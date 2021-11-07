Российские военные отслеживают действия боевых кораблей США в Черном море. Возможны любые провокации, – министр обороны РФ Шойгу

Российские военные отслеживают действия боевых кораблей США в Черном море, "чтобы не допустить провокаций".

Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - заявил он.

"Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал Шойгу о кораблях США в Черном море.

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"Не буду скрывать, они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах. Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом, - заявил он. - Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить".

Как сообщалось ранее, 4 ноября в Черное море вошел американский корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") - флагман 6-го оперативного флота США. Ранее, 30 октября, в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

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