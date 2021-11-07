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Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы

Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы

В Польше задержали пятерых человек по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы. Среди задержанных есть гражданин Украины.

По информации RFM24, кроме украинца, полиция задержала двух граждан Германии, гражданина Беларуси и гражданина Швеции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа сообщил, что аресты произошли во время дорожных проверок в Щитах-Дзенциолово, Ботьках, Хайнувке, Грабовке под Белостоком и в Раковичах.

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По его словам, в целом водители на автомобилях перевезли вглубь Польши 14 человек: шесть человек курдского происхождения, семерых граждан Сирии и одного иракца. Задержанных подозревают в пособничестве незаконному пересечению границы другими людьми.

За последние сутки полиция Подляского воеводства обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно проникнуть на территорию Польши.

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Автор: 

Беларусь (7887) задержание (6673) мигранты (979) Польша (8398) украинцы (3860)


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Топ комментарии
+6
Наши жлобы в любое дерьмо ради копейки готовы вступить.
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07.11.2021 13:11
+4
Поймали - пусть получает. Это закон. Он обычный преступник.
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07.11.2021 13:12
+2
а громадяни гiрманii мабуть нeдавно нe були громадянами гiрманii?
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07.11.2021 13:19
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07.11.2021 13:06 Ответить
Але в разі невдачі - жопа 🤣. В Польщі закон суровіший ніж в Україні . Вищі не лише штрафи , але й терміни ув'язнення . При чому в 2-3 рази.🤟
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07.11.2021 13:59 Ответить
Za takoje u nas 60 sutok tiurmi plius konfiskacija avtomobilia
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07.11.2021 14:04 Ответить
Наши жлобы в любое дерьмо ради копейки готовы вступить.
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07.11.2021 13:11 Ответить
Поймали - пусть получает. Это закон. Он обычный преступник.
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07.11.2021 13:12 Ответить
чюкча решило покомандовать?
у тебя голова уже влазит в бутылёк?
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07.11.2021 13:29 Ответить
а громадяни гiрманii мабуть нeдавно нe були громадянами гiрманii?
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07.11.2021 13:19 Ответить
Ну сейчас ему впаяют за организацию таких "путешествий с гидом". Лучше, подсесть к арабам и сказать: "Я, вообще-то, тут со своим другом Абдулой. ТРЕБУЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА!" .
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07.11.2021 13:23 Ответить
токо доки сожрать нужно
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07.11.2021 13:43 Ответить
Там васьмьорочка світить чітко . Поляки - нормальні люди з нульовою толерантністю до дібілів . Давно зауважив , що за одне і те саме порушення , в Польщі покарання в 2-3 рази суровіше ніж в Україні . Як по адміністративці так і по криміналу .
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07.11.2021 13:54 Ответить
не схоже що це звичайні жлоби-заробітчани. Вони не могли не знати, що "біженців" з РБ до Польщи та Литви переправляють білоруські спецслужби для дестабілізації ситуації..тому треба шукати їх зв*язки із спецслужбами РБ та/або РФ
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07.11.2021 16:15 Ответить
 
 