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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Правоохранительные органы расследуют 20 эпизодов нарушения оккупантами законодательства в сфере охраны окружающей среды в Крыму

Правоохранительные органы расследуют 20 эпизодов нарушения оккупантами законодательства в сфере охраны окружающей среды в Крыму

Под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя расследуют 20 эпизодов нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил начальник управления надзора за соблюдением законов прокуратуры АР Крым и Севастополя Сергей Турчин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В частности, на сегодняшний день в производстве следователей, как полиции, так и СБУ, находятся 20 эпизодов преступных действий в сфере охраны окружающей среды, по которым осуществляется досудебное расследование", - отметил он.

По словам Турчина, для получения доказательной базы указанных преступлений прокуроры непосредственно проводят ежедневный мониторинг информации, доступной в сети Интернет, отработку поступающих фактов из государственных структур, например Представительства Президента Украины в Крыму, от общественных организаций и других источников.

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Каждому факту нарушения экологического законодательства в оккупированном Крыму дается соответствующая оценка. В частности, сообщил Турчин, преступные действия квалифицируются по статьям от 236 (Нарушение правил экологической безопасности) до 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины. Отрабатываются факты по ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), 238 (Нарушение обычаев и законов войны) УК Украины.

Как отметил представитель наблюдательного ведомства, в настоящее время у следствия есть только одна проблема в ходе расследования и получения доказательств совершения преступлений - отсутствие доступа к месту происшествия.

"Прокуроры и следователи не могут непосредственно осмотреть место преступления, сделать какие-либо исследования, отобрать образцы, получить какие-то документы, например, о незаконно произведенном объеме добычи полезных ископаемых", - отметил Турчин.

Поэтому, сообщил он, в получении полезной информации прокуратуре помогает Государственное космическое агентство, имеющее возможность отследить, например, добычу полезных ископаемых открытым способом в Балаклавском рудоуправлении.

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"Все полученные данные потом собираются и анализируются. С помощью экспертов мы пытаемся определить ущерб, причиненный вследствие преступных деяний", - сказал Турчин.

Помогает в расследовании этой категории дел, подчеркнул он, созданная в апреле этого года межведомственная рабочая группа, в которую входят представители органов власти, общественных организаций и правоохранительных структур.

Крым (26363) прокуратура (5004) экология (1607)


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Топ комментарии
+2
Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин

Какая нужная и полезная, ****, организация. Сколько от неё практической пользы. А сколько бабла сжирает Сергей Турчин со своей челядью...
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06.11.2021 23:11
+1
грязные делишки рашки должны отслеживаться и записываться в прокурорский гроссбух

для того и существуют прокуратуры Крыма и Севастополя
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06.11.2021 23:17
+1
От не підсказуй! Вони ще три наглядові ради створять, два комітети, і контролюючий орган над радами і комітетами.
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06.11.2021 23:21
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Про це повідомив начальник управління нагляду за додержанням законів прокуратури АР Крим та міста Севастополя Сергій Турчин

Какая нужная и полезная, ****, организация. Сколько от неё практической пользы. А сколько бабла сжирает Сергей Турчин со своей челядью...
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06.11.2021 23:11 Ответить
грязные делишки рашки должны отслеживаться и записываться в прокурорский гроссбух

для того и существуют прокуратуры Крыма и Севастополя
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06.11.2021 23:17 Ответить
А какой в этом практический смысл? Только не надо тут лепить популярную дурню про Гаагу и про"они за всё ответят".
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06.11.2021 23:19 Ответить
"Вечный Жид считал что он вечный, но в 1918 его поймали большевики и поставили к стенке"

вы верите в вечную рашку ?
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07.11.2021 01:31 Ответить
но делается еще проще:
заводится дело, приговор фигуранту по скорому и запрос в Интерпол с уведомлением фигуранта

поверьте, крысчан можно так затюкать, что многие из будут думать сотрудничать ли им с оккупантами.
пример - Поклонская и Каба Верде, а может и кабо как не вышло
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07.11.2021 01:36 Ответить
' Птичку жалко..."
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07.11.2021 07:40 Ответить
От не підсказуй! Вони ще три наглядові ради створять, два комітети, і контролюючий орган над радами і комітетами.
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06.11.2021 23:21 Ответить
НА Крыме.
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06.11.2021 23:26 Ответить
Таки да. Тоді потрібно писати і в Камчатці, в Сахаліні, в Ямалі і прочая, прочая.
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06.11.2021 23:32 Ответить
Правильньіе действия ! Крьім вернется в Украину и она должна бьіть к єтому готова , прощать оккупантам нельзя ни копейки , за все должньі будут заплатить. И заплатят !
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06.11.2021 23:54 Ответить
Там русьге мір, там псиной пахнет
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06.11.2021 23:56 Ответить
Лучше бы мусорозжигательне заводы построили в Украине.
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07.11.2021 07:43 Ответить
Типо, расследовать почему за семь лет Киев превратился в самый загрязненный город Европы - руки не доходят.
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07.11.2021 08:00 Ответить
 
 