Подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет, - пресс-секретарь президента Никифоров

У Украины нет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

При этом, по его словам, Минобороны не подтверждает, что вблизи украинских границ наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня.

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Он также добавил, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - рассказал Никифоров.

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Отметим, американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.

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