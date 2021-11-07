Меркель: Отношения Германии и России всегда были особенными. Нужно и дальше вести диалог
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выступает за продолжение диалога с Российской Федерацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом она заявила во время вручения медали Вальтера Ратенау. Видео опубликовал Welt.
"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", - заявила она.
По словам Меркель, Германия и Франция продолжают работу в "нормандском формате" над реализацией Минских соглашений по Донбассу. Она также подчеркнула, что оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясла европейский порядок", но это не отрицает важности диалога с Россией.
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Ну кто бы сомневался...
"Союз нерушимый..."
знаєте, куди писати
Це коли гітлерівська Німеччина програла у війні "червоний переможець" робив все,що завгодно в прямому сенсі ,навіть вплив на генофонд через масові гвалтування цивільного населення...
А врятувало їх тільки політико-економічне рішення США які започаткували European Recovery Program,відоме як Marshall Plan,названий на честь держсекретаря США Джорджем К. Маршаллом
На розум приходить українська приказка:-"Танцювали, гупотіли, доки сцяти захотіли! І ще будем гупотіти, щоб ще й срати захотіти!"
І як врешті соціалізм розвалився, а кава залишилась. Нове відео від каналу https://www.youtube.com/channel/UCGSqw82Zny7_z-QLpyMAxIw Останній капіталіст .
https://youtu.be/tfk2vHasiGk відео на ютуб