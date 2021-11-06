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Новости Коронавирус и карантин
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Ежедневные проверки в Киеве показывают, что сомнительны примерно 10% сертификатов о СOVID-вакцинации или негативном тесте, - Госпродпотребслужба

Ежедневные проверки в Киеве показывают, что сомнительны примерно 10% сертификатов о СOVID-вакцинации или негативном тесте, - Госпродпотребслужба

Только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.

Об этом сказал в эфире телеканала "Украина 24" начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

"Приблизительно 10% таких документов сомнительны. Общая проблематика - антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация - угроза для жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба. Это необходимо делать на государственном уровне", – сказал Рубан.

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Киев (25472) сертификат (226) Рубан Олег (124)


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Топ комментарии
+20
Покажите хоть одного ученого-медика с опытом и научной степенью, который бы рекомендовал вакцинировать всех подряд - и переболевших и с противопоказаниями. Комаровского не предлагать. А по ТВ за поголовную вакцину топят одни эксперты-малолетки, которые скорее всего дипломы в переходе купили как и министр.
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06.11.2021 23:52
+10
я болел и не прививался. И я опасен для общества. и я плохой и Меня нужно преследовать, ограничивать и в конце концов убить, ведь я здоровый человек, который выходит совсем не интересный государству !? ..Почему такое огромное количество людей, которые переболели и уже получили иммунитет естественным путём, власти всё равно стараются привить?! Разве это на пользу?! Создаётся впечатление, что самоцелью является именно прививка, а не здоровье человека..
И вот именно в ЭТОМ и Весь вопрос Вся Цель !!! А Целью является уже даже не столько прививка, как QR-код: это "первый звонок" Нам от цифрового концлагеря..(с)
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07.11.2021 00:48
+9
Вот к чему приводит дебилизация общества. А сколько ещё "братьев и сестёр по разуму" тёти Нади готовы жульничать?

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06.11.2021 23:45
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Вы определитесь уже - "депутаты и прочая шваль" это тупое ворьё, которое палится перепиской в Раде, или гении мысли.
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07.11.2021 01:30 Ответить
В Раде есть гении мысли ? Например ?
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07.11.2021 02:44 Ответить
Примеров нет. Именно поэтому среди них и уровень вакцинированных низкий.
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07.11.2021 13:17 Ответить
Антивакцинаторів меншає, Цензор тому доказ. Вони або вже зробили щеплення, або …, ну, ви понялі.
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07.11.2021 01:14 Ответить
Невакцинованим просто начхати на тих, хто став піддослідним кроликом.
За експерименти над собою треба хоч би гроші брати, плюс страховку.
Хто вам лікар ?
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07.11.2021 02:49 Ответить
Размером с чье яйцо - комара ?
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07.11.2021 02:50 Ответить
Проблема , не в том ,что их делают , а в спросе ,в зебилах которые их заказывают
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07.11.2021 09:09 Ответить
Все, лично мне, известные медики вакцинированы и за вакцинацию. Из широкоизвестных - Академік Сергій Комісаренко: «Вакцинація повинна відбуватися як військова операція». А покажите медиков, выступающих против вакцинации, - какие-то бабки с травками??
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07.11.2021 09:59 Ответить
Ніхто з врачів не проти вакцинації як спосіб запобігання. Врачі проти методів і ******** з якою цю вакцинацію здійснюють в Україні
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07.11.2021 10:58 Ответить
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