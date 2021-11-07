Вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины опровергает миф о том, что вакцина от коронавируса якобы может заразить человека. Это невозможно, поскольку в ее составе нет живого вируса, говорят в ведомстве.

Зато вакцина от COVID-19 стимулирует выработку иммунитета, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимая участие в опросах, которые мы проводили на наших страницах в социальных сетях и мессенджерах к Неделе информационной грамотности, часть подписчиков проголосовала за вариант, что вакцинация от COVID-19 будто ухудшает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Также можно встретить информацию, что люди, которые получили прививки от COVID-19, являются более заразными по сравнению с невакцинированными. Якобы с прививкой в ​​организм человека вводится вирус, из-за чего вакцинированное лицо становится опасным для окружающих", - говорится в сообщении.

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Может ли человек заразиться от вакцины?

С начала прививочной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами: CoronaVac, Comirnaty от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (летом можно было прививаться вакциной Moderna). Да, они имеют разный способ действия, однако ни одна из них не может заразить человека коронавирусом:

➖ CoronaVac - это инактивированная вакцина, то есть в ее составе есть уже убитый вирус. Поскольку он мертв, то этот вирус не может распространяться по организму человека.

➖ AstraZeneca - векторная вакцина. В ней используется безопасный модифицированный вирус простуды, который имеет в себе специфический белок. Он активирует иммунный ответ; вырабатывается защита организма, но человек не подхватывает вирус.

➖ Вакцины производства Pfizer и Moderna имеют в составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. Эта мРНК при попадании в организм "учит" клетки, какой вирус они могут "встретить", а затем формируются необходимые для защиты антитела. Сама же мРНК погибает.

"Как можно увидеть, ни одна из вакцин не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевания, а, наоборот, формируют стойкую защиту для будущих "встреч" с коронавирусом", - отмечают в ведомстве. .

Как работают вакцины?

Прививки помогают выработать иммунитет, моделируя попадание инфекции в организм. Этот процесс не вызывает болезнь, но он побуждает иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. Иногда после вакцинации возможны легкие симптомы, возникающие при болезни, как, например, повышенная температура, припухлость и боль в месте введения. Они вполне приемлемы, а возникают только потому, что организм реагирует и формирует иммунный ответ.

После иммунизации в организме остаются "клетки памяти", которые знают, как можно бороться с болезнью в будущем. На процесс выработки таких клеток может уйти до нескольких недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, который заразился незадолго до вакцинации или сразу после вакцинации, разовьются симптомы болезни. Он может заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту.

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Почему вакцинированные люди могут заболеть COVID-19?

В Минздраве утверждают, что такие случаи встречаются редко, в основном среди пожилых людей и со слабым иммунитетом.

"Во-вторых, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди перестали соблюдать карантинные ограничения. Поэтому инфекция распространяется стремительнее. Даже вакцинированные должны носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Даже если вы заразились, будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы легче. Вы избежите госпитализации и быстрее вернетесь к привычной жизни (риск госпитализации более чем в 10 раз ниже). Если вы заболеете, будучи привитыми, вероятность заразить окружающих в разы уменьшается. Вы обезопасить своих родных и близких от заражения. Поэтому не бойтесь вакцинации, избегайте фейков и думайте критически", - призывают в Минздраве.