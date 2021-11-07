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Кулеба об освобождении Россией удерживаемых граждан Украины: Ситуация в замороженном состоянии
Ситуация с освобождением украинцев, незаконно удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях Украины, сейчас в замороженном состоянии.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".
"Сейчас ситуация в таком "замороженном" состоянии. Но мы будем сражаться за возвращение наших граждан", - сказал Кулеба.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.
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+10 Випадково Зазирнув #487889
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Новость опубликована в 00:04, а прокомментирована первым посетителем (випадково зазирнувшим) в 00:03 .... 😳 ... Ванга, это ты?
Не нужно было операции сливать(вагнеровцы и др.) и людей вернули бы!
Но мыдрый нарИд решил:
- Доколе?!!
Голос из толпы - А вы Нам не приукрашиваете ?!?
Sting - Desert Rose (Official Music Video) https://youtu.be/C3lWwBslWqg https://youtu.be/C3lWwBslWqg
Då Som Nu För Alltid https://youtu.be/bubOcI11sps https://youtu.be/bubOcI11sps
Чувак,вас под эту песню,порвут как селёдку,даже те,кто никогда не считал викингом.Удачи
Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ https://www.segodnya.ua/ukraine/sud-osvobodil-komandira-dnr-prichastnogo-k-krusheniyu-boinga-na-donbasse-1326558.html участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.
Евродепутаты просят Зеленского не выдавать России важного фигуранта дела МН17
Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.
Нужен был пиар - и посадили рифмастера.
Кстати, что зебил получил за слив "вагнеровцев"?