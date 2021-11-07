Служебная собака помогла полиции за полтора часа отыскать пропавшего в Черкассах ребенка
13-летнюю девочку нашли за полтора часа. Она скрывалась у подруги после конфликта с мамой. Отыскать след ребенка в многотысячном городе удалось кинологу и немецкой овчарке по кличке Дакота.
Об этом говорится в сообщении Сектора коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в полицию Черкасской области 5 ноября позвонила мать и сообщила о том, что девочка ушла из дома и не вернулась. Мать рассказала, что сначала сама пыталась разыскать дочь, а когда поиски не увенчались успехом, обратилась за помощью в полицию.
На поиски ребенка привлекли оперативников Черкасского районного управления ГУНП в Черкасской области, ювенальную полицию, а также инспектора-кинолога полиции Черкасской области Андрея Давиденко со своей четырехлапой напарницей Дакотой.
Поиски девочки начались с места ее проживания, где собака сразу "взяла след". Немецкая овчарка вела полицейского в темноте, полагаясь только на острое обоняние. Девочку нашли ориентировочно через полтора часа.
"Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка - город большой. Собака прошла по запаховому следу и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился ребенок", - рассказал Андрей Давиденко.
Полицейские выяснили, что девочка была у подруги, пока родные и полиция ночью искали ее по всему городу. Несовершеннолетняя объяснила, что из-за ссоры с матерью стеснялась возвращаться домой.
С ребенком и его мамой правоохранители провели профилактическую работу, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций.
Правоохранители призывают родителей разъяснять детям, что бегство из дома может иметь негативные последствия.
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