В Украине за сутки от COVID-19 умерли 449 человек, зафиксировано 17 419 новых случаев заражения, - Минздрав
За прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1119, медработников - 195).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в соцсети "Фейсбук".
Также за минувшие сутки госпитализированы 5 652 человека, летальных случаев - 449, выздоровели 8 520 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 075 433 человека, выздоровели 2 512 756 человек, летальных случаев - 72 084, проведено ПЦР-тестов - 14 847 087.
Также на протяжении прошлых суток 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 85 340 человек, полностью иммунизированы 46 066 человек.
С начала прививочной кампании привито 11 354 681 человека, из них получили одну дозу - 11 354 679 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 904 573 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 259 252 прививки.
93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.
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https://news.liga.net/world/news/99-umershih-ot-koronavirusa-ne-byli-vaktsinirovany-voz 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы - ВОЗ
Потрібні ліки від коронавірусу. Саме ліки.
Иначе дела после пропуска вакцинации через 6 мес. будут плохи....
И лично я не верю в вакцинацию.
Это средство потушить пожар очень сомнительными методами, причем его последствия могут быть печальными в отдаленной перспективе.
С нетерпением жду именно противовир.препарат.
Вроде уже есть обнадеживающие новости.
Я думав, ви цю статтю мали на увазі. Неймовірно, які у нас є розумні люди!
Не втрачайте час на цензор)) вам треба публікуватися в шановних виданнях
Ось посилання:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
зверніть увагу на графіки вкінці,
що відбувається з імунітетом через 6 міс...
Сейчас в инфекционной больнице находится 210 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 186, с подозрением - 12 человек.
167 пациента получают кислород, в тяжелом состоянии находится - 167 пациента, 12 - в реанимации.
663 человека с коронавирусом и 557 человек с подозрением на этот же вирус лечатся в стационарных отделениях больниц №№1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Там получают кислород 973 пациента, 3 из них получают кислород через аппарат для вентиляции легких.
Под наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 в городе лечится 1 128 человек.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.
Загруженность коек в медучреждениях города составляет 94,2%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
По комуналці боргів не маю. В Польщі і в Московії ціни вищі , а якість продуктів в Польщі така ж , а на Московії - просто гамно а не продукти .