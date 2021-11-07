За сутки в Киеве от COVID-19 умерло 42 человека, выявлено 625 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА
В Киеве выявили за минувшие сутки 625 больных коронавирусом. 42 человека умерли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 42 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6 504 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 269 218", - сообщил Виталий Кличко.
Заболели за прошедшие сутки 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 28 девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.
Среди умерших 21 женщина от 50 до 91 года и 21 мужчина от 53 до 88 лет.
В больницы столицы госпитализировали 107 больных коронавирусом и 387 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общем коронавирус преодолели 234 137 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 125, в Дарницком - 111, в Днепровском районе - 110 случаев", - отметил Виталий Кличко.
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Достало уже жить в масках из-за толпы идиотов, боящихся что им вколят вакцину и тем самым изменят их ДНК.
Эх, если бы и правда с помощью вакцины можно было поменять ДНК - антиваксам бы это пошло на пользу, т.к. хуже уже точно некуда.
Я имею в виду - возможности для вакцинации.
Поэтому, ждём в Киеве эффекта похожего на Моршинский.
Говорят, что в Моршине люди вообще не болеют ковидом.