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Продолжение работы Нормандского формата сегодня под большим вопросом, - Никифоров

Продолжение работы Нормандского формата сегодня под большим вопросом, - Никифоров

Дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России сегодня под вопросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Так он ответил на вопрос о возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках Нормандского формата.

"У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что уже говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате", - объяснил Никифоров.

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Отметим, что встречи в Нормандском формате не проводились уже год. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Украина отмечает, что нынешний Нормандский формат является неэффективным и выступает за включение в переговорный процесс США.

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Автор: 

переговоры (4915) нормандская четверка (1596) Сергей Никифоров (153)


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Азербайджан 30 років їздив по світі і відстоював свою незалежність , пока своїми руками не здобув її.
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07.11.2021 14:50 Ответить
Ну нормально. Зеледент съездил, увидел мир глазах тупина и формат стал бесполезным. Да и приглашать этого бедоносца в свои страны уже конкретно опасаются.
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07.11.2021 15:12 Ответить
под большим вопросом.-Чтобы да так нет. Будем посмотреть- заявы кодлана Коломойского. Воров и предателей без вопросов.
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07.11.2021 16:58 Ответить
Наразі...
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07.11.2021 17:23 Ответить
 
 