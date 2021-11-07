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Служебная собака помогла полиции за полтора часа отыскать пропавшего в Черкассах ребенка

Служебная собака помогла полиции за полтора часа отыскать пропавшего в Черкассах ребенка

13-летнюю девочку нашли за полтора часа. Она скрывалась у подруги после конфликта с мамой. Отыскать след ребенка в многотысячном городе удалось кинологу и немецкой овчарке по кличке Дакота.

Об этом говорится в сообщении Сектора коммуникации полиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в полицию Черкасской области 5 ноября позвонила мать и сообщила о том, что девочка ушла из дома и не вернулась. Мать рассказала, что сначала сама пыталась разыскать дочь, а когда поиски не увенчались успехом, обратилась за помощью в полицию.

На поиски ребенка привлекли оперативников Черкасского районного управления ГУНП в Черкасской области, ювенальную полицию, а также инспектора-кинолога полиции Черкасской области Андрея Давиденко со своей четырехлапой напарницей Дакотой.

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Поиски девочки начались с места ее проживания, где собака сразу "взяла след". Немецкая овчарка вела полицейского в темноте, полагаясь только на острое обоняние. Девочку нашли ориентировочно через полтора часа.

"Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка - город большой. Собака прошла по запаховому следу и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился ребенок", - рассказал Андрей Давиденко.

Полицейские выяснили, что девочка была у подруги, пока родные и полиция ночью искали ее по всему городу. Несовершеннолетняя объяснила, что из-за ссоры с матерью стеснялась возвращаться домой.

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Служебная собака помогла полиции за полтора часа отыскать пропавшего в Черкассах ребенка 01

С ребенком и его мамой правоохранители провели профилактическую работу, чтобы в дальнейшем не возникало подобных ситуаций.

Правоохранители призывают родителей разъяснять детям, что бегство из дома может иметь негативные последствия.

Автор: 

дети (6469) Нацполиция (16427) пропажа (84) собаки (196) Черкассы (834)


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Так це ж пес а не собака
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07.11.2021 13:22 Ответить
"Чотирилапа напарниця Дакота".
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07.11.2021 13:26 Ответить
Вчені виявили, що собаки вже від природи розуміють людей набагато краще за будь-яких інших тварин.

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07.11.2021 13:24 Ответить
https://zmi.ck.ua/oblast/na-cherkaschin-slujboviy-pes-dopomg-pravoohorontsyam-spymati-kradv.html. Це та сама собачка.🙂допомогла знайти крадіїв.🤗
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07.11.2021 14:03 Ответить
Розумна собаня! Найвідданіший друг та помічник для людини.

Як можна їх не любити? А є такі нелюди, які ненавидять друзів наших чотирилапих.
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07.11.2021 16:53 Ответить
нюх ихнего шнобеля- это ппц
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08.11.2021 08:56 Ответить
 
 