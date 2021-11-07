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Новости Война
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали над позициями Вооруженных сил на Донбассе беспилотник оккупантов, после чего раздался взрыв, - отчет

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали над позициями Вооруженных сил на Донбассе беспилотник оккупантов, после чего раздался взрыв, - отчет

6 ноября в 14:15 команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала серый беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, который летел на высоте 100-150 м над позициями Вооруженных сил Украины в Луганской области.

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ №25/2021 от 6 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:15 6 ноября, патрулируя на западной окраине н. п. Болотенное (подконтрольный правительству, 22 км к северо-востоку от Луганска), команда Миссии слышала 4 очереди из стрелкового оружия на расстоянии менее 50 м к югу от своего местоположения. Члены патруля СММ немедленно вернулись в автомобили.

Через несколько секунд, когда патруль уже двигался, команда Миссии видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляли в воздух, а также как серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100-150 м над позициями Вооруженных сил Украины, а несколько позже - над патрулем Миссии, несмотря на то, что достигнутая 22 июля 2020 года договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня предусматривает запрет на использование любых видов летательных аппаратов. В 14:16, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали и видели 1 взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20-30 м к юго-востоку от своего местоположения.

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Стрельба и взрыв произошли рядом с патрулем СММ и являются серьезными инцидентами с безопасностью для Миссии. Патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска)", - говорится в отчете.

Автор: 

беспилотник (3529) наблюдатель (844) ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) Луганская область (6490)


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Топ комментарии
+22
Відразу виникає питання до старої швабри. Проліт ворожого безпелотника над позиціями ВСУ не є привідом для занепокоєння?
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07.11.2021 01:23
+20
Германия с Францией не хотят обеспокоиться на этот раз?
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07.11.2021 02:29
+12
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом нынешние кремлёвские гопники не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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07.11.2021 08:47
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Відразу виникає питання до старої швабри. Проліт ворожого безпелотника над позиціями ВСУ не є привідом для занепокоєння?
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07.11.2021 01:23 Ответить
Пора срочно производить беспилотные истребители. Пока не поздно.
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07.11.2021 01:49 Ответить
Можно переделать старые миг- 21 и прочие. Под дрон камикадзе. Так же как сейчас КНР делает с совковым наследием
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07.11.2021 08:51 Ответить
Имеется ввиду миниатюрные беспилотники а не полногабаритные самолеты. Скажем очень просто сделать авиамодель начиненную взрывчаткой которая подлетает к ударному или наблюдательному беспилотнику и взрывается возле него или выбрасывает сеть или уничтожает стрелковым вооружением и тд. Очень скоро такие появятся только тот будет победителем у кого они появятся первыми.
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07.11.2021 10:56 Ответить
Зачем? Чтоб не применять?
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07.11.2021 08:56 Ответить
Германия с Францией не хотят обеспокоиться на этот раз?
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07.11.2021 02:29 Ответить
Напали на мирно сбрасывающий бомбы беспилотник ?
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07.11.2021 07:41 Ответить
Слепые прозрели, когда к ним на голову прилетело? Поняли что охотились именно за ними?
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07.11.2021 03:05 Ответить
1576-е строгое последнее китайское предупреждение
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07.11.2021 06:43 Ответить
Эти лапотники ничего не умею, наши их давно так хреначат.
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07.11.2021 07:46 Ответить
Протидронову зброю третій рік закупають
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07.11.2021 07:49 Ответить
Вони мабуть безпілотника не бачили, а вибуха не чули.
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07.11.2021 08:34 Ответить
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07.11.2021 08:46 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом нынешние кремлёвские гопники не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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07.11.2021 08:47 Ответить
Незаслуженно забыта Монголия.
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07.11.2021 08:51 Ответить
Гарний коментар. Хоча стиль дуже нагадує результат роботи штучного інтелекту. Молодці!
Я дуже пишаюсь, що є програмісти-патріоти, здатні створити таку програму.
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07.11.2021 10:02 Ответить
Або у автора чудова філологічна освіта.
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07.11.2021 10:42 Ответить
Стиль как у Марка Фейгина.
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07.11.2021 12:04 Ответить
Чому ні?
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07.11.2021 12:09 Ответить
Країни Балтії а не Прибалтика.Прибалтика в моєму розумінні-це Білорусь
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07.11.2021 13:04 Ответить
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать........."
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07.11.2021 09:09 Ответить
По поводу ООН. При организации ООН Сталину нужна была поддержка в Совете Безопасности - он добился, что бы Украина и Белорусь были в Совете и являлись учредителями. Украина была представлена как фактически как страна- имела свой МИД, все атрибуты страны , включая армию( армию Украины). После распада СССР - Россия объявила себя правонаследницей СССР и осталась членом совбеза,а Украина 30лет спит( при всех президентах)- ни у кого не возникло мысли добиваться правонаследия УССР в совбезе ООН. Юридических оснований для подобных действий предостаточно, более чем. Те аргументы, которые были для признания УССР остались и для Украины. Наши правители тупорылые обезьяны думающие только о своей заднице и о том как максимально ограбить народ. Их все устраивает...Они даже врут( пи@дят) как то не уверенно.....
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07.11.2021 09:11 Ответить
А что, Украина разве не является членом ООН?
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07.11.2021 09:21 Ответить
В 2014 году Дмитрий Быков написал

стихотворение «Доказательное».

Есть там такие честные, хотя и грустные слова:

«…Предо мной чумное лежит пространство,

беспросветно, обло, стозевно, зло,

непристойно, мстительно и пристрастно

и зловонной тиною заросло.

Голосит, бормочет, болит, недужит,

поливает «Градом», лелеет «Бук»,

никому не верит, ни с кем не дружит,

ни за что сажает, не помнит букв.

Тут Христос бессилен, а свят Иуда,

кровянист закат, упразднен рассвет.

Я не знаю, что это и откуда.

Доказательств, что это Россия, нет».
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07.11.2021 09:12 Ответить
Совет безопасности- руководящий, постоянно действующий орган ООН. Украина является членом ООН.
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07.11.2021 09:36 Ответить
😀😀😀
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07.11.2021 09:51 Ответить
Отец рассказывал ,что в войну ,в Германии толпа военных дико реготала,когда какой-то ,,русский " солдат,,озорник" срезал шмат сала с бегущего порося.Такие нравы у них и сейчас.Средневековье.Природа на большинстве отдыхает из-за пьяного угара.
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07.11.2021 09:53 Ответить
Очень жаль, что путенская бомба не попала по продажным, лживым европейским проституткам на услужении у кремлёвской крысы.... Разлетелась бы миссия по полям фрагментами и кусками, тогда начали бы понимать ужасы войны...
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07.11.2021 10:23 Ответить
Беспилотник не делает противозенитных манёвров, и при такой высоте
сбивается снайпером. Просто обнаружившие должны связаться с коллегами по курсу следования, чтобы ждали.
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07.11.2021 10:34 Ответить
Только адекватная ответка десять выстрелов на один
отобьет охоту стрелять бросать бомбы и прочее
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07.11.2021 10:58 Ответить
залп из ЗУ-23-2 легко решит проблему
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07.11.2021 12:07 Ответить
Где показанная оборонпромом модернизированная ЗСУ-23-4"Шилка"..?
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08.11.2021 14:18 Ответить
 
 