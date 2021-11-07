Ляшко призвал украинцев присоединяться к инфоволонтерам борьбы с COVID-19: "Каждый может помочь"
Украинцам следует приобщаться к борьбе с коронавирусом COVID-19, в частности из-за распространения информации о необходимости вакцинации среди пожилых людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал в соцсети "Фейсбук".
"Присоединяйтесь к нашим инфоволонтерам по борьбе с COVID-19", - написал министр.
Он добавил, что доступен для загрузки инфоволонтерский набор с достоверной информацией о вакцинации и советами по коммуникации о прививках с пожилыми людьми.
Также Ляшко отметил, что пожилые люди наиболее уязвимы к COVID-19.
"У нас есть вакцина, чтобы защитить их от госпитализации и смерти. Старшим нужно только прийти в ближайший пункт или центр вакцинации и привиться. Как каждый может помочь? Рассказать родным, знакомым или соседям, почему это важно, и помочь найти ближайший пункт или центр вакцинации", - добавил Ляшко.
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Читаешь комментарии на сайте, с пеной у рта грызуться, навязывают свое мнение, на их счёт единоправое, все остальные, не понимают, не верят, да и вообще тупые.
Оскорбление другого человека, за иное мнение, признак недалекости ума и развития человека, как личности в социуме.
Хто піклується про своїх стареньких вже давно відвезли їх на вакцинацію. А антиваксеруни самі не хочуть жити, тому рятувати своїх близьких від смерті теж не будуть.