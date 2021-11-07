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"Желаю и дальше надежно держать украинский информационный фронт", - Парубий поздравил с переходом стартовой страницы Цензор.НЕТ на украинский язык

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий поздравил с тем, что портал Цензор.НЕТ сделал свою стартовую страницу украиноязычной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий написал на странице в соцсети "Фейсбук".

"Цензор.НЕТ - один из лучших информационных порталов Украины. Созданный как русскоязычный сайт "censor.net" одним из первых ввел дублирование публикаций на украинском языке.

А сегодня стартовая страница информационного портала Цензор.НЕТ выходит на украинском языке. Поздравляю, друзья!

Я благодарен Цензор.НЕТ за их твердую государственническую позицию, за высокую профессиональность и порядочность.

С первых дней российской агрессии организация украинского сопротивления, возрождения и реформирования украинской армии является одной из основных тем для журналистов и главного редактора Цензор.НЕТ.

Желаю Цензор.НЕТ и дальше надежно держать украинский информационный фронт.

Боремся! Плечо к плечу! Победим!" - написал Парубий.

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Автор: 

Парубий (2040) украинский язык (1189) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+18
І коли нарешті здійснилося омріяне, це насправді здається дивом. Здійснилось диво! На 31 році Незалежності!!!
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07.11.2021 09:59
+17
Приєднуюся до вітань!
Я, до речі, не одразу це помітив - це якось вже природньо, читати українською.
Хто б шо не казав- української навіть в тому ж Києві стає БІЛЬШЕ. Це особливо помітно коли живеш тут 20 років.
Крапля камень точить.
Шо мене вразило в Польші в перші ж відвідуванян -вони ЗНАЮТЬ хто вони!
І нам треба знати. Бо неможливо побудувати країну під лозунгом "какая разніца".
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07.11.2021 10:15
+17
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07.11.2021 10:46
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взагалі то це виконання закону, яке, до речі, було зроблено з запізненням.
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07.11.2021 10:39 Ответить
на підтвердження слів "Так ЗЕбілє? " прошу надати посилання\скріни і таке інше, що доводять їх небезпідставність. або ходіть собі...
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07.11.2021 10:47 Ответить
вікові зміни ніщо у порівнянні з природженим хамством.
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07.11.2021 10:56 Ответить
вам кто-то мешал читать украинскую версию? к чему эти претензии?
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07.11.2021 10:58 Ответить
ви адвокат видання?
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07.11.2021 11:15 Ответить
Шарій, це ти?
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07.11.2021 15:22 Ответить
у Цензора давно есть украинская версия. Странно, что такие "патриоты" этого не знали.
Только заглавной всегда была русскоязычная версия сайта.
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07.11.2021 10:57 Ответить
да вы просто Каптан Очевидность.
Так к чему ваши претензии "змінити мову по замовчанню займає приблизно 1 хв для програмістів. Цензору це забрало 7 років після революції..."
?
что украинцев за ментальность такая - не могут не метнуть говном даже в хорошее дело.
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07.11.2021 11:15 Ответить
просто тепер новини російської йдуть з затримкою на 1-2 позиції
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07.11.2021 15:25 Ответить
тепер на державній
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07.11.2021 15:23 Ответить
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07.11.2021 10:39 Ответить
На русский?
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07.11.2021 10:46 Ответить
Прочитайте заголовок статьи в русскоязычной версии... спецы)))
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07.11.2021 10:49 Ответить
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07.11.2021 10:50 Ответить
это гугл так переводит? зрада
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07.11.2021 10:52 Ответить
до того як верещати, розбуй очі:
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07.11.2021 11:06 Ответить
можe то тролiнг
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07.11.2021 11:25 Ответить
Не пишите бубуйни, это вброс.
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07.11.2021 13:40 Ответить
я лично снял скрин...
Это очередной ляп - а вот кто и зачем эти ляпы "допускает" - это второй вопрос.
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07.11.2021 15:22 Ответить
знаешь кто такие полезные идиоты?
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08.11.2021 20:50 Ответить
Парубий поздравил с переходом стартовой страницы Цензор.НЕТ на русский язык Источник:
никто заголовок не читал?
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07.11.2021 10:50 Ответить
Просто не все на руский переключили
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07.11.2021 10:57 Ответить
А далі заголовка , прoчитати текст під ним , не вистачило духу , чи що .? .
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07.11.2021 11:07 Ответить
чудовий мeтод пeрeвiрити хто лишe русскокакaющий узкомозглик
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07.11.2021 11:26 Ответить
а раніше такі зашквари на Цензорі були через те, що гугл-транслейт перекладав з ворожої на державну... Більше того: україномовні новини редактори вручну перекладали на касапську, ставили в стрічку новин - а вже потім гуглом назад на державну. Шкварились по повній!

А тепер буде... Ну, нехай так, так менше шкоди буде.
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07.11.2021 11:34 Ответить
А Парубий на каком языке общается?
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07.11.2021 10:52 Ответить
Ну на свинособачій він не вміє
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07.11.2021 10:56 Ответить
На тому від якого в тебе очко димить . !! .
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07.11.2021 10:58 Ответить
Британські вчені це поки що не визначили
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07.11.2021 11:13 Ответить
вот как раз Парубий и в быту говорит на украинском - это его родной язык.
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07.11.2021 11:16 Ответить
Я о том что как бы вообще сложно понять на каком языке он говорит
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07.11.2021 11:23 Ответить
у него справка есть... ему можно
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07.11.2021 11:47 Ответить
С переходом на какой язык?
В заголовке этой статьи стоит слово "русский".
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07.11.2021 11:02 Ответить
Ты же из США😂🌷
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07.11.2021 11:09 Ответить
Та мерикоси такі гади - ніяк російську не вивчать
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07.11.2021 11:17 Ответить
Я сразу переключил на более привычный русский и не парюсь какая там стартовая.
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07.11.2021 11:08 Ответить
Ну, тепер сторінка російською на одну-дві новини відстає від української. А так да - без різниці, якою мовою, ми ж двомовні. Це кацапи знають лише свою і, можливо, якусь буржуйську. А от мову "братів" не розуміють
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07.11.2021 11:13 Ответить
на Цензоре ПОЛНО ольгинских троллей, которые пишут по-украински. Причем видно, что это не гугл-транслейт, реально знают язык.
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07.11.2021 11:19 Ответить
ну то нехай допоможуть знайти на карті РФ "Республика Россия" .
Приз 1 000 000 000 фуфлів
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07.11.2021 15:29 Ответить
на рос. версии по кр. мере не встретишь словечка - "проЄкт" - как меня это бесит, грамотеи бл.
хотя вчера специально поискал - пишут шо так правильно типо кацапы запрещали так писать и т.д.
но выглядит как будто какая то падла вроде Табачника - приказала употребл.ть все эти "членкини", "европи", "директорки" и прочее непривычное.
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07.11.2021 12:09 Ответить
Адептам ''какаяразніца'',ліш би кАлбаса била)))Худоба!!
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07.11.2021 12:11 Ответить
Давно вже пишу коменти на Цензорі українською. Але вчора-позавчора сторінка українською безбожно "тупила" - думав, що смартфон лагає, ні, інші сайти відкривалися справно. Чи це у мене одного таке було?
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07.11.2021 11:09 Ответить
Через браузер "Oprea",з телефону заходжу на мобільну сторінку "цензор.нет" як було рАсейською то так і зосталось.🙄😔
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07.11.2021 11:13 Ответить
То зайди у меню Цензора і переключи на українську
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07.11.2021 11:15 Ответить
Заходив,перемикача,а потім коли зовсім вийшов з програми чи телефон перезавантажив і,і знову входу і знову спочатку з'являється рАсейською.Треба тільки Кожен раз Перемикати.
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07.11.2021 11:21 Ответить
тобi трeба пeрeнастроiти мову браузра. почистити кукi
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07.11.2021 11:28 Ответить
Украинский был и раньше. А то что новости там запаздывали можно объяснить только непрофессионализмом или нехваткой людей, что очень странно для такого сайта.
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07.11.2021 11:14 Ответить
так а зараз навпаки - узькою вiдстають на 3 новини. точно людeй нe вистачає
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07.11.2021 11:30 Ответить
Возьмите любой украинский сайт с двумя языками. Новости на обоих языках всегда появляются синхронно. А здесь какой-то детский сад.
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07.11.2021 11:17 Ответить
на русский язык / Помощники недоглядели.У Шахова их 30, а он: Коронавируса никакого нет-так заявил народный депутат Шахов.
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07.11.2021 11:18 Ответить
Це називається КАКАЯРАЗНІЦА - В ночь на 6 ноября в Кирилловке Запорожской области парня зарезали из-за украинского языка.

Об этом https://ria-m.tv/news/264959/******************************************************************************.html сообщает "РИА Мелитополь".

По словам отца погибшего, на 26-летнего Николая Балабатько в заведении начал нападать пьяный выходец из Луганска, которому не понравилось, что парень говорил на украинском.

Позже тот "пригласил" молодого человека на улицу, чтобы решить вопрос силой. Николай не отказался, так как был чемпионом по джиу-джитсу и не сомневался в своих силах.

На улице парень получил удар ножом прямо в сердце и скончался на месте.
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07.11.2021 11:19 Ответить
После голодомора большевики заселили Донбасс своми всякими уголовниками для работы в шахтах. Так возрождалось население Донбасса.
Как говорится, гены не пропьешь
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07.11.2021 12:44 Ответить
тому бити кацапа потрібно першим

КАЦАПСЬКА СПОВІДЬ
Сповідав кацапський піп
Кацапа їдного:
«Чєм ти,- каже,- в етат ґод
Саґрешіл пред Богом?»
Мовчить Хомка. «Что ж малчіш?
Ґаварі, павєса!»
- Да я, батька,- каже той,-
Сємь купцов зарєзал.
«А дєнєґ-то мноґа здьор?» -
Піп його питає.
- Восємь тисяч такі здьор,-
Кацап відвічає.
А піп каже: «Калі так,
Всьо тєбє пращаю:
Я і сам такіх синов
С нажа нє спускаю.
А єщо каво-нібудь
Пар й нє зарєзал?» оЯ
- Да, батюшка: мужиков
Семь такі зарєзал.
«А дєнеґ-то?» - Ні черта!
Нічаво нє далі!
«Нічаво? Так ну їх чорт!
Как кури прапалі.
А нє помніш лі єщо
Ґрєха за сабою?»
- Помню, батька. Тяжкій ґрех,
Саґрешіл з сєстрою.
«Ах ти,- каже,- сукін син,
Матушкі ль нє било?»
- Калі матушка в зємлє!..
«Нанять тебе било!»
- Калі дєнєґ на тот раз
Нє била са мною!
«Ну, так Бог тєбє прастіт.
Чорт,- каже,- с табою!
А єщо чем саґрешіл?»
- Клал в штани рубаху.
«І єщо ти,- крикнув піп,-
Нє пашол на плаху?
Ах, антіхріст ти такой!
В Кієв! - кричить,- в Кієв!
Пусть там тєбя, как хатят,
Разрєшат святиє!»
20 июня [1859]
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07.11.2021 15:31 Ответить
цікаво, який в нього нік на цезорі?
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07.11.2021 11:44 Ответить
Колись я був один з перших, хто проукраїнські, протиімперські коментарі ціленаправлено писав російською мовою.
Притому мої коментарі були напористої тональності. Московські "коментатори" були в шоці від такого поєднання. Деякі з них говорили, що вони а шоці.
Тому тим, хто пропонує всім коментаторам переходити на українську мову потрібно бути гнучкішими в своїх оцінках.
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07.11.2021 11:54 Ответить
Досягнення-на 8 році війни з руцкім міррам і 31роком незалежності!!Ментальний подвиг!) А Парубій,красава ,тролінг 80рівня)))
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07.11.2021 12:14 Ответить
А от троха пафосу:

Коли відходив льодовик,
Крізь валуни й пусту породу,
Дніпро русло собі мостив,
Так щоб ні Заходу, не Сходу,
На Південь ,в теплії моря,
За краплей краплю--- вже поточок,
Вкривались квітами поля,
Збивались деревця в гайочок...
І солов'їна, як Йордан,
Через пустелю тьми й досаду,
Воложить життєдайним дзбан,
Тягне піски до рівня саду.
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07.11.2021 12:29 Ответить
Афанасій, це ти про цього "баригу на крові"? Спільними зусиллями ми зібрали кошти на заставу для генерала Ігоря Павловського, командувача оборони Маріуполя у 2014 р. і керівника тилу ЗСУ за якого армія отримала 24000 нової і відновленої техніки.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте, що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка, влада не повернула досі, хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть, це символічно.
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07.11.2021 15:33 Ответить
Афанасій, а яким чином можна узурпувати поняття патріотизму? Це як? Зокрема узурпувати "поняття"?!
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07.11.2021 15:38 Ответить
Всім ясно, що Парубій патріот. Але він вкрай негнучка людина. До серйозних справ таких як він важливо не допускати.
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07.11.2021 12:33 Ответить
Хоча таких складно не допускати. Бо він гіперактивний і настирний.
А не допускати важливо, бо від таких може бути більше втрат ніж здобутків.
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07.11.2021 12:38 Ответить
Нарешті новини українською з'являються раніше від російської версії. Це добре, бо заради оперативності до цього доводилося російську вмикати.
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07.11.2021 12:40 Ответить
Вже давно ігнорую коменти написаніросійською. Якщо щось ну дуже цікаве, тоді можу загнати в гугл транслейт, і, переклавши на українську, прочитати. Але в більшості випадків - ліньки.
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07.11.2021 13:20 Ответить
Та де там! Тільки що відкрив застосунок Цензор.НЕТ на телефоні. Мова в налаштуваннях українська. Розділ "Резонанси" таки показує українською, розділ "Новини" - усе російською. Як не можна було отримати новини українською, так і зараз не можна.
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07.11.2021 13:24 Ответить
Ну а в мене на телефоні українською.
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07.11.2021 15:21 Ответить
Гы.
Сколько эмоций может ввзвать у темных людей изменение всего одной строчки в шапке сайта.
Я просто поражен тупостью населения этой страны.
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07.11.2021 14:12 Ответить
Юрко, скажи "Чечня - это круто!"
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07.11.2021 15:22 Ответить
15-ть лет черпаю новости с цензора и если бы не Палубий я бы не заметил что он українською мовою... політики, коли не мають чим нагадати про себе, чіпляються за мовне питання або стріляють по портретах
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07.11.2021 14:37 Ответить
Нарешті! Цензор, - респект!
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07.11.2021 15:19 Ответить
невже?
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07.11.2021 15:20 Ответить
Он еще не в психушке?Странно,наверно санитары заболели ковидом.
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07.11.2021 16:12 Ответить
Прочитав дописи і згадалось - не люблю когда толстьій дядька за голдньій народ просит. (Е. Шифрин)
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07.11.2021 16:22 Ответить
я теж вітаю перехід цензор.нет на українську!)
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07.11.2021 16:33 Ответить
Ну нарешті,не пройшло і сто роківЯ за!

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07.11.2021 19:27 Ответить
Це добре, звичайно. Але я, взагалі, не відчуваю різниці. Мені й досі все подобалося . А Парубій, я гадаю, мовчав, бо сидів у засідці. Буба, готовсь!




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07.11.2021 20:33 Ответить
Чёс, как открывалось на русском так и открывается. Перейдут на украинский-потеряют значительную часть аудитории.
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08.11.2021 01:26 Ответить
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