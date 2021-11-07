Подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет, - пресс-секретарь президента Никифоров
У Украины нет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
При этом, по его словам, Минобороны не подтверждает, что вблизи украинских границ наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня.
Он также добавил, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".
"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - рассказал Никифоров.
Отметим, американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.
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Альо, гараж! Там цілий начальник ЦРУ з цього приводу в Москву їздив. Не в курсі? Сраний "нарід". Кого ви, *дь, навибирали??? Ну, зла не вистачає.
- Куме, а навіщо ми гівна наїлися? (с)
Все узгоджено між Єрмаком та Шойгу
Потому что подтверждение из Вашингтона ******** явно не нравится.
Это почти слово-в-слово цитата Сливного Бачка **********.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Никифоров,_Сергей_Сергеевич
Еще один криворогий косоворот не видит войны в Украине.
Розстріляти вас усіх мало.
Я это мечтаю увидеть, блин!
Чтоб мрази продажные без прикрас
Узнали, чем пахнет их русский газ.
Пусть каждый, кто кланялся на восток,
Получит свой северный-***, поток
По самые гланды, и взнос в ПАСЕ
Пусть жрут из российской параши все.
Пусть каждый подонок и каждый трус
Получат заслуженный ими груз,
Пусть жадность и глупость пожнут плоды,
Не преуменьшая размах беды.
И пусть Украина - держава та,
Что выбрала путинского шута,
За годы не выучась ничему,
Получит по выбору своему.
А я вам не доктор, чтоб вас спасать!
Мне осточертело про вас писать,
Хочу положить здоровенный болт
На весь ваш ублюдочный fucking world.
Не в смысле планеты - она вполне
Прекрасна при солнце и при луне,
Прекрасны закаты, леса, моря -
Лишь люди на ней появились зря.
Горите огнем вы, как Нотр Дам!
Ни капли сочувствия вам не дам -
Одно лишь злорадство, the fina
l fun.Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants.
.
"-Совпадение?
-Не думаю!" (с)
Его честным словам или своим лживым глазам?
Надеюсь что расстреливать тебя бвду я. Ну чтобьі наверняка