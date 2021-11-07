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Новости Агрессия России против Украины Война
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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов российских войск на Донбассе

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов российских войск на Донбассе

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Песков обстрел вели из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

обстрел (26891) Донбасс (26955) боевые действия (3935) потери (4369) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+25
Втрати завжди болісні для тих, хто розуміє...
а от секретут зеленського стверджує, що кацапи нам не загрожують.
Ганебна влада.
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07.11.2021 17:30
+19
Как там Германия и Франция не возмутились ежедневными обстрелами рашен террористов, и гибели наших солдат..., или они только негодуют против ответок Украины ( Байрактаром) Волки позорные, достойные ученики мюнхенского сговора. 1938 г.
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07.11.2021 17:36
+18
простітутки крємля меркель і макарон нічого про ескалацію не заявляють. по їхньому, стріляти повинна тільки русня.
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07.11.2021 17:36
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Втрати завжди болісні для тих, хто розуміє...
а от секретут зеленського стверджує, що кацапи нам не загрожують.
Ганебна влада.
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07.11.2021 17:30 Ответить
Де обіцяна та ьрозрекламована "Відповідь Байрактарами"?
Бо росія сьогодні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
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07.11.2021 18:09 Ответить
Царство небесное, Герою ! Какой циничный мерзавец зеИУДА ГОНДОКОМАНДУЮЧИЙ , неделю брешущий ( устами своих марионеточных гнид ),что нет никакого скопления рашистских оккупантов
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07.11.2021 18:09 Ответить
Как там Германия и Франция не возмутились ежедневными обстрелами рашен террористов, и гибели наших солдат..., или они только негодуют против ответок Украины ( Байрактаром) Волки позорные, достойные ученики мюнхенского сговора. 1938 г.
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07.11.2021 17:36 Ответить
простітутки крємля меркель і макарон нічого про ескалацію не заявляють. по їхньому, стріляти повинна тільки русня.
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07.11.2021 17:36 Ответить
Німці і французи запроданці, готові продати і мати рідну за три гроші. Бабло не пахне а гріє їх зрадливу руку, але скоро їм аукнеться "кривавим міським міром ". Скоро
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07.11.2021 17:44 Ответить
Больше года Зеленский запрещал укреплять позиции, вести разведку, применять конрснайперские группы. Оборонный заказ так и не выполнен. Но виноват Таран. А кто этого Тарана министром обороны назначил?. Почему таран ушел в отставку, а не на зону. Просто Клоун постоянно ищет стрелочников, на которых можно списать все
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07.11.2021 17:46 Ответить
незабороненная..мінськими угодами..але дорогая.тому нею не відповідають а строчать з калашей...
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07.11.2021 17:50 Ответить
враг с дронов сбрасывает бомбы, а зеленые записывают видосики как убийцы идут спокойным шагом и не боятся дрона. добрячки млин...
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07.11.2021 17:52 Ответить
Поднимайте байрактары и валите вату!
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07.11.2021 17:52 Ответить
Я представляю как родители погибшего героя проклинают президента.
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07.11.2021 17:52 Ответить
Зеля запретил Байрактары, чтоб не ссориться с Путеным. Повоевали немного и харе. Пусть дальше обстреливают.
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07.11.2021 17:55 Ответить
7 років за відкриття вогню у відповідь.

В. Зеленський
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07.11.2021 18:03 Ответить
Зе отримає більше в рази !
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07.11.2021 18:05 Ответить
Наших Українських воїнів вбивають на нашій Українській землі. Який може бути режим припинення вогню??? Та насрать як відреагує стара німецька ************, і гилить свинособак!!! Дійде до того, що у українських військових не витримають нерви, вони плюнуть на цю війну і поїдуть додому. Нехай зеленський сам бере автомат і воює!!!!
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07.11.2021 18:10 Ответить
С байрактарами уже все? А то "партнёры" по нормандскому формату обеспокоятся? Печально(
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07.11.2021 18:10 Ответить
Вчора якийсь дядько розповідав що Байрактери будуть застосовані у разі небезпеки для наших воїнів. Український воїн загинув, то де ж ваші Байрактори?? Як ви набридли своєю брехнею!!
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07.11.2021 18:17 Ответить
Это какой такой ""Байрактар"", который в прошлый раз петарду рядом кацапской пушкой бросил?
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07.11.2021 18:32 Ответить
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07.11.2021 18:57 Ответить
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07.11.2021 18:37 Ответить


У неділю, 7 листопада, на Донбасі від обстрілів загинув військовий 24-ї окремої механізованої бригади, головний сержант Віталій Павлисько.
Про це повідомила Яворівська районна державна адміністрація.
Загиблий воїн - уродженець міста Яворів у Львівській області. На фронті - з 2015 року.
23 листопада чоловіку мало виповнитися 48 років.
Під час виконання бойових завдань головний сержант трагічно загинув. У військовослужбовця залишились дружина, син, донька, мати, та батько.
Щирі співчуття рідним та близьким Героя
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07.11.2021 19:58 Ответить
Дуже боляче і сумно , коли нас покидають наші Герої 😪😪😪
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08.11.2021 00:52 Ответить
Я не здивуюся, якщо ми наші "байрактари" в повітрі більше не побачимо, бо нєлох заборонив їх використовувати
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07.11.2021 20:59 Ответить
Где байрактары??? Дали минами обстреливать вот так наши позиции?? Евреи бы за гибель своего воина авиацию бы применили... У нас молчек... Никакой ответки...
Что, жизнь украинского воина, защищающего свою землю ничего не стоит?

Пухом земля и светлая память...
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07.11.2021 21:23 Ответить
Щось не чутно стурбованості Німеччини та іньших..... їх турбоє тільки коли рашиссти отрииують.... от й видно хто є хто.
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07.11.2021 22:27 Ответить
А не можна тримати в повітрі байрактари над орками? Цілей я так розумію там досить. І при обстріли ******* іх х10, похєр на ціну БК, тупо піздити, підривати їх бронетехніку, склади, особовий склад. Включати режим кіл'ем олл, як Азербайджан
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07.11.2021 22:49 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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08.11.2021 00:19 Ответить
Війна з фашистською росіяю триває вже 7 років, а інформаційна ще довше, але ми її програємо, тому що не називаємо речі своїми іменами.

Росія фюрера Путіна має всі 5 основних ознак фашистської держави

таких як створення образу фюрера (Путін), мілітаризація економіки і суспільної свідомості, монополізація (геббельселізація) ЗМІ та тотальна брехня, агресивна політика і окупаційні війни (Придністров'я, Абхазія, Осетія , Україна), вбивства опозиціонерів (Нємцов, Старовойтова, Литвиненко, Політковська і 260 журналістів), але ні влада, ні журналісти не кажуть, що в росії фашизм.

Але нарешті світ почав називати речі своїми іменами.

Першим це зробив принц Чарльз в 2014 році і назвав Путіна новим Гітлером.

В 2015 році сенатор штату Орегон Рон Уйаден заявив на весь світ, що в росії фашистська влада і це викликало справжню істерику в кремлі.

І ось нарешті в 2021 році президент США Джо Байден назвав фашиста Путіна убивцею і це чиста правда.

Цю інформацію потрібно повторювати щодня і холуям рос-фашистів з Донецька це дкже не сподобається.
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08.11.2021 05:35 Ответить
 
 