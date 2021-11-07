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Новости Война
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Россия намерена в ноябре провести испытание нового ракетного корабля в Черном море

Россия намерена в ноябре провести испытание нового ракетного корабля в Черном море

Новый российский малый ракетный корабль "Циклон" пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

"В ходе заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля "Циклон", построенного для Черноморского флота, в акватории Черного моря будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям", – цитирует агентство Минобороны РФ.

По данным Минобороны России, ходовые испытания запланированы на 14 ноября. В ходе данного мероприятия пройдет подготовка вооружения корабля к испытательным артиллерийским и ракетным стрельбам, отметили в ведомстве.

Читайте также: Российские военные отслеживают действия боевых кораблей США в Черном море. Возможны любые провокации, – министр обороны РФ Шойгу

Автор: 

корабль (2040) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+6
чудова нагода протестувати нептуни...
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07.11.2021 14:51
+5
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07.11.2021 14:56
+4
Ваши догадки с большой долей вероятности верны. Движок наверное фрицовский и не исключено Simenson(ом ) произведен.
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07.11.2021 14:37
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Правила форума Совет форумчан
Хотелось бы Знать , а чей стоит двигатель ?
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07.11.2021 14:32 Ответить
Ваши догадки с большой долей вероятности верны. Движок наверное фрицовский и не исключено Simenson(ом ) произведен.
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07.11.2021 14:37 Ответить
а все остальное построено на украинской керченской судовой верфи вот хегхм..мягко говоря... парадокс...
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07.11.2021 15:56 Ответить
вже побудовані МРК проекту 22800 можуть почати оснащувати, увага, старими радянськими дизелями, які були зняті з списаних кораблів! Цікаво, таке рішення, якщо воно і буде прийнято, викликано тим, що поставлені "Звездою" агрегати вже проявили себе не з кращого боку

ракетний корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Тактическое ударное вооружение
1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A1%D0%9A_3%D0%A114_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) 3С14 8 ячеек, для «Оникс», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B) «Калибр-НК»

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Несколько крылатых ракет, запущенных с российских судов из акватории Каспийского моря по Сирии, упали в Иране

Мониторинг американских военных и разведывательных сведений пришел к выводу, пишет http://www.svoboda.org/content/article/27295814.html Радио Свобода , что по крайней мере 4 ракеты упали, когда они пролетали над территорией Ирана.
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07.11.2021 16:30 Ответить
Питерский движок там стоит.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22800 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_22800
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07.11.2021 16:06 Ответить
На ЩО ви натякаєте? ЦЕ необгрунтовані нічим брудні підозри?
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07.11.2021 16:07 Ответить
Має бути потоплений до виходу в відкрите море з української території.
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07.11.2021 14:32 Ответить
Який тип ракет?
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07.11.2021 14:34 Ответить
"Неимеющий АНАЛога Гальюн-5"
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07.11.2021 15:37 Ответить
8 ячеек для "Ониксов" или "Калибров-НК".
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07.11.2021 16:32 Ответить
Это не те калибры, которыми дикари вместо "штаба игил" в Сирии накрыли отару овец в Ираке?
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07.11.2021 16:53 Ответить
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07.11.2021 14:35 Ответить
БронеТемкинПоносец... Гордость ...
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07.11.2021 17:06 Ответить
Ракеты поставляет якутский завод говеного искусства
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07.11.2021 14:40 Ответить
чудова нагода протестувати нептуни...
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07.11.2021 14:51 Ответить
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07.11.2021 14:56 Ответить
Лучше на свей Москве реке испытывайте
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07.11.2021 14:55 Ответить
Желаю чтобы ракеты на старте повзрывались.
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07.11.2021 14:57 Ответить
Москальня вперто намагається стати морським карликом для початку, бо морською країною вони ніколи не були. Цікаво, втопиться чи ні.
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07.11.2021 14:59 Ответить
Циркон, Циклон, Цирк, Царь, Церковь. Что то тупин не с той буковой алфавита дружит... Буква "Ж" символ рабссеи.
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07.11.2021 15:05 Ответить
Ето замена Ад Кузи.
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07.11.2021 15:07 Ответить
ви будете сміятись,але рукожопи вирішили відновити "Кузю"

https://www.interfax.ru/interview/787703 Многие пристально следят за судьбой двух тяжелых крейсеров - авианосца "Адмирал Кузнецов" и атомного "Адмирала Нахимова". Какова сейчас готовность кораблей? Какие сроки возвращения их в строй?

- Ход ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" находится на особом контроле руководства Минобороны, ВМФ и руководства корпорации.

Основная причина, по которой "Звездочка" не сможет сдать авианесущий крейсер в 2022 году, это срыв сроков ремонта "Киров-Энергомашем" - речь о главных турбозубчатых агрегатах энергетической установки корабля.

В настоящее время работы развернуты в полном объеме. Ремонтируются системы и механизмы крейсера, закупается и грузится на корабль крупногабаритное оборудование, выполняются электромонтажные работы. Корабль готовится ко второму этапу докового ремонта летом 2022 года.

Аналогичная ситуация по "Адмиралу Нахимову", его ремонт должен быть завершен в следующем году.
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07.11.2021 16:32 Ответить
Выкинуть жалко, нести тяжело. Чемодан без ручки.
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07.11.2021 17:13 Ответить
А які вундерЗЕвафлі буде випробовувати ЗЕвлада? Новий орган гри на роялі?
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07.11.2021 15:08 Ответить
Это один из нескольких таких кораблей что уже спущены на воду в Керчи.
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07.11.2021 15:22 Ответить
Там делают по сути только корпуса, потом их гонят в Питер на установку оборудования и вооружения и прут обратно на испытания в Черное море..
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07.11.2021 15:32 Ответить
Шо, бурлаки його пруть туда-сюда?
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07.11.2021 15:36 Ответить
Сенс робити в Керчі і гнати в Інгерманландію?
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07.11.2021 15:38 Ответить
Только не в Питер, а в Зеленодольск, на Волге который в Татарстане.
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07.11.2021 16:17 Ответить
Минула серія кораблів "Циклон" робилась перед Цусимою, так само попередні 5 кораблів з назвою "Москва" втопились, ну не літає Бурунді в косомс.
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07.11.2021 15:32 Ответить
Думаю, они приделают туда ракеты Циркон, от того такое и название, для секретности.
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07.11.2021 16:18 Ответить
Сам потоне, ще й буксир за собою потягне.
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07.11.2021 15:24 Ответить
Це у відповідь на те що Американський флагманський корабель зайшов у чорне море. Гарно ***** злякався
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07.11.2021 15:29 Ответить
Так ось де кацапи прилаштували викрадені гальюни
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07.11.2021 15:35 Ответить
Если бы в Украине был бы президент, а не клоун, то ВСУ нужно было проводить испытания "нептунов" как раз в это время
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07.11.2021 15:35 Ответить
у рашки бабла зелёного наскирдовано на ископаемых ресурсах природных немерянно! подлодки, корабли штампуют как пирожки с розмахом.....с авиацией не так хорошо.... но лодки уже по всему земному шару шарятся....((
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07.11.2021 15:58 Ответить
С лодками тоже не всё здорово. За последние 10 лет построено всего 6 атомных подлодок. Дизельных больше, но дизель всё же прошлый век, а на водородных топливных элементах (как у немцев) пока не выходит.
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07.11.2021 16:12 Ответить
це кораблі"малої тонажності"...

щось класу ракетного есмінця"Москва" у них залишилось від Союзу в 3-х одиницях..
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07.11.2021 16:14 Ответить
залишається демонструвати мультики про чергові "вундервафлі"

- В 2019 году вы говорили, что ОСК ведёт подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер". Недавно вы сообщили, что ждете на эсминцы новое техническое задание от Минобороны. Эти эсминцы попадут к новую ГПВ?

- Вопрос строительства эсминцев "Лидер", как и формирования новой ГПВ - в исключительном ведении ВМФ и Минобороны как государственного заказчика. Со своей стороны, предприятия ОСК выполнили эскизное проектирование и предложили флоту несколько вариантов облика корабля.

https://www.interfax.ru/interview/787703
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07.11.2021 16:19 Ответить
я не обсуждаю технические характеристики! я написал лишь то, что денег у рашки нескончаемые запасы! и видя что у них плавает, выпускается часто с новостей .какие громадины и навороченные внешне, и то что этого всего у них больше всего я так понял в мире, и это так... штампуют как пирожки.. ясно что лучше иметь современных супер лайнеров меньше чем там громадного и прибреханного оружия.. както так.
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07.11.2021 16:52 Ответить


створений згідно принципу встиг раз вистрілити до того,як був затоплений
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07.11.2021 16:11 Ответить
Странная вообще тема. ЧФ за последние годы пару десятков новых кораблей получил, но ни одной статьи в Цензоре об этом не припомню. Начинают какую-то новую рубрику? "Оружие врага"?
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07.11.2021 16:20 Ответить
вибір тем в цензорі не пояснити логічно..
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07.11.2021 16:34 Ответить
Весельный или парусный??
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07.11.2021 17:04 Ответить
мабуть - потєшний
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07.11.2021 17:42 Ответить
 
 