Для поставки газа из Катара нам нужно привлекать имеющую терминалы Турцию, - Никифоров

В ходе климатического саммита ООН в Глазго президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Стороны договорились о поставках сжиженного газа из Катара в Украину, однако есть технические сложности реализации этих договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью телеканалу "Дом".

"Чтобы катарский сжиженный газ доходил до Украины, нам нужен терминал. Насколько я понимаю, возможность таких поставок обсуждается при посредничестве Турции, поэтому более предметно говорить о поставках сжиженного газа нужно не на двусторонней, а на трехсторонней встрече с участием представителей Турции. Потому что, насколько я понимаю, у них есть терминалы. Это очень технические вопросы, я в них не силен, это нужно говорить с представителями "Нафтогаза", — пояснил он.

Никифоров добавил, что во время встречи стороны также обсудили эвакуацию граждан из Афганистана.

"Говорили о помощи Катара при эвакуации граждан Украины и других стран из Афганистана, в чем, кстати, Украина добилась большого успеха не без помощи представителей Катара, это наши хорошие партнеры", - пояснил он.

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