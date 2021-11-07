Иммунолог Лапий опроверг фейки о COVID-вакцинаци: даже самый маленький чип не пройдет через иглу

Вакцинация от коронавируса может сохранить жизнь людей, но большинство украинцев до сих пор верят фейкам и отказываются от прививок.

В эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий высмеял фейковую теорию о том, что во время прививки в организм человека вживляют чип, который затем способен влиять на его жизнь, передает Цензор.НЕТ.

"Самый замысловатый чип, который можно было бы ввести в организм человека, он просто не протиснется через прорезь иглы. Ну и стоимость такого нано-чипа просто зашкаливала бы. И говорить о том, что вакцину, которую мы имеем по цене 3-4 доллара за дозу, - трудно представить, сколько бы стоила вакцина, если бы там действительно были чипы", - говорит Лапий.

Еще один популярный фейк среди украинцев касается того, что уже изобретенные вакцины не помогут в борьбе с новыми штаммами коронавируса. Врач отмечает, что веря в это, люди пренебрегают вакцинацией и не защищают себя от тяжелого течения COVID-19.

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"Также есть манипуляции, которые ведутся относительно, например, Британии. Говорят, что там более 85% взрослого населения уже получили прививки, а у них растет уровень заболевания и даже среди умерших преобладают вакцинированные против COVID-19. Это манипуляция, я не знаю, с чем она связана. Возможно с тем, что есть люди, которые работают в интересах страны агрессора, или они просто глупые.

Вакцина позволяет снизить количество умерших. Но в таком количестве умерших, когда мы охватили вакцинацией группы риска, понятно, что вакцина менее эффективна и они будут и могут составлять большинство среди умерших. И анализ, проводимый в Израиле, Британии, США, когда речь идет о смерти среди вакцинированных - люди с серьезными сопутствующими заболеваниями. Поэтому там эффективность вакцины меньше", – отметил врач.

Также он рассказал об испытании вакцин и действительно ли можно доверять препаратам.

"Коронавирус, как болезнь, мы знаем гораздо меньше. Вакцины не разрабатываются, как это было 50, 100 или 200 лет назад. У нас есть багаж знаний и технологий. Если даже говорить о том, что мы начали использовать вакцины, когда получили промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований - с тех пор прошел уже год.

Вакцинированы миллиарды людей на планете Земля, и уже здесь следует ориентироваться не на клинические исследования, а на реальное использование вакцин и надзор за их безопасностью, который осуществляется в странах", - отметил специалист.

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