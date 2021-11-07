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Новости Агрессия России против Украины Война
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Подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет, - пресс-секретарь президента Никифоров

Подтверждения информации о наращивании российских войск на границах Украины нет, - пресс-секретарь президента Никифоров

У Украины нет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

При этом, по его словам, Минобороны не подтверждает, что вблизи украинских границ наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня.

Смотрите также: Politico обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие наращивание войск РФ на границе с Украиной. ФОТО

Он также добавил, что недавно на селекторном совещании президента выступал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - рассказал Никифоров.

Смотрите также: "Данные о стягивании российских войск к границе – информационные провокации", – замминистра обороны Маляр. ВИДЕО

Отметим, американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.

Читайте также: 90 тыс. военных РФ находятся у границ Украины, - Минобороны

Автор: 

армия РФ (19047) граница (5258) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+44
про вагнерівців теж говорили, що їх нема - а насправді продали їх путіну
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07.11.2021 15:06
+34
шапіто-95 краще знає за ЦРУ 😂
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07.11.2021 15:08
+30
Воно дурне чи зовсім дурне?
Альо, гараж! Там цілий начальник ЦРУ з цього приводу в Москву їздив. Не в курсі? Сраний "нарід". Кого ви, *дь, навибирали??? Ну, зла не вистачає.
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07.11.2021 15:08
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Зеленський та Єрмак не зрадники України, так само немає і військ ***** поряд з Україною.
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07.11.2021 15:04 Ответить
Если что, Кива подтвердит ! Ему Медведчук не даст сбрехать
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07.11.2021 15:20 Ответить
Членограй 🤡🐲заявлял всегда ,что нет никакой оккупации , просто границу подвинули ! И он же ещё в очко ******* насмотрелся
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07.11.2021 17:18 Ответить
про вагнерівців теж говорили, що їх нема - а насправді продали їх путіну
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07.11.2021 15:06 Ответить
шапіто-95 краще знає за ЦРУ 😂
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07.11.2021 15:08 Ответить
"ДОМ" = ДНО. Пропаганда - СОВДЕПИИ И РАШИСТСКАЯ ПРОПАГАНДА ОТ ГАНДОНА НИКИФОРОВ
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07.11.2021 17:21 Ответить
Воно дурне чи зовсім дурне?
Альо, гараж! Там цілий начальник ЦРУ з цього приводу в Москву їздив. Не в курсі? Сраний "нарід". Кого ви, *дь, навибирали??? Ну, зла не вистачає.
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07.11.2021 15:08 Ответить
Не, так нарід сказал - если что не так, мы его сметём... Значит пока "всё так" у сметунов...
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07.11.2021 15:33 Ответить
Смєтьом... Навіщо ж було обирати те, що і так по запаху і вигляду було гівном???

- Куме, а навіщо ми гівна наїлися? (с)
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07.11.2021 16:40 Ответить
Україна не має підтвердження інформації про те, що Росія знову нарощує кількість військових
Все узгоджено між Єрмаком та Шойгу
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07.11.2021 15:09 Ответить
Непростой вопрос. Кому верить: Вашингтон Пост или Никифорофу?
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07.11.2021 15:11 Ответить
😂😂😂😂😂
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07.11.2021 15:40 Ответить
Наверное ЗЕ из Кремля подтверждения ждет.

Потому что подтверждение из Вашингтона ******** явно не нравится.
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07.11.2021 15:12 Ответить
"Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на даний момент не має жодної підтверджуючої інформації" - американці перестали ділитися інформацією з офісом президента, котрим керує россійський агент і котрий є розсадником російської агентури, і на котрого українському президентові мабуть вказували американські друзі українського народу, але не офісу президента
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07.11.2021 15:12 Ответить
Промовчали б....
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07.11.2021 15:24 Ответить
Что за бред, они информацию США называют пропагандистским давлением, совсем долбанулись зеленые гниды.
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07.11.2021 15:25 Ответить
"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - рассказал Никифоров. Источник:

Это почти слово-в-слово цитата Сливного Бачка **********.
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07.11.2021 18:15 Ответить
кого же вы выбрали зебилы
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07.11.2021 15:26 Ответить
"МАлаНдиє литЦа". Це- ахметівське.
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07.11.2021 15:37 Ответить
Ситуацію коли наш літак в ірані збили пам'ятайте? Що ці клоуни нам городили? Як на мене один в один)
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07.11.2021 15:28 Ответить
Очень похоже на 1941 когда Москва всячески морозилась на сообщения о готовящемся нападении.
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07.11.2021 15:28 Ответить
Да , узбагойтесь , ботва ! Идет развод Пу , совместно с США. В Кремле устроили фейковьіе переброски войск и техники , катали их туда и обратно , но реального наращивания сил не бьіло. С целью запугать Украину и напрячь США и ЕС , чтобьі потом увязать "отвод" войск с скорейшим запуском СП-2. Не прошел номер , теперь Штатьі напрягают Пу , чтобьі он обьяснил провокационньіе действия , а Европа еще раз убедилась в шантаже со стороньі Кремля. Хорошая совместная работа разведок Украиньі и США !
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07.11.2021 15:35 Ответить
Угу, поэтому Никифоров цитирует *********.
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07.11.2021 18:16 Ответить
Спасибачки, утешил! Мы знаем уже: Не копростан, а тасторона наращивает металолом и поголовье свинособак "ихтамнет"...
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07.11.2021 15:35 Ответить
Нічого дивного - наркомани відпочивають на вихідних на повну.
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07.11.2021 15:38 Ответить
Як би, тільки на вихідні...
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07.11.2021 15:44 Ответить
Сергей Сергеевич Никифоров (укр. Сергій Сергійович Никифоров; род. 10 июля 1986, Кривой Рог, Днепропетровская область) - украинский журналист и телеведущий. Пресс-секретарь Президента Украины с 9 июля 2021[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Никифоров,_Сергей_Сергеевич

Еще один криворогий косоворот не видит войны в Украине.

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07.11.2021 15:42 Ответить
фото вашего любимого актёра? ну-ну
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07.11.2021 16:41 Ответить
Это для вас, зебилов, которым какая разница.
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07.11.2021 18:35 Ответить
Ось хай верховна Бубочка про це і заявить, щоб в майбутньому понести відповідальність.
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07.11.2021 15:43 Ответить
"95 квартал" уже дає шоу прямо з Банкової?
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07.11.2021 15:46 Ответить
Долпоепы, блеать...*****, весь Запад видит - одни ЗЕприматы ослепли...
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07.11.2021 15:50 Ответить
Мені вкрай цікаво, ЩО САМЕ (яка подія) стане останньою краплею, що ініціює початок репреЗЕдентування блазня-членоклавішника і всієї його шобли-"Зе"К°мандЫ" ?
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07.11.2021 15:51 Ответить
Придуре, ми ж фото бачили.
Розстріляти вас усіх мало.
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07.11.2021 15:52 Ответить
Весь мир видит , говорит, публикует фотографии и только слуги народа в Украине тупо повторяют, как заклинание - "НЕТ". Свято верят, что если это не говорить, то его и не будет? А если будет? Не боятся ответить за свои слова?
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07.11.2021 15:53 Ответить
Знов підтвердження що зєвлада є виключно кримінальним угрупуванням, не більше.
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07.11.2021 15:56 Ответить
Всё западные партнёры твердят что наращивание имеет место быть. Зелёные мрази в унисон с кремлем твердят обратное.
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07.11.2021 15:58 Ответить
Я впевнений, що наші союзники США не будуть займатися розповсюдженням фейків, тим більш коли справа стосується війни
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07.11.2021 16:02 Ответить
Якщо ховати голову в пісок-то постраждає дупа...
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07.11.2021 16:08 Ответить
Не варто вірити в жодне слово цих брехунів і готуватися до гіршого!!! Враховуючи кількість зрадників в керівництві держави це є очевидний факт! Я вірю НАТО та США!
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07.11.2021 16:09 Ответить
ага, вы уже и корону победили, и коррупции нет, и вообще закончилась эпоха бедности, так что вам упырям верить - себя не уважать
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07.11.2021 16:10 Ответить
Нікіфоров, це він, чувак з кокаїновими аналізами?

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07.11.2021 16:10 Ответить
дистиллированный зебанат
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07.11.2021 16:41 Ответить
немножко про божью росу...
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07.11.2021 16:14 Ответить
Пусть русские танки войдут в Берлин,
Я это мечтаю увидеть, блин!
Чтоб мрази продажные без прикрас
Узнали, чем пахнет их русский газ.
Пусть каждый, кто кланялся на восток,
Получит свой северный-***, поток
По самые гланды, и взнос в ПАСЕ
Пусть жрут из российской параши все.
Пусть каждый подонок и каждый трус
Получат заслуженный ими груз,
Пусть жадность и глупость пожнут плоды,
Не преуменьшая размах беды.
И пусть Украина - держава та,
Что выбрала путинского шута,
За годы не выучась ничему,
Получит по выбору своему.
А я вам не доктор, чтоб вас спасать!
Мне осточертело про вас писать,
Хочу положить здоровенный болт
На весь ваш ублюдочный fucking world.
Не в смысле планеты - она вполне
Прекрасна при солнце и при луне,
Прекрасны закаты, леса, моря -
Лишь люди на ней появились зря.
Горите огнем вы, как Нотр Дам!
Ни капли сочувствия вам не дам -
Одно лишь злорадство, the fina
l fun.Чем хуже, тем лучше. Allons, enfants.
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07.11.2021 16:22 Ответить
что пристали к 2говорящей голове" ? Он сказал то, что ему скомандовали Зеля-Дермак. С них и надо спрашивать
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07.11.2021 16:24 Ответить
США говорит что кацапы наращивают военный контингент, зелёные говорят что нет. Но более брехливой, продажной и мерзотной власти в Украине ещё не был
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07.11.2021 16:27 Ответить
они курят шо то одинаковое...
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07.11.2021 16:28 Ответить
Як і не має віри в інформацію з Банкової
.
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07.11.2021 16:32 Ответить
Байден пушит Меркель ввести санкции против СП-2 в связи с развертыванием российских войск на границе с Украиной.... А зебилы помогают путину избежать санкций...
"-Совпадение?
-Не думаю!" (с)
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07.11.2021 16:41 Ответить
Кому вы больше верите?
Его честным словам или своим лживым глазам?
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07.11.2021 16:49 Ответить
Яка огидна маланська пика в цього чувака.
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07.11.2021 16:56 Ответить
😂🌷××××
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07.11.2021 17:08 Ответить
Та не переживайте ви...Це Бубон вирішив так підманути Вову Пу. Наче то він такий дурний, не поміча навіть під носом купу лайна. А в натурі Вову Пу чека засада. Весь квартал95 повним складом сидить в окопі на кордоні! Тіки нікому не кажіть. Це тайна.
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07.11.2021 17:09 Ответить
Никифоров, надеюсь тебя расстреляют одним из первьіх.
Надеюсь что расстреливать тебя бвду я. Ну чтобьі наверняка
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07.11.2021 17:46 Ответить
А точнісінько так Сталін говорив про німецькі війська в червні 1941 року.
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07.11.2021 17:57 Ответить
Не только американские СМИ, но и директор ЦРУ Бернс также занимается дезинформацией. https://censor.net/ru/news/3298063/direktor_tsru_berns_pribyl_v_moskvu_izza_naraschivaniya_rossiyiskih_voyisk_na_granitse_s_ukrainoyi_cnn
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07.11.2021 18:00 Ответить
чё там мендель бородатая говорит ?
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07.11.2021 18:15 Ответить
на кордоні нема, а за 100 км від кордону вже є!
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07.11.2021 18:37 Ответить
маразм якийсь... зрозуміло, що кацапів біля кордонів буде завжди до біса, але чого ви, зелені потвори, виходите на всіх рівнях і бекаєте, шо то всьо не так, вам паказалось?? що задумали, тварюки?
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07.11.2021 18:59 Ответить
https://storage1a.censor.net/images/2/5/d/9/25d9bc237e4364d8753e2877333dfb87/original.jpg
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07.11.2021 20:17 Ответить
 
 