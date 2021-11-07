Для поставки газа из Катара нам нужно привлекать имеющую терминалы Турцию, - Никифоров
В ходе климатического саммита ООН в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны договорились о поставках сжиженного газа из Катара в Украину, однако есть технические сложности реализации этих договоренностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью телеканалу "Дом".
"Чтобы катарский сжиженный газ доходил до Украины, нам нужен терминал. Насколько я понимаю, возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, поэтому более предметно говорить о поставках сжиженного газа нужно не на двусторонней, а на трехсторонней встрече с участием представителей Турции. Потому что, насколько я понимаю, у них есть терминалы. Это очень технические вопросы, я в них не силен, это нужно говорить с представителями "Нафтогаза", — пояснил он.
Никифоров добавил, что во время встречи стороны также обсудили эвакуацию граждан из Афганистана.
"Говорили о помощи Катара при эвакуации граждан Украины и других стран из Афганистана, в чем, кстати, Украина добилась большого успеха не без помощи представителей Катара, это наши хорошие партнеры", - пояснил он.
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мне кажется, проще посадить яблони на Марсе
груз вкрай небезпечний !
когда у этого конченного 42-х летнего ЗЕбила закончится
девочко-подростковый период сэлфиться ?
проекту лыжного тренера (вопрос).
Газовый аргумент: как Украина готовится к старту строительства LNG-терминала
В ноябре в порту Южный стартует строительство самого амбициозного украинского проекта в секторе транспортировки газа - "LNG терминала". О всех подробностях проекта рассказывают его координаторы и подрядчики.
""""Реалізація проекту LNG-термінал приносить в Україну нові технології, які є новими не тільки для нас. Ми вперше за багато років користуємося не секонд-хендом, не тим, що використовувалося на Заході, Європі чи Сполучених штатах 10 чи 20 років тому. Ми використовуємо ті технології, які є новими, але вже апробованими та успішними, які дозволяють сягати ефективних рішень в LNG-індустрії. Власне, компанії Enagás та Excelerate Energy L.L.P - є флагманами, як в управлінні такого роду проектами, так і в імплементації технологій, які дозволяють швидко розгортати постачання LNG на ті чи інші території. Ми очікуємо, що такого роду технології дозволять нам розгорнути першу стадію проекту протягом двох років. І протягом двох найближчих років близько 5 млрд куб. альтернативного скрапленого газу Україна буде мати на своїй території.
Без домовленості з Туреччиною побудова цього терміналу в Українні - гроші в офшори.
Да мы можем соперниками Газпрома стать.
Турция нужна для того чтобы они пропускали через Босфор судна-газовозы.
Для приема газа Украине нужен терминал.
Турция обладает технической возможностью строить эти терминалы, осталось с ними договориться о строительстве и допуске газовозов через Босфор.
Как то так.
Ну це все одно, що він би домовився про постачання собі коксу з наркодилером, а з поліцейским кордоном перед своїм будинком - не домовився.
Або домовився про постачання їжі, але доставка працює через знайомого з сусідньої області, який про те нічого не знає.
Вони там усі вже сидять на "Афганській співпраці" від навеличнішого, чи вже потроху переходять на "аргентинську дип. пошту"???
как раз тогда надо было просыпаться
а не сейчас