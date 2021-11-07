Новый глава "Укртрансбезопасности" Зборовский уволился из полиции: "Пора делать новый ответственный шаг"

Глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Евгений Зборовский написал заявление об увольнении из рядов патрульной полиции, в столичном управлении которого занимал должность командира батальона №3 полка №1.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" в воскресенье, 7 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Написал рапорт на увольнение. Уже второй день, как я больше не полицейский. Писать было тяжело, очень многое отдал службе, но и немало получил", - написал Зборовский.

По его словам, он отдал работе в полиции более 6,5 лет, из которых год - обычным патрульным, еще больше года - командиром роты, а затем более четырех лет возглавлял третий батальон по обслуживанию правого берега.

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"Ни одного компромисса со своей совестью. Ни одной взятки. Ни одного замечания от руководства, каких бы высоких "шишок" мы не останавливали и не штрафовали. Ни одного отпущенного пьяного за рулем, ни одного указания кого штрафовать или не штрафовать. Ни разу служебный автомобиль не заправлял, не обслуживал, не менял покрышки за свои деньги. Обеспечение базовых потребностей на 100%", - добавил Зборовский.

Он также поблагодарил налогоплательщиков и руководство за поддержку на службе.

"Пора делать новый ответственный шаг, который был бы невозможен без очень ценного опыта, полученного в патруле", - подытожил Зборовский.

Как сообщалось, 3 ноября Кабмин назначил Зборовского новым главой "Укртрансбезопасности".