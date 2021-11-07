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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса, - Минздрав

Вакцина от COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины опровергает миф о том, что вакцина от коронавируса якобы может заразить человека. Это невозможно, поскольку в ее составе нет живого вируса, говорят в ведомстве.

Зато вакцина от COVID-19 стимулирует выработку иммунитета, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимая участие в опросах, которые мы проводили на наших страницах в социальных сетях и мессенджерах к Неделе информационной грамотности, часть подписчиков проголосовала за вариант, что вакцинация от COVID-19 будто ухудшает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Также можно встретить информацию, что люди, которые получили прививки от COVID-19, являются более заразными по сравнению с невакцинированными. Якобы с прививкой в ​​организм человека вводится вирус, из-за чего вакцинированное лицо становится опасным для окружающих", - говорится в сообщении.

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Может ли человек заразиться от вакцины?

С начала прививочной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами: CoronaVac, Comirnaty от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca (летом можно было прививаться вакциной Moderna). Да, они имеют разный способ действия, однако ни одна из них не может заразить человека коронавирусом:
➖ CoronaVac - это инактивированная вакцина, то есть в ее составе есть уже убитый вирус. Поскольку он мертв, то этот вирус не может распространяться по организму человека.
➖ AstraZeneca - векторная вакцина. В ней используется безопасный модифицированный вирус простуды, который имеет в себе специфический белок. Он активирует иммунный ответ; вырабатывается защита организма, но человек не подхватывает вирус.
➖ Вакцины производства Pfizer и Moderna имеют в составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. Эта мРНК при попадании в организм "учит" клетки, какой вирус они могут "встретить", а затем формируются необходимые для защиты антитела. Сама же мРНК погибает.

"Как можно увидеть, ни одна из вакцин не имеет в составе живого вируса, который наносит вред здоровью человека. Вакцины не провоцируют заболевания, а, наоборот, формируют стойкую защиту для будущих "встреч" с коронавирусом", - отмечают в ведомстве. .

Как работают вакцины?

Прививки помогают выработать иммунитет, моделируя попадание инфекции в организм. Этот процесс не вызывает болезнь, но он побуждает иммунную систему выработать Т-лимфоциты и антитела. Иногда после вакцинации возможны легкие симптомы, возникающие при болезни, как, например, повышенная температура, припухлость и боль в месте введения. Они вполне приемлемы, а возникают только потому, что организм реагирует и формирует иммунный ответ.

После иммунизации в организме остаются "клетки памяти", которые знают, как можно бороться с болезнью в будущем. На процесс выработки таких клеток может уйти до нескольких недель. Поэтому есть вероятность, что у человека, который заразился незадолго до вакцинации или сразу после вакцинации, разовьются симптомы болезни. Он может заболеть, потому что у вакцины не было достаточно времени выработать защиту.

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Почему вакцинированные люди могут заболеть COVID-19?

В Минздраве утверждают, что такие случаи встречаются редко, в основном среди пожилых людей и со слабым иммунитетом.

"Во-вторых, мы наблюдаем сейчас больше случаев заражения среди вакцинированных, потому что люди перестали соблюдать карантинные ограничения. Поэтому инфекция распространяется стремительнее. Даже вакцинированные должны носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Даже если вы заразились, будучи вакцинированными, болезнь будет протекать в разы легче. Вы избежите госпитализации и быстрее вернетесь к привычной жизни (риск госпитализации более чем в 10 раз ниже). Если вы заболеете, будучи привитыми, вероятность заразить окружающих в разы уменьшается. Вы обезопасить своих родных и близких от заражения. Поэтому не бойтесь вакцинации, избегайте фейков и думайте критически", - призывают в Минздраве.

Автор: 

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Топ комментарии
+26
Как ни про вирус - уколотые на гавно исходят. ****, ну укололся, кто тебе запрещает, сиди тихонько радуйся. Молодец, продуманный. Нет. блин, аж лезет из них.
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07.11.2021 12:00
+26
Так, у вакцинованих в мережі спостерігаються незрозумілі агресивні прояви. Швидше всього 2 роки пандемії негативно вплинули на психіку багатьох людей, і це просто посттравматичний стресовий розлад. Це в кращому випадку. В гіршому це це проплачені ворожі боти (з того ж мордору), які просто хочуть роздмухати соціальний конфлікт.
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07.11.2021 12:17
+20
Осталось токо показать, что помог именно файзер, а не болезнь год назад
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07.11.2021 11:38
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И да, ДВС - ПРЕКРАСНО едет на спирте, единственно, не грех подправить регулироваку карбюратора - спирт дает меньше энергии, и нуждается в меньшем количестве воздуха!
Т.е. Вы уже меняете режим работы механизма только потому что не захотели/не смогли залить бензин с положенным октановым числом. Как думаете, если производитель авто узнает о подобных Ваших экспериментах, что будет с гарантийным сроком выданным на авто?

чтобы научить его реагировать на наличие S-белка, независимо от того, где он находится
А где может еще находиться подобный белок кроме вируса?
А не может ли впоследствии "спутать" организм этот белок с иным важным для организма в процессе жизнедеятельности?
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09.11.2021 17:48 Ответить
Насчет ДВС - ничего не будет. Желательно просто подать больше горючего - спирт дает меньше тепла. И да октановое число спирта - ВЫШЕ такового для бензина.
Насчет же белка в данном случае - где угодно. В процессе вакцинации он появляется на поверхности клеток мышцы в районе инъекции в основном. И да, организм не может ничего "спутать", поскольку реакция антиген-антитело определяется структурой взаимодействующих молекул. Дополнительно, если бы такое было возможно - оно проявлялось бы ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее в случае заболевания, поскольку концентрация антигена в этом случае - много выше.
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09.11.2021 21:32 Ответить
Пока это теория. Ответ даст практика. Вакцинировали большое число. Вот и понаблюдаем.
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09.11.2021 21:38 Ответить
Конечно теория, но ло сих пор она работала, с чего бы ей не работать в данном случае? А уж мое замечание относительно большей вероятности "ошибки" после заболевания, чем после вацинации - вообще бесспорно - в случае заболевания в организм попадает не только S-белок, но и все остальные белки вируса, так что есть вероятность наличия среди них какого-нибудь более структурно похожего на те, что важны для организма. Так вроде не должно быть - в процессе созревания имунной системы соответствующие ветки должны исчезнуть, но аутоимунные болезни все-таки встречаются. Так что переболевший рискует сильнее, да...
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09.11.2021 22:09 Ответить
На счет до сих пор работала позволю себе усомниться. Я например не знаю других вакцин созданных по данной технологии, которые бы широко применялись. Так что для меня пока это теория.
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09.11.2021 22:11 Ответить
А это неважно. Поскольку тут только первый этап отличается от всех остальных вакцин. А то, что вы предполагаете - невозможно принципиально, от слова "совсем"
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10.11.2021 00:01 Ответить
Своим ежедневным враньем власть дискридетировала себя так, что любое заявление воспринимается с точностью до наоборот. То летал президент в Оман, то не летал, то была спецоперация с вагнеровцами, то не была, то была, но не наша... когда говорят, что в Моршине нет ни одного больного, это настораживает, потому. что такого не может быть, или когда говорят,что 97 процентов в реанимациях невакцинированные, то это воспринимается, как очередное вранье.
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07.11.2021 16:28 Ответить
Так а кто заставлят вас слушать вранье нашей власти? Есть Израиль, есть Европа, есть штаты. В Моршине больные есть, просто они не занимают койки в больницах и не парализуют город.
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07.11.2021 20:12 Ответить
там правда нет ни одного больного. По приказу всех больных моршина везут в соседние города. Так что вам почти не соврали
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08.11.2021 00:22 Ответить
Колят дохлой вакциной!
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07.11.2021 16:33 Ответить
Ну так...Добре що написали. Бо дурні антищепленики вже понавигадували чергову порцію сказок.
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07.11.2021 16:39 Ответить
Цю роз"яснювальну компанію потрібно було робити раніше, а не тоді коли колапс.
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07.11.2021 19:46 Ответить
Антивакеров убеждать нету смысла. Это как обезьянам про двигатель рассказывать. Время покажет. Выживут - хорошо, а если нет - это их выбор. В любом случае - здоровья.
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07.11.2021 20:45 Ответить
Вот это и есть главная прблема вакцины . Был бы вирус можно было бы назвать этот укол вакциной . А так мРНА стимулятор . Причем опаснее самого вируса .
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08.11.2021 02:56 Ответить
ви тільки не кажіть МОЗ, але навіть у складі живого вірусу немає живого вірусу! ПАРАДОКС.
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08.11.2021 04:02 Ответить
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