Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали над позициями Вооруженных сил на Донбассе беспилотник оккупантов, после чего раздался взрыв, - отчет

6 ноября в 14:15 команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала серый беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который летел на высоте 100-150 м над позициями Вооруженных сил Украины в Луганской области.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ №25/2021 от 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:15 6 ноября, патрулируя на западной окраине н. п. Болотенное (подконтрольный правительству, 22 км к северо-востоку от Луганска), команда Миссии слышала 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м к югу от своего местоположения. Члены патруля СММ немедленно вернулись в автомобили.

Через несколько секунд, когда патруль уже двигался, команда Миссии видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100-150 м над позициями Вооруженных сил Украины, а несколько позже - над патрулем Миссии, несмотря на то, что достигнутая 22 июля 2020 года договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня предусматривает запрет на использование любых видов летательных аппаратов. В 14:16, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали и видели 1 взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20-30 м к юго-востоку от своего местоположения.

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Стрельба и взрыв произошли рядом с патрулем СММ и являются серьезными инцидентами с безопасностью для Миссии. Патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска)", - говорится в отчете.