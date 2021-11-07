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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко призвал украинцев присоединяться к инфоволонтерам борьбы с COVID-19: "Каждый может помочь"

Ляшко призвал украинцев присоединяться к инфоволонтерам борьбы с COVID-19:

Украинцам следует приобщаться к борьбе с коронавирусом COVID-19, в частности из-за распространения информации о необходимости вакцинации среди пожилых людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал в соцсети  "Фейсбук".

"Присоединяйтесь к нашим инфоволонтерам по борьбе с COVID-19", - написал министр.

Он добавил, что доступен для загрузки инфоволонтерский набор с достоверной информацией о вакцинации и советами по коммуникации о прививках с пожилыми людьми.

Также Ляшко отметил, что пожилые люди наиболее уязвимы к COVID-19.

"У нас есть вакцина, чтобы защитить их от госпитализации и смерти. Старшим нужно только прийти в ближайший пункт или центр вакцинации и привиться. Как каждый может помочь? Рассказать родным, знакомым или соседям, почему это важно, и помочь найти ближайший пункт или центр вакцинации", - добавил Ляшко.

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Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1363)


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Топ комментарии
+19
Если эти инфоволонтеры будут такие же тупые, как вакцинаторы на цензоре, вакцинироваться не будет никто вообще, справедливо опасаясь влияния вакцинации на умственные способности.
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07.11.2021 09:47
+11
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07.11.2021 10:12
+8
Я вакцинирован. Лечение от ковида обошлось в 70 грн. А антиваксеры пускай платят по 500 баксов, чтобы сдохнуть в реанимации
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07.11.2021 10:08
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А ваше улюблене Г+Г не хоче залучитись до інфоволонтерів?
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07.11.2021 12:08 Ответить
Как бы и чтобы там не было, но в советское время на разработку и внедрение самого простого лекарства от температуры или поноса проходили годы. А тут за полтора года истерии с Ковидом и принудительной с не доказанной эффективностью вакцинации озвучивают сногсшибательные результаты исследования такого сложного мед.препарата, как вакцина, от ее влияния на сбивание температуры и до влияния на раковые заболевания и даже на зачатие и деторождаемость. Тогда почему никто в мире не берет на себя ответственность за конечные результаты такой вакцинации, после которой человек может заболеть повторно сразу или даже несколько раз??? Почему сразу появилась целая гамма вакцин с необъяснимым различием между ними? И почему при этом за это время в мире появилось 9 новых долларовых миллиардеров? Почему мы прожили жизнь без эпидемий оспы и дифтерии после прививок против них в детстве без всякой рекламы и убеждений? Пока не будет на это ясных ответов навряд ли народ можно будет убедить на добровольную вакцинацию
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07.11.2021 13:24 Ответить
После двух вакциной все таки зацепил ковид ( по роду работы, медицина) два дня температура до 38 и все, от слова вообще. Вакцина Астрозенека. Вакцинируйтесь и живите спокойно.
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07.11.2021 13:43 Ответить
десь тиждень тому проїхався переповненим трамваєм, у минулий четвер відчув стрімке погіршення стану з носу почалося текти, сильний головний біль, почав чхати, з очей текло,та й самі очі наче піском засипало, голос пропав до вечора... до вчора майже 2 дні продрих.... на сьогодні все добре. трохи є закладення носу, іноді чхаю.... температура навіть не підіймалася. привитий двічі пфайзером
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07.11.2021 22:01 Ответить
В Греции широко распространены поддельные сертификаты - они стоят около 400 евро. Но дело там приняло неожиданный поворот. Медперсонал брал взятки, но вкалывал настоящую вакцину, говоря что это физраствор. Если люди обращались к врачу с побочными эффектами, то только там узнавали, что дело в прививке, и у них теперь есть антитела. С одной стороны - это медицинское вмешательство против воли, с другой - согласие они давали, а если признаются, что давали взятку - то сами окажутся в сложном положении.))
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07.11.2021 14:27 Ответить
Ай, молодцы врачи.
Пациент срывает с себя в бреду спасительную повязку - а врачи делают свое дело, поправляют.
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07.11.2021 14:44 Ответить
Из стратегом, тактиков военного дела, плавно переоьулись в экономистов по газовому делу, сейчас вот, экстренно переобучаются в вирусологов, иммунологов.
Читаешь комментарии на сайте, с пеной у рта грызуться, навязывают свое мнение, на их счёт единоправое, все остальные, не понимают, не верят, да и вообще тупые.
Оскорбление другого человека, за иное мнение, признак недалекости ума и развития человека, как личности в социуме.
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07.11.2021 14:53 Ответить
Кремлівські боти та московські попи працюють над цим, аж гай шумить.

Хто піклується про своїх стареньких вже давно відвезли їх на вакцинацію. А антиваксеруни самі не хочуть жити, тому рятувати своїх близьких від смерті теж не будуть.
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07.11.2021 16:36 Ответить
чого ви тут аж всераєтесь за уколізацію? печетеся про здоров я послідовникиі московських попів, чи що?
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07.11.2021 17:27 Ответить
если греффу упадет на голову кирпич, благодаря вакцине сотрясение будет в легкой форме
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07.11.2021 17:29 Ответить
У нас на работе токарь тоже был ярым противном вакцинации, а когда вынесли его соседа вперёд ногами - побежал в поликлинику. Так у него на левой руке не было двух пальцев - говорит что после вакцинации начали расти. Почти незаметно, но начали. И седина почти пропала. Мы думали что он покрасился, но нет, это все вакцина!!! А охранник на пенсии 76 лет мужику после второй прививки говорит шо молодость вернулась, молодухам прохода не даёт и радикулит с гипертонией больше не мучают.
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07.11.2021 18:39 Ответить
А у меня был знакомый антиваксер-оптимист,который сбежал из больницы от осознания ужаса,того,что с ним произойдет. Через два дня его на скорой полуживого вернули в больницу, через день его не стало. Не очень все это весело вблизи.
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07.11.2021 19:48 Ответить
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