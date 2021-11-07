Иммунолог Лапий опроверг фейки о COVID-вакцинаци: даже самый маленький чип не пройдет через иглу
Вакцинация от коронавируса может сохранить жизнь людей, но большинство украинцев до сих пор верят фейкам и отказываются от прививок.
В эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий высмеял фейковую теорию о том, что во время прививки в организм человека вживляют чип, который затем способен влиять на его жизнь, передает Цензор.НЕТ.
"Самый замысловатый чип, который можно было бы ввести в организм человека, он просто не протиснется через прорезь иглы. Ну и стоимость такого нано-чипа просто зашкаливала бы. И говорить о том, что вакцину, которую мы имеем по цене 3-4 доллара за дозу, - трудно представить, сколько бы стоила вакцина, если бы там действительно были чипы", - говорит Лапий.
Еще один популярный фейк среди украинцев касается того, что уже изобретенные вакцины не помогут в борьбе с новыми штаммами коронавируса. Врач отмечает, что веря в это, люди пренебрегают вакцинацией и не защищают себя от тяжелого течения COVID-19.
"Также есть манипуляции, которые ведутся относительно, например, Британии. Говорят, что там более 85% взрослого населения уже получили прививки, а у них растет уровень заболевания и даже среди умерших преобладают вакцинированные против COVID-19. Это манипуляция, я не знаю, с чем она связана. Возможно с тем, что есть люди, которые работают в интересах страны агрессора, или они просто глупые.
Вакцина позволяет снизить количество умерших. Но в таком количестве умерших, когда мы охватили вакцинацией группы риска, понятно, что вакцина менее эффективна и они будут и могут составлять большинство среди умерших. И анализ, проводимый в Израиле, Британии, США, когда речь идет о смерти среди вакцинированных - люди с серьезными сопутствующими заболеваниями. Поэтому там эффективность вакцины меньше", – отметил врач.
Также он рассказал об испытании вакцин и действительно ли можно доверять препаратам.
"Коронавирус, как болезнь, мы знаем гораздо меньше. Вакцины не разрабатываются, как это было 50, 100 или 200 лет назад. У нас есть багаж знаний и технологий. Если даже говорить о том, что мы начали использовать вакцины, когда получили промежуточные результаты третьей фазы клинических исследований - с тех пор прошел уже год.
Вакцинированы миллиарды людей на планете Земля, и уже здесь следует ориентироваться не на клинические исследования, а на реальное использование вакцин и надзор за их безопасностью, который осуществляется в странах", - отметил специалист.
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А по загальній хімії ? Я не питаю про органічну хімію , а тим більш калойдну ... Хто хоча б такі терміни знає тому було б соромно писати таку маячну про "захист" , або не "захист" .
Зразу видно , що Ви далекий від залузі , де є хоч якась теоритична й аналітична база .
Біологічний світ , неорганічна хімія , медицина , це галузі які нічого спільного не мають з термінами "захист" , "надійний" . Усе спирається на математику , на статистику , де усе рахується виключно поняттями верогідності . Усі лікарі усього світу вже давно вакцинованні й більшість - 3 рази , але в інфеційному відділенні жоден керівник не роспорядиться знімати захістні костюми . Бо має наукову базу , яка як аксеома каже , що вакцине лише зменьшує верогідність й особливо тяжкої варіанту хвороби . В 10 разів зменьшує . Й тому зараз в багатьох обласних містах в реанімації виключно невакцинованні перебувають . Але в Україні це так , в Україні реально (а не на папірцях) вакцинованних 10% . А ось в Норвегії - 90%, в Ізраїлі -- 85% . Так ось в Норвегії за два дні було 15 померлих , а в Ізраїлі - 8 (учора в "шабат" було - 0) . Й усі то старі люди за 80 з квітником хронічних захворень ... Й причому - один лише вакцинованний . Тобто верогідність смерті від Корони десь так 150 разів виша у невакцинованних . Але виключно коли кількість вакцинованних десь так більше 75% . Імунітет це річь індівідуальна . Але коли країна вакцинованна , то люди з високим імунітетом зменьшують в рази верогідність "зустрічі" людей з низьким рівнєм імунітета з колонією віруса ...
Або піролізу газу ?
Й навіщо потрібен каталітичний крейкинг нафти , якщо ректифікація в рази дешевший процесс ?!
Так , органічну хімію через надцять з гаком років після інституту не зможу викладати . Бо я тільки інженер-механік за дипломом в галузі петрохімії . Й тому сопромат - хоч зараз , теормех й ТММ -- теж . Як фізику з математикою . Хоча останні надцять років працюю програмером ... В 2015 працював до речі в галузі розробки софтвера для хірургів-кардіологів . Так ось , в цьому середовищі вважають усяку полєміку з невігласами поза межею академічного середовища ... як каже один хірург , йще якихось 150 років тому самого Луї Пастера тролили й не якісь там невігласи як антивакси (що приблизно з 15 століття за рівнєм знань) , а просунуті колеги Луї -лікарі .
Є бажання бути мовним шеріфом -- почніть з журналістів, причому україномовних , які майже в кожній статті вживають по русизму . Я технократ й останній раз мав іспити з мов десь так на другому курсі й то була англійська мова . В технічних вузах ЕС й США там в загалом ніяких іспитів не тільки мовних , але й взагалом гуманітарних дисциплін не існує . Виключно щось в районі 70 points в атестаті . Хто знає більше двох мов тому вгагалом нема жодного питання .
Я як технарь ціную не формальність ,а інформативність знань . Й розуміння процесів . Ваше зауваження - нуль додаткової інформації , й -1 розуміння .. Й якщо я напишу , що "Гамлета" написав Уільям Шейкспіа(р) хто з нас двоїх буде виглядати посмиховиськом ?! Моя назва є джерелом й вдвічи інформативнійше . Так само як те , що комусь на його мові важко вимовити Хмельницький . й тому там останні 50 років назвали місто Хелницк . Й до речі -- Київ майже 300 років на усіх картах світу - виключно як Kiev був . Давайте поборемося за україский правопис й сбережемо орігінальну назву Бомбей й Цейлон ... замість Мобай й Шрі-Ланка .
Скажу навіть більше , скільки сам інтервьював кандидатів -- якщо хтось точно дає визначення , яке прийнято офіційним , що таке поліморфізм ... 100% ознака , що ця особа ніколи самостійно нічого поліморфного не писала й має дуже приблизне розуміння , що таке ООП й головне - навіщо ! Даш йому щось написати - почне блукати .
А ось профі , який може й сам допер до ООП архітектури , сам пробував робити архітектуру з патернами проєктування , різні свої фрейм-ворки , раніше за 2002 рік . той в сліпу напише будь який паттерн й в 2 сточки коду пояснить , що таке поліморфізм . Й це зрозуміє будь хто на будь який мові . Й верогідність , що на словах він півторить офіційне визначення - майже нульове . Й тому я й кандидатам завди рекомендую якщо можно обирати - йти туди , де перше інтервью завжди професійне й де перевіряють не вміння бла-бла-бла й щось теоритично , а ручками писати , або ціле завдання, або якись тест письмовий . Причому завдання дають нійбільш досвітчені інтервьюери й вони майже ніколи не помиляються в виборі найбільш відповідних посаді . А ось любителі жанру бесіди й миттєвого враження , ці кожен рік нових шукають . Причому світовий рекорд я бачив , коли одна "солодка парочка" , користуючись дружбою з властником , відбракували профі , який "невпевненно відповідав" й взяли якусь там кар'єристку зубрилу , що просіділа місяць на вивчанні "бізнес-лоджик" , за її сплатили рекрутинговій компанії-посереднику її місячну зарплатню , а в кінці вона пійшла в корпорацію . Властника надули на 2 місячні зарплатні саме через його нерозуміння , як требо обирати фахівців . Як правильно складати думку на те , де ти не фахівець ... Він рівно так само , як тут подавна більшість антиваксів - не віріть десяткам фахівців , а вірить одній особі , бо вона його сусід й давній знайомий . Одна різниця - це антивакси- невігласи , а там був дуже хитрий , але фахівець . Він дуже добре жив за рахунок властника , вчився , експерементував , косметичні зміни працюючого й вже замовленного багатьма клієнтами кода видавав за зміну технології на нову .
Саме тому в флагмани IT -- MS та Google навмистно й категорично відмовилися від менеджменту нізчої й навіть середньої ланки . Жоден нефахівець й жоден , хто не має досвіту обирати інженерів-фахівців . не має будь якого впливу на рекрутинг . Ієрархія - виключно технічна й по проєктах й напрямках .
Бо там де є хочь якесь ноу-хау , де кожен день з"являється щось нове й фахівець той , хто до пенсій не стільки вчить інших , як сам вивчає , ось там не повинне буди місце для "кумів" , для миттєвого враження , усяких "чаклунів", "єкстрасексів" й релігійних діячів , співаків , кловунів , кондитерів .
Й в галузі вакцинації тут набагато усе простійше . Бо фахівців : мікробіологів , вірусологів, імунологів , видатних пульманологів й хирургів з боку "антиваксів" -- жодного .
З глобальним потеплінням в рази складнійше , бо за це топлить виключно чисті кліматологи , що живить на гранти ООН . А ось значна більшість геофизиків , вулканологів , біологів , та й істориків науки ставлять під сумнів . Й то не чаклуни , а академіки й доктори наук . Це виключно науковий диспут .
А антивакса - це типове середньовіччя !
Що б не було підозри , що дитина пише , не требо поводити себе як підліток , якого атакують гормони й він ледь від їх відбивається . Враження таке , що прищавий підліток який лише вчора вивчив тему перевірочних слів, і почав намагатися ці знання ("галактичного" масштабу значення ) перевіряти - угу... є в українському словнику слово "влада", а ось "власТь" це русизм...
Потім нишпорив у мережі термін ООП і тупо скопіював найбезглуздіший приклад... мовляв, дорослі дивіться я і таке знаю. Та й навіть у цій дрібниці не обійшовся без підлітково-казармового "гумора" .
Сивий підліток, на той випадок, якщо Ви тільки вирішили вивчати софтвер. Я натякав на те, що не треба "розглядати" предмет вивчення , а бачити відповідь на питання не "що" , а " навіщо " . І саме це є суть будь-якого предмета. Спершу зрозумій "навіщо" він потрібен, тоді й зрозумієш, "що" це таке і де його "суть".
Динамічно створювати об'єкти дозволяють і скрипти, які категорично не пристосовані для ООП та й "навіщо" (перевірочне слово на суть речей)? Бо навіть спроба писати на скріпті Джави таке є повним безгуздям . Навіть ReactJS (який дає опцію проектувати класи) не відповідає на питання "навіщо" . Де є необхідність (інколи дуже суперечлива як для frontend) , там користують typescript + Angular > 2 ...
Я вже не говорю про таку дрібницю, як відсутність у найскладнішій (для банальної ерудиції) мові, що підтримує ООП, С++ немає ні терміна "property", "методи" є, але старі вовки все одно цю хрень називають "функціями" , тому що вивчали мову задовго до того , як її у вузах було включено до програм підготовки програмістів .
P.S. Додам йще , що усі хоч якось свідомі й ерудовані особи мого покоління й навіть й молодші , усі знайомі з класичними жартами М.Жванецького й тому для їх було б дуже огідливо підпасти під опис образів їм осміяних . Наприклад , цитую :
"Нужно не слушать оппонента , а разглядывать ... подойти к нему и неожиданно спросить , мол какое право имеет не член профсоюза рассуждать об искусстве Герберта фон-Караяна" .
Вам не соромно буди образом з панопмтикума комедних типів сатирика , які по суті питання не мають чи інтелекту , чи фаху тримати рівень , ось й переходять на особистості . Шукаючи усяку херню під мікроскопом . Півторюю не поводьте себе як беспорадна дитинка . Подивиться хоч раз на тему . Є щось сказати по темі медицини або біології ?
Я вже не питаю , кого з нас двоїх тут можуть забанити за спам (перехід на особистість я навіть не беру до уваги) . Але я добрий , я не маю бажання банити ветерана усіх війн , тим більш , такого видатного "ру$$каязичнаГА" віртуального бійця за кристалеву цноту української мови .
Психічно здороввя це в першу й в десяту чергу - адекватне сприяття реальності , тобто розуміння де й що ти пишешь , а рецидивне нав"язування іншим теми правопису іноземних слів й термінів схоже дуже на параною .
Так-так , Елочка Щукіна (Людожерка) - те ж би з Вами погодились , тим більш ... Ви їй комплеман видали на гора , назвавши самою талоновитою людиною всесвіту . Бо хто в тому жалогідному universe зспомігся бути такою сестрою таланту , що обходитися всюди лише 32 словами . Вона йще геній орфографії , бо завдяки виключно бесперечному таланту й креативності мислення, скоротила словниковий запас так , що навіть теріотично неімовірно помилитися . Наприклад : "Хо-хо" , "Шик" , "Шутишь , парниша !"
Та ні , в том й річ , що фраза колись вирвали з контексту й стали сувати в усі щілини . Але драмоторуг писав іншому колезі й ст. брату Александру там контекст (не плутати с контекстом сінхронізації або DC) був виключно драматургів й стосується виключно особливої специфікі театрального мистества Бо на відміну від драматургів й режесерів подавна більшість акторів , та просто більшість глядачів не мають аналітичного інтелекту . Та й час у вистав обмежанний . До речі , навіть на наукових факультетах пари не більше 1.5 години , бо це (інте)активна мова . А читання й написання текстів - це пасивна мова й вона саме й спрямованна на подробиці .
Бо невігластво не є пороком , якщо воно не агресивне й людина таємно визнає , що не розумїє нічого й тому заляканний . Й тільки агресивні невігласи є ворогами України й людства , бо штовхають людей на самогубство через запалення легенів ...
Ольгінці , я в цьому переконався саме через цю "дискусію" , мають мету підтримки агресивних невігласів .
Півторюю , не спробуйте відповідати - забанять все одно !
Than are dreamt of in your philosophy."
Ось після Шейкспіра ну не можу не пояснити детально не через пафос білої строфи :
"Існує , друже Антивакс , на небі й на Землі явище таке,
Що певні люди мають хист не пальцем друкувати одним ,
Й навіть й не пятьма ,
А усіми десятьма... й разом в унісон, не блимкаючи очма в "Клаву" на "плазму , з плазми на знов на Клаву,
А навіть друкувати можуть , заплюснув очі , й в цьому хисті досяга , такої спритності ,
Що деяки й розмовлять не можуть у темпі тому ...
Й хист той назива , певні простаки , як друк "сліпий" .
P.S.
Ось це цитата з орігіналу , а нас в школі вчили Гамлет Гораціо рекламує сни якихось інших мудреців (мабуть друїдів подумав би той, хто цікавився історією Британії) , а в орігінал тим йще драгоціний , що відібражує моду тієї єпохи на слово філософія й вплив на тоді молодого драматурга Уільяма тільки тільки тоді реабілітованного королевою Єлізабет (Першою) канцлера й філософа Томаса Мора (раніше страченного батьком королеви - Генрі Восьмим ) , до цього молодший брат королеви король Єдвард реабілтував свого родича поєта філософа Генрі Говарда (якого ж теж стратив король й батько : Елізабет, Едварда й Blood Mary) .
Й ось в орінал вказує на вплив саме філософії попередників й несе масу додаткової інформації . Мій натяк як раз в тому й полягає , що не "роздивлятися" требо тексти опонентна , не шукати
дрібні малозначущі граматичні та синтаксичні "блохи", а самому пробувати вивчати мови. У ********* бурхливому світі знання мов важливіше для 99.999% людей, ніж формальна граматика рідної мови. Залишіть роботу філоголам на їх лекціях та форумах. А для них завдання номер один - хоча б присоромити колег (теж філологів у якійсь частині) журналістів не використовувати русизми.
Обычная тканевая маска действительно не спасет вас от заражения, но она поможет не распространять заражение от вас, к здоровым людям. Иными словами, маска нужна не для того чтобы не заболеть, а для того, чтобы не заразить. Ее должны носить не здоровые, а больные. Но при помощи обычной маски здоровый человек не может защититься от вируса. Для этого боее эффективнее ремпираторы, которые выполняют фильтрацию входящего воздуха.
P. S. А що заважає вперти людині чип при народженні, чи сказати що вам треба вітаміни проколоти? Питання для ідіотів котри вірять у теорію чипування.
З такими теоріями "лікуватися" тільки травами вдома.
Подави волю , пойди делать укол.
Почти восемь процентов ДНК человека приходится на фрагменты древних вирусов. Одни привели к полезным мутациям, повлиявшим на эволюцию, другие - к болезням. Изучая эти вирусные элементы, генетики доказали, что люди в прошлом не раз благополучно переживали опасные пандемии.
Вам час прийняти заспокійливе