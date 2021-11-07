Кулеба об освобождении Россией удерживаемых граждан Украины: Ситуация в замороженном состоянии

Ситуация с освобождением украинцев, незаконно удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях Украины, сейчас в замороженном состоянии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".

"Сейчас ситуация в таком "замороженном" состоянии. Но мы будем сражаться за возвращение наших граждан", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.

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