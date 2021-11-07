Россия намерена в ноябре провести испытание нового ракетного корабля в Черном море
Новый российский малый ракетный корабль "Циклон" пройдет в середине ноября в Черном море ходовые испытания и подготовку вооружения к испытательным стрельбам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.
"В ходе заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля "Циклон", построенного для Черноморского флота, в акватории Черного моря будет проверена работа главных энергетических установок корабля, соответствие технических характеристик систем и механизмов ранее заявленным показателям", – цитирует агентство Минобороны РФ.
По данным Минобороны России, ходовые испытания запланированы на 14 ноября. В ходе данного мероприятия пройдет подготовка вооружения корабля к испытательным артиллерийским и ракетным стрельбам, отметили в ведомстве.
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ракетний корабль "Циклон" проекта 22800 "Каракурт
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Тактическое ударное вооружение
1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 УВП https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A1%D0%9A_3%D0%A114_(%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) 3С14 8 ячеек, для «Оникс», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B) «Калибр-НК»
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Несколько крылатых ракет, запущенных с российских судов из акватории Каспийского моря по Сирии, упали в Иране
Мониторинг американских военных и разведывательных сведений пришел к выводу, пишет http://www.svoboda.org/content/article/27295814.html Радио Свобода , что по крайней мере 4 ракеты упали, когда они пролетали над территорией Ирана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_22800 https://ru.wikipedia.org/wiki/Малые_ракетные_корабли_проекта_22800
https://www.interfax.ru/interview/787703 Многие пристально следят за судьбой двух тяжелых крейсеров - авианосца "Адмирал Кузнецов" и атомного "Адмирала Нахимова". Какова сейчас готовность кораблей? Какие сроки возвращения их в строй?
- Ход ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" находится на особом контроле руководства Минобороны, ВМФ и руководства корпорации.
Основная причина, по которой "Звездочка" не сможет сдать авианесущий крейсер в 2022 году, это срыв сроков ремонта "Киров-Энергомашем" - речь о главных турбозубчатых агрегатах энергетической установки корабля.
В настоящее время работы развернуты в полном объеме. Ремонтируются системы и механизмы крейсера, закупается и грузится на корабль крупногабаритное оборудование, выполняются электромонтажные работы. Корабль готовится ко второму этапу докового ремонта летом 2022 года.
Аналогичная ситуация по "Адмиралу Нахимову", его ремонт должен быть завершен в следующем году.
щось класу ракетного есмінця"Москва" у них залишилось від Союзу в 3-х одиницях..
- В 2019 году вы говорили, что ОСК ведёт подготовку к началу серийного строительства атомных эсминцев "Лидер". Недавно вы сообщили, что ждете на эсминцы новое техническое задание от Минобороны. Эти эсминцы попадут к новую ГПВ?
- Вопрос строительства эсминцев "Лидер", как и формирования новой ГПВ - в исключительном ведении ВМФ и Минобороны как государственного заказчика. Со своей стороны, предприятия ОСК выполнили эскизное проектирование и предложили флоту несколько вариантов облика корабля.
https://www.interfax.ru/interview/787703
створений згідно принципу встиг раз вистрілити до того,як був затоплений