РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11365 посетителей онлайн
Новости
8 166 39

Ученые из Украины и Турции будут вместе работать над опровержением советско-российских исторических нарративов, - посол Боднар

Ученые из Украины и Турции будут вместе работать над опровержением советско-российских исторических нарративов, - посол Боднар

История Украины и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период преподавалась под влиянием советско-российских нарративов.

Одним из направлений культурной дипломатии в Турции будет дальнейшая работа в архивах, изучение оригиналов документов, открытие новых страниц исторического взаимодействия, опровержение существующих искажений, сказал в комментарии Укринформу чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, занимающихся общей историей, в том числе основываясь на архивах, имеющихся в наших странах. Следует изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы нашей общей истории, опровергать стереотипы или искажения", - сказал Боднар.

Дипломат напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.

Читайте также: "У нас с Турцией нет закрытых тем. Безусловно, мы проговорили Россию", - Кулеба о встрече с турецким коллегой Чавушоглу

"Южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому предстоит многое изучить. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении", - подчеркнул посол.

Еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии остается языковой вопрос, напомнил дипломат.

"Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействии в лингвистических вопросах", - сказал Боднар.

Напомним: украинские дипломаты в прошлом году нашли в Османском архиве уникальные документы – оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора. Подлинник этого документа в Украине не сохранился.

Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 года – мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, подписанное в Бресте (Брест-Литовске). Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Заключение этого договора означало фактическое признание УНР как независимого государства – стороны-подписанта. На это вынуждена была согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако, формально признав независимость УНР и официально подписавшись под ним 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и "период первой украинской независимости" закончился.

Читайте также: Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач

Автор: 

Боднар Василий (162) история (2017) опровержение (171) СССР (812) Турция (3369) Украина (44912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Ліл! Одразу ***** та ятаган, е-е-еее... у спину, так би мовити...

показать весь комментарий
07.11.2021 02:55
+10
В Ереване взгрустнулось : а нефиг бьіло "Крьімнаш" признавать !
показать весь комментарий
07.11.2021 03:36
+9
А вы знаете что Турция одна из первых присоединилась к НАТО из-за территориальных претензий совка?) Сралин сначала от адика требовал турецкие проливы, а когда не стало адика, то уже от Турции...
показать весь комментарий
07.11.2021 08:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ліл! Одразу ***** та ятаган, е-е-еее... у спину, так би мовити...

показать весь комментарий
07.11.2021 02:55 Ответить
Не розумію ейфорії.Як і у 17-18 ст.,так і на початку 21 ст. басейн Чорного моря є ареною боротьби Туреччини і Росії за свої геополітичні інтереси, які не завжди відповідали національним інтересам України. Важливою складовою цієї боротьби є інформаційна війна.Ми пересвідчились у цьому на прикладі роботи спільної міждержавної російсько-української комісії істориків,що протягом 2010-2013 рр.,намагалася створити спільний російсько-український шкільний підручник з історії.Результат відомий.Вітаю нові можливості, що відкриваються перед українськими і турецькими істориками, але виникає побоювання, що ці дослідження можуть потрапити у суттєву залежність від політичної кон'юнктури. І наостанок: ятаган- це зброя яничарів (дітей-християн,примусово рекрутованих до султанської гвардії).Головною складовою їхньої морально-психологічної підготовки була примусова відмова від власної історичної пам'яті.
показать весь комментарий
07.11.2021 11:06 Ответить
Йой... Не треба настільки заглиблюватись у символіку ятагана (і взагалі у фігури мови), бо так можна знайти "порочащий подтекст" у чому завгодно. Це за часів совка цензура так робила - маніякально вишукувала "тонкі антирадянські натяки" де тіко можна і навіть не можна. Про всяк випадок, ятагани юзала уся османська піхота, не тільки яничари.
Про подальші перспективи - поки що хз, подивимось. Але, повторюю, затіванням русофобії наразі задоволений.
показать весь комментарий
07.11.2021 22:42 Ответить
В Ереване взгрустнулось : а нефиг бьіло "Крьімнаш" признавать !
показать весь комментарий
07.11.2021 03:36 Ответить
Там рос военная база. Там выхода нету, так же как и у Белорусов
показать весь комментарий
07.11.2021 07:26 Ответить
А ви знаєте, що Роксолану взяли в полон а Наклонская сама пішла в блулниці ?
показать весь комментарий
07.11.2021 09:17 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 13:31 Ответить
Рассказать сколько военных баз было в Украине? В маленькой Молдове целая армия стояла. И что?
показать весь комментарий
07.11.2021 09:18 Ответить
Чьих военных баз? И что случилось с ними после развала совка?
показать весь комментарий
07.11.2021 11:36 Ответить
Незважаючи на базу, Карабах таки вернули а на базу на*рали.
Бо там не було "ольгінських"(?).
показать весь комментарий
07.11.2021 09:20 Ответить
В Молдове тоже есть, но Молдова ищет выход, а Зеленая тля не желает ей помогать.
показать весь комментарий
07.11.2021 09:28 Ответить
ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА.
КАК И ВЫБОР.
И ОНИ ЕГО, ВЫБОР, СДЕЛАЛИ.
показать весь комментарий
07.11.2021 09:34 Ответить
А вы знали что Турция одна из первых признала ссср? И смысл этих науковцев, теперь будут еще больше лепить образ блудницы роксоланы и применять его к жительницам современной украины. Или теперь припишут что Украинцы это Турки христианские...

" 16 марта 1921 года Советская Россия и кемалистская Турция подписали в Кремле Договор о дружбе и братстве. Согласно условиям, бывшие территории Российской империи Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили туркам, при этом Турция уступала Советской Грузии Батум. Кроме того, Москва обязывалась предоставить кемалистам существенную помощь деньгами и оружием. "
показать весь комментарий
07.11.2021 07:18 Ответить
А вы знаете что Турция одна из первых присоединилась к НАТО из-за территориальных претензий совка?) Сралин сначала от адика требовал турецкие проливы, а когда не стало адика, то уже от Турции...
показать весь комментарий
07.11.2021 08:47 Ответить
И да, в Стамбуле стоит памятник Республика, и там среди соратников Ататюрка стоят ворошилов и аралов)
показать весь комментарий
07.11.2021 09:04 Ответить
Это были земли Индо- Пэриджанской Империи.Карта Аз(Од)эрбэйджана на Парижской конференции 1919г. на моем канале в Ютуб.
показать весь комментарий
07.11.2021 10:59 Ответить
ніколи русо-імперія (і комуністична і царська і путінська) не притримувались договорів з сусідами. якщо ми колись якійсь договір підпишимось - знайте вони-вороги рускіє вже починають шукати приводи не виконувати його - порушувати його - готуються к військовим діям.
показать весь комментарий
07.11.2021 07:25 Ответить
ответ будет жестким.. вытащат пацана с мовзолея и крестный ход с ним вокруг кремля устроят
показать весь комментарий
07.11.2021 07:28 Ответить
немцов сказал - они ********
показать весь комментарий
07.11.2021 10:33 Ответить
що таке наративи ?
показать весь комментарий
07.11.2021 07:28 Ответить

Наратив - сукупність пов'язаних між собою реальних чи вигаданих подій, фактів або вражень, які складають оповідний текст. А також - процес повідомлення такого тексту і метод впорядкування дискурсу. Особа, котра здійснює наратив, називається наратором.
показать весь комментарий
07.11.2021 08:29 Ответить
Розумний --- аж страшно!©

Дякую, здогадувався, але не знав...
показать весь комментарий
07.11.2021 10:04 Ответить
Гарна брехня - простіше кажучи.
показать весь комментарий
07.11.2021 08:30 Ответить
Украинцы и турки братья на век.
показать весь комментарий
07.11.2021 07:43 Ответить
Не уверен что на век, то что Турция выглядит приличние и цивилизование московии - однозначно.
показать весь комментарий
07.11.2021 08:21 Ответить
вдало сформулювали. кацапи в порівнянні з турками просто неадекватні агресивні дикуни
показать весь комментарий
07.11.2021 16:04 Ответить
сподіваюсь що науКівця там не буде...
показать весь комментарий
07.11.2021 08:08 Ответить
Это хорошо и правильно. Ложь и фальсификат москалей надо разоблачать всеми способами!!
показать весь комментарий
07.11.2021 08:15 Ответить
Історія - це наука. І тільки в росії - це інструмент пропаганди та поневолення народів.
показать весь комментарий
07.11.2021 08:28 Ответить
История Руси закончилась с воцарением на Московии немчуры Романовых. А дальше было уничтожение исторических артефактов и сочинение сказок.
показать весь комментарий
07.11.2021 09:26 Ответить
История Руси, это одно, а история Московии к Руси никакого отношения не имеет.
показать весь комментарий
07.11.2021 09:33 Ответить
Это неправильное понимание исторических событий. И хотя саму Москву основали золотоордынцы и знаменитый Ванька сумасшедший по кличке Грозный, прямой потомок Мамая это не означает, что у нас нет общей истории. Тем более что Новгород, Ростов, Псков, Ярославль, Владимир и т.д. это все наши украинские города, захваченные московитами (читай ордынцами) в период упадка Киевской Руси
показать весь комментарий
07.11.2021 09:46 Ответить
Это хорошо. Но нужно больше финансировать смешных передач про тупых кацапов. По примеру Андрея Карпова на " Ваташоу". Это реально смешно и интересно смотреть людям. Идет унижение не только путинской системы,но и самих кацапов. Это они вполне заслужили за свои имперские замашки. "Ваташоу" должны стать родоначальником ряда новых аналогичных тематичных передач. С более молодыми и зубастыми ведущими.
показать весь комментарий
07.11.2021 10:06 Ответить
Рекомендую привлекать студентов .
показать весь комментарий
07.11.2021 10:20 Ответить
Чудова пропозиція. Гарна закладка і на майбутню співпрацю, а не лише на сьогодення.
показать весь комментарий
07.11.2021 10:58 Ответить
свого часу мене вразив фільм "1453" - турки, що штурмували Константинополь, всі були в гостроконечних шоломах і з червоними прапорами. В совєцьких підручниках турків зображали зовсім не так - мабуть щоб не виникало асоціацій з будьонівцями
показать весь комментарий
07.11.2021 11:35 Ответить
Гостроверхі шоломи на заміну норманським на Русь прийшли від хозарів і половців- тобто зі сходу. Турки- це частина споріднених з хозарами і половцями племен- тільки пішли не на Русь, а на південь і побили Візантію.

А будьоновки були пошиті (як аналогія з богатирями Русі) в кінці першої світової ще за царя, для парадів. Але лежали на складах поки їх не знайшли більшовики
показать весь комментарий
07.11.2021 12:27 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
показать весь комментарий
07.11.2021 12:19 Ответить
Чекаю чергову порцію цікавих документів.
На цей раз круто було б щось про "Ханську Україну" 17-18 століть
показать весь комментарий
07.11.2021 12:22 Ответить
 
 