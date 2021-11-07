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Новости Коронавирус и карантин
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Усиление карантина во Львове: в админзданиях городского совета введут отдельный режим допуска

Усиление карантина во Львове: в админзданиях городского совета введут отдельный режим допуска

С 15 ноября в админздания Львовского городского совета будут допускать только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенной болезни или отрицательного ПЦР-теста.

Такое решение на внеочередном заседании 6 ноября приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, новый режим допуска к Ратуше, районных администраций и других админзданий городского совета начнут внедрять с понедельника, 8 ноября.

"С 8 ноября каждый руководитель должен определить лицо, ответственное за контроль входа людей, которые заходят в эти административные здания, на предмет наличия у них соответствующих документов, в частности сертификатов вакцинации, негативных тестов или справок о перенесенном заболевании на коронавирус. В течение недели будет режим подготовки", - говорит Москаленко.

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В течение недели в учреждениях должны обеспечить систему контроля. Полноценно новый режим вступит в действие с 15 ноября.

Автор: 

вакцина (3815) горсовет (667) Львов (4580) сертификат (226) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Не все так хорошо и в Харьковской области.Из-за значительного числа хабарников среди эскулапов.Плюс Антиваксеры берут верх повсюду.Ватное мышление.
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07.11.2021 09:31 Ответить
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07.11.2021 09:40 Ответить
Забыли про Свидетельство о смерти. Полная изоляция от населения - ещё нужно отключить все телефоны, особенно мед.учреждений и морги. Вот они борцы за счастье народа!
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07.11.2021 09:58 Ответить
Чомусь чиновники боряться не з хворобою і з хворими, щоб було менше,а з здоровими людьми.Колять здорових,не пускають здорових,виганяють з роботи здорових,штрафують теж здорових,якось не логічно

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07.11.2021 10:08 Ответить
А в ВР ніхто нічого не перевіряє,тому що із слів Корнійчука це порушення прав людини.Почніть із себе.
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07.11.2021 11:15 Ответить
шо невже наш страшно любимий мер 3адовий нарешті вакцінуєся?
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07.11.2021 20:14 Ответить
 
 