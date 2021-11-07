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Новый глава "Укртрансбезопасности" Зборовский уволился из полиции: "Пора делать новый ответственный шаг"

Новый глава

Глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Евгений Зборовский написал заявление об увольнении из рядов патрульной полиции, в столичном управлении которого занимал должность командира батальона №3 полка №1.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" в воскресенье, 7 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Написал рапорт на увольнение. Уже второй день, как я больше не полицейский. Писать было тяжело, очень многое отдал службе, но и немало получил", - написал Зборовский.

По его словам, он отдал работе в полиции более 6,5 лет, из которых год - обычным патрульным, еще больше года - командиром роты, а затем более четырех лет возглавлял третий батальон по обслуживанию правого берега.

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"Ни одного компромисса со своей совестью. Ни одной взятки. Ни одного замечания от руководства, каких бы высоких "шишок" мы не останавливали и не штрафовали. Ни одного отпущенного пьяного за рулем, ни одного указания кого штрафовать или не штрафовать. Ни разу служебный автомобиль не заправлял, не обслуживал, не менял покрышки за свои деньги. Обеспечение базовых потребностей на 100%", - добавил Зборовский.

Он также поблагодарил налогоплательщиков и руководство за поддержку на службе.

"Пора делать новый ответственный шаг, который был бы невозможен без очень ценного опыта, полученного в патруле", - подытожил Зборовский.

Как сообщалось, 3 ноября Кабмин назначил Зборовского новым главой "Укртрансбезопасности".

Автор: 

США (26401) увольнение (2674) Донбасс (26955) Укртрансбезопасность (60)


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Топ комментарии
+4
Така категоричність в заявах - примушує задуматись в чесності заявника.
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07.11.2021 15:37
+3
Що вуха розвісили, такі дорослі, а в казки вірити.
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07.11.2021 16:10
+2
Коли робиш відповідальний крок, головне що б штани не репнули на матні, бо буде конфуз.
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07.11.2021 16:13
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Така категоричність в заявах - примушує задуматись в чесності заявника.
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07.11.2021 15:37 Ответить
Вижили? Чесні поліції зараз знову не потрібні....
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07.11.2021 15:40 Ответить
Повысили...
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07.11.2021 15:45 Ответить
Во заливает, слабо верится что кристально чесного гаишника пропустили бы так далеко по службе.
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07.11.2021 16:06 Ответить
Що вуха розвісили, такі дорослі, а в казки вірити.
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07.11.2021 16:10 Ответить
Дурачки, работавшие за копейки, закончились
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07.11.2021 16:12 Ответить
Посмотрим на результат.
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07.11.2021 16:12 Ответить
Коли робиш відповідальний крок, головне що б штани не репнули на матні, бо буде конфуз.
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07.11.2021 16:13 Ответить
Це як в тому анекдоті про "догнать і пєрєгнать амєріку"...
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07.11.2021 16:41 Ответить
На повышение пошел, не понял?
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07.11.2021 17:24 Ответить
Говорят туда хрен устроился, все бывшие ГАИшники там, бабло косят😁
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07.11.2021 18:16 Ответить
Перевели цапа з одієї капустяної грядки на іншу ще більш капустяну.
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07.11.2021 18:24 Ответить
 
 