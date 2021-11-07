"Желаю и дальше надежно держать украинский информационный фронт", - Парубий поздравил с переходом стартовой страницы Цензор.НЕТ на украинский язык
Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий поздравил с тем, что портал Цензор.НЕТ сделал свою стартовую страницу украиноязычной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий написал на странице в соцсети "Фейсбук".
"Цензор.НЕТ - один из лучших информационных порталов Украины. Созданный как русскоязычный сайт "censor.net" одним из первых ввел дублирование публикаций на украинском языке.
А сегодня стартовая страница информационного портала Цензор.НЕТ выходит на украинском языке. Поздравляю, друзья!
Я благодарен Цензор.НЕТ за их твердую государственническую позицию, за высокую профессиональность и порядочность.
С первых дней российской агрессии организация украинского сопротивления, возрождения и реформирования украинской армии является одной из основных тем для журналистов и главного редактора Цензор.НЕТ.
Желаю Цензор.НЕТ и дальше надежно держать украинский информационный фронт.
Боремся! Плечо к плечу! Победим!" - написал Парубий.
Пожалуйста, подождите...
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Только заглавной всегда была русскоязычная версия сайта.
Так к чему ваши претензии "змінити мову по замовчанню займає приблизно 1 хв для програмістів. Цензору це забрало 7 років після революції..."
?
что украинцев за ментальность такая - не могут не метнуть говном даже в хорошее дело.
Это очередной ляп - а вот кто и зачем эти ляпы "допускает" - это второй вопрос.
никто заголовок не читал?
А тепер буде... Ну, нехай так, так менше шкоди буде.
В заголовке этой статьи стоит слово "русский".
Приз 1 000 000 000 фуфлів
хотя вчера специально поискал - пишут шо так правильно типо кацапы запрещали так писать и т.д.
но выглядит как будто какая то падла вроде Табачника - приказала употребл.ть все эти "членкини", "европи", "директорки" и прочее непривычное.
Об этом https://ria-m.tv/news/264959/******************************************************************************.html сообщает "РИА Мелитополь".
По словам отца погибшего, на 26-летнего Николая Балабатько в заведении начал нападать пьяный выходец из Луганска, которому не понравилось, что парень говорил на украинском.
Позже тот "пригласил" молодого человека на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай не отказался, так как был чемпионом по джиу-джитсу и не сомневался в своих силах.
На улице парень получил удар ножом прямо в сердце и скончался на месте.
Как говорится, гены не пропьешь
КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
Притому мої коментарі були напористої тональності. Московські "коментатори" були в шоці від такого поєднання. Деякі з них говорили, що вони а шоці.
Тому тим, хто пропонує всім коментаторам переходити на українську мову потрібно бути гнучкішими в своїх оцінках.
Коли відходив льодовик,
Крізь валуни й пусту породу,
Дніпро русло собі мостив,
Так щоб ні Заходу, не Сходу,
На Південь ,в теплії моря,
За краплей краплю--- вже поточок,
Вкривались квітами поля,
Збивались деревця в гайочок...
І солов'їна, як Йордан,
Через пустелю тьми й досаду,
Воложить життєдайним дзбан,
Тягне піски до рівня саду.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте, що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка, влада не повернула досі, хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть, це символічно.
А не допускати важливо, бо від таких може бути більше втрат ніж здобутків.
Сколько эмоций может ввзвать у темных людей изменение всего одной строчки в шапке сайта.
Я просто поражен тупостью населения этой страны.