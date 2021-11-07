"Желаю и дальше надежно держать украинский информационный фронт", - Парубий поздравил с переходом стартовой страницы Цензор.НЕТ на украинский язык

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий поздравил с тем, что портал Цензор.НЕТ сделал свою стартовую страницу украиноязычной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший спикер Верховной Рады, народный депутат "ЕС" Андрей Парубий написал на странице в соцсети "Фейсбук".

"Цензор.НЕТ - один из лучших информационных порталов Украины. Созданный как русскоязычный сайт "censor.net" одним из первых ввел дублирование публикаций на украинском языке.

А сегодня стартовая страница информационного портала Цензор.НЕТ выходит на украинском языке. Поздравляю, друзья!

Я благодарен Цензор.НЕТ за их твердую государственническую позицию, за высокую профессиональность и порядочность.

С первых дней российской агрессии организация украинского сопротивления, возрождения и реформирования украинской армии является одной из основных тем для журналистов и главного редактора Цензор.НЕТ.

Желаю Цензор.НЕТ и дальше надежно держать украинский информационный фронт.

Боремся! Плечо к плечу! Победим!" - написал Парубий.

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