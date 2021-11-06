Минреинтеграции планирует переселить из временного жилья более 6 тыс. внутренне перемещенных лиц, на это нужно 2 млрд грн

6120 внутренне перемещенных лиц проживают в 150 местах компактного проживания (МКП). Власти планируют переселить людей.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Чтобы обеспечить этих людей жильем, необходимо выделить не менее 2 млрд грн.

"Сейчас МКП - это либо объекты, которые нам в 2014 году стихийно обеспечивали немцы, либо санатории, абсолютно не приспособленные к зимнему пребыванию. Сказать, что расселение станет решением проблемы, нет. Потому что этот вопрос шире и не состоит исключительно в расселении", - сказала Драганчук.

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По словам заместителя министра, граждане, которые на сегодняшний день находятся в МКП, испытывают значительно больше проблем, чем просто жилые. Это и трудоустройство, и образование.

"Потому что у них часто проживают пожилые люди, дети, которые не посещают школы. Поэтому исключительно квадратными метрами разрешить проблему нельзя. Чтобы подойти к этому вопросу комплексно, необходимо до конца года взять несколько пилотных проектов, с кем мы начнем разрабатывать план расселения МКП". Скорее всего, это будет Кривой Рог, Одесса, и, возможно, третий - Киев. Далее на примере расселения этих трех мест мы сможем понять, как действовать по всем остальным", - рассказала Драганчук.

Также она выразила надежду, что расселения в пилотных проектах начнут со второго квартала 2022 года.

"После расселения этих трех МКП можно будет говорить о будущих перспективах. Необходимо найти механизм и убедить приемные громады в сотрудничестве в этом направлении. Здесь должна быть и заинтересованность, и ответственность территориальных громад, где на сегодняшний день находятся МКП, и конечно самих переселенцев, проживающих в МКП", - убеждена Драганчук.

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