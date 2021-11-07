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Российские военные отслеживают действия боевых кораблей США в Черном море. Возможны любые провокации, – министр обороны РФ Шойгу

Российские военные отслеживают действия боевых кораблей США в Черном море. Возможны любые провокации, – министр обороны РФ Шойгу

Российские военные отслеживают действия боевых кораблей США в Черном море, "чтобы не допустить провокаций".

Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - заявил он.

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу о кораблях США в Черном море.

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"Не буду скрывать, они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом, - заявил он. - Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить".

Как сообщалось ранее, 4 ноября в Черное море вошел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. Ранее, 30 октября, в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

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Автор: 

корабль (2040) россия (95361) США (26401) Шойгу Сергей (712) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+10
Хе-хе. кацапы уже сами верещат, что они готовы на любые провокации
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07.11.2021 14:23
+8
Провокатори відстежують провокації, це те саме, що вбивці та крадії відстежують власні злочини.
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07.11.2021 14:25
+6
Провокатор про провокації.
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07.11.2021 14:39
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Хе-хе. кацапы уже сами верещат, что они готовы на любые провокации
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07.11.2021 14:23 Ответить
Кацапы всегда готовы дать залп главным калибром своего экипажа в трюм своего же корабля.
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07.11.2021 14:52 Ответить
Звиздьож шойги якщо вірно перекладено,звучить як виправдовування. Типу не турбуйтеся амери ,ми засранці лишень спостерігаємо і ніяких дій не чинитемимо...Бо очкуємо.
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07.11.2021 16:52 Ответить
Провокатори відстежують провокації, це те саме, що вбивці та крадії відстежують власні злочини.
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07.11.2021 14:25 Ответить
Видно, что существует напряжённая обстановка в подразделениях ЧФ **********, а именно гальюны на боевых кораблях очень перегружены
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07.11.2021 14:26 Ответить
Геройское оленеводческое бла-бла-бла.
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07.11.2021 14:27 Ответить
самой большой рашистской- террорестической не провокацией ,есть оккупация украинского Крыма и части украинского Донбасса, которая спровоцировала друзей Украины помагать ей защищатся от алчного рашистского оккупанта
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07.11.2021 14:29 Ответить
У путина ностальгия за совком , но тогда она , то есть россия была одной из части, а сейчас она Осколок и при том не самый важный , не смотря на атомное оружие. Но оно настолько Старое , что начнет самопроизвольно Детонировать и придется всем миром его Утилизировать. Вот такое оно величие.
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07.11.2021 14:29 Ответить
Те що воно старе, можливо.. Але щоб воно саме здетанувало, думаю це фантазії.
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07.11.2021 14:41 Ответить
Не буду вдаватись у подробиці , - Но всі Фантасти Минулого в наш час стали Пророками.
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07.11.2021 14:45 Ответить
Головне вміння в наш час натягувати всі придбання в той чи іншій мірі на фантазування "пророків".
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07.11.2021 14:48 Ответить
Значить Фантасти сфантазували Так , - Що є що натягувати в наш Час.
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07.11.2021 15:53 Ответить
Нічого дивного в цьому не має. От якби удмурт заявив що не відстежуємо - то була б сенсація.
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07.11.2021 14:37 Ответить
Шойгу не удмурт, а тувинец
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07.11.2021 14:40 Ответить
На моє щастя, в сортах гуано не розбираюсь. Те що він тувинець, не змінює того ким він є.
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07.11.2021 14:49 Ответить
Як говорив великий лідор, можна сказати свого роду аятолла зенелох: Какая разница?
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07.11.2021 14:51 Ответить
А какая разница?
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07.11.2021 15:43 Ответить
русский.
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07.11.2021 16:45 Ответить
Провокатор про провокації.
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07.11.2021 14:39 Ответить
Ну они то уж в этом большие мастера. Это тебе не стиралку хорошую придумать
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07.11.2021 15:45 Ответить
Провокаторы отслеживают провокации ... билиберда какая-то кацапская получается...фумля !!!
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07.11.2021 14:43 Ответить
это там обычное дело
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07.11.2021 15:18 Ответить
Вор украл вещь и теперь боится ,что его за это накажут. Прикрываясь тупостью под видом прАвАкация )) - Ну не придурки ?
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07.11.2021 14:44 Ответить
Дождемся 10 ноября.Конгресс США требует от Байдена вооружить Украину до зубов!!!Плюс и непосредственное военное присутствие у нас и смежных союзников.Требуют убрать из армии совковый менталитет и традиции.Они требуют исключение для себя из доктрины Монтре для постоянного присутствия в портах союзников.Мне это нравится.Не все кремлевскому кату масленница.
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07.11.2021 14:47 Ответить
Сейчас Эрдоган будет строить новый канал, на который действие доктрины Монтре на распространяется.
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08.11.2021 00:02 Ответить
https://youtu.be/lLEiT9PeHSg фильм о кремлевских Крысах....
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07.11.2021 14:52 Ответить
Смотрите все...как работают Путлерские ШАКАЛЫ
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07.11.2021 14:54 Ответить
чукча в чуме ждет рассвета
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07.11.2021 15:17 Ответить
У упоротых оленеводов гон.
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07.11.2021 15:20 Ответить
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07.11.2021 15:24 Ответить
у ниво аленя и тюленя ни кормленые, а ано убогое пра амириканские карабли шота свистит
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07.11.2021 15:25 Ответить
бойовий протипожежний олень заіржав
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07.11.2021 15:26 Ответить
если НАТО захочет ударить по россии, ей провокации не нужны, ибо россия -ЭТО УЖЕ СТРАНА ПРОВОКАЦИЯ всего негатива в мире и ее исчизновение -ЭТО ОБЛИГЧЕНИЯ для всех -и даже для ее заклятых друзей ибо все поняли-КТО ДРУЖИТ с россией,то дружит со смертью-примеры югославия,венесуэла,белоруссия,армения,куба,ирак,авганистан 1978года,,сирия.абхазия.приднистровие-.
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07.11.2021 15:30 Ответить
Ніяких провокацій з боку американських кораблів не буде, якщо ви першими не спровокуєте. Зрозумійте ви в кінці кінців, ви нікому не потрібні, ніхто не буде на вас нападати. Ваше місце біля параші
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07.11.2021 15:33 Ответить
Та ясно що мокші будуть провокувати.
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07.11.2021 15:56 Ответить
олень-макака нажралася під час святкування перемоги краснага октібря над розумом.
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07.11.2021 15:59 Ответить
Действительно доктрина Монтрё устарела. НАТО будет в Чёрном море. Америкосы отрабатывают уничтожение Балтийского и Черноморского флотов за несколько часов.Очень хотелось бы , что бы они это сделали ..Россия сможет только удушить пол мира удушающим запахом бзда , как в Сирии при уничтожении колонны Вагнеровцев турками. Очень нужно дать понять андрофагам, что их никто не боится, напомнить козлам финскую войну. Сейчас в Раше нет мотивации , как никогда. Захотят ли финно- монголы быть мясом? Думаю очень многие, получив по морде предпочтут подальше убежать....
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07.11.2021 16:07 Ответить
Шойгу, киздуй назад в тайгу! Чорне море не для тебе древні укри викопали.
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07.11.2021 16:19 Ответить
тайно отслеживают ))))

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07.11.2021 17:14 Ответить
Нерегиональная держава.Пытаюсь вспомнить,а в Черном море нет международных вод?А Босфор,вообще турецкая канава.Для этих оленей вообще нет международного права после Крыма.
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07.11.2021 20:05 Ответить
и шо?
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07.11.2021 20:35 Ответить
Якщо не дадуть нам важке новітнє озброєння, буде капшо. А росія може й 10 років нас кошмарити, їм це не звикати.
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08.04.2022 14:14 Ответить
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08.11.2021 12:06 Ответить
 
 