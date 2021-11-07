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Новости Газовая война
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Для поставки газа из Катара нам нужно привлекать имеющую терминалы Турцию, - Никифоров

Для поставки газа из Катара нам нужно привлекать имеющую терминалы Турцию, - Никифоров

В ходе климатического саммита ООН в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны договорились о поставках сжиженного газа из Катара в Украину, однако есть технические сложности реализации этих договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью телеканалу "Дом".

"Чтобы катарский сжиженный газ доходил до Украины, нам нужен терминал. Насколько я понимаю, возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, поэтому более предметно говорить о поставках сжиженного газа нужно не на двусторонней, а на трехсторонней встрече с участием представителей Турции. Потому что, насколько я понимаю, у них есть терминалы. Это очень технические вопросы, я в них не силен, это нужно говорить с представителями "Нафтогаза", — пояснил он.

Никифоров добавил, что во время встречи стороны также обсудили эвакуацию граждан из Афганистана.

"Говорили о помощи Катара при эвакуации граждан Украины и других стран из Афганистана, в чем, кстати, Украина добилась большого успеха не без помощи представителей Катара, это наши хорошие партнеры", - пояснил он.

Читайте также: Зеленский в Глазго встретился с эмиром Катара: обсудили поставки сжиженного газа, - ОП

Газ (10223) Катар (129) терминал (47) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+16
Потрібно Велике термінальство...
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07.11.2021 16:40
+11
Это до вас тупоголовых зеленобобов через 2, 5 года только доперло?
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07.11.2021 16:47
+10
а тим часом. )))))
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07.11.2021 17:07
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Потрібно Велике термінальство...
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07.11.2021 16:40 Ответить
І купувати газ будуть по середньосвітовим цінам? В чому сенс?
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07.11.2021 17:15 Ответить
Сенс в том, Вася, чтобы продавец газа не был подонком-шантажистом. И чтобы не был прохвостом непредсказуемым, чтобы доставка газа была в срок и без задержек.
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07.11.2021 17:33 Ответить
А ты что олигарх чтобы платить такие деньги? Не всем по нраву 20-30 гривен за куб отдавать.
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07.11.2021 18:35 Ответить
А ты по чём хочешь брать? И у кого?
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07.11.2021 19:32 Ответить
Зеленым Польша конкретно предлагала осенью 2019 использовать их терминалы на Балтике. И долго ответа ждала. Но зеленые так и не ответили.
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07.11.2021 17:43 Ответить
було таке
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07.11.2021 18:18 Ответить
😀 А з Туреччини з їх терміналів як газ доправити до наших труб?
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07.11.2021 16:46 Ответить
Через газопроводи танап і південний
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07.11.2021 16:55 Ответить
Серж, названі вами трубопроводи працюють в напрямку Європи, а з Європи у нас реверсу немає. Термінали в Європі є і їх буде більше, але у нас поки немає повноцінного реверсу
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07.11.2021 17:04 Ответить
Ну до Угорщини доходять а там вже і в Україну ,було би бажання реверс запустити
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07.11.2021 17:23 Ответить
Пане Серж, названі вами трубопроводи підключені до терміналу зрідженого газу? Скільки треба грошей і часу (крім згоди Угорщини і чи буде вона?) на реалізацію? Все це казки, а газ і електроенергія потрібні практично негайно
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07.11.2021 19:41 Ответить
Зеля бред нагородил, а все сейчас эти глупости обсуждают.
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07.11.2021 21:27 Ответить
Можно описать проблему сейчас здесь, если места не хватит. Дешевле всего терминалы устроить в Черноморске, Южном и под Николаевым. Это не так уж сложно. И от них запитать существующую систему с природным газом для Южной части Украины. а добывемого природного газа хватит для остальной части Украины. А терминал выглядит просто: это ещё один танкер газовик, стоящий сационарно у причала порта. А остальные танкеры по мере подхода становятся к этому такеру лагом и перегружают на него имеющийся на них груз.
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07.11.2021 21:35 Ответить
Одна проблема босфор , а канал Стамбул ще даже не почали будувати
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07.11.2021 23:17 Ответить
спросите что-нибудь полегче.

мне кажется, проще посадить яблони на Марсе
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07.11.2021 16:59 Ответить
Это до вас тупоголовых зеленобобов через 2, 5 года только доперло?
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07.11.2021 16:47 Ответить
"Я могу сказать точно, что терминал мощностью до 4,5 млрд кубометров в год мы могли бы построить за $100-115 млн, - говорит Демьянюк. - Речь идет об использовании технологий, которые базируются на плавающем регазификационном судне". ГДЕ ЭТОТ ПРОЕКТ!? вместо того что бы платитькомуто, почему не запущен в реальномть!? Дебилы!
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07.11.2021 16:56 Ответить
Наверное потому что турки не пропускают газовозы через Босфор?
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07.11.2021 17:16 Ответить
наверное в этом направлении тоже нужно было работать!? никто не говорил что будет легко! но "если весь мир с нами" то должны были найти компромис, или все же это просто слова!? понятно что туркамвыгодно что бы у них покупали, тем более что у них помоему 4 спг терминала построены, и не плавучих...
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08.11.2021 08:27 Ответить
та хай краще Джамільова та Чубарова до Туреччини відправте. Вони вмить домовляться. А то зелене чмо й гадки не має ,що газ газовозами потрібно буде возити з Туреччини морем. Воно ж тупориле не знає, що сирійска війна, це протидія прокладення газопроводу Катар-Європа.
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07.11.2021 16:58 Ответить
чи пропустять турки газовози через Боспор ?

груз вкрай небезпечний !
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07.11.2021 17:01 Ответить
а тим часом. )))))
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07.11.2021 17:07 Ответить
майстер спорту з ковіду
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07.11.2021 17:18 Ответить
этот дебил оказывается не силён в этом вопросе??? зачем это цирковое чмо туда поехало? терминалы есть в Польше, нужно повесить герусов с ветренками и всё наладится.
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07.11.2021 17:55 Ответить
Вова счастлыв... я что, должен быть хєппи ?

когда у этого конченного 42-х летнего ЗЕбила закончится
девочко-подростковый период сэлфиться ?
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07.11.2021 18:22 Ответить
..псина.. в нору ..смердячее!!
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07.11.2021 17:18 Ответить
Козломордый, ты чего брезгуешь своей власовской тряпкой?)
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07.11.2021 17:18 Ответить
Ты деньги бабушке в мухосранске на дрова перечислил петух мокшанский , чтобы здесь рассуждать о газопроводах ?
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07.11.2021 17:55 Ответить
Купят как всегда у Газпрома, но счёт выставят катарский.
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07.11.2021 17:14 Ответить
А грязьпром продает Украине?)
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07.11.2021 17:21 Ответить
Да, только деньги ему через словаков передаём.
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07.11.2021 17:30 Ответить
Да нет, это происходит вопреки воле кацапов) Я уже молчу, что у словаков он почему то дешевле, чем напрямую от козломордых)
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07.11.2021 23:55 Ответить
Что вопреки я не и не спорил. Говорил просто, что деньги наши они в итоге получают.
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08.11.2021 00:08 Ответить
Ну почему? Вы еще говорили о счете катарском, намекая что он дороже рашкинского))) Только практика говорит об обратном)
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08.11.2021 18:39 Ответить
На восьмому році війни нарешті почали чухатись
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07.11.2021 17:17 Ответить
П как же быть со строительством Газового терминала в Украине г. Южный по
проекту лыжного тренера (вопрос).

Газовый аргумент: как Украина готовится к старту строительства LNG-терминала
В ноябре в порту Южный стартует строительство самого амбициозного украинского проекта в секторе транспортировки газа - "LNG терминала". О всех подробностях проекта рассказывают его координаторы и подрядчики.
""""Реалізація проекту LNG-термінал приносить в Україну нові технології, які є новими не тільки для нас. Ми вперше за багато років користуємося не секонд-хендом, не тим, що використовувалося на Заході, Європі чи Сполучених штатах 10 чи 20 років тому. Ми використовуємо ті технології, які є новими, але вже апробованими та успішними, які дозволяють сягати ефективних рішень в LNG-індустрії. Власне, компанії Enagás та Excelerate Energy L.L.P - є флагманами, як в управлінні такого роду проектами, так і в імплементації технологій, які дозволяють швидко розгортати постачання LNG на ті чи інші території. Ми очікуємо, що такого роду технології дозволять нам розгорнути першу стадію проекту протягом двох років. І протягом двох найближчих років близько 5 млрд куб. альтернативного скрапленого газу Україна буде мати на своїй території.
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07.11.2021 17:19 Ответить
Це якщо Туреччина дозволить прохід танкерів зі скрапленим газом через Босфор. І щось я дуже сумніваюсь, що вони те зроблять. Це не в їхніх економічних інтересах. А відмазкою буде - небезпечний вантаж.
Без домовленості з Туреччиною побудова цього терміналу в Українні - гроші в офшори.
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07.11.2021 17:43 Ответить
Терминалы есть в Турции и в Польше. У нас есть хранилища и газопровод для доставки в Европу.

Да мы можем соперниками Газпрома стать.
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07.11.2021 17:19 Ответить
А якщо самі почнемо добувати газ на чорноморському шельфі то і собі і на експорт вистачить
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07.11.2021 17:37 Ответить
Мы больных не модем кислородом обеспечить...
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07.11.2021 18:01 Ответить
А нам нужно чтобы требующий украинский газ Коломойский был послан к бениной маме.
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07.11.2021 17:29 Ответить
хм.. а увеличить свою газо-добычу в планах у ЗеГнид я смотрю нет вообще даже в мыслях!? токА пАкупать - и как перевозить и как принимать еще неизвестно... мАладцы-маланцы
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07.11.2021 17:34 Ответить
И какая будет цена? Купи газ, заплати доставку в Турцию, заплати за регазификацию, заплати за транзит до Украины.
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07.11.2021 17:39 Ответить
Интересно вы трактуете написанное. А может написано так чтобы по-своему трактовали...

Турция нужна для того чтобы они пропускали через Босфор судна-газовозы.
Для приема газа Украине нужен терминал.
Турция обладает технической возможностью строить эти терминалы, осталось с ними договориться о строительстве и допуске газовозов через Босфор.

Как то так.
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07.11.2021 18:18 Ответить
Читайте внимательно, речь идет о именно турецких терминалах.
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07.11.2021 18:42 Ответить
Кльово домовився! Просто апупєнно домовився! Домовився так, що газу все одно не буде! Але ж домовився!

Ну це все одно, що він би домовився про постачання собі коксу з наркодилером, а з поліцейским кордоном перед своїм будинком - не домовився.
Або домовився про постачання їжі, але доставка працює через знайомого з сусідньої області, який про те нічого не знає.

Вони там усі вже сидять на "Афганській співпраці" від навеличнішого, чи вже потроху переходять на "аргентинську дип. пошту"???
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07.11.2021 17:39 Ответить
Тут ще е один нюанс. У Катару скрапленого газу не має. Зараз Катар задовільняє лише половину заявок, через високий попит на азіатських ринках. Ну і на додачу, через високий попит на скраплений газ, зараз бракує танкерів-газовозів.
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07.11.2021 19:29 Ответить
Помнится у нас когда-то хотели построить LNG терминал, под Одессой что-ли? Давно это было...
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07.11.2021 18:14 Ответить
Спокуха! Значит так, я договорился о поставках газа с Титана. Я, конечно, не специалист по космической логистике, но как вам идея? В *********** гожусь?
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07.11.2021 18:22 Ответить
Байрактаров Эрдоган в Украину завозит в нужном количестве,а терминалы Эрдоганыч даст без проблем поскольку Быдло РАБссии отказалось от турецких помидоров ********** апельсинов и лимонов...САМО отказалось...Эрдоганыч..мочи Мавзолейную Падаль...
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07.11.2021 18:51 Ответить
За поджоги лесов в Турции спецслужбы Турции арестовали 7 руссо - туриссто террористо... 5 лет тюрьмы ****** Путлера..а лучше 10....
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07.11.2021 18:54 Ответить
клоуны вы впали в анабиозную спячку в марте 2019 го
как раз тогда надо было просыпаться
а не сейчас
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07.11.2021 20:57 Ответить
Зеленский не владея вопросом подписал с Катаром кучу бумаг на планы, которые воплощены никогда не будут и не могли быть воплощены в жизнь.
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07.11.2021 21:24 Ответить
Самое интересное, что если этот вопрос решать, о Турция тут не причём.
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07.11.2021 21:37 Ответить
"Є бажання - тисячі можливостей, нема бажання - тисячі причин."
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07.11.2021 22:49 Ответить
хочется пожелать зеленьському крепкого здоровья... чтобы его умище дожило до народного трибунала...
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08.11.2021 03:34 Ответить
 
 