Усиление карантина во Львове: в админзданиях городского совета введут отдельный режим допуска

С 15 ноября в админздания Львовского городского совета будут допускать только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста.

Такое решение на внеочередном заседании 6 ноября приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, новый режим допуска к Ратуше, районных администраций и других админзданий городского совета начнут внедрять с понедельника, 8 ноября.

"С 8 ноября каждый руководитель должен определить лицо, ответственное за контроль входа людей, которые заходят в эти административные здания, на предмет наличия у них соответствующих документов, в частности сертификатов вакцинации, негативных тестов или справок о перенесенном заболевании на коронавирус. В течение недели будет режим подготовки", - говорит Москаленко.

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В течение недели в учреждениях должны обеспечить систему контроля. Полноценно новый режим вступит в действие с 15 ноября.