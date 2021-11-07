Деолигархизация Зеленского: "Нафтогаз" отдаст Коломойскому газ на сумму более 100 млрд грн, - Гончаренко
Государственная НАК "Нафтогаз Украины" отдаст бизнесмену Игорю Коломойскому природный газ на сумму более 100 млрд грн.
Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Президент (Украины Владимир Зеленский. - Ред.) подписал закон об олигархах, а олигарх Коломойский получит 3,5 млрд м³ природного газа, который должно было получить население. Нормальный такой старт зе-олигархизации", - пишет Гончаренко.
По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента государственный "Нафтогаз Украины" подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³, по его данным, должны передать уже 30 ноября.
"3,5 млрд м³ – это треть всего газа, который государство накопило в хранилищах на зиму для населения. Для населения газа не хватает, а для олигарха Коломойского, как оказалось, достаточно", – добавил Гончаренко.
По его словам, потеря трети газового запаса перед отопительным сезоном может привести к дефициту топлива и в конечном счете стать поводом для переговоров с Россией по поставкам газа.
"В целом аппетиты Коломойского – на 8 млрд м³ газа. Так что 3,5 млрд – это только аванс. Началась зе-олигархизация, конец эпохи бедности наступил... для Коломойского", – подытожил Гончаренко.
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@IntimateKnight
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https://twitter.com/IntimateKnight/status/1457233549493420034 7 год
Якщо всіх слуг народу одягнути в шерстяні светри, а українцям роздати ********* дубинки, то є шанс дуже швидко подолати кризу в енергетичному секторі.
Плохой. Нас в очередной раз нагло, в открытую, откровенно *******. Прям как Буратин.
Хороший. На следующих выборах мы пошлем всех этих аферистов Дуремаров, Карабасов Барабасов на пуй.
наверняка будет пытаться создать депутатскую следственную комиссию в ВР.
Не?))
А чим гірший Коломойський, який теж під слідстовом у США? Тому компенсація за такі "незручності" для спонсора президентських виборів цілком для зеленої влади нормальна.
ты прыгаешь в стрингах
играешь куем на пианине
мине 75, тибе 25