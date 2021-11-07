Деолигархизация Зеленского: "Нафтогаз" отдаст Коломойскому газ на сумму более 100 млрд грн, - Гончаренко

Государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст бизнесмену Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 млрд м³ природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации", - пишет Гончаренко.

По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз Украины" подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.

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"3,5 млрд м³ – это треть всего газа, который государство накопило в хранилищах на зиму для населения. Для населения газа не хватает, а для олигарха Коломойского, как оказалось, достаточно", – добавил Гончаренко.

По его словам, потеря трети газового запаса перед отопительным сезоном может привести к дефициту топлива и в конечном счете стать поводом для переговоров с Россией по поставкам газа.

"В целом аппетиты Коломойского – на 8 млрд м³ газа. Так что 3,5 млрд – это только аванс. Началась зе-олигархизация, конец эпохи бедности наступил... для Коломойского", – подытожил Гончаренко.

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