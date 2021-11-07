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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерло 42 человека, выявлено 625 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 625 больных коронавирусом. 42 человека умерли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 42 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6 504 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 269 218", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 28 девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших 21 женщина от 50 до 91 года и 21 мужчина от 53 до 88 лет.

В больницы столицы госпитализировали 107 больных коронавирусом и 387 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общем коронавирус преодолели 234 137 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 125, в Дарницком - 111, в Днепровском районе - 110 случаев", - отметил Виталий Кличко.

За сутки в Киеве от COVID-19 умерло 42 человека, выявлено 625 новых случаев заболевания, - Кличко 01

Автор: 

Киев (25472) Кличко Виталий (4635)


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Топ комментарии
+3
Киевские антиваксы опять потеряли своих единомышленников.
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07.11.2021 13:41
+2
И снова количество вакцинированных в Киеве увеличилось естественным путём...
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07.11.2021 12:05
+2
ну, может в Киеве удастся раньше остановить эту заразу, как-никак здесь прищучили антиваксов сертификатами и эти баран вынуждены вакцинироваться.
Достало уже жить в масках из-за толпы идиотов, боящихся что им вколят вакцину и тем самым изменят их ДНК.
Эх, если бы и правда с помощью вакцины можно было поменять ДНК - антиваксам бы это пошло на пользу, т.к. хуже уже точно некуда.
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07.11.2021 12:10
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Правила форума Совет форумчан
И снова количество вакцинированных в Киеве увеличилось естественным путём...
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07.11.2021 12:05 Ответить
ну, может в Киеве удастся раньше остановить эту заразу, как-никак здесь прищучили антиваксов сертификатами и эти баран вынуждены вакцинироваться.
Достало уже жить в масках из-за толпы идиотов, боящихся что им вколят вакцину и тем самым изменят их ДНК.
Эх, если бы и правда с помощью вакцины можно было поменять ДНК - антиваксам бы это пошло на пользу, т.к. хуже уже точно некуда.
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07.11.2021 12:10 Ответить
А в Моршине УЖЕ удалось...
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07.11.2021 12:11 Ответить
В столице блага всегда доступнее.
Я имею в виду - возможности для вакцинации.
Поэтому, ждём в Киеве эффекта похожего на Моршинский.
Говорят, что в Моршине люди вообще не болеют ковидом.
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07.11.2021 12:14 Ответить
Болеют, но не так, чтоб залетать под кислород и вообще иметь необходимость стационарного лечения.
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07.11.2021 12:16 Ответить
Не понимаю, какие ещё нужны людям доказательства... ?
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07.11.2021 12:26 Ответить
Да похрен уже всем на доказательства.
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07.11.2021 12:34 Ответить
Ну как всем - антиваксерам. У антиваксеров счас одна забота - добыть кислородик
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07.11.2021 12:43 Ответить
Денежку отработал?
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07.11.2021 13:42 Ответить
А кто тебя знает, что ты там отработал. Но сомневаюсь, что вас, кацапов, за денюжку держат. Скорее - за миску баланды вы, лапти, норовите на бутылках скакать
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07.11.2021 14:20 Ответить
Ну как сказать доступнее, очереди большие в прививочные центры или в поликлиники.
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07.11.2021 14:57 Ответить
Сейчас? Не знаю, возможно. В августе и сентябре было пусто. Прививался Модерной. Первый раз потратил минут 15. И то только потому, что решил минут 10 после прививки посидеть возле пункта вакцинации. Второй раз минут в 5 уложился. При этом второй раз я даже не записывался.
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07.11.2021 16:32 Ответить
Езжу на работу в общественном транспорте. Еще ни разу не проверяли. Так что "прищучивание" так себе. У меня сертификат, если что, есть.
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07.11.2021 16:27 Ответить
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07.11.2021 12:36 Ответить
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07.11.2021 17:52 Ответить
Вот в Киеве нормальная статистика по смертности, одинаково и в будни и в выходные.
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07.11.2021 13:05 Ответить
Киевские антиваксы опять потеряли своих единомышленников.
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07.11.2021 13:41 Ответить
Я вижу"эксперемент"с Короной прошел удачно и неЛохов сразу пресуют Короной, и как они недовольны.. А перед НГ дадут поблажку - корпоративы, и чтобы смели все гАвно с прилавков магазинов, потом попойка-опохмелка так числа до 20-го января как минимум, потом опять - "неожиданная вспышка Короны"... Итак, это будет длиться бесконечно !!! Веселитесь пипл !!!
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07.11.2021 14:41 Ответить
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07.11.2021 14:48 Ответить
 
 