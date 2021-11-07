РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости
26 659 241

Деолигархизация Зеленского: "Нафтогаз" отдаст Коломойскому газ на сумму более 100 млрд грн, - Гончаренко

Деолигархизация Зеленского:

Государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст бизнесмену Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 млрд м³ природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации", - пишет Гончаренко.

По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз Украины" подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.

Читайте также: Корбан об иске "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Рассчитываются по текущей цене за газ, израсходованный бог знает когда. Понимаете, в чем хитрость?

"3,5 млрд м³ – это треть всего газа, который государство накопило в хранилищах на зиму для населения. Для населения газа не хватает, а для олигарха Коломойского, как оказалось, достаточно", – добавил Гончаренко.

По его словам, потеря трети газового запаса перед отопительным сезоном может привести к дефициту топлива и в конечном счете стать поводом для переговоров с Россией по поставкам газа.

"В целом аппетиты Коломойского – на 8 млрд м³ газа. Так что 3,5 млрд – это только аванс. Началась зе-олигархизация, конец эпохи бедности наступил... для Коломойского", – подытожил Гончаренко.

Читайте также: Иск "Укрнафты" Коломойского к "Нафтогазу": Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн, - СМИ

Автор: 

Газ (10223) Коломойский Игорь (1791) Нафтогаз (3112) олигарх (1027) Гончаренко (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+58
Отдайте изю лучше американскому правосудию тогда и газ сохранится и геморроя не будет. Заодно отдайте и всех остальных - Фирташа розенблата, Добкина, Фельдмана Рабиновича , можно и зельца отдать за офшоры и роялти…
показать весь комментарий
07.11.2021 13:53
+55
Зебіли, ви ідіоти до мозга костєй.
показать весь комментарий
07.11.2021 13:47
+49
показать весь комментарий
07.11.2021 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
показать весь комментарий
07.11.2021 15:57 Ответить
Інтимний Лицар


@IntimateKnight

·
https://twitter.com/IntimateKnight/status/1457233549493420034 7 год



Якщо всіх слуг народу одягнути в шерстяні светри, а українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:00 Ответить
А якщо ще 73% у такі самі светри і щоб вони терлися друг о друга , то Україна почне експорт електроенергії як до закінчення епохи бідності 😂
показать весь комментарий
07.11.2021 16:10 Ответить
Не удивлюсь если каломойскому за передачу газа ещё и доплатят.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:04 Ответить
из-за ********* 73% пострадает вся страна
показать весь комментарий
07.11.2021 16:13 Ответить
Создайте телеграмм канал. Геноцид Украинцев. Смертность по октябрю отличается на 1200 человек в день. Эти твари хотят всех убить.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:14 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 16:20 Ответить
Та ніхто нічого не забере...заспокойтесь...Газ як був в трубі - так там і буде...Беня тільки забере різницю в ціні, коли був газ по 300 гр. за 1000 куб і зараз по 1000 доларів за 1000 кубів.
показать весь комментарий
07.11.2021 16:45 Ответить
Ви скажете ЗЕ- *****#? Повністю згідний....
показать весь комментарий
07.11.2021 16:56 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 16:58 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 17:22 Ответить
А говорят,что у нас законы не работают. Не успел янелох подписать закон про олигархов, олигархи начали работать во весь рост
показать весь комментарий
07.11.2021 17:34 Ответить
Если все это правда. С газом. То в этом деле есть два момента. Плохой и хороший.
Плохой. Нас в очередной раз нагло, в открытую, откровенно *******. Прям как Буратин.
Хороший. На следующих выборах мы пошлем всех этих аферистов Дуремаров, Карабасов Барабасов на пуй.
показать весь комментарий
07.11.2021 17:39 Ответить
И выберем НОВЫХ аферистов дуремаров и карабасов. Неужели сразу было не понятно что Беня начал двигать Зеленского в Президенты только для того чтобы иметь возможность поиметь Украину еще один раз? Почему на Коломойского до сих пор не открыли уголовное дело за ворвство денег вкладчиков из Приватбанка в сумме 5 миллиардов долларов? Почему укрсуд признал что Коломойский имеет право на возврат этого газа Укрнафте притом что Укрнафтой владел Нафтогаз Украины(51% акций) и значит имел все возможности распоряжатся газом Украины как он хочет:хоть и подарить его украинскому народу. В Украине вобще нет государства ВОБЩЕ НЕТ Шайка аферистов-это не государство
показать весь комментарий
07.11.2021 18:24 Ответить
Аферисты у власти . это не редкость. Бывает и такое. Берлускони в Италии, Ольмерт в Израиле, в Южной Корее (имя президента отбывающего срок забыл). Ленин и большевики с их "Земля крестьянам. Фабрики рабочим". Ну т т.д. и т.п. Демократия , это такая вещь, не предсказуемая, и со своими недостатками. Но лучшего пока еще не изобрели.
показать весь комментарий
07.11.2021 19:08 Ответить
Хочется верить, что Лёха не только на Цензор написал об этом грандиозном преступление, но и сообщил куда следует. Заявление в НАБУ наверняка написал, запрос в ГПУ…
наверняка будет пытаться создать депутатскую следственную комиссию в ВР.
Не?))
показать весь комментарий
07.11.2021 17:50 Ответить
Тупое зеленое ворье!
показать весь комментарий
07.11.2021 18:09 Ответить
Платите нологи лохи, Зеленые мрази отдадут их своему хозяину!
показать весь комментарий
07.11.2021 18:10 Ответить
Гои любят когда их имеют. Для этого и проблеяли 73% за синочка Коломойского-Зеленского. Испанский стыд за собственный нарид
показать весь комментарий
07.11.2021 18:20 Ответить
Облгази Фірташа, який під слідством у США, отримали 50 млрд. грн.
А чим гірший Коломойський, який теж під слідстовом у США? Тому компенсація за такі "незручності" для спонсора президентських виборів цілком для зеленої влади нормальна.
показать весь комментарий
07.11.2021 18:51 Ответить
Я считаю что это абсолютно правильно. Зебилы должны платить своему президенту, они за него голосовали. Гринпоц никто и ничего не решает, реальный през это как раз Беня.
показать весь комментарий
07.11.2021 19:08 Ответить
Фирташ и Бенямойский поделили газ Украины все 50 на 50....,от Бени в Австрию к Фирташу на "стрелку" недавно ездил типа "РЕШАЛА" с паспортом на имя Дмитрий Торнер...,он же Савельев,он же Некрасов и еще 5 паспортов есть у этого "РЕШАЛЫ"....
показать весь комментарий
07.11.2021 20:14 Ответить
а кому не подобається - виходьте на вулиці і протестуйте !
показать весь комментарий
07.11.2021 20:40 Ответить
https://youtu.be/BWuUN5-IvPk вашам сранам гораде
показать весь комментарий
07.11.2021 20:42 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2021 21:00 Ответить
Если Зеленский в этом отношении сделает, как нужно Коломойскому, то все оппозиции обязаны выводить людей. При этом не только с требованием остановить антинародные действия власти, но и обязательно незамедлительные внеочередные выборы президента и парламента.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:11 Ответить
Из избирателей самые д#билы те, кто проголосовал за куклу олигарха в первом туре выборов президента.
показать весь комментарий
07.11.2021 21:19 Ответить
Дико плюсую
показать весь комментарий
07.11.2021 21:19 Ответить
зеля, снимаем клип
ты прыгаешь в стрингах
играешь куем на пианине
мине 75, тибе 25
показать весь комментарий
07.11.2021 21:26 Ответить
ты сагласин?
показать весь комментарий
08.11.2021 00:05 Ответить
Как говорил Зе-льёный ---- вам всем будет весело, не наврал, и он точно не ЛОХ, вопос кто же лох-и?
показать весь комментарий
07.11.2021 21:42 Ответить
лохи шульцы, им никто денег не даст
показать весь комментарий
07.11.2021 21:55 Ответить
у Шульца денег море - а лох ты - украинец
показать весь комментарий
07.11.2021 22:06 Ответить
у шульца море денег, но нет лодки
показать весь комментарий
07.11.2021 22:15 Ответить
Шоб вам повылаЗЕло!
показать весь комментарий
07.11.2021 22:41 Ответить
Выбирайте на второй срок нынешнего презика,и скоро будет всем полный пипец
показать весь комментарий
08.11.2021 08:03 Ответить
Мои поздравления ЗЕскотам! Ви зробили це разом!
показать весь комментарий
08.11.2021 09:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 