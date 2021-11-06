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Ежедневные проверки в Киеве показывают, что сомнительны примерно 10% сертификатов о СOVID-вакцинации или негативном тесте, - Госпродпотребслужба
Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.
Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
"Приблизительно 10% таких документов сомнительны. Общая проблематика - антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация - угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба. Это необходимо делать на государственном уровне", – сказал Рубан.
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За експерименти над собою треба хоч би гроші брати, плюс страховку.
Хто вам лікар ?