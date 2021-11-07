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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1119, медработников - 195).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети "Фейсбук".

Также за минувшие сутки госпитализированы  5 652 человека, летальных случаев - 449, выздоровели  8 520 человек.

За все время пандемии в Украине заболело  3 075 433 человека, выздоровели 2 512 756 человек, летальных случаев - 72 084, проведено ПЦР-тестов - 14 847 087.

Также на протяжении прошлых суток 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы 46 066 человек.

Читайте также: Проверка COVID-сертификата является законной, - Минздрав

С начала прививочной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу - 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 904 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 259 252 прививки.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Читайте также: Иммунолог Лапий опроверг фейки о COVID-вакцинаци: даже самый маленький чип не пройдет через иглу

Автор: 

Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
майбутнє чімпіона по коронавірусу

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07.11.2021 08:45
+8
Выходные.Врачи и больничная бюрократия отдыхают.После выходных выдадут на гора .Такое уже 2 года.Пора привыкнуть.Антиваксеры любят дорого умереть!
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07.11.2021 09:40
+7
В выходные дни у смерти в Украине короткий рабочий день.
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07.11.2021 08:49
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18 процентов лохов
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07.11.2021 08:39 Ответить
Поправочка. Кожній программі в "Чіпіруваних" потрібна перепрошивочка.
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07.11.2021 10:59 Ответить
И как люди умирают от КОВИДа имея полную вакцинацию, к примеру, Файзером?

https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ

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07.11.2021 10:07 Ответить
А 99% вакцинированных умерли от инфарктов, инсультов, рака, диабетов и прочих болячек! Или привитые уже безсмертными стали?
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07.11.2021 10:18 Ответить
99% вакцинированных от инфарктов? 99% вакцинированных от инсультов? 99% вакцинированных от рака? 99% вакцинированных от диабета? Что за дичь ты несёшь?
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07.11.2021 10:21 Ответить
Ага и прочих болячек, которая сейчас прорезалась наружу у тебя! Не грусти, малыш, все помрем! Жаль, что не от ковида. Впрочем, помирали как и раньше, так и сейчас и о ковиде ничего не знали!
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07.11.2021 10:31 Ответить
У тебя спутанное сознание. Попробуй его распутать
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07.11.2021 10:33 Ответить
Ты тупой? У тебя спросили: а эти 99% вакцинированных что,уже не умирают? Или они умирают, но причину смерти им приписывают другую, чтобы не пугать желающих вакцинироваться? Думай своей черепушкой! Или за тебя уже подумали и все решили?
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07.11.2021 11:50 Ответить
Ты тупой? Если ты пристегнул ремень безопасности в авто, а тебя зарезали, то будешь тут выть, что "а шо - пристёгнутые никогда не умирают?"
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07.11.2021 11:57 Ответить
Ты вакцинировался и сдох от инфаркта, вызванного ковидом. В причинах смерти указали инфаркт. О ковиде никто не заикнулся. Потому что ТАК НАДО чтобы такие как ты продолжали молиться на чудодейственную вакцину из физраствора по цене золота, которую оплачивает государство из денег налогоплательщиков
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07.11.2021 12:09 Ответить
Снова вместо фактов путанный бред домыслов из кацапских методичек
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07.11.2021 12:10 Ответить
А где твои неопровержимые факты? Кацапам втирают сказки о чудодейственной вакцине, уже всех вакцинировали, та только дохнуть они стали ещё быстрее! Так может это ты кацап со своими тупыми методиками?
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07.11.2021 12:19 Ответить
Ты для начала свои факты приведи А у кацапов нет вакцин. А та сыворотка, которую они называют "вакцина", не вырабатывает иммунитет к вирусу
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07.11.2021 12:20 Ответить
Так и остальные вакцины ничего не вырабатывают! Мы с товарищем сдали анализ на антитела. Он вакцинирован файзером, я - вообще не вакцинировался. Так у меня оказался уровень антител выше )))) видимо, потому что я просто позже переболел ))) а ты и дальше верь в сказки бизнесменов, которые на физрастворе делают триллионы долларов ))))
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07.11.2021 12:24 Ответить
И снова вместо фактов путанный бред домыслов из кацапских методичек
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07.11.2021 12:29 Ответить
При чем тут кацапы, троляка проплаченная?
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08.11.2021 08:48 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/28/7312021/ При том, лапоть, что вас уже давно спалили
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08.11.2021 09:01 Ответить
Вакциновані українці НЕ хочуть підхопити ковід навіть у легкій формі після контактів з упоротими антиваксами. Мій сусд викликав сантехніків, спитав про сертифікати. Один пред'явив, а другий був пофігістом. Пофігіста в хату не пустили, його колега працював трохи довше, але й отримав плату "за двох".
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07.11.2021 12:29 Ответить
А что это за вакцина, после которой ты все равно заболеешь, но в более лёгкой форме??? И которая действует всего лишь полгода-год, а потом снова нужно будет колоть и так всю жизнь. Вы приводите в пример вакцины, которые дают детям. Но те вакцины колишь раз в жизни и практически 100 % эффективность на всю жизнь! А эти пфайзеры, уяйзеры - это развод лохов!
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07.11.2021 12:38 Ответить
она действует всего лишь пол-года будьте объективны))
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07.11.2021 13:31 Ответить
не вживайте зранку.
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07.11.2021 11:00 Ответить
получается что вакцина это вирус которым заражают человека
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07.11.2021 11:03 Ответить
А почему тогда ни Файзер ни Модерна не содержат в себе вирус ни в каком виде?
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07.11.2021 12:13 Ответить
Дивна кореляція з кількістю зебілів
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07.11.2021 08:43 Ответить
Это реальный позой зеленой власти, показатели хуже всех.
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07.11.2021 08:51 Ответить
Как наглядно , акуеть! Ребята, кто недовакцинировался - вакцинируйтесь ! А то будет, как в Израиле!
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07.11.2021 10:06 Ответить
Мене от тривожить інше. До антивакцинаторів себе не відношу, бо розумію, що вакцина від ковіду таки знижує ризик смерті. Але бачу, що навіть при великому відсотку вакцинації в Європі зараз знову виявляють таку ж велику кількість інфікованих, як і до вакцинації. Пристойна кількість людей помирає (хоч і менше, ніж до вакцин). Строк дії вакцини є, і він для всіх людей різний, ще й при тому, що люди вакцинуються не одночасно, а зі значною розбіжністю у часі. І коли цей строк почне в багатьох закінчуватися, все може повернутися з подвійною силою, бо вірус під впливом повальної вакцинації під час пандемії сильно мутуватиме, і не факт, що бустерні дози даватимуть необхідний ефект.
Потрібні ліки від коронавірусу. Саме ліки.
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07.11.2021 10:52 Ответить
Вірус, звичайно, мутує. Алe нe під впливом вакцинаціі. Вакцинація змeншує кількість віруса, тим самим змeншуючи і кількість мутуючих вірусів.
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07.11.2021 11:26 Ответить
Как вакцинация снижает количество вируса? Если всем сказали, что вакцинированные тоже заболевают, но переносят в лёгкой форме! И в то время как переносят в лёгкой форме, происходит мутация, чтобы следующие перенесли уже в тяжёлой! Вакцинированные - это био реакторы по выращиванию новых агрессивных штаммов!
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07.11.2021 11:54 Ответить
вы сейчас о статье шведов в ланцете? если нет - вас можно поздравить, вы очень умый человек! Именно о проседании иммунитета и срочной необходимости в бустере через пол-года они и написали.
Иначе дела после пропуска вакцинации через 6 мес. будут плохи....
И лично я не верю в вакцинацию.
Это средство потушить пожар очень сомнительными методами, причем его последствия могут быть печальными в отдаленной перспективе.
С нетерпением жду именно противовир.препарат.
Вроде уже есть обнадеживающие новости.
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07.11.2021 13:36 Ответить
Про цю статтю не знав, значить таки мої підозри і ті слухи, які ходять навколо небезпідставні. Якщо маєте посилання на цю статтю, з цікавістю почитав би.
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07.11.2021 14:12 Ответить
ви людина з дуже високим інтелектом! Чи медик?
Я думав, ви цю статтю мали на увазі. Неймовірно, які у нас є розумні люди!
Не втрачайте час на цензор)) вам треба публікуватися в шановних виданнях

Ось посилання:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

зверніть увагу на графіки вкінці,
що відбувається з імунітетом через 6 міс...
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07.11.2021 16:13 Ответить
Приємно, що ви так вважаєте. Ні, на жаль я не медик, працюю в сфері юриспруденції... Але ковід так проник у всі сфери нашого життя, що доводиться аналізувати для себе все, що цієї зарази стосується. Дякую за посилання!
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07.11.2021 16:25 Ответить
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07.11.2021 14:28 Ответить
И как это соотностится с вашими рассуждениями?
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07.11.2021 14:29 Ответить
А хіба я сказав, що вакцина не знижує рівень летальності? Я акцентував увагу на іншому - на тому, що вакцина не знижує контагіозність вірусу і не сповільнює його поширення, що показує статистика нової хвилі у Європі. І те, що нам схоже доведеться сидіти "на голці", що, ймовірно, не є добре для імунної системи.
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07.11.2021 14:42 Ответить
54 жертви на 4485 інфікованих - не так і мало, як для вакцинованої країни
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07.11.2021 14:38 Ответить
Андрей,вы видимо пытаетесь эмоционально,без единой цифры настроить облучаемых вами людей. Своего рода,липкое эмоциональное программирование. Этим,кстати,занимаются и исскуства и спецслужбы.Вопрос только к кому вы относитесь. Чтобы с вами дискутировать,надо отключить мозг(оставить только эмоции). Не у всех это получается,но в нашей стране для вас клиентов всегда будет в избытке.
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07.11.2021 19:41 Ответить
мда... навіть не можу це прокоментувати
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07.11.2021 20:53 Ответить
майбутнє чімпіона по коронавірусу

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07.11.2021 08:45 Ответить
порохоботи перейшли до людоїдства?
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07.11.2021 09:45 Ответить
Ти нічого не переплутав?
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07.11.2021 12:08 Ответить
В выходные дни у смерти в Украине короткий рабочий день.
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07.11.2021 08:49 Ответить
Сегодня воскресенье, а вот во вторник сообщат о 30 тыс. новых заболевших и 900 трупов.
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07.11.2021 08:50 Ответить
Да нет, у трупных команд воскресений нет! И далеко еще до ковируса! А вот у считальщиков случаев короновируса выходные есть! Может их всех в месячные оплачиваемые отпуска отправить, а потом еще на 2 месяца на неоплачиваемые? За это время и ковида не станет? Зато сердечно-сосудистые, злокачественные, диабеты, туберкулез - проявятся во всей красе!😇
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07.11.2021 10:11 Ответить
Дедушка Дарвин
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07.11.2021 08:57 Ответить
А кто-то о чипах говорил , померли без Чипа, и не от солдата НАТО , это самое главное
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07.11.2021 08:59 Ответить
В Кривом Роге за сутки умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией

Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.

Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.

Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
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07.11.2021 09:05 Ответить
Странно - вчера 790, сегодня в 2 раза меньше. Естественная статистика так не работает.
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07.11.2021 09:16 Ответить
Выходные.Врачи и больничная бюрократия отдыхают.После выходных выдадут на гора .Такое уже 2 года.Пора привыкнуть.Антиваксеры любят дорого умереть!
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07.11.2021 09:40 Ответить
Кто умер в пятницу после 17.00 в статистику не попадают до понедельника 9.00. Полиция и скорые отдают данные важному занятому единственному ковидо-управляющему в понедельник. Его заменить не кем, нет у него замов. Человек должен тоже отдыхать, вас много а он один.
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07.11.2021 10:26 Ответить
За вчера, лагерь не любителей вакцинации уменьшился на 449 чел.
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07.11.2021 09:57 Ответить
На самом деле - это процент вакцинированных в Украине увеличился...
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07.11.2021 10:09 Ответить
А ворлдометры где? Сдохли уже после вакцинаций через уши в мозги?
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07.11.2021 10:07 Ответить
М-да , антиваксерам не позаздриш . Якийсь прям геноцид природа їм влаштувала . Може варта посилити обмеження , для їх порятунку . В мене серце болить дивитися як вони зникають .
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07.11.2021 10:29 Ответить
Та подивись краще на комунальні платіжки, на цінники в магазинах, запитай ціни у продавців на ринках! І твоє спасенне серце знову воскресне!
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07.11.2021 10:35 Ответить
А що не так з цінами ? Я завжди питаю ціну на базарі , перед тим як щось купити .
По комуналці боргів не маю. В Польщі і в Московії ціни вищі , а якість продуктів в Польщі така ж , а на Московії - просто гамно а не продукти .
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07.11.2021 10:49 Ответить
Тільки не говори своїй жінці, що ціни РОСТУТЬ, як скажені - і на комунальні витрати , і на продукти харчування, та і інші товари. А то вона тебе поб"є! Може полякам, навіть московитам ріст цін на все і подобається, але не українцям! 😅
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07.11.2021 12:19 Ответить
Так ціни ростуть , що біля супермаркетів треба годину кружляти , поки знайдеш де припаркуватися . А ще потім на касах дику чергу треба відстояти . Люди по два возика загружають . Україна ще ніколи не була в такому зубожінні, як зараз . Багато людей просто не витримують і втікають від цієї ніщіти , хоч на два тижні на єгипетські курорти , щоб не бачити цього страшного зубожіння . Біда чорна .
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07.11.2021 13:34 Ответить
Так цю фразу я вже років зо три в інтернеті зустрічаю! І навіть там, де про ковід і не згадується! Так скажу тобі по секрету , дурню тупий, що бідні люди сидять по домівках і нікуди не рипаються. А для визначення стану зубожіння чи процвітання народу є зовсім інші міжнародні критеріїї, а не черги біля і в магазинах!
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07.11.2021 15:02 Ответить
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07.11.2021 16:09 Ответить
Московські попи б'ють на сполох . В доносах і рапортах в ФСБ попи вказують на стімке скорочення прихожан і фінансів . З Московії йдуть погрози попам , що Гундяй особисто буде зривати погони і відлучати від Християнства .
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07.11.2021 10:40 Ответить
За понеділок буде більше тисячі смертей, бо просто за вихідні не вся статистика доходить до Києва...
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07.11.2021 11:10 Ответить
У нас никто не верит подсчётам избирательных комиссий, зато верят счетунам количества умерших от ковида или не от ковида )) каждый верит в то, во что ему удобно ) реальной правды не знает никто. Кто- то говорит, что знает кого-то там, какого-то внучатого племянника мужа своей троюродной сестры, который в страшных муках умер от ковида. А вот у меня уже вся семья переболела ковидом больше года назад и все выздоровели. Повторно никто ещё не болел. Вы уверены, что вас не дурят? Да, умирают люди в реанимациях. Так они всегда умирали. Как умирали всегда 2000 человек в день в среднем, так и умирают.а причины порасписывать - это уже как начальство скажет )
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07.11.2021 12:04 Ответить
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07.11.2021 12:29 Ответить
У вівторок радіти будемо, у середу...
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07.11.2021 13:10 Ответить
 
 