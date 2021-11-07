РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 513 65

"Можно банально не показывать смерть и отказывать тяжелым", - врач-анестезиолог Черненко о том, как некоторые больницы "улучшают" статистику по коронавирусу

Оценка эффективности больницы/отделения/врача по уровню летальности является очень ненадежным критерием качества, поскольку на смертность влияет много факторов, и самый главный – начальная тяжесть пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице у Facebook пишет врач-анестезиолог из Одесщины Иван Черненко. Далее публикуем весь текст его сообщения.

"Уверяю, смертность в паллиативном отделении приближается к 100%, но это не характеризует данное отделение.
Если мы говорим о ковиде, то здесь все гораздо интереснее. Если уж оценивать по летальности, то следует учитывать тяжесть поступающих пациентов, наличие сопутствующих заболеваний (онкология, диабет и т.д.). Уверен, что можно даже нащупать корреляцию между сатурацией при поступлении в больницу и вероятностью смерти. Чтобы это было объективно, все должны использовать одинаковые критерии, например, шкалы SOFA, NEWS. Тогда, сравнив баллы при поступлении больных в больницу, можно было бы более объективно проанализировать тяжесть пациентов, а так все очень субъективно.

Читайте также: Все места в реанимациях для больных коронавирусом на Буковине заполнены, - ОГА

Не буду занудничать, как обычно делается хорошая статистика.

1. Госпитализировать легких... Даже если не отказывать тяжелым, но госпитализировать легких, то вы получите шикарные цифры. Как в примере на скрине, когда пациента с сатурацией 98 госпитализируют. К слову, пациент на следующий день выписался. Но по статистике он пройдет.

2. Отказывать тяжелым. На мой взгляд, отказ в госпитализации с формулировкой "у нас нет реанимационных коек" правомерен только в том случае, когда такие есть в другой больнице. Но таких нет уже больше месяца нигде. Им тогда дома умирать? Тоже самое касается и отказа в госпитализации тяжелым с сопутствующими заболеваниями. За 4 недели нашей работы у меня лично было два терминальных онкопациента с ковидом, которые прожили несколько суток. А еще были инсульты бесперспективные и т.д. И я считаю, что это негуманно отказывать им в госпитализации, как минимум, в конце они получили бы опиаты и ушли бы безболезненно, дома им опиаты, как и кислород, никто не даст. Но это определенно портит статистику, так как никто не анализирует структуру летальности, а лишь голые цифры. Плюс после того, как Национальная служба здоровья Украины заявила, что заплатит всем, кто лечит ковид даже без пакета, нам стали свозить тяжелых, а легкие лечатся по месту жительства, и мы не против, мы всех не положим, но статистика у них будет лучше.

3. Побыстрее выписать. По стандарту выписать можно пациента, который требует не более 5 л на концентраторе. На практике выписывают и более кислородозависимых, которые благополучно умирают дома. Безусловно, погибнуть может и более перспективный пациент. Но вовремя "спихнутый" пациент статистику точно не испортит.

4. Можно банально не показывать смерть, выписывать по другой причине, но это уже надо вляпываться. Проще просто не класть тяжелых либо тех, кто погибает при выгрузке, не проводить по стационару. Последнее совершенно законно, если не было движения по стационару и смерть наступила в приемном не задолго после поступления.

Смотрите также: ФОТОрепортаж з мобільного госпіталю ДСНС для хворих на COVID-19 у Каховці: із 56 пацієнтів 54 не були вакциновані

Но самое частое злоупотребление - это отказ тяжелым, а ведь именно они и погибают. Каковы шансы у пациента, который на 10 л кислорода поступает с сатурацией 50? Обычно полежит неделю на СРАР и погибает,.

Поэтому для оценки эффективности работы больницы/отделения необходимо понимать, сколько было на СРАР/НВЛ/ИВЛ, какой был расход кислорода. Так же важно оценивать листы назначения, соблюдался ли протокол. Какое количество пациентов было на одного врача, условия конкретных отделений и т.д.

Заканчиваю.
Летальность - это показатель с самой низкой достоверностью. Потому что при помощи ручки и фантазии можно такую статистику нарисовать, что покруче европейских показателей будет".

Можно банально не показывать смерть и отказывать тяжелым, - врач-анестезиолог Черненко о том, как некоторые больницы улучшают статистику по коронавирусу 01
Можно банально не показывать смерть и отказывать тяжелым, - врач-анестезиолог Черненко о том, как некоторые больницы улучшают статистику по коронавирусу 02

Читайте также: "Пришла в приемное, дала $100", - в реанимациях Одессы берут деньги за госпитализацию больных коронавирусом. ФОТОфакт

Автор: 

врачи (1513) коронавирус (17042) реанимация (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Для того щоб лікарі не фальсифіковували статистику, в МОЗ має бути міністром фахівець міжнародного рівня, а не санітарний лікар з колгоспного ринку!
показать весь комментарий
07.11.2021 13:40
+8
Обратите внимание !!! Если верить мерзавцу ляшко (министр), то я бы спотыкался по трупам умерших от ковида на улицах украинских городов !!!!!!! Когда дают статистику умерших, то нигде, никогда категорически не заявляют, что умерли именно от ковида. Потому приходится домысливать, а сколько умерло от поноса, сифилиса, запора, либо от секса !!!!!
показать весь комментарий
07.11.2021 14:35
+7
Точно так же спотворять статистику про "колосальну" смертність невакцинованих у порівнянні з вакцинованими. Як сказав тут доктор - "з допомогою ручки і трішки фантазії". І продовжувати давити "антиваксерів" як "ворогів народу".
На догоду фармацевтичним компаніям, щоб продовжувати багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам, продажним медикам і т.з. "науковцям".
показать весь комментарий
07.11.2021 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
антиваксеров нигде не любят...
показать весь комментарий
07.11.2021 13:23 Ответить
Ну чому це - тупі люди, це просто знахідка для влади, особливо нинішньої. Тому вони так і переживають - вводять локдауни, примусово вакцинують бідолаг...
показать весь комментарий
07.11.2021 13:29 Ответить
Для того щоб лікарі не фальсифіковували статистику, в МОЗ має бути міністром фахівець міжнародного рівня, а не санітарний лікар з колгоспного ринку!
показать весь комментарий
07.11.2021 13:40 Ответить
А продажних валєрок - так, при чому у всі отвори)
показать весь комментарий
07.11.2021 13:32 Ответить
Хе-хе. А вот и очередной кацап спалился на влажных мечтах
показать весь комментарий
07.11.2021 13:33 Ответить
Вам, иудеям, которых кроме денег интересуют только деньги, украинцев не понять
показать весь комментарий
07.11.2021 13:41 Ответить
Вы, кацапы, традиционно палитесь на своём нацизме
показать весь комментарий
07.11.2021 14:24 Ответить
Насправді, всі ці гонитви за статистиками, що у лікарів, що у ментів - ні до чого хорошого ніколи не призводили. Треба міняти систему оцінки діяльності.
показать весь комментарий
07.11.2021 13:27 Ответить
Ці гонки - це дрімучий совок з "процентами жиров у маслі"
показать весь комментарий
07.11.2021 15:27 Ответить
А може спробувати ліками лікувати? Але ж їх нема. Процес цей письменник не пише.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:17 Ответить
97% поганої статистики роблять не вакциновані . Але їх кількість стрімко зменшується , тож за місяць-другий статистика однозначно покращиться . Ну і звичайно збільшиться % вакцинованих . Це природній процес .
показать весь комментарий
07.11.2021 13:48 Ответить
Закінчую.
Летальність - це показник із найнижчою достовірністю. Тому що за допомогою ручки та фантазії можна таку статистику намалювати, Джерело:
показать весь комментарий
07.11.2021 13:50 Ответить
Дивно, антиваксери навпаки кажуть що від зе його господарі вимагають вигадувати смерті від COVID.
показать весь комментарий
07.11.2021 13:58 Ответить
Антиваксы обладают железной логикой, они не хотят вакцинироваться, носить маски, и любые другие ограничения, направленные на снижение заболеваемости, то есть, если это существо заболеет в легкой форме, оно будет ходить и заражать других, кто может умереть, но если заболеют в тяжелой форме, то сразу про какие то права вспоминают, Конституцию, требуют чтобы их лечили, тебе же чучело предлагали вакцинироваться, ну тогда и не вякай если подыхаешь, потому что ты чмо безмозглое, которое само выбрало такой путь.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:00 Ответить
Хм вы убогий безнадёжно вакцинированные также ЗАРАЖАЮТ И КУДА продуктивней в 10000 раз чем не вакцинированные методичку смени попроси Ляшко и сионистов мокрушников что шмундяк впаривают как святое чудо засунут себе в астрал...
показать весь комментарий
07.11.2021 15:48 Ответить
Клоун дешевый, будешь сдыхать, не смей обращаться к врачам, тебя сионисты шмундяком будут колоть.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:15 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 23:25 Ответить
... онкопацієнти з ковідом, які прожили кілька діб. А ще були безперспективні інсульти і т.д. Джерело:

Це ті, з т. зв. підозрою, кого забирають помирати в ковідному. Деяких труять киснем і дексаметазоном. Деяких безнадійних дійсно не забирають, малюють ковідлу, і ті помирають вдома.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:03 Ответить
Тобто вони можуть як поліпшувати статистику, так і погіршувати.
До речі, як в нас зі статистикою по раніше перехворівшим?
показать весь комментарий
07.11.2021 14:11 Ответить
И сколько тебе бот за сегодня заплатили? И только скажи что ты это делаешь бесплатно.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:26 Ответить
За шо заплатили, за те шо і так все знають: медицина - наука неточна?
показать весь комментарий
07.11.2021 14:32 Ответить
Коротше , скоро будем записувати антиваксерів в "Червону Книгу" , як зникаючий вид . Втрачати до тисячі бійців в день - така собі перспектива .
показать весь комментарий
07.11.2021 14:15 Ответить
Я живой человек, а не бот, как многие.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:33 Ответить
Я вибачаюсь, хто в Англії та Ізраїлі помирає. А бот?
показать весь комментарий
07.11.2021 16:19 Ответить
я вам більше "по-секрету" скажу. Не забирають безнадійних хворих до ШПИТАЛЮ саме НЕ ВАКЦІНОВАНИХ. Хтіли помирати - ніхто їм не має заважати в цьому. А от Вакцінованих ХВОРИХ забирають в ПЕРШУ ЧЕРГУ. НАШ МОЗ постановили й підписали всі ВІДПОВІДНІ папери перед ВОЗ - що будуть ВИВЧАТИ чому ж таки в вакцінованих виникли ускладнення, з якої причини, яка симптоматика, як краще лікувати. КОРОЧЕ "опЫтЫ" будуть ставити . Чому барахлить та збоїть прога в чіпі, чи може треба перезагрузка системи. Може Антивірусник сдох, може поновити АVAST ???
показать весь комментарий
07.11.2021 19:12 Ответить
Чому за вакцинацію рвуть пупки лиш тіла, які навіть популярних статей про ковід не читають?
Ну, крім корумпованих чиновників від медицини, звісно.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:22 Ответить
Погляди вчених зовсім нікого не цікавлять?
показать весь комментарий
07.11.2021 14:24 Ответить
"Погляди" то може і цікавлять... Але наразі немає реальних, достовірних, навіть ближніх практичних результатів лікування вакцинованих у порівнянні з невакцинованими.
показать весь комментарий
07.11.2021 15:13 Ответить
Нема тому, що вакциновані набагато легше переносять корону
показать весь комментарий
07.11.2021 15:29 Ответить
А це складно: нещеплених - до ковідних, щеплених - до решти відділень і з людськими діагнозами?
показать весь комментарий
07.11.2021 15:48 Ответить
Щеплені теж хворіють, тільки в легшій формі. Який медичний ВУЗ ви закінчували?
показать весь комментарий
07.11.2021 16:00 Ответить
Читати вмієш?
показать весь комментарий
07.11.2021 21:15 Ответить
Так. Ще вмію їздити на велосипеді і грати на скрипці.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:45 Ответить
Реальная смертность от ковид намного выше, многие смерти просто не входят в статистику.
показать весь комментарий
07.11.2021 14:24 Ответить
Не факт
показать весь комментарий
07.11.2021 14:32 Ответить
Обратите внимание !!! Если верить мерзавцу ляшко (министр), то я бы спотыкался по трупам умерших от ковида на улицах украинских городов !!!!!!! Когда дают статистику умерших, то нигде, никогда категорически не заявляют, что умерли именно от ковида. Потому приходится домысливать, а сколько умерло от поноса, сифилиса, запора, либо от секса !!!!!
показать весь комментарий
07.11.2021 14:35 Ответить
Пари минут и бот уже здесь. Интересно сколько за один комментарий вам платят?
показать весь комментарий
07.11.2021 15:31 Ответить
И сколько вообще умерли по месяцам за пять лет.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:21 Ответить
А влітку?
показать весь комментарий
07.11.2021 14:38 Ответить
А висмоктувати з пальця статистику і записувати всіх в коронавірусні теж безкінечно не можна.""""

Почему? Очень даже можно. Никто не полезет смотреть на общую статистику смертности и удивляться, как это вдруг перестали помирать от сердца да от рака. Ну не полезли же, хотя уже по ковиду завышено раз в 5, все же норм?
показать весь комментарий
07.11.2021 18:47 Ответить
так выглядит, что в этом году их по привычке немного "кинули"...
показать весь комментарий
07.11.2021 15:09 Ответить
Точно так же спотворять статистику про "колосальну" смертність невакцинованих у порівнянні з вакцинованими. Як сказав тут доктор - "з допомогою ручки і трішки фантазії". І продовжувати давити "антиваксерів" як "ворогів народу".
На догоду фармацевтичним компаніям, щоб продовжувати багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам, продажним медикам і т.з. "науковцям".
показать весь комментарий
07.11.2021 15:07 Ответить
Вчерашнє повідомлення (на Цензорі) як жінку в реанімації Ізмаїльської (Одещина) опорної лікарні комісійно змусили признатися, що вона ... не вакцинована, погрожуючи "внести зміни в лікування"(!). Гестапо люто плеще в долоні - в такому стані людина признається в чому заставлять...
показать весь комментарий
07.11.2021 15:20 Ответить
Ви при своєму розумі? Хоча Ні! Про що це я таке спитала....
Чи тепер всіх вакцінованих що потраплять до лікарні будуть КАТУВАТИ для того щоб вони видумували де купили сертифікат? СБУ завело справу. Мабуть же були докази.
Й до Вашого ВІДОМА - Лікування по протоколу ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ у Вакцінованих та НЕ ВАКЦІНОВАНИХ. Якби вона збрехала про купівлю сертифікату і таки дійсно насправді ВОНА була б вакцінована - то точно би померла. Ви хоть думайте яку маячню ви пишете. Саме через ЦЕ треба розуміти - що якщо сертифікат куплений, то ліки для Вакцінованих НЕ ДОПОМОЖУТЬ - якщо ви взагалі не були щеплені. Чи ЛОГІКА відсутня у ВАС взагалі?
показать весь комментарий
07.11.2021 19:20 Ответить
І де можна подивитись цей новий протокол для щеплених?
показать весь комментарий
07.11.2021 21:19 Ответить
А у Вас э медична освіта!? Щоб зрозуміти про що йде мова!? Ви не відповіли на запитання. Чи ви латину знаєте!? Чи може гугл-пєреводчік, на нєво вся надєжда!? Бо на "антиваксерську" ніхто перекладу ще не робив. То який університет закінчували!? НМУ? Чи може ЛНМУ? Чи НФаУ? Чи БДМУ?
показать весь комментарий
07.11.2021 21:35 Ответить
І ще питаннячко - чи Ви читали хоча б звичайний протокол лікування для НЕ щеплених Ковідників!? Цікаво де і що ви там зрозуміли???
показать весь комментарий
07.11.2021 21:47 Ответить
Чому ти так нервуєш?
показать весь комментарий
07.11.2021 22:06 Ответить
Шо, вже є незвичайний?
показать весь комментарий
07.11.2021 22:11 Ответить
Ти про фармакологічні группи препаратів та послідовність прийому, чи просто тролль!? Чи може вивчав фармацевтику!? Якщо просто вирішив випендриться "який ти розумник", то ти в Мами й так самий красівий і вумний. АЛЕ я за троллінг по голівці не поглажу як мамуся. Красівим налєво, вумним - направо, ТРОЛЛІ ЙДУТЬ на йух дружними рядами під "барабанную дробь".
показать весь комментарий
07.11.2021 22:23 Ответить
Ясно. Незвичайного протоколу нема.
показать весь комментарий
07.11.2021 22:26 Ответить
Припиніть знущатися над убогим...
показать весь комментарий
08.11.2021 14:17 Ответить
й до речі - яка у Вас Медична освіта??
показать весь комментарий
07.11.2021 19:33 Ответить
Ты хоть само поняло что написало, чучело? Она соврала, что вакцинирована, а для того, чтобы ее спасти нужно лечение как не для вакцинированной. То есть врачи пытаются ее спасти и просят не врать а ты гестапо приплел, ты вообще с башкой дружишь?
показать весь комментарий
07.11.2021 23:21 Ответить
НЕМАЄ окремих протоколів лікування для щеплених і не щеплених. Різниця в лікуванні визначається лише ступенем важкості хворої людини. В даному випадку (Ізмаїл) мали місце допит і шантаж хворої людини (в реанімації, на кисневій підтримці) з боку керівника закладу і медпрацівників з метою зізнатися, що вона не вакцинована. І погрозою "внести корективи в лікування". У випадку (не дай, Боже) смерті людини і відповідної реакції родичів - це суд і карна стаття (ненадання медичної допомоги, що потягнуло за собою...). Такі методи, коли людину на смертному одрі (медпрацівники!) допитують погрожуючи "внести зміни в лікування"(читай - не лікувати) є антигуманними і вповні вписуються в методи декотрих спецслужб (КГБ, Гестапо...)
показать весь комментарий
08.11.2021 14:12 Ответить
Вот ещё его интересная статья https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/11/6/7313024/
показать весь комментарий
07.11.2021 15:18 Ответить
В Кривом Роге с подтвержденным диагнозом Covid-19 лечится 2034 пациента, из них 1048 заболевших лечатся дома.

Об этом 0564.ua сообщили в пресс-службе Криворожского гориспо

В инфекционной больнице Кривого Рога лечатся 169 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 157, с подозрением - 12. 128 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 110 пациентов, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.

829 больных с ковидом и 530 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1132 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 3.

Загруженность коек в медучреждениях города - 86,8%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих. 1750 коек под ковид.
показать весь комментарий
07.11.2021 15:18 Ответить
А что, никто не знает, как по райбольницам, врачи предлагали, в 2020 г., 5 тыс любому, кто согласится "заболеть" на корону? А врачам оставалось 25 тыс, из 30, выделяемых государством.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:16 Ответить
Т.е. смертность в реанимации выше, чем 9 из 10, как сказал министр?
показать весь комментарий
07.11.2021 16:27 Ответить
Рекомендую всім почитати про "тріаж" та про систему сортування "START".

Це пара тижнів підвищення кількості захворілих - і "важкі" будуть одразу вважатися "втраченими". Просто в силу того, що реально ВСЕ СКІНЧИЛОСЬ.
показать весь комментарий
07.11.2021 23:31 Ответить
это к вопросу нашей медицины и почему умирают меньше в израиле, британии и т.п. Там инсульты лечат на ура. А у нас напишут - умер от ковида.
показать весь комментарий
08.11.2021 00:10 Ответить
 
 