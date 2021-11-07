Россия намерена в ноябре провести испытание нового ракетного корабля в Черном море

Новый российский малый ракетный корабль "Циклон" пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

"В ходе заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля "Циклон", построенного для Черноморского флота, в акватории Черного моря будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям", – цитирует агентство Минобороны РФ.

По данным Минобороны России, ходовые испытания запланированы на 14 ноября. В ходе данного мероприятия пройдет подготовка вооружения корабля к испытательным артиллерийским и ракетным стрельбам, отметили в ведомстве.

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