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Минреинтеграции планирует переселить из временного жилья более 6 тыс. внутренне перемещенных лиц, на это нужно 2 млрд грн

Минреинтеграции планирует переселить из временного жилья более 6 тыс. внутренне перемещенных лиц, на это нужно 2 млрд грн

6120 внутренне перемещенных лиц проживают в 150 местах компактного проживания (МКП). Власти планируют переселить людей.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Чтобы обеспечить этих людей жильем, необходимо выделить не менее 2 млрд грн.

"Сейчас МКП - это либо объекты, которые нам в 2014 году стихийно обеспечивали немцы, либо санатории, абсолютно не приспособленные к зимнему пребыванию. Сказать, что расселение станет решением проблемы, нет. Потому что этот вопрос шире и не состоит исключительно в расселении", - сказала Драганчук.

Читайте также: Предвзятое отношение к переселенцам еще есть, но все меняется в лучшую сторону, - замглавы Минреинтеграции Драганчук

По словам заместителя министра, граждане, которые на сегодняшний день находятся в МКП, испытывают значительно больше проблем, чем просто жилые. Это и трудоустройство, и образование.

"Потому что у них часто проживают пожилые люди, дети, которые не посещают школы. Поэтому исключительно квадратными метрами разрешить проблему нельзя. Чтобы подойти к этому вопросу комплексно, необходимо до конца года взять несколько пилотных проектов, с кем мы начнем разрабатывать план расселения МКП". Скорее всего, это будет Кривой Рог, Одесса, и, возможно, третий - Киев. Далее на примере расселения этих трех мест мы сможем понять, как действовать по всем остальным", - рассказала Драганчук.

Также она выразила надежду, что расселения в пилотных проектах начнут со второго квартала 2022 года.

"После расселения этих трех МКП можно будет говорить о будущих перспективах. Необходимо найти механизм и убедить приемные громады в сотрудничестве в этом направлении. Здесь должна быть и заинтересованность, и ответственность территориальных громад, где на сегодняшний день находятся МКП, и конечно самих переселенцев, проживающих в МКП", - убеждена Драганчук.

Читайте также: 5,5 млрд грн из госбюджета-2022 пойдет на обеспечение жильем всех переселенцев со статусом УБД, - замглавы Минветеранов Ильяшенко

жилье (905) переселенцы (530) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+8
нужно 2 млрд грн / Цензор : 17.07.20 "Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. .-Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.
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06.11.2021 22:48
+7
Зеленскому в Конче-Заспе подселить!
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06.11.2021 22:50
+5
О, началось, ворюга Верещук уже требует себе два миллиарда для распила, как когда-то разграбила Раву-Руську.
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06.11.2021 23:30
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06.11.2021 22:32 Ответить
То есть, клоун будет покупать даунбасской вате квартиры
за налоги нормальных украинцев.
Как это мило.

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07.11.2021 00:28 Ответить
А зачем в Киев? Шахт нет
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06.11.2021 22:47 Ответить
нужно 2 млрд грн / Цензор : 17.07.20 "Вибачте, але це 3,14здець", - Парасюк о бывшем мэре Рава-Русской и кандидате в мэры Киева от "Слуги народа" Верещук. .-Парасюк заявил о причастности кандидата в мэры Киева Ирины Верещук к незаконным схемам работы в то время, когда она занимала должность мэра Рава-Русской на Львовщине.
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06.11.2021 22:48 Ответить
можно просто написать что она дура, зачем так много чести.
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06.11.2021 23:20 Ответить
Бо не проста, а епічна.
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07.11.2021 08:37 Ответить
Она не просто дура, она самая настоящая конченая дура и лизоблюдка задницы главного зечма.
Мы, киевляне, выгнали ее нах.
А что сделали вы, чтоб таких гнид не было у власти?
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07.11.2021 15:01 Ответить
Зелень взагалі піклується тільки за себе.
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06.11.2021 22:51 Ответить
Зеленскому в Конче-Заспе подселить!
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06.11.2021 22:50 Ответить
Я не проти допомги біженцям з дамбвабве. Але скільки в тих сім"ях молодих держиморд, які не пішли відвойовувати совоє?
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06.11.2021 22:54 Ответить
а я против. пусть идут работать, снимают жилье и платят налоги. как все.
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06.11.2021 22:59 Ответить
Були Люди в перший рік війни, які втекли, (середній український бізнес - 3%). Вже на ногах. Тому допомога повинна бути чітка. Де ваша папа? Якщо на території України і без роботи, нехай підписує контракт. Хоч на розмінування згодяться. А якщо з роботою - то ні нада скігліть, як казав мікола янович, біріть лапаты.
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06.11.2021 23:13 Ответить
А я не бізнесвумен ,а звичайна медсестра...Житло купити не зможу.
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07.11.2021 01:22 Ответить
З такою професією в сільській місцевості вам би ціни не було, в молоці купалися б.
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07.11.2021 08:35 Ответить
Ну, так помогай - переводи на карту и т.п., если хочешь.
А что касается бюджетных денег -
мнение остальных налогоплательщиков тебя интересует?
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07.11.2021 00:30 Ответить
Толку,що я в Госпітальєрах була.Там теж кому допомогли,кому-ні.Все було лише для того,щоб одна дівчина-принцеса в депутати пройшла.А я і моя подруга з Криму,що теж там була-без житла.А у неї ще й діти.
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07.11.2021 01:25 Ответить
У всіх діти. У багатьох вже без батьків у цій війні. Не шукайте у мене глобального співчуття. Ви мовчали, коли треба було криком кричати. Ось вам і наслідки. Біндери на вас війною не ходили, поки ви в три горла кацапів не кликали.
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07.11.2021 01:37 Ответить
переселяйте... только 50 на 50 с семьями военных, ветеранов, раненных или погибших защитников, которые тоже годами ждут улучшений своих жилищных условий (ютясь по общагам)
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06.11.2021 22:58 Ответить
так вони їх сплавляь громадам і забудуть про їх існування. вони будуть на шиї у громад. зараз вони на їх шиї у тих контейнерах
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07.11.2021 01:39 Ответить
не пєрєживайтє ви так...будет как всегда по схеме немцы-деньги-распил
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06.11.2021 23:17 Ответить
У нас німці поставили такі об"єкти в 14 році. Завезли туди дамбаське бидло і почалось. На вулицях з"явилась бухота, чого раніше не було. Майже кожного дня п"яні драки, вияснення стосунків хто під ким ходить, пограбування, в навколишніх будинках квартирні кражі і прочая, прочая. Менти не встигали їздити на виклики. Знаю я це дамбаське бидло.
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06.11.2021 23:19 Ответить
Їм житло дають,а мені ні.Я партію "Свобода" не підтримала,а у нас мер-свободівець.Ой і мстивий.
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07.11.2021 01:20 Ответить
Звіздобол?, мабуть той п"ятак тобі впоперек горлянки став, жлобяра...
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07.11.2021 01:29 Ответить
Дамбасюра?
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07.11.2021 09:10 Ответить
Как резко радикализировалась Ира Жопинс став министром реинтеграции. Вот ей уже с ходу для счастья надо 2 лярда гр.
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06.11.2021 23:21 Ответить
бюджeт як раз вeрстають. мовчать нiззя
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07.11.2021 01:57 Ответить
О, началось, ворюга Верещук уже требует себе два миллиарда для распила, как когда-то разграбила Раву-Руську.
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06.11.2021 23:30 Ответить
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06.11.2021 23:47 Ответить
Переселенці мають відмовитись від права власності на окупованих територіях в користь держави, тоді держава може забезпечити житлом, очевидно в обласних центрах де є робота, але не Київ.
Зважаючи що вартість будівництва в регіонах менше 12 тис/кв.м (згідно даних мінрегіона), за 2 млрд можна побудувати 167 тис кв.м, якщо взяти однушку 35 кв. на 2 людини, можна оселити до 9500 осіб.
Власне 2 млрд це не так багато, порівняно з розпилами на дороги і подарунками Коломойськму з Ахметовим в останні роки.
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07.11.2021 00:34 Ответить
Та немає у мене там власності...
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07.11.2021 01:19 Ответить
а шо на донбасі усі з квартирами? там житло не здають і не знімають? тому вони і переселенці, бо як були такі зірвалися з місця.
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07.11.2021 01:40 Ответить
Але все одно ж, люди втратили роботи і зависли на десяток років, та і якщо орендарі, то напевне батьки жили десь в зоні ОРДЛО. Власне я б ранжировав квадратуру від 15м до 35м, так, муравєйніки, але краще свій муравєйнік, ніж на валізах, люди це найціннійший ресурс який все ще можна якось вряувати.
Не думаю що гроші проблема, імхо краще б замість розпилу на дорогах чи видоювання держпідприємств житло побудували.
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07.11.2021 12:16 Ответить
На... такий Київ потрібен?,тільки з за того що там роботу рабську знайти легше? Україна не маленька Держава..., жити можна і потрібно, аби житло людське було і працювати,не за копійкИ,де. Нехай Держава,яка не може захистити від окупації, то хоч компенсує залишене Там...,і життя втрачене поверне бл.
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07.11.2021 01:41 Ответить
Не видеть мне жилья,как своих ушей...
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07.11.2021 01:18 Ответить
Документи можу предоставити...
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07.11.2021 01:44 Ответить
Люди втратили своє житло з вини держави і держава зобовязана їх забезпечити як мінімум рівноцінним житлом. Якщо перестати платити пенсії з солідарної системи на окуповані території (більше 2 млрд. доларів) то на ці гроші можна побудувати всім переселенцям пристойні будинки та квартири.
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07.11.2021 03:57 Ответить
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова обьясняла на тв, что в Украине надо пересмотреть подходы к планированию жилья - 👉👉👉НАДО приучать молодое поколение к жизни в арендованном жилье , т к молодые люди и семьи еще не определились в постоянном месте работы и жизни и они могут часто переезжать .
Так принято в цивилизованном мире. Потому выдача жилья в собственность( ЗА СЧЁТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА) - это совковая глупость . Во всем мире работники переезжают с местана место в поиске более выгодной работы и только к пенсии оседают на постоянное место жительства. Потому большинство в мире живет в арендованном жилье, платят аренду ( муниципалитету или частнику) , а не пробухивают и продают жилье.
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07.11.2021 04:00 Ответить
В Париже существует жилье громад , которое муниципалитет сдаёт в аренду нуждающимся в жилье. Это хорошее решение вопроса . Да и во многих странах идут этим путём , БО ИСПОЛЬЗУЮТ ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА . А значит жти деньги должны приносить прибыль громадам , а не разворовываться
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07.11.2021 04:07 Ответить
Заробітчани працюють і ні в кого грошей не просять

Заробітчани переказали в Україну понад 👉👉👉$10 мільярдів з початку року

Обсяг приватних грошових переказів в Україну у січні-вересні 2021 року склав $10,33 млрд, https://biz.censor.net/n3296965, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані НБУ.

Джерело: https://biz.censor.net/n3297988
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07.11.2021 04:15 Ответить
Та в чому проблема. По селах стільки пустуючих будинків і земелька біля них, і садочки вишневі, і ставочки.
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07.11.2021 08:32 Ответить
Мало того что жилье бесплатно, так еще и в Одессе и Кривом Рогу! В Одессу и так донецкой ваты налезло больше некуда. У нас на работе работало двое беженцев, поклонники Шария и Путина.
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07.11.2021 13:00 Ответить
Нет там нормальных людей. Может совсем еденицы.
Сталкивалась с ними в школе, в садочку, на работе, на парковке.
Хамло, быдло , ненавидящие все украинское и рассказывающее, что мы им должны.
Квартиры им подавай, места без экзаменов в вузах, места в садочках, школах и по. приведении.
А кто-то думает о наших военных, где где перед ними задолженность больше 2млрд грн?
"Нехай зепи.дота пензлює до ростова!"
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07.11.2021 15:15 Ответить
Школах и пр.(прочее) )))
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07.11.2021 15:17 Ответить
333 333грн на семью переселенцев, за эти деньги можно спокойно построить дома с нормальными квартирами!

Дом на 100 квартир 33млн грн. дом, это очень и очень реальная цифра, не можете сами построить пусть другие строят.
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07.11.2021 18:22 Ответить
 
 