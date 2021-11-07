Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы

В Польше задержали пятерых человек по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы. Среди задержанных есть гражданин Украины.

По информации RFM24, кроме украинца, полиция задержала двух граждан Германии, гражданина Беларуси и гражданина Швеции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа сообщил, что аресты произошли во время дорожных проверок в Щитах-Дзенциолово, Ботьках, Хайнувке, Грабовке под Белостоком и в Раковичах.

Читайте также: Президент Польши Дуда подписал закон о строительстве укрепления на границе с Беларусью, проект обойдется в 350 млн евро

По его словам, в целом водители на автомобилях перевезли вглубь Польши 14 человек: шесть человек курдского происхождения, семерых граждан Сирии и одного иракца. Задержанных подозревают в пособничестве незаконному пересечению границы другими людьми.

За последние сутки полиция Подляского воеводства обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно проникнуть на территорию Польши.

Читайте также: Белорусские пограничники уничтожают инфраструктуру, чтобы помочь мигрантам попасть в Польшу, - посол РП в Евросоюзе Садось