторською дисертацією, і нічого - цілий міністр.
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06.11.2021 22:18
+6
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06.11.2021 22:14
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06.11.2021 22:14 Ответить
ну люди мастєра на всі руки. чого так бідно живуть?
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06.11.2021 22:16 Ответить
Всякие контролирующие органы не мешают. Если б не они, то ух!
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06.11.2021 22:30 Ответить
Без "не".
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06.11.2021 22:30 Ответить
Да тут один криворожский клоун президентом стал по липовым справкам о наркозависимости.
И ниче...
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06.11.2021 22:17 Ответить
Та ладно, чо уж там.
Шкарлет он з підробленою докторською дисертацією, і нічого - цілий міністр.
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06.11.2021 22:18 Ответить
"Моя ти риба... Почала їстоньки..."

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06.11.2021 22:27 Ответить
Ну якщо ківа отримав найсправжніше звання кандидату наук, то ці макументи теж варто вважати дійсними.
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06.11.2021 22:29 Ответить
Нам президента "подделали",кто за это сядет?
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06.11.2021 22:30 Ответить
Нашли козла отпущения.
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06.11.2021 22:41 Ответить
Kavkaz Center


@newkc14

·
https://twitter.com/newkc14/status/1457086120978788354 1 мин



Апелляционный суд США приостановил действие указа Байдена об обязательной вакцинации для частных компаний
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06.11.2021 22:45 Ответить
бэля.... остались кивы пез дипломоф )))))))
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06.11.2021 22:45 Ответить
Сейчас этот умелец как вывалит фамилии тех кому он продал свои фуфел-ксивы - и дело замнут.
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07.11.2021 00:02 Ответить
«Шикарный вид»- казав Мішка Япончік.

Родюча українська земля завжди дарувала нам усіляких геніїв, а особливо шахраїв.
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07.11.2021 01:58 Ответить
лучше бы он подделывал деньги, щас его ляшки с радуцкими разорвут за похеренный бизнес
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07.11.2021 06:47 Ответить
Будет ли полученный им срок прецедентом на суде над Радуцким?
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07.11.2021 07:56 Ответить
наказивать нужно, но ... за убийство пьяным, обдолбанным, машиной человека до 8 лет, а за поддделку диплома 7. все по чесному.
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07.11.2021 10:02 Ответить
 
 