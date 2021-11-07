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Новости Обмен пленными
2 071 48

Кулеба об освобождении Россией удерживаемых граждан Украины: Ситуация в замороженном состоянии

Кулеба об освобождении Россией удерживаемых граждан Украины: Ситуация в замороженном состоянии

Ситуация с освобождением украинцев, незаконно удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях Украины, сейчас в замороженном состоянии.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "ГОРДОН".

"Сейчас ситуация в таком "замороженном" состоянии. Но мы будем сражаться за возвращение наших граждан", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.

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россия (95352) Кулеба Дмитрий (2880) пленные (2125)


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Топ комментарии
+10
Імпотенти.
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07.11.2021 00:03
+10
"мы будем сражаться за возвращение наших граждан"--сражаться они будут! Ха-ха-ха!
Не нужно было операции сливать(вагнеровцы и др.) и людей вернули бы!
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07.11.2021 00:12
+4
КТО дожимать будет? Шмаркля?
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07.11.2021 00:26
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Імпотенти.
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07.11.2021 00:03 Ответить
а при чому тут імпотенти? або дУрні... або ЗЕбіли .... може зеЗРАДНИКИ?
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07.11.2021 00:39 Ответить
хіба імпотенти здали цемаха та вагнерівців ?
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07.11.2021 00:40 Ответить
"Безсилі,неспроможні",бо дУрні,ЗЕбіли,зеЗРАДНИКИ.Не знаю, нахєра я тобі відповідаю?..Мабуть щоб поспівчувати.Ти так зреагувала на одне слово...Проблеми в сім'ї?
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07.11.2021 01:18 Ответить
Опа! Вот это поворот!
Новость опубликована в 00:04, а прокомментирована первым посетителем (випадково зазирнувшим) в 00:03 .... 😳 ... Ванга, это ты?
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07.11.2021 08:43 Ответить
"мы будем сражаться за возвращение наших граждан"--сражаться они будут! Ха-ха-ха!
Не нужно было операции сливать(вагнеровцы и др.) и людей вернули бы!
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07.11.2021 00:12 Ответить
Освобождение пленньіх прописано в итоговом документе Парижского саммита Норманди , там стоит подпись Путина , поєтому нужно дожимать кремлядь !
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07.11.2021 00:19 Ответить
КТО дожимать будет? Шмаркля?
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07.11.2021 00:26 Ответить
В Номандском формате дожмут втроем: президент Украиньі , канцлер Германии и президент Франции.
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07.11.2021 03:30 Ответить
То есть, называя все своими именами - клоун/наркоман и две европроститутки??
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07.11.2021 07:52 Ответить
Барыга решал и эти вопросы.

Но мыдрый нарИд решил:

- Доколе?!!
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07.11.2021 00:37 Ответить
Ермакодипломатія - то навіть не заморожена ситуація, то тхне чимось іншим ...
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07.11.2021 00:38 Ответить
Их освободят когда ***** подохнет. У произойдёт это лет через 10
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07.11.2021 00:39 Ответить
Оратор на митинге - Положение дел в стране на Всех фронтах очень куевое..
Голос из толпы - А вы Нам не приукрашиваете ?!?
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07.11.2021 00:40 Ответить
Ну ладно..Кто какую сказку помнит?Такую,шоб не народная,а общая всероссийская
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07.11.2021 01:23 Ответить
пора розпочинати сафарі на плісняву,бо вона нас до трагедії доведе.
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07.11.2021 01:23 Ответить
Как дойдёт поделись трагедией проблемами с друзьями
Sting - Desert Rose (Official Music Video) https://youtu.be/C3lWwBslWqg https://youtu.be/C3lWwBslWqg

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07.11.2021 01:41 Ответить
Думаешь Балты с тобой шутить будут?Наивные предположения.
Då Som Nu För Alltid https://youtu.be/bubOcI11sps https://youtu.be/bubOcI11sps
Чувак,вас под эту песню,порвут как селёдку,даже те,кто никогда не считал викингом.Удачи
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07.11.2021 01:47 Ответить
Гроза Аида!Персефона на барабанах Sultans Of Swing https://youtu.be/_q8s93klams
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07.11.2021 01:55 Ответить
Кулеба ты красава,да простят меня эти......
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07.11.2021 02:32 Ответить
Есть такой писатель на РАБссии вонючке Андрей Купцов...читает главы из книги Кем была РАБссия за время 304 летней династии немецких сЦарей Готорпп-Гольштейнов-Романовых...,этот тихий УЖАС..,повальные пьянствующие тупые безвольные РАБы...
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07.11.2021 05:55 Ответить
Миленькие коцапские оккупанты,перестаньте убивать украинцев,пожалуйста.Так?
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07.11.2021 08:19 Ответить
Снова ключевых свидетелей MH-17 сольют?
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07.11.2021 08:27 Ответить
А у голландцев были варианты?
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07.11.2021 09:58 Ответить
"народу не расскажут" - мде? Эт у вас в штатах так?
Австралия разочарована фактом, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ https://www.segodnya.ua/ukraine/sud-osvobodil-komandira-dnr-prichastnogo-k-krusheniyu-boinga-na-donbasse-1326558.html участвовал бывший начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимир Цемах . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Евродепутаты просят Зеленского не выдавать России важного фигуранта дела МН17

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.
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07.11.2021 17:22 Ответить
Именно, торговля. Кстати, моряков и так должны были отпустить, но зебилу нужен был пиар...
Нужен был пиар - и посадили рифмастера.
Кстати, что зебил получил за слив "вагнеровцев"?
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07.11.2021 17:43 Ответить
правильное самовнушение. одобрено. повторяйте перед зеркалом. сегодня 30 раз.
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07.11.2021 21:03 Ответить
Зебіл , коли останній раз був обмін ? І хто домовлявся про ці обміни ? Ваші родичі знущаються над Українцями , а ви гадите разом з своєю зе у нас в Україні .
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07.11.2021 08:58 Ответить
Это очередной зашквар клоуна, который обменял важных свидетелей на случайных таксистов. После этого обмен прекратился. ***** получил что хотел, развел нелоха.
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07.11.2021 08:18 Ответить
клоун ничего не решает.
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07.11.2021 08:50 Ответить
А Сенцов, Гриб, Кольченко, Клых, Карпюк - это случайные таксисты по-твоему ?
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07.11.2021 11:44 Ответить
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07.11.2021 08:28 Ответить
Куляба , не в замороженому стані , а в ЗЕмороженому . Зебіли , завдяки вашому вибору Українці не можуть вибратися з в'язниць та концтаборів рф .
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07.11.2021 08:53 Ответить
а може це ви у замороженому стані?
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07.11.2021 10:38 Ответить
 
 