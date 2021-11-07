Продолжение работы Нормандского формата сегодня под большим вопросом, - Никифоров

Дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России сегодня под вопросом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Так он ответил на вопрос о возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках Нормандского формата.

"У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение - под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в Нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. То есть тут и политическая часть, политическая повестка Нормандского формата под большим вопросом, что уже говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате", - объяснил Никифоров.

Читайте также: Россия не против участия США в Нормандском формате, если Америка поддержит Минские соглашения, - Лавров

Отметим, что встречи в Нормандском формате не проводились уже год. В последний раз лидеры "нормандской четверки" собрались на встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. До этого они встречались в Париже в декабре 2019 года после трехлетнего перерыва.

Украина отмечает, что нынешний Нормандский формат является неэффективным и выступает за включение в переговорный процесс США.

Читайте также: Встреча глав МИД в Нормандском формате будет тогда, когда Лавров согласится принять в ней участие, - Кулеба