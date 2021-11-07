Ученые из Украины и Турции будут вместе работать над опровержением советско-российских исторических нарративов, - посол Боднар
История Украины и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период преподавалась под влиянием советско-российских нарративов.
Одним из направлений культурной дипломатии в Турции будет дальнейшая работа в архивах, изучение оригиналов документов, открытие новых страниц исторического взаимодействия, опровержение существующих искажений, сказал в комментарии Укринформу чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, занимающихся общей историей, в том числе основываясь на архивах, имеющихся в наших странах. Следует изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы нашей общей истории, опровергать стереотипы или искажения", - сказал Боднар.
Дипломат напомнил о найденном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.
"Южное направление внешней политики и вообще взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому предстоит многое изучить. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении", - подчеркнул посол.
Еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии остается языковой вопрос, напомнил дипломат.
"Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности, в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействии в лингвистических вопросах", - сказал Боднар.
Напомним: украинские дипломаты в прошлом году нашли в Османском архиве уникальные документы – оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора. Подлинник этого документа в Украине не сохранился.
Брест-Литовский мирный договор от 27 января (9 февраля) 1918 года – мирное соглашение между Украинской Народной Республикой с одной стороны и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией с другой, подписанное в Бресте (Брест-Литовске). Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Заключение этого договора означало фактическое признание УНР как независимого государства – стороны-подписанта. На это вынуждена была согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако, формально признав независимость УНР и официально подписавшись под ним 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и "период первой украинской независимости" закончился.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про подальші перспективи - поки що хз, подивимось. Але, повторюю, затіванням русофобії наразі задоволений.
Бо там не було "ольгінських"(?).
КАК И ВЫБОР.
И ОНИ ЕГО, ВЫБОР, СДЕЛАЛИ.
" 16 марта 1921 года Советская Россия и кемалистская Турция подписали в Кремле Договор о дружбе и братстве. Согласно условиям, бывшие территории Российской империи Карс, Ардаган и Сурмалинский уезд с горой Арарат отходили туркам, при этом Турция уступала Советской Грузии Батум. Кроме того, Москва обязывалась предоставить кемалистам существенную помощь деньгами и оружием. "
Наратив - сукупність пов'язаних між собою реальних чи вигаданих подій, фактів або вражень, які складають оповідний текст. А також - процес повідомлення такого тексту і метод впорядкування дискурсу. Особа, котра здійснює наратив, називається наратором.
Дякую, здогадувався, але не знав...
А будьоновки були пошиті (як аналогія з богатирями Русі) в кінці першої світової ще за царя, для парадів. Але лежали на складах поки їх не знайшли більшовики
На цей раз круто було б щось про "Ханську Україну" 17-18 століть