Минреинтеграции планирует переселить из временного жилья более 6 тыс. внутренне перемещенных лиц, на это нужно 2 млрд грн
6120 внутренне перемещенных лиц проживают в 150 местах компактного проживания (МКП). Власти планируют переселить людей.
Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Чтобы обеспечить этих людей жильем, необходимо выделить не менее 2 млрд грн.
"Сейчас МКП - это либо объекты, которые нам в 2014 году стихийно обеспечивали немцы, либо санатории, абсолютно не приспособленные к зимнему пребыванию. Сказать, что расселение станет решением проблемы, нет. Потому что этот вопрос шире и не состоит исключительно в расселении", - сказала Драганчук.
По словам заместителя министра, граждане, которые на сегодняшний день находятся в МКП, испытывают значительно больше проблем, чем просто жилые. Это и трудоустройство, и образование.
"Потому что у них часто проживают пожилые люди, дети, которые не посещают школы. Поэтому исключительно квадратными метрами разрешить проблему нельзя. Чтобы подойти к этому вопросу комплексно, необходимо до конца года взять несколько пилотных проектов, с кем мы начнем разрабатывать план расселения МКП". Скорее всего, это будет Кривой Рог, Одесса, и, возможно, третий - Киев. Далее на примере расселения этих трех мест мы сможем понять, как действовать по всем остальным", - рассказала Драганчук.
Также она выразила надежду, что расселения в пилотных проектах начнут со второго квартала 2022 года.
"После расселения этих трех МКП можно будет говорить о будущих перспективах. Необходимо найти механизм и убедить приемные громады в сотрудничестве в этом направлении. Здесь должна быть и заинтересованность, и ответственность территориальных громад, где на сегодняшний день находятся МКП, и конечно самих переселенцев, проживающих в МКП", - убеждена Драганчук.
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за налоги нормальных украинцев.
Как это мило.
Мы, киевляне, выгнали ее нах.
А что сделали вы, чтоб таких гнид не было у власти?
А что касается бюджетных денег -
мнение остальных налогоплательщиков тебя интересует?
Зважаючи що вартість будівництва в регіонах менше 12 тис/кв.м (згідно даних мінрегіона), за 2 млрд можна побудувати 167 тис кв.м, якщо взяти однушку 35 кв. на 2 людини, можна оселити до 9500 осіб.
Власне 2 млрд це не так багато, порівняно з розпилами на дороги і подарунками Коломойськму з Ахметовим в останні роки.
Не думаю що гроші проблема, імхо краще б замість розпилу на дорогах чи видоювання держпідприємств житло побудували.
Так принято в цивилизованном мире. Потому выдача жилья в собственность( ЗА СЧЁТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА) - это совковая глупость . Во всем мире работники переезжают с местана место в поиске более выгодной работы и только к пенсии оседают на постоянное место жительства. Потому большинство в мире живет в арендованном жилье, платят аренду ( муниципалитету или частнику) , а не пробухивают и продают жилье.
Заробітчани переказали в Україну понад 👉👉👉$10 мільярдів з початку року
Обсяг приватних грошових переказів в Україну у січні-вересні 2021 року склав $10,33 млрд, https://biz.censor.net/n3296965, порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані НБУ.
Джерело: https://biz.censor.net/n3297988
Сталкивалась с ними в школе, в садочку, на работе, на парковке.
Хамло, быдло , ненавидящие все украинское и рассказывающее, что мы им должны.
Квартиры им подавай, места без экзаменов в вузах, места в садочках, школах и по. приведении.
А кто-то думает о наших военных, где где перед ними задолженность больше 2млрд грн?
"Нехай зепи.дота пензлює до ростова!"
Дом на 100 квартир 33млн грн. дом, это очень и очень реальная цифра, не можете сами построить пусть другие строят.