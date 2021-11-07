Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы
В Польше задержали пятерых человек по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов с белорусской границы. Среди задержанных есть гражданин Украины.
По информации RFM24, кроме украинца, полиция задержала двух граждан Германии, гражданина Беларуси и гражданина Швеции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Представитель полиции Подляского воеводства Томаш Крупа сообщил, что аресты произошли во время дорожных проверок в Щитах-Дзенциолово, Ботьках, Хайнувке, Грабовке под Белостоком и в Раковичах.
По его словам, в целом водители на автомобилях перевезли вглубь Польши 14 человек: шесть человек курдского происхождения, семерых граждан Сирии и одного иракца. Задержанных подозревают в пособничестве незаконному пересечению границы другими людьми.
За последние сутки полиция Подляского воеводства обнаружила и передала пограничникам 41 нелегального мигранта, которым удалось незаметно проникнуть на территорию Польши.
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