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Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за "пленок Бигуса", - адвокат Головань

Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за

Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому относительно "пленок Бигуса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Адвокаты Порошенко летом 2021 года подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушок" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде. Порошенко считает, что оригиналы этих записей представляют общественный интерес.

Производство по иску к общественной организации Дениса Бигуса "ТОМ 14" в сентябре открыл Окружной административный суд Киева.

"Пока Денис Бигус размышляет, подавать ли ему в административный суд отзыв на наш иск об опубликовании в первоначальном виде так называемых "пленок Медведчука", мы потихоньку продвигаемся с аналогичным иском к бенефициару бигусовских "видосиков" - президенту Украины Зеленскому", - отмечает адвокат Порошенко.

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"Исковое заявление к президенту Украины Зеленскому судья Верховного Суда И.А.Гончарова сначала оставила без движения, а потом и вернула. Потому что мы, по мнению судьи, не конкретизировали, какие именно права и охраняемые законом интересы Петра Порошенко нарушаются бездействием Зеленского. Постановление о возвращении искового заявления пришлось обжаловать", - напомнил Головань.

"27 октября 2021 г. Большая Палата Верховного Суда нашу апелляционную жалобу рассмотрела, решение о возвращении искового заявления отменила, дело направила в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения", - сообщил адвокат.

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Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 01
Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 02Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 03Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 04Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 05

Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 06Верховный Суд рассмотрит иск Порошенко к Зеленскому из-за пленок Бигуса, - адвокат Головань 07

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) пленки (50) Порошенко Петр (19588) Бигус (190) Головань Игорь (113)


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Топ комментарии
+38
"Адвокати Порошенка влітку 2021 року подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства "прослушок" і зобов'язати оприлюднити всі так звані "записи Бігуса" в автентичному вигляді. У Порошенка вважають, що оригінали цих записів були б цікаві суспільству."

Джерело:

Цікаво, яку відмазку придумать позитивні блохєри Подоляка та СБУ-95 з Бєнядиктовою, щоб не оприлюднювати "плівки медведчука" повністю?
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07.11.2021 12:06
+35
Що, знову, не так? Публічна людина, впевнена в своїй правоті, подала позов проти брехуна.
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07.11.2021 12:07
+29
Не мова вбиває. Отморозки с ОРЛДО порасползались по всей Украине после того как загадили свой дом. Саранча "русского мира".
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07.11.2021 12:44
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Ну и? Ему нужно фабрику кацапам подарить? Или активы продать? Зачем? Чтобы это оценили дебилы, типа тебя? Не вижу необходимости.
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07.11.2021 20:33 Ответить
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07.11.2021 20:50 Ответить
А ну, а ну, розгорни свою думку, щоб фсє панялі і пра трасти ,і пра хвабріки. На пАльцях простіше, щоб, навіть зебіли із секти 73% зрозуміли.
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07.11.2021 16:28 Ответить
"...Позовну заяву до Президента України Зеленського Суддя Верховного Суду І.А.Гончарова..."

А чому це козломорда москалиха не висить на гіляці, а засідає у Верховному Суді?
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07.11.2021 14:35 Ответить
НАШ недогляд. Треба виправляти.
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07.11.2021 16:29 Ответить
Цікаво, скільки людей бажають ліквідації Медведчука? )))
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07.11.2021 14:57 Ответить
Тобто, спочатку взяти за сраку піхуса(майже піховшик), а вже потім заправити шершавого і зільоному під шкіру, щоб верещало.
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07.11.2021 16:24 Ответить
Передайте Голованю, що Бінус вже давно виклав всі плівки.
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07.11.2021 17:32 Ответить
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