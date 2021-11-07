Меркель: Отношения Германии и России всегда были особенными. Нужно и дальше вести диалог

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выступает за продолжение диалога с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом она заявила во время вручения медали Вальтера Ратенау. Видео опубликовал Welt.

"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией… Отношения Германии и России всегда были особенными", - заявила она.

По словам Меркель, Германия и Франция продолжают работу в "нормандском формате" над реализацией Минских соглашений по Донбассу. Она также подчеркнула, что оккупация Крыма и части Донбасса "глубоко потрясла европейский порядок", но это не отрицает важности диалога с Россией.

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