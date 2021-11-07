За сутки в Киеве от COVID-19 умерло 42 человека, выявлено 625 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

В Киеве выявили за минувшие сутки 625 больных коронавирусом. 42 человека умерли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 42 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6 504 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 269 218", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет. А также 28 девочек от одного до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших 21 женщина от 50 до 91 года и 21 мужчина от 53 до 88 лет.

В больницы столицы госпитализировали 107 больных коронавирусом и 387 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общем коронавирус преодолели 234 137 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе - 125, в Дарницком - 111, в Днепровском районе - 110 случаев", - отметил Виталий Кличко.