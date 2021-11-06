Правоохранительные органы расследуют 20 эпизодов нарушения оккупантами законодательства в сфере охраны окружающей среды в Крыму

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя расследуют 20 эпизодов нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов прокуратуры АР Крым и Севастополя Сергей Турчин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В частности, на сегодняшний день в производстве следователей, как полиции, так и СБУ, находятся 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды, по которым осуществляется досудебное расследование", - отметил он.

По словам Турчина, для получения доказательной базы указанных преступлений прокуроры непосредственно проводят ежедневный мониторинг информации, доступной в сети Интернет, отработку поступающих фактов из государственных структур, например Представительства Президента Украины в Крыму, от общественных организаций и других источников.

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Каждому факту нарушения экологического законодательства в оккупированном Крыму дается соответствующая оценка. В частности, сообщил Турчин, преступные действия квалифицируются по статьям от 236 (Нарушение правил экологической безопасности) до 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Отрабатываются факты по ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), 238 (Нарушение обычаев и законов войны) УК Украины.

Как отметил представитель наблюдательного ведомства, в настоящее время у следствия есть только одна проблема в ходе расследования и получения доказательств совершения преступлений - отсутствие доступа к месту происшествия.

"Прокуроры и следователи не могут непосредственно осмотреть место преступления, сделать какие-либо исследования, отобрать образцы, получить какие-то документы, например, о незаконно произведенном объеме добычи полезных ископаемых", - отметил Турчин.

Поэтому, сообщил он, в получении полезной информации прокуратуре помогает Государственное космическое агентство, имеющее возможность отследить, например, добычу полезных ископаемых открытым способом в Балаклавском рудоуправлении.

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"Все полученные данные потом собираются и анализируются. С помощью экспертов мы пытаемся определить ущерб, причиненный вследствие преступных деяний", - сказал Турчин.

Помогает в расследовании этой категории дел, подчеркнул он, созданная в апреле этого года межведомственная рабочая группа, в которую входят представители органов власти, общественных организаций и правоохранительных структур.