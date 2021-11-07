"Можно банально не показывать смерть и отказывать тяжелым", - врач-анестезиолог Черненко о том, как некоторые больницы "улучшают" статистику по коронавирусу
Оценка эффективности больницы/отделения/врача по уровню летальности является очень ненадежным критерием качества, поскольку на смертность влияет много факторов, и самый главный – начальная тяжесть пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице у Facebook пишет врач-анестезиолог из Одесщины Иван Черненко. Далее публикуем весь текст его сообщения.
"Уверяю, смертность в паллиативном отделении приближается к 100%, но это не характеризует данное отделение.
Если мы говорим о ковиде, то здесь все гораздо интереснее. Если уж оценивать по летальности, то следует учитывать тяжесть поступающих пациентов, наличие сопутствующих заболеваний (онкология, диабет и т.д.). Уверен, что можно даже нащупать корреляцию между сатурацией при поступлении в больницу и вероятностью смерти. Чтобы это было объективно, все должны использовать одинаковые критерии, например, шкалы SOFA, NEWS. Тогда, сравнив баллы при поступлении больных в больницу, можно было бы более объективно проанализировать тяжесть пациентов, а так все очень субъективно.
Не буду занудничать, как обычно делается хорошая статистика.
1. Госпитализировать легких... Даже если не отказывать тяжелым, но госпитализировать легких, то вы получите шикарные цифры. Как в примере на скрине, когда пациента с сатурацией 98 госпитализируют. К слову, пациент на следующий день выписался. Но по статистике он пройдет.
2. Отказывать тяжелым. На мой взгляд, отказ в госпитализации с формулировкой "у нас нет реанимационных коек" правомерен только в том случае, когда такие есть в другой больнице. Но таких нет уже больше месяца нигде. Им тогда дома умирать? Тоже самое касается и отказа в госпитализации тяжелым с сопутствующими заболеваниями. За 4 недели нашей работы у меня лично было два терминальных онкопациента с ковидом, которые прожили несколько суток. А еще были инсульты бесперспективные и т.д. И я считаю, что это негуманно отказывать им в госпитализации, как минимум, в конце они получили бы опиаты и ушли бы безболезненно, дома им опиаты, как и кислород, никто не даст. Но это определенно портит статистику, так как никто не анализирует структуру летальности, а лишь голые цифры. Плюс после того, как Национальная служба здоровья Украины заявила, что заплатит всем, кто лечит ковид даже без пакета, нам стали свозить тяжелых, а легкие лечатся по месту жительства, и мы не против, мы всех не положим, но статистика у них будет лучше.
3. Побыстрее выписать. По стандарту выписать можно пациента, который требует не более 5 л на концентраторе. На практике выписывают и более кислородозависимых, которые благополучно умирают дома. Безусловно, погибнуть может и более перспективный пациент. Но вовремя "спихнутый" пациент статистику точно не испортит.
4. Можно банально не показывать смерть, выписывать по другой причине, но это уже надо вляпываться. Проще просто не класть тяжелых либо тех, кто погибает при выгрузке, не проводить по стационару. Последнее совершенно законно, если не было движения по стационару и смерть наступила в приемном не задолго после поступления.
Но самое частое злоупотребление - это отказ тяжелым, а ведь именно они и погибают. Каковы шансы у пациента, который на 10 л кислорода поступает с сатурацией 50? Обычно полежит неделю на СРАР и погибает,.
Поэтому для оценки эффективности работы больницы/отделения необходимо понимать, сколько было на СРАР/НВЛ/ИВЛ, какой был расход кислорода. Так же важно оценивать листы назначения, соблюдался ли протокол. Какое количество пациентов было на одного врача, условия конкретных отделений и т.д.
Заканчиваю.
Летальность - это показатель с самой низкой достоверностью. Потому что при помощи ручки и фантазии можно такую статистику нарисовать, что покруче европейских показателей будет".
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Летальність - це показник із найнижчою достовірністю. Тому що за допомогою ручки та фантазії можна таку статистику намалювати, Джерело:
Це ті, з т. зв. підозрою, кого забирають помирати в ковідному. Деяких труять киснем і дексаметазоном. Деяких безнадійних дійсно не забирають, малюють ковідлу, і ті помирають вдома.
До речі, як в нас зі статистикою по раніше перехворівшим?
Ну, крім корумпованих чиновників від медицини, звісно.
Почему? Очень даже можно. Никто не полезет смотреть на общую статистику смертности и удивляться, как это вдруг перестали помирать от сердца да от рака. Ну не полезли же, хотя уже по ковиду завышено раз в 5, все же норм?
На догоду фармацевтичним компаніям, щоб продовжувати багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам, продажним медикам і т.з. "науковцям".
Чи тепер всіх вакцінованих що потраплять до лікарні будуть КАТУВАТИ для того щоб вони видумували де купили сертифікат? СБУ завело справу. Мабуть же були докази.
Й до Вашого ВІДОМА - Лікування по протоколу ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ у Вакцінованих та НЕ ВАКЦІНОВАНИХ. Якби вона збрехала про купівлю сертифікату і таки дійсно насправді ВОНА була б вакцінована - то точно би померла. Ви хоть думайте яку маячню ви пишете. Саме через ЦЕ треба розуміти - що якщо сертифікат куплений, то ліки для Вакцінованих НЕ ДОПОМОЖУТЬ - якщо ви взагалі не були щеплені. Чи ЛОГІКА відсутня у ВАС взагалі?
Об этом 0564.ua сообщили в пресс-службе Криворожского гориспо
В инфекционной больнице Кривого Рога лечатся 169 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 157, с подозрением - 12. 128 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 110 пациентов, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.
829 больных с ковидом и 530 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1132 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 3.
Загруженность коек в медучреждениях города - 86,8%.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих. 1750 коек под ковид.
Це пара тижнів підвищення кількості захворілих - і "важкі" будуть одразу вважатися "втраченими". Просто в силу того, що реально ВСЕ СКІНЧИЛОСЬ.