Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате обстрелов российских войск на Донбассе
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Песков обстрел вели из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.
Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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а от секретут зеленського стверджує, що кацапи нам не загрожують.
Ганебна влада.
Бо росія сьогодні скинула зі свого безпілотника - вибуховий пристрій вже й біля місії спостерігачів ОБСЄ?
В. Зеленський
У неділю, 7 листопада, на Донбасі від обстрілів загинув військовий 24-ї окремої механізованої бригади, головний сержант Віталій Павлисько.
Про це повідомила Яворівська районна державна адміністрація.
Загиблий воїн - уродженець міста Яворів у Львівській області. На фронті - з 2015 року.
23 листопада чоловіку мало виповнитися 48 років.
Під час виконання бойових завдань головний сержант трагічно загинув. У військовослужбовця залишились дружина, син, донька, мати, та батько.
Щирі співчуття рідним та близьким Героя
Что, жизнь украинского воина, защищающего свою землю ничего не стоит?
Пухом земля и светлая память...
Росія фюрера Путіна має всі 5 основних ознак фашистської держави
таких як створення образу фюрера (Путін), мілітаризація економіки і суспільної свідомості, монополізація (геббельселізація) ЗМІ та тотальна брехня, агресивна політика і окупаційні війни (Придністров'я, Абхазія, Осетія , Україна), вбивства опозиціонерів (Нємцов, Старовойтова, Литвиненко, Політковська і 260 журналістів), але ні влада, ні журналісти не кажуть, що в росії фашизм.
Але нарешті світ почав називати речі своїми іменами.
Першим це зробив принц Чарльз в 2014 році і назвав Путіна новим Гітлером.
В 2015 році сенатор штату Орегон Рон Уйаден заявив на весь світ, що в росії фашистська влада і це викликало справжню істерику в кремлі.
І ось нарешті в 2021 році президент США Джо Байден назвав фашиста Путіна убивцею і це чиста правда.
Цю інформацію потрібно повторювати щодня і холуям рос-фашистів з Донецька це дкже не сподобається.